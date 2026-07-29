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    Giá vàng hôm nay 29/07/2026: SJC 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, đi ngang

    Đại Ngàn29/07/2026 16:30

    Giá vàng SJC lúc 16:30 ngày 29/07/2026: mua 137.500.000 đồng/lượng, bán 141.500.000 đồng/lượng, đều không đổi so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 16:30)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    16:30: Giá SJC đi ngang, không đổi 0 đồng so với lần cập nhật trước; mua 137.500.000 đồng/lượng, bán 141.500.000 đồng/lượng.

    15:00: Lúc 15:00, giá SJC đi ngang, thay đổi 0 đồng so với lần cập nhật trước: mua 137.500.000 đồng, bán 141.500.000 đồng.

    13:30: Lúc 13:30, giá vàng SJC mua 137,1 triệu, bán 141,1 triệu đồng/lượng, cùng giảm 400.000 đồng so với lần cập nhật trước.

    12:00: SJC giảm 1.000.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện mua 136,5 và bán 140,5 triệu đồng/lượng.

    10:30: So với lần cập nhật trước, giá SJC mua và bán cùng giảm 1.000.000 đồng, hiện lần lượt 136,5 và 140,5 triệu đồng/lượng.

    Lúc 09:00 sáng 29/07/2026, giá vàng hôm nay được cập nhật thấp hơn hôm qua tại hầu hết thương hiệu trong bảng. Mức giảm phổ biến là 1.000.000 đồng ở cả chiều mua và bán; riêng PNJ giảm 800.000 đồng, còn BTMC SJC đi ngang.

    Giá mua hôm nay dao động từ 135.400.000 đến 137.500.000 đồng, trong khi giá bán nằm trong khoảng 140.400.000–141.500.000 đồng.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:00 sáng

    • BTMC SJC: mua 137.500.000 đồng, bán 141.500.000 đồng; cả hai chiều đi ngang so với hôm qua.
    • SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC: giá mua 136.500.000 đồng, giá bán 140.500.000 đồng; cùng giảm 1.000.000 đồng ở mỗi chiều.
    • BTMH và BTMC VRTL: giá mua 137.100.000 đồng, giá bán 141.000.000 đồng; cùng giảm 1.000.000 đồng ở mỗi chiều.
    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: giá mua 135.400.000 đồng, giá bán 140.400.000 đồng; cùng giảm 800.000 đồng ở mỗi chiều.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC136.500.000 đồng140.500.000 đồng-1.000.000 đồng-1.000.000 đồng
    DOJI HN136.500.000 đồng140.500.000 đồng-1.000.000 đồng-1.000.000 đồng
    DOJI SG136.500.000 đồng140.500.000 đồng-1.000.000 đồng-1.000.000 đồng
    BTMH137.100.000 đồng141.000.000 đồng-1.000.000 đồng-1.000.000 đồng
    BTMC VRTL137.100.000 đồng141.000.000 đồng-1.000.000 đồng-1.000.000 đồng
    BTMC SJC137.500.000 đồng141.500.000 đồng0 đồng0 đồng
    Phú Qúy SJC136.500.000 đồng140.500.000 đồng-1.000.000 đồng-1.000.000 đồng
    PNJ TP.HCM135.400.000 đồng140.400.000 đồng-800.000 đồng-800.000 đồng
    PNJ Hà Nội135.400.000 đồng140.400.000 đồng-800.000 đồng-800.000 đồng

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Giá vàng hôm nay 29/07/2026: SJC 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, đi ngang
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