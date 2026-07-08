Thương mại - Dịch vụ Giá vàng hôm nay 7/8/2026: Bán 1 chỉ lúc này được/mất bao nhiêu tiền? Giá vàng hôm nay 7/8 quay đầu giảm 300–500 nghìn đồng/lượng. Bán 1 chỉ SJC chỉ còn 13,92 triệu đồng, mất thêm 50 nghìn đồng/chỉ sau một đêm.

Giá vàng hôm nay 7/8/2026: Giá trong nước quay đầu, 1 chỉ vàng SJC chỉ còn bán được 13,92 triệu đồng

Giá vàng trong ngày hôm nay (7/8/2026) ghi nhận chấm dứt chuỗi tăng liên tiếp khi các thương hiệu lớn đồng loạt quay đầu, giảm từ 300 nghìn đến 500 nghìn đồng/lượng. Bán 1 chỉ vàng lúc này chỉ còn thu về 13,92 triệu đồng, tức mất thêm 50 nghìn đồng/chỉ chỉ sau một đêm.

Tại SJC, vàng miếng niêm yết 139,2 – 142,2 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng. Mua 1 chỉ hết 14,22 triệu đồng; bán 1 chỉ thu về 13,92 triệu đồng, thấp hơn hôm qua 50 nghìn đồng.

Tại PNJ Hà Nội, giá giao dịch 139,2 – 142,2 triệu đồng/lượng, cùng giảm 500 nghìn đồng/lượng. Người mua 1 chỉ chi 14,22 triệu đồng, người bán 1 chỉ nhận 13,92 triệu đồng, hụt 50 nghìn đồng so với hôm qua.

Tại DOJI, giá vàng miếng đứng ở mức 139,2 – 142,2 triệu đồng/lượng, mất 500 nghìn đồng/lượng. Mua 1 chỉ tốn 14,22 triệu đồng; bán 1 chỉ được 13,92 triệu đồng, lỗ thêm 50 nghìn đồng/chỉ.

Tại Bảo Tín Minh Hải (BTMH), giá điều chỉnh về 139,2 – 142,2 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng. Mua 1 chỉ hết 14,22 triệu đồng, bán 1 chỉ thu 13,92 triệu đồng, kém hôm qua 50 nghìn đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC), vàng miếng cũng lùi về 139,2 – 142,2 triệu đồng/lượng sau khi giảm 500 nghìn đồng/lượng. Mua 1 chỉ chi 14,22 triệu đồng; bán 1 chỉ nhận 13,92 triệu đồng, ít hơn hôm qua 50 nghìn đồng.

Tại Phú Quý, giá niêm yết 139,2 – 142,2 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng. Mua 1 chỉ hết 14,22 triệu đồng, bán 1 chỉ được 13,92 triệu đồng, thấp hơn hôm qua 50 nghìn đồng.

Tại Mi Hồng, giá giảm nhẹ nhất thị trường với 300 nghìn đồng/lượng, về mức 139,7 – 141,2 triệu đồng/lượng. Đây tiếp tục là nơi mua vàng "mềm" nhất — 1 chỉ chỉ 14,12 triệu đồng, đồng thời bán ra cũng được giá nhất với 13,97 triệu đồng/chỉ, tuy vậy vẫn hụt 30 nghìn đồng so với hôm qua.

Đáng chú ý, đà giảm trong nước đi ngược chiều thế giới. Vàng giao ngay hiện tăng 0,4% lên 4.254,11 USD/ounce sau khi chạm đỉnh 7 tuần, tính chung cả tuần tăng hơn 5% — mức tăng theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 1. Diễn biến chi tiết thị trường quốc tế sẽ được đề cập ở phần dưới.

Giá vàng hôm nay Ngày 7/8/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 139,2 142,2 -500 -500 Tập đoàn DOJI 139,2 142,2 -500 -500 Mi Hồng 139,7 141,2 -300 -300 PNJ Hà Nội 139,2 142,2 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 139,2 142,2 -500 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 139,2 142,2 -500 -500 Phú Quý 139,2 142,2 -500 -500

1. SJC - Cập nhật: 7/8/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138.700.000

▼500K 141.700.000

▼500K TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.200.000

▼500K 142.200.000

▼500K TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 139.200.000

▼500K 142.220.000

▼500K TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139.200.000

▼500K 142.230.000

▼500K TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138.700.000

▼500K 141.800.000

▼500K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 135.700.000

▼500K 140.200.000

▼500K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 131.811.881

▼495.049 138.811.881

▼495.049 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 95.510.516

▼375.037 105.310.516

▼375.037 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 85.695.534

▼340.034 95.495.534

▼340.034 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 75.880.553

▼305.030 85.680.553

▼305.030 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 72.094.774

▼291.529 81.894.774

▼291.529 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 48.819.246

▼208.521 58.619.246

▼208.521 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.200.000

▼500K 142.200.000

▼500K Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.200.000

▼500K 142.200.000

▼500K Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.200.000

▼500K 142.200.000

▼500K Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.200.000

▼500K 142.200.000

▼500K Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.200.000

▼500K 142.200.000

▼500K Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.200.000

▼500K 142.200.000

▼500K Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.200.000

▼500K 142.200.000

▼500K Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.200.000

▼500K 142.200.000

▼500K Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.200.000

▼500K 142.200.000

▼500K Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.200.000

▼500K 142.200.000

▼500K

2. BTMC - Cập nhật: 7/8/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 139.200.000

▼500K 142.200.000

▼500K Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 138.500.000

±0 143.500.000

±0 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 138.300.000

±0 143.300.000

±0 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 140.500.000

±0 144.500.000

±0 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 140.500.000

±0 144.500.000

±0 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 140.500.000

±0 144.500.000

±0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 130.500.000

±0 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 7/8/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 139.200.000

▼500K 142.200.000

▼500K TPHCM PNJ 138.500.000

±0 142.000.000

▼500K TPHCM SJC 139.200.000

▼500K 142.200.000

▼500K Hà Nội PNJ 138.500.000

±0 142.000.000

▼500K Đà Nẵng PNJ 138.500.000

±0 142.000.000

▼500K Đà Nẵng SJC 139.200.000

▼500K 142.200.000

▼500K Miền Tây PNJ 138.500.000

±0 142.000.000

▼500K Miền Tây SJC 139.200.000

▼500K 142.200.000

▼500K Tây Nguyên PNJ 138.500.000

±0 142.000.000

▼500K Tây Nguyên SJC 139.200.000

▼500K 142.200.000

▼500K Đông Nam Bộ PNJ 138.500.000

±0 142.000.000

▼500K Đông Nam Bộ SJC 139.200.000

▼500K 142.200.000

▼500K Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 138.500.000

±0 142.000.000

▼500K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 136.500.000

±0 141.500.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 136.360.000

±0 141.360.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 133.890.000

±0 140.090.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 123.410.000

±0 129.610.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 96.230.000

±0 106.130.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 86.320.000

±0 96.220.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 82.080.000

±0 91.980.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 76.420.000

±0 86.320.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.880.000

±0 82.780.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 48.960.000

±0 58.860.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.160.000

±0 53.060.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.220.000

±0 47.120.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 138.500.000

±0 142.000.000

▼500K Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 138.500.000

±0 142.000.000

▼500K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 134.170.000

±0 140.370.000

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 131.800.000

▼200K 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 129.230.000

▼200K 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 7/8/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.200.000

▼500K 142.200.000

▼500K Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 139.200.000

▼500K 142.200.000

▼500K Phú quý 1 lượng 99.9 139.100.000

▼500K 142.100.000

▼500K Vàng trang sức 999.9 136.500.000

▼500K 141.500.000

▼500K Vàng trang sức 999 136.400.000

▼500K 141.400.000

▼500K Vàng trang sức 99 135.135.000

▼495K 140.085.000

▼495K Vàng trang sức 98 133.770.000

▼490K 138.670.000

▼490K Vàng 999.9 phi SJC 132.500.000

±0 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 7/8/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 139.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 139.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K Hà Nội Nữ trang 99.99 138.000.000

▼500K 143.000.000

▼500K Hà Nội Nữ trang 99.9 137.500.000

▼500K 142.500.000

▼500K Hà Nội Nữ trang 99 136.800.000

▼500K 142.000.000

▼500K

6. Mi Hồng - Cập nhật: 7/8/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.700.000

▼300K 141.200.000

▼300K Vàng 99,9% 139.700.000

▼300K 141.200.000

▼300K Vàng 9T85 (98,5%) 127.500.000

▼500K 130.000.000

▼500K Vàng 9T8 (98,0%) 126.800.000

▼500K 129.300.000

▼500K Vàng 95 (95,0%) 123.000.000

▼500K 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 93.500.000

▼500K 96.500.000

▼500K Vàng V68 (68,0%) 82.000.000

▼500K 85.000.000

▼500K Vàng 6T1 (61,0%) 79.000.000

▼500K 82.000.000

▼500K Vàng 14K (58,0%) 73.000.000

▼500K 76.000.000

▼500K Vàng 10K (41,0%) 43.500.000

±0 46.500.000

±0

Sáng nay, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI dẫn đầu nhóm khảo sát với 139,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), cao hơn mặt bằng vàng miếng tới 1,3 triệu đồng ở chiều bán. Mua 1 chỉ nhẫn tại đây tốn 14,35 triệu đồng, bán 1 chỉ thu về 13,95 triệu đồng — cũng là mức thu mua tốt nhất thị trường nhẫn.

Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu bám sát phía sau, niêm yết 139,2 – 142,2 triệu đồng/lượng, đúng bằng giá vàng miếng. Mua 1 chỉ hết 14,22 triệu đồng; bán 1 chỉ được 13,92 triệu đồng.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn 9999 giao dịch ở 139,2 – 142,2 triệu đồng/lượng, ngang mặt bằng chung. Người mua 1 chỉ chi 14,22 triệu đồng, người bán 1 chỉ nhận 13,92 triệu đồng.

PNJ cũng đứng ở mức 139,2 – 142,2 triệu đồng/lượng. Mua 1 chỉ tốn 14,22 triệu đồng, bán 1 chỉ thu 13,92 triệu đồng, không chênh so với nhóm dẫn đầu về chiều mua vào.

SJC để nhẫn 9999 tại 139,2 – 142,2 triệu đồng/lượng, tương đương vàng miếng cùng thương hiệu ở cả hai chiều. Mua 1 chỉ hết 14,22 triệu đồng; bán 1 chỉ được 13,92 triệu đồng, thấp hơn DOJI 30 nghìn đồng/chỉ.

Bảo Tín Mạnh Hải chốt phiên sáng ở 139,2 – 140,5 triệu đồng/lượng — bán ra thấp nhất thị trường nhẫn, kém DOJI tới 3 triệu đồng/lượng. Đây cũng là nơi mua nhẫn "mềm" nhất sáng nay: 1 chỉ chỉ 14,05 triệu đồng, trong khi bán 1 chỉ vẫn được 13,92 triệu đồng.

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2026 đang giao dịnh quanh mức 4.260 USD/ounce, tăng quanh 0,5%

Tính đến 11h30 ngày 7/8/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.260,0 USD/ounce, tăng 20,8 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.430 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135,75 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (139,2-142,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 6,45 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2026 đang giao dịnh quanh mức 4.260 USD/ounce, tăng quanh 0,5%

Theo ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích cấp cao tại StoneX, kỳ vọng hòa bình ở Trung Đông đã kéo dự báo lạm phát đi xuống, giúp vàng bứt lên khỏi vùng đi ngang quanh mốc 4.000 USD/ounce suốt nhiều tuần qua. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới rằng ông tin cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc, đồng thời thừa nhận quân đội Mỹ đang gặp khó khăn về nguồn cung một số loại vũ khí.

Giá dầu thô cũng đang hướng tới một tuần giảm. Năng lượng rẻ hơn đồng nghĩa áp lực lạm phát dịu bớt, từ đó giảm khả năng lãi suất phải duy trì ở mức cao lâu hơn — yếu tố có lợi cho vàng. Lý do là vàng vốn được xem như "lá chắn" chống lạm phát, nhưng lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của nó vì nắm giữ vàng không sinh lãi.

Thị trường đang nín thở chờ báo cáo việc làm tháng 7 của Bộ Lao động Mỹ, công bố lúc 19h30 giờ Việt Nam. Ông Simpson cho rằng dù số liệu ra sao, mốc 4.000 USD/ounce vẫn là ngưỡng hỗ trợ vững chắc, và phe mua nhiều khả năng đang chờ những nhịp điều chỉnh để gom hàng, hướng tới vùng 4.600 USD/ounce. Theo ông, NFP có thể tạo nhiễu ngắn hạn, nhưng xu hướng giá cho thấy vàng vẫn muốn đi lên.

Về lãi suất, công cụ CME FedWatch cho thấy giới giao dịch hiện đặt cược 55% khả năng Mỹ tăng lãi suất trong tháng 9, giảm khá mạnh so với mức 63% cách đây một tuần. Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, thì ủng hộ việc nâng lãi suất ngắn hạn, với lập luận rằng tăng dần từng bước ngay bây giờ sẽ ít gây xáo trộn và ít tốn kém hơn so với việc phải điều chỉnh mạnh và đột ngột về sau.

Bạc giao ngay tăng 0,8% lên 61,96 USD/ounce; bạch kim tăng 0,4% lên 1.735,71 USD/ounce; riêng palladium giảm 0,3% xuống 1.367,06 USD/ounce. Dù vậy, cả ba kim loại này đều đang hướng tới một tuần tăng giá.