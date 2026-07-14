Thương mại - Dịch vụ Giá vàng hôm nay 9999 chiều 14/7/2026: Chốt bảng giá vàng 9999, vàng nhẫn SJC, BTMC, DOJI Giá vàng hôm nay chiều 14/7/2026 chốt giảm, SJC bán ra ở mức 147,5 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng lên 4.018,4 USD/ounce.

Giá vàng miếng SJC chiều nay 14/7/2026 chốt giá bán ra ở mức 147,5 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 17h00 thứ Ba (14/7/2026), giá vàng hôm nay chiều 14/7/2026 chốt phiên trong xu hướng đi xuống, khép lại ngày giảm thứ hai liên tiếp của tuần. So với giá cuối ngày hôm qua, nhiều doanh nghiệp hạ từ 500.000 đồng đến 1,3 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra cuối cùng trong ngày về khoảng 146,7–147,5 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng hôm nay chiều 14// 2026 và diễn biến giá vàng sau 1 tháng giao dịch

Tại Công ty SJC, ngày thứ Ba kết thúc với mức giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng chốt phiên tại 144,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Khoảng cách mua – bán giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/7 với giá mua vào 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng. So với thời điểm chốt giá hôm qua, cả hai chiều cùng giảm 900.000 đồng/lượng, duy trì mức chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng miếng cuối ngày được ấn định trong khoảng 144,5–147,5 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này khép lại phiên thứ Ba với mức giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với ngày liền trước.

Bảo Tín Mạnh Hải chốt giá cuối cùng của ngày tại 144,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 147,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Sau một ngày giao dịch, giá vàng tại đây thấp hơn 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức đóng cửa hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu kết thúc phiên với diễn biến giảm không đồng đều giữa hai chiều. Giá mua vào lùi 500.000 đồng/lượng, xuống 142,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra mất 900.000 đồng/lượng, chốt ở 147,5 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán cuối ngày nới rộng lên 5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, phiên giao dịch ngày 14/7 khép lại với giá mua vào 144,7 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng. Giá bán ra dừng ở 147,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn hôm qua 800.000 đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều được giữ ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát. Giá vàng miếng SJC chốt phiên tại 145 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, cùng giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với giá cuối ngày hôm qua. Chênh lệch mua – bán dừng ở mức 1,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 14/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,5 147,5 -900 -900 Tập đoàn DOJI 144,5 147,5 -900 -900 Mi Hồng 145,7 147,2 -600 -800 PNJ 144,5 147,5 -900 -900 Bảo Tín Minh Châu 142,5 147,5 -800 -1300 Bảo Tín Mạnh Hải 142,5 146,5 -900 -900 Phú Quý 144,0 147,5 -1000 -900

1. DOJI - Cập nhật: 14/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 144.500

▼900K 147.500

▼900K AVPL/SJC HCM 144.500

▼900K 147.500

▼900K AVPL/SJC ĐN 144.500

▼900K 147.500

▼900K

2. PNJ - Cập nhật: 14/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 144.500

▼900K 147.500

▼900K Hà Nội - PNJ 144.500

▼900K 147.500

▼900K Đà Nẵng - PNJ 144.500

▼900K 147.500

▼900K Miền Tây - PNJ 144.500

▼900K 147.500

▼900K Tây Nguyên - PNJ 144.500

▼900K 147.500

▼900K Đông Nam Bộ - PNJ 144.500

▼900K 147.500

▼900K

3. AJC - Cập nhật: 14/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 144.500

▼900K 147.500

▼900K Miếng SJC Nghệ An 144.500

▼900K 147.500

▼900K Miếng SJC Thái Bình 144.500

▼900K 147.500

▼900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 143.200

▼300K 146.700

▼300K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 143.200

▼300K 146.700

▼300K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 143.200

▼300K 146.700

▼300K NL 99.99 129.000

▼500K - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 129.500

▼500K - Trang sức 99.9 138.600

▼300K 145.600

▼300K Trang sức 99.99 138.600

▼300K 145.700

▼300K

4. BTMC - Cập nhật: 14/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142.500

▼500K 147.500

▼900K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142.500

▼500K 147.500

▼900K Nhẫn tròn trơn BTMC 142.500

▼500K 147.500

▼900K Bản vị vàng BTMC 142.500

▼500K 147.500

▼900K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 140.500

▼500K 145.500

▼900K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140.300

▼500K 145.300

▼900K

5. SJC - Cập nhật: 14/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144.500

▼900K 147.500

▼900K Vàng SJC 5 chỉ 144.500

▼900K 147.520

▼900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144.500

▼900K 147.530

▼900K

Giá vàng chiều nay 14/7/2026 chốt giá bán ra quanh mức 147 triệu đồng/lượng

Cập nhật giá vàng chiều nay 14/7/2026, vàng nhẫn 9999 tại Công ty SJC đang được mua vào với giá 143,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch hiện ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn trong chiều thứ Ba được giữ ở mức 144,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào. Người mua phải trả 147,5 triệu đồng/lượng, cao hơn giá doanh nghiệp thu mua 3 triệu đồng/lượng.

Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu hiện có giá mua vào 142,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát. Chiều bán ra đứng tại 146,5 triệu đồng/lượng, khiến khoảng cách mua - bán lên tới 4 triệu đồng/lượng, rộng nhất thị trường.

DOJI Hà Nội đang giao dịch nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 trong khoảng 143–146,5 triệu đồng/lượng. So với giá bán ra, mức thu mua thấp hơn 3,5 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống PNJ, vàng nhẫn được mua vào với giá 143,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đạt 146,2 triệu đồng/lượng. Biên độ giao dịch giữa hai đầu giá là 2,7 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng ghi nhận khoảng cách mua - bán thấp nhất vào lúc 16h00. Doanh nghiệp đang thu mua vàng nhẫn ở mức 145,7 triệu đồng/lượng và bán ra 147,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trang sức chiều nay 14/7/2026

Giá vàng trang sức tại thị trường Việt Nam dao động tùy thuộc vào thương hiệu và tuổi vàng (hàm lượng vàng nguyên chất). Tại hệ thống PNJ, giá vàng nữ trang được niêm yết phổ biến như sau (giá có thể thay đổi nhẹ theo ngày):

Vàng nữ trang 750 (18K): Mua vào 10.050.000 VNĐ - Bán ra 11.040.000 VNĐ/chỉ.

Mua vào 10.050.000 VNĐ - Bán ra 11.040.000 VNĐ/chỉ. Vàng nữ trang 585 (14K): Mua vào 7.621.000 VNĐ - Bán ra 8.611.000 VNĐ/chỉ.

Mua vào 7.621.000 VNĐ - Bán ra 8.611.000 VNĐ/chỉ. Vàng nữ trang 416 (10K): Mua vào 5.134.000 VNĐ - Bán ra 6.124.000 VNĐ/chỉ.

Lưu ý: Đơn giá trên áp dụng cho 1 chỉ = 3,75 gram. Giá bán thực tế tại các cửa hàng thường cộng thêm tiền công chế tác tùy thuộc vào độ tinh xảo của từng món trang sức.

Giá vàng thế giới chiều nay 14/7/2026 phục hồi trở lại, tăng gần 0,5%

Tính đến 17h00 ngày 14/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.018,4 USD/ounce. Ghi nhận giảm 15,7 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,14 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (144,5-147,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,36 triệu.

Giá vàng thế giới chiều nay 14/7/2026 phục hồi trở lại, tăng gần 0,5%

Giá vàng tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Ba sau khi có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất trong hai tuần. Thị trường hiện chờ số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ, giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran khiến giá dầu tăng và làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Tính đến 7h47 GMT, giá vàng giao ngay tăng 0,6%, lên 4.023,77 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý từng giảm xuống 3.983,29 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 1/7.

Giá vàng kỳ hạn tháng 8 tại Mỹ cũng tăng 0,6%, đạt 4.030,30 USD/ounce.

Trong phiên liền trước, vàng giảm khoảng 3%, đánh dấu mức giảm theo ngày mạnh nhất trong hơn một tháng. Nguyên nhân chính là xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp diễn, đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong một tháng.

Giá dầu tăng có thể làm lạm phát nóng trở lại, qua đó khiến Fed phải duy trì hoặc nâng lãi suất. Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng vì kim loại quý không tạo ra lợi suất, còn các tài sản như trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn khi lãi suất tăng.

Theo chuyên gia Ilya Spivak của Tastylive, nhà đầu tư đang thận trọng trước hàng loạt sự kiện quan trọng, gồm báo cáo CPI, phiên điều trần của Chủ tịch Fed Kevin Warsh và diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.

Thị trường đặc biệt quan tâm đến số liệu CPI tháng 6 của Mỹ được công bố trong ngày để đánh giá xu hướng lạm phát và chính sách tiếp theo của Fed. Báo cáo PPI cùng phiên điều trần bán niên đầu tiên của Chủ tịch Fed trước Quốc hội trong tuần này cũng được chú ý.

Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể phải nâng lãi suất trong thời gian gần nếu các dữ liệu sắp tới cho thấy lạm phát tiếp tục cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã lên khoảng 76%, so với 57% một tuần trước.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,6%, lên 57,99 USD/ounce sau khi có lúc chạm đáy hai tuần. Bạch kim giảm 0,3%, còn 1.600,24 USD/ounce, còn palladium tăng 1,9%, đạt 1.269,98 USD/ounce.