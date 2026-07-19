Thương mại - Dịch vụ Giá vàng hôm nay 9999 chiều 19/7/2026: Chốt bảng giá vàng 9999, vàng nhẫn BTMC, BTMC, DOJI cuối tuần Giá vàng hôm nay chiều 19/7/2026 giảm mạnh so với cuối tuần trước, khiến người mua vàng miếng lỗ từ 4,5 đến 7,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay chiều 19/7/2026: Người mua cuối tuần trước đang lỗ tới 7,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay chiều 19/7/2026 giảm từ 2,3 đến 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào so với ngày 11/7. Nếu mua theo giá bán ra cuối tuần trước và bán lại chiều nay, người sở hữu vàng lỗ từ 4,5 đến 7,3 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC giao dịch vàng miếng ở mức 144,5–147,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng ở cả hai chiều. Người mua với giá 149,9 triệu đồng/lượng hiện bán lại được 144,5 triệu đồng, lỗ 5,4 triệu đồng/lượng.

DOJI chốt giá mua vào 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng. So với ngày 11/7, mỗi chiều giảm 2,4 triệu đồng, khiến người mua cuối tuần trước lỗ 5,4 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng giao dịch ở mức 144,5–147,5 triệu đồng/lượng. Người mua với giá 149,9 triệu đồng/lượng hiện bán lại được 144,5 triệu đồng, chịu khoản lỗ 5,4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng. So với cuối tuần trước, cả hai chiều cùng giảm 2,4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý giao dịch vàng miếng ở mức 144–147,5 triệu đồng/lượng. Người mua với giá 149,9 triệu đồng/lượng hiện bán lại được 144 triệu đồng, lỗ 5,9 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu mua vào vàng miếng SJC với giá 142,6 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng. Người mua cuối tuần trước với giá 149,9 triệu đồng/lượng hiện lỗ 7,3 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm khảo sát.

Mi Hồng chốt giá mua vào 145 triệu đồng/lượng và bán ra 146,5 triệu đồng/lượng. Người mua với giá 149,5 triệu đồng/lượng hiện lỗ 4,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong các thương hiệu được cập nhật.

Như vậy, giá vàng hôm nay chiều 19/7/2026 khiến người mua từ cuối tuần trước lỗ từ 4,5 đến 7,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có mức lỗ cao nhất, còn Mi Hồng ghi nhận mức thấp nhất.

Bảng giá vàng chiều hôm nay 19/7/2026 tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, BTMH, BTMC, Phú Quý và Mi Hồng

Giá vàng hôm nay Ngày 19/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến trước đó

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,5 147,5 - - Tập đoàn DOJI 144,5 147,5 - - Mi Hồng 145,0 146,5 - - PNJ 144,5 147,5 - - Bảo Tín Minh Châu 142,6 147,5 - - Bảo Tín Mạnh Hải 144,5 147,5 - - Phú Quý 144,0 147,5 - -

1. DOJI - Cập nhật: 19/7/2026 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 144.500

- 147.500

- AVPL/SJC HCM 144.500

- 147.500

- AVPL/SJC ĐN 144.500

- 147.500

-

2. PNJ - Cập nhật: 19/7/2026 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 144.500

- 147.500

- Hà Nội - PNJ 144.500

- 147.500

- Đà Nẵng - PNJ 144.500

- 147.500

- Miền Tây - PNJ 144.500

- 147.500

- Tây Nguyên - PNJ 144.500

- 147.500

- Đông Nam Bộ - PNJ 144.500

- 147.500

-

3. AJC - Cập nhật: 19/7/2026 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 144.500

- 147.500

- Miếng SJC Nghệ An 144.500

- 147.500

- Miếng SJC Thái Bình 144.500

- 147.500

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 143.400

- 146.900

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 143.400

- 146.900

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 143.400

- 146.900

- NL 99.99 130.000

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 129.500

- - Trang sức 99.9 138.800

- 145.800

- Trang sức 99.99 138.900

- 145.900

-

4. BTMC - Cập nhật: 19/7/2026 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142.600

- 147.500

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142.600

- 147.500

- Nhẫn tròn trơn BTMC 142.600

- 147.500

- Bản vị vàng BTMC 142.600

- 147.500

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142.600

- 145.600

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.600

- 145.400

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5. SJC - Cập nhật: 19/7/2026 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144.500

- 147.500

- Vàng SJC 5 chỉ 144.500

- 147.520

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144.500

- 147.530

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Giá vàng chiều hôm nay 5/7/2026: Nhẫn 9999 chốt tuần trên 151 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều hôm nay 5/7/2026 tiếp tục duy trì ở vùng cao. Nhiều thương hiệu chốt giá vàng nhẫn bán ra quanh mức 151–151,4 triệu đồng/lượng.

SJC giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 148,3 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải được mua vào với giá 148,4 triệu đồng/lượng và bán ra 151,4 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 100.000 đồng mỗi chiều.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 147,5–151 triệu đồng/lượng. Đây là thương hiệu có giá mua vào thấp nhất trong nhóm cập nhật.

DOJI Hà Nội chốt giá nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng chiều hôm nay 5/7/2026 khép lại tuần đầu tháng 7 với giá vàng nhẫn bán ra phổ biến trên 151 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng ghi nhận mức cao nhất là 151,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trang sức hôm nay 19/7/2026

Giá vàng trang sức trong nước hôm nay dao động trung bình từ 4,70 đến 14,75 triệu đồng/chỉ tùy thuộc vào hàm lượng vàng nguyên chất (tuổi vàng từ 10K đến 24K) và thương hiệu phân phối.

Dưới đây là bảng giá chi tiết niêm yết tại các thương hiệu lớn như Trang Sức PNJ và Mi Hồng để bạn tham khảo.

Loại vàng Giá mua vào

(triệu đồng/chỉ) Giá bán ra

(triệu đồng/chỉ) Đặc điểm phổ biến Vàng nữ trang 999.9 (24K) 13,92–14,41 14,32–14,60 Vàng có hàm lượng tinh khiết cao, khá mềm, thường được dùng làm kiềng và trang sức cưới. Vàng 916 (22K) 12,49 13,11 Có màu vàng đậm, độ cứng cao hơn vàng 24K và được dùng để chế tác một số loại trang sức. Vàng trắng/vàng màu 750 (18K) 9,40–9,75 9,70–10,74 Có độ bền cao, phù hợp để chế tác trang sức gắn kim cương hoặc đá quý. Vàng 610 (khoảng 14,6K) 7,38–7,95 8,25–8,73 Có độ cứng cao, dễ tạo kiểu và được sử dụng phổ biến trong chế tác trang sức. Vàng 416 (10K) 4,65–4,96 4,95–5,95 Giá thấp hơn các loại vàng có hàm lượng cao, độ cứng tốt, phù hợp với trang sức sử dụng hằng ngày.

Giá vàng thế giới chiều hôm nay 19/7/2026 chốt tuần ở mức 4.019,3 USD/ounce

Tính đến 14h30 ngày 19/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.019,3 USD/ounce, tăng 29,01 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.226 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (144,5-147,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 20,4 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 19/7/2026 chốt tuần ở mức 4.019,3 USD/ounce

Khảo sát Vàng tuần này của Kitco News có 14 chuyên gia Phố Wall tham gia. Sau khi giá vàng không thể đi lên dù đón nhận nhiều dữ liệu kinh tế thuận lợi, phần lớn chuyên gia chuyển sang dự báo tiêu cực.

Chỉ một người, tương đương 7%, cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Có 11 chuyên gia, chiếm 79%, dự báo giá giảm; hai người còn lại, tương đương 14%, cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Ở cuộc khảo sát trực tuyến dành cho nhà đầu tư, Kitco nhận được 169 phiếu. Trong đó, 68 người, chiếm 40%, dự báo giá vàng tăng; 61 người, tương đương 36%, cho rằng giá giảm; 40 người còn lại, chiếm 24%, dự báo giá đi ngang.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, dự báo giá vàng có thể phục hồi. Theo ông, mốc 4.000 USD/ounce đã nhiều lần được kiểm tra trong những tháng qua nhưng chưa bị xuyên thủng, cho thấy lực mua vẫn xuất hiện tại vùng giá này.

Ông cho rằng vàng chưa chắc bước ngay vào một đợt tăng mạnh, nhưng vùng 4.000 USD/ounce có thể tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ và giúp giá hồi phục.

Paul Wong, Đối tác điều hành kiêm Chiến lược gia thị trường tại Sprott Inc, cũng đánh giá vàng đang rơi vào trạng thái quá bán. Nhiều chỉ báo kỹ thuật cho thấy áp lực bán đã suy yếu và thị trường bắt đầu xuất hiện cơ hội mua.

Tuy nhiên, giá vàng vẫn cần thêm động lực để tăng rõ rệt. Theo ông Wong, Hội nghị Jackson Hole vào tháng 8, tình hình Trung Đông hoặc biến động trên thị trường trái phiếu có thể trở thành yếu tố hỗ trợ giá.

Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập, cho biết vàng đã nhiều lần giảm về vùng 3.980–4.000 USD/ounce rồi phục hồi. Ông cho rằng giá đang hình thành mô hình tam giác và có thể sớm xuất hiện một nhịp biến động mạnh.

Nếu vượt vùng kháng cự, vàng có thể bước vào giai đoạn phục hồi. Ngược lại, nếu mất mốc 4.000 USD/ounce, giá có nguy cơ giảm sâu hơn.

Một số chuyên gia vẫn dự báo giá vàng giảm

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho rằng xu hướng giảm của vàng chưa kết thúc. Đà giảm bắt đầu từ cuối tháng 1 vẫn còn, còn các nhịp phục hồi gần đây ngày càng yếu.

Dù lực mua có thể xuất hiện quanh 4.000 USD/ounce, ông vẫn dự báo giá vàng có khả năng giảm về khoảng 3.300 USD/ounce vào tháng 9.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cũng cho rằng vàng chưa có đủ động lực phục hồi. Giá có thể quay lại kiểm tra vùng đáy của năm quanh 3.943 USD/ounce, sau nhiều lần không vượt được đường trung bình động 20 ngày tại khoảng 4.071 USD/ounce.

Theo ông, căng thẳng tại Trung Đông cùng dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF vàng vẫn gây sức ép lên thị trường.

Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, cho rằng triển vọng giá vàng chỉ cải thiện khi vượt rõ ràng mốc 4.019 USD/ounce. Nếu giảm xuống dưới 3.955 USD/ounce, xu hướng đi xuống có thể tiếp diễn.