Thương mại - Dịch vụ Giá vàng hôm nay 9999 chiều 2/7/2026: Chốt bảng giá vàng 9999, vàng nhẫn BTMC, BTMC, DOJI thứ Năm Giá vàng hôm nay chiều 2/7/2026 bật tăng mạnh, nhiều thương hiệu chốt bán ra quanh 148,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay chiều 2/7/2026 bật tăng mạnh, nhiều thương hiệu lên lại mốc 148,4 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 16h00 thứ Năm ngày 2/7/2026, thị trường vàng miếng trong nước đã chấm dứt chuỗi giảm từ đầu tuần. Sau nhiều phiên đi xuống, giá vàng tại các doanh nghiệp lớn đồng loạt bật tăng, với mức điều chỉnh từ 1,7 triệu đến 2,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu và từng chiều giao dịch.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 2/7/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay chiều 2/7/2026 chốt phiên thứ Năm ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng miếng SJC tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng khép lại phiên giao dịch ngày 2/7 với mức tăng mạnh. Giá vàng miếng tại thương hiệu này tăng thêm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, kết thúc ngày ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. Đây tiếp tục là một trong những vùng giá bán ra phổ biến trên thị trường vàng miếng chiều nay.

Tại PNJ, giá vàng miếng chốt phiên cuối ngày ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ hôm qua. Sau điều chỉnh, biên độ mua - bán tại PNJ hiện duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

BTMH cũng ghi nhận nhịp hồi phục rõ rệt trong phiên thứ Năm. Thương hiệu này chốt giá vàng miếng ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua. Giá bán ra của BTMH hiện ngang với nhiều doanh nghiệp lớn khác trên thị trường.

Ở BTMC, chiều mua vào có mức tăng mạnh hơn so với phần lớn các thương hiệu còn lại. Giá vàng miếng tại đây chốt phiên thứ Năm ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng thời điểm hôm qua, giá mua vào tăng tới 2,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng thêm 2 triệu đồng/lượng.

Phú Quý cũng đưa giá vàng miếng trở lại vùng 148,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Cụ thể, thương hiệu này kết thúc ngày ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, cùng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Chênh lệch mua - bán tại Phú Quý hiện ở mức 3,4 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng chốt phiên cuối ngày với mặt bằng giá thấp hơn nhóm thương hiệu đang bán ra ở mức 148,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện chốt ở mức 146,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Nhìn chung, Giá vàng hôm nay chiều 2/7/2026 đã có phiên đảo chiều đáng chú ý sau chuỗi giảm từ đầu tuần. Đà tăng từ 1,7 triệu đến 2,5 triệu đồng/lượng giúp nhiều thương hiệu lớn chốt phiên thứ Năm quanh mức 148,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi Mi Hồng kết thúc ngày ở mức 147,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 2/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,4 148,4 +2000 +2000 Tập đoàn DOJI 145,4 148,4 +2000 +2000 Mi Hồng 146,0 147,7 +1700 +1900 PNJ 145,4 148,4 +2000 +2000 Bảo Tín Minh Châu 145,0 148,4 +2500 +2000 Bảo Tín Mạnh Hải 145,4 148,4 +2000 +2000 Phú Quý 145,0 148,4 +2000 +2000

1. DOJI - Cập nhật: 2/7/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K AVPL/SJC HCM 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K AVPL/SJC ĐN 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K

2. PNJ - Cập nhật: 2/7/2026 16:00- Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Hà Nội - PNJ 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Đà Nẵng - PNJ 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Miền Tây - PNJ 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Tây Nguyên - PNJ 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Đông Nam Bộ - PNJ 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K

3. AJC - Cập nhật: 2/7/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Miếng SJC Nghệ An 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Miếng SJC Thái Bình 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 145.000

▲2500K 148.400

▲2000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 145.000

▲2500K 148.400

▲2000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 145.000

▲2500K 148.400

▲2000K NL 99.99 129.500

▲500K - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 130.000

▲500K - Trang sức 99.9 139.900

▲2000K 146.900

▲2000K Trang sức 99.99 140.000

▲2000K 147.000

▲2000K

4. BTMC - Cập nhật: 2/7/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 145.000

▲2500K 148.400

▲2000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 145.000

▲2500K 148.400

▲2000K Nhẫn tròn trơn BTMC 145.000

▲2500K 148.400

▲2000K Bản vị vàng BTMC 145.000

▲2500K 148.400

▲2000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143.000

▲2500K 147.000

▲2000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.800

▲2500K 146.800

▲2000K

5. SJC - Cập nhật: 2/7/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Vàng SJC 5 chỉ 145.400

▲2000K 148.420

▲2000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.400

▲2000K 148.430

▲2000K

Giá vàng nhẫn hôm nay chiều 2/7/2026 chốt giá bán ra ở trên 148 triệu đồng/lượng

Tại SJC, giá vàng nhẫn hôm nay 2/7/2026 với sản phẩm vàng nhẫn 9999 đang niêm yết giá mua vào ở mức 144,2 triệu đồng/lượng, và giá bán ra niêm yết ở mức 148,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, mặt hàng này ghi nhận mức giá nhỉnh hơn ở chiều mua vào so với SJC. Cụ thể, giá vàng nhẫn hôm nay 2/7/2026 tại Bảo Tín Mạnh Hải đang ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào, còn chiều bán ra chốt tại 148,4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào thấp hơn nhóm dẫn đầu. Sản phẩm này đang được giao dịch ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục nằm trong nhóm có giá bán ra cao. Theo cập nhật giá vàng nhẫn hôm nay sáng 2/7/2026, sản phẩm này đang được niêm yết ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trang sức chiều nay 2/7/2026

Giá vàng trang sức tại Việt Nam thường được chia theo hàm lượng tuổi vàng và cộng thêm chi phí gia công. Mức giá trung bình trên thị trường (áp dụng cho 1 chỉ) như sau:

Vàng 24K (99.99%): ~ 14.000.000 - 14.600.000 VNĐ

~ 14.000.000 - 14.600.000 VNĐ Vàng 18K (75%): ~ 9.400.000 - 11.100.000 VNĐ

~ 9.400.000 - 11.100.000 VNĐ Vàng 14K (58.3%): ~ 8.300.000 VNĐ

Giá vàng thế giới chiều hôm nay 2/7/2026 vẫn duy trì mức tăng trên mức 4.000 USD/ounce

Tính đến 16h00 ngày 2/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.074,4 USD/ounce. Ghi nhận tăng 44,6 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.465 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,00 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,4-148,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,4 triệu đồng.

Giá vàng thế giới chiều hôm nay 2/7/2026 vẫn duy trì mức tăng trên mức 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng trong phiên thứ Năm khi dữ liệu việc làm tư nhân tại Mỹ yếu hơn dự báo, trong lúc giá dầu giảm giúp áp lực lạm phát hạ nhiệt. Nhà đầu tư hiện chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ để có thêm tín hiệu về hướng đi chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Tính đến 7h53 GMT, giá vàng giao ngay tăng 0,9% lên 4.067,67 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/6 trong phiên liền trước. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ giảm nhẹ 0,1%, xuống 4.080 USD/ounce.

Giá vàng đã hồi phục từ vùng thấp nhất hơn 7 tháng và đóng cửa tăng trong phiên thứ Tư, sau khi dữ liệu cho thấy khu vực tư nhân Mỹ tạo thêm 98.000 việc làm trong tháng 6. Con số này thấp hơn mức dự báo 118.000 việc làm của các chuyên gia kinh tế.

Ông Nicholas Frappell, Giám đốc toàn cầu phụ trách thị trường tổ chức tại ABC Refinery, cho rằng thị trường đang thận trọng với việc bán vàng ở vùng giá thấp. Theo ông, mỗi lần giá vàng bị kéo xuống, lực mua lại nhanh chóng xuất hiện và đẩy giá phục hồi.

Ông Frappell cũng cho biết dữ liệu việc làm ADP thấp hơn dự báo có thể là nguyên nhân hỗ trợ đà tăng của vàng. Một số nhà đầu tư cho rằng báo cáo việc làm phi nông nghiệp sắp công bố cũng có thể phát đi tín hiệu tương tự.

Về chính sách tiền tệ, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết kỳ vọng lạm phát và rủi ro lạm phát đã giảm trong vài tuần gần đây. Tuy vậy, Fed vẫn giữ quan điểm đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá khoảng 66% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6, dự kiến công bố lúc 12h30 GMT, có thể tác động mạnh đến kỳ vọng của nhà đầu tư về lộ trình lãi suất sắp tới.

Giá dầu cũng giảm sau khi Iran và Mỹ kết thúc một vòng đàm phán gián tiếp liên quan đến eo biển Hormuz nhưng chưa đạt nhiều tiến triển về một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Giá dầu hạ nhiệt phần nào giúp giảm lo ngại lạm phát.

Thông thường, vàng được xem là kênh phòng ngừa rủi ro lạm phát. Tuy nhiên, nếu lãi suất duy trì ở mức cao, sức hấp dẫn của vàng có thể suy giảm do kim loại quý này không mang lại lợi suất.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,6% lên 59,47 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 2,2% lên 1.611,60 USD/ounce, còn palladium tăng 1% lên 1.221,54 USD/ounce.