Giá vàng hôm nay 26/08/2026: SJC giảm về 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng Cập nhật giá vàng ngày 26/08/2026: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện niêm yết tại mức 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 17:55)

Diễn biến giá vàng trong ngày

17:55: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, về mức 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng.

16:25: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 147,30 - 150,30 triệu đồng/lượng.

14:55: So với mốc cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 147,30 - 150,30 triệu đồng/lượng.

13:25: Lúc 13:25 ngày 26/08/2026, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng so với mốc trước, giao dịch ở mức 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng.

11:55: Lúc 11:55 ngày 26/08/2026, giá vàng SJC giữ nguyên 0 đồng so với lần cập nhật trước, niêm yết 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng.

10:25: Giá vàng SJC giữ nguyên mức 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng, không đổi so với lần cập nhật trước trong ngày.

Ghi nhận vào lúc 09:02 sáng ngày 26/08/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định, giá niêm yết tại các hệ thống kinh doanh lớn đồng loạt đi ngang ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 147.600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 150.600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, không có sự biến động so với hôm qua. Trong khi đó, các thương hiệu như Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu duy trì mức giá bán ra cao nhất thị trường ở ngưỡng 154.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:02 sáng 26/08/2026

SJC : Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (0 đồng). DOJI HN : Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (0 đồng). DOJI SG : Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (0 đồng). Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) : Mua vào 150.000.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 154.000.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 150.000.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 154.000.000 đồng/lượng (0 đồng). BTMC VRTL : Mua vào 150.000.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 154.000.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 150.000.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 154.000.000 đồng/lượng (0 đồng). BTMC SJC : Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (0 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 150.600.000 đồng/lượng (0 đồng). PNJ TP.HCM : Mua vào 147.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 150.500.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 147.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 150.500.000 đồng/lượng (0 đồng). PNJ Hà Nội: Mua vào 147.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 150.500.000 đồng/lượng (0 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (VNĐ) Bán hôm nay (VNĐ) +/- Mua +/- Bán SJC 147.600.000 150.600.000 0 0 DOJI HN 147.600.000 150.600.000 0 0 DOJI SG 147.600.000 150.600.000 0 0 BTMH 150.000.000 154.000.000 0 0 BTMC VRTL 150.000.000 154.000.000 0 0 BTMC SJC 147.600.000 150.600.000 0 0 Phú Quý SJC 147.600.000 150.600.000 0 0 PNJ TP.HCM 147.500.000 150.500.000 0 0 PNJ Hà Nội 147.500.000 150.500.000 0 0

Ghi chú

Giá vàng mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật và có thể thay đổi tùy theo chính sách của từng cửa hàng hoặc địa bàn kinh doanh cụ thể.