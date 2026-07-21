Tin mới

    Thương mại - Dịch vụ

    Giá vàng hôm nay 9999 chiều 21/7/2026: Cập nhật bảng giá vàng 9999, vàng nhẫn BTMC, BTMC, DOJI thứ Ba

    Văn Khoa 21/07/2026 15:37

    Giá vàng hôm nay chiều 21/7/2026 phục hồi tới 1 triệu đồng/lượng, nhưng người mua cuối tuần trước vẫn lỗ từ 3,5 đến 5 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng hôm nay chiều 21/7/2026: Người mua cuối tuần trước lỗ tới 5 triệu đồng/lượng

    Giá vànghôm nay chiều 21/7/2026 phục hồi từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, người mua vàng cuối tuần trước vẫn lỗ từ 3,5 đến 5 triệu đồng/lượng.

    Biểu đồ giá vàng chiều 21 7 2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua
    Biểu đồ giá vàng chiều 21/7/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

    Cập nhật lúc 15h30 thứ Ba (21/7), giá vàng trong nước tăng trở lại sau đợt giảm đầu tuần. Giá bán ra phổ biến ở mức 146,4 triệu đồng/lượng, riêng DOJI đạt 147 triệu đồng và Bảo Tín Minh Châu chốt ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.

    Công ty SJC giao dịch vàng miếng ở mức 143,4–146,4 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Người mua với giá 147,5 triệu đồng/lượng ngày 19/7 hiện bán lại được 143,4 triệu đồng, lỗ 4,1 triệu đồng/lượng.

    DOJI nâng đồng thời 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng lên mức 144–147 triệu đồng/lượng. Nếu mua cuối tuần trước với giá 147,5 triệu đồng/lượng, người sở hữu vàng hiện lỗ 3,5 triệu đồng/lượng.

    PNJ chốt giá mua vào 143,4 triệu đồng/lượng và bán ra 146,4 triệu đồng/lượng. Sau khi tăng 400.000 đồng ở mỗi chiều, người mua từ ngày 19/7 vẫn chịu khoản lỗ 4,1 triệu đồng/lượng.

    Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh giá vàng miếng tăng 400.000 đồng/lượng, lên mức 143,4–146,4 triệu đồng/lượng. Người mua với giá 147,5 triệu đồng/lượng cuối tuần trước hiện bán lại lỗ 4,1 triệu đồng/lượng.

    Bảo Tín Minh Châu tăng giá mua vào thêm 200.000 đồng, đạt 142,6 triệu đồng/lượng; chiều bán ra tăng 700.000 đồng, lên 147,6 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán tại đây đạt 5 triệu đồng/lượng. Người mua ngày 19/7 hiện lỗ 4,9 triệu đồng/lượng nếu bán ra vào chiều nay.

    Phú Quý giữ nguyên chiều mua vào ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 400.000 đồng, đạt 146,4 triệu đồng/lượng. Người mua với giá 147,5 triệu đồng/lượng cuối tuần trước hiện bán lại được 142,5 triệu đồng, lỗ 5 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm khảo sát.

    Trái ngược xu hướng phục hồi của nhiều hệ thống, Mi Hồng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng tại đây lùi về 143 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra. Người mua với giá 146,5 triệu đồng/lượng ngày 19/7 hiện lỗ 3,5 triệu đồng/lượng.

    Như vậy, giá vàng hôm nay chiều 21/7/2026 đã tăng trở lại tại phần lớn doanh nghiệp nhưng người mua cuối tuần trước vẫn lỗ từ 3,5 đến 5 triệu đồng/lượng. Phú Quý ghi nhận khoản lỗ cao nhất, còn DOJI và Mi Hồng có mức thấp nhất.

    Giá vàng hôm nayNgày 21/7/2026
    (Triệu đồng)    		Diễn biến trước đó
    (nghìn đồng/lượng)
    Mua vàoBán raMua vàoBán ra
    SJC143,4146,4+400+400
    Tập đoàn DOJI144,0147,0+1000+1000
    Mi Hồng143,8145,4+800+400
    PNJ143,4146,4+400+400
    Bảo Tín Minh Châu142,6147,6+200+700
    Bảo Tín Mạnh Hải143,4146,4+400+400
    Phú Quý142,5146,4-+400
    1. DOJI - Cập nhật: 21/7/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Loại Mua vào Bán ra
    AVPL/SJC HN144.000
    ▲1000K    		147.000
    ▲1000K
    AVPL/SJC HCM144.000
    ▲1000K    		147.000
    ▲1000K
    AVPL/SJC ĐN144.000
    ▲1000K    		147.000
    ▲1000K
    2. PNJ - Cập nhật: 21/7/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Khu vực Mua vào Bán ra
    TPHCM - PNJ143.400
    ▲400K    		146.400
    ▲400K
    Hà Nội - PNJ143.400
    ▲400K    		146.400
    ▲400K
    Đà Nẵng - PNJ143.400
    ▲400K    		146.400
    ▲400K
    Miền Tây - PNJ143.400
    ▲400K    		146.400
    ▲400K
    Tây Nguyên - PNJ143.400
    ▲400K    		146.400
    ▲400K
    Đông Nam Bộ - PNJ143.400
    ▲400K    		146.400
    ▲400K
    3. AJC - Cập nhật: 21/7/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Loại Mua vào Bán ra
    Miếng SJC Hà Nội144.600
    ▲1600K    		147.600
    ▲1600K
    Miếng SJC Nghệ An144.600
    ▲1600K    		147.600
    ▲1600K
    Miếng SJC Thái Bình144.600
    ▲1600K    		147.600
    ▲1600K
    N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội143.100
    ▲1100K    		146.600
    ▲1100K
    N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An143.100
    ▲1100K    		146.600
    ▲1100K
    N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình143.100
    ▲1100K    		146.600
    ▲1100K
    NL 99.99130.000
    ▲1200K    		-
    NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình129.000
    ▲700K    		-
    Trang sức 99.9138.500
    ▲1100K    		145.500
    ▲1100K
    Trang sức 99.99138.600
    ▲1100K    		145.600
    ▲1100K
    4. BTMC - Cập nhật: 21/7/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Vàng miếng SJC BTMC142.600
    ▲200K    		137.600
    ▲700K
    Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC142.600
    ▲200K    		137.600
    ▲700K
    Nhẫn tròn trơn BTMC142.600
    ▲200K    		137.600
    ▲700K
    Bản vị vàng BTMC142.600
    ▲200K    		137.600
    ▲700K
    Trang sức Rồng Thăng Long 9999140.700
    ▲200K    		145.700
    ▲700K
    Trang sức Rồng Thăng Long 999140.500
    ▲200K    		145.500
    ▲700K
    5. SJC - Cập nhật: 21/7/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Loại Mua vào Bán ra
    Vàng SJC 1L, 10L, 1KG143.400
    ▲400K    		146.400
    ▲400K
    Vàng SJC 5 chỉ143.400
    ▲400K    		146.420
    ▲400K
    Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ143.400
    ▲400K    		146.430
    ▲400K

    Giá vàng nhẫn chiều hôm nay 21/7/2026

    Công ty SJC đang niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 141,9 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều là 3,5 triệu đồng/lượng.

    Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng giá mua vào 143,4 triệu đồng/lượng và bán ra 146,4 triệu đồng/lượng. Với bảng giá ghi nhận lúc 15h30 ngày 21/7, chênh lệch mua – bán tại đây đạt 3 triệu đồng/lượng.

    Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 đang được thu mua với giá 143,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 146,6 triệu đồng/lượng.

    Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết Vàng Rồng Thăng Long ở mức 142,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

    Phú Quý đang niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 142,0–145,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào và bán ra tương ứng với SJC, đưa khoảng cách hai chiều lên 3,5 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng nhẫn tại PNJ ghi nhận lúc 15h30 ngày 21/7 đang ở mức 140,2 triệu đồng/lượng mua vào và 145,2 triệu đồng/lượng bán ra.

    Mi Hồng đang áp dụng giá mua vào 143,8 triệu đồng/lượng và bán ra 145,4 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều chỉ ở mức 1,6 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng trang sức hôm nay 21/7/2026

    Giá vàng trang sức trong nước đang dao động mạnh tùy thuộc vào hàm lượng vàng (tuổi vàng) từ 5,06 triệu đến 14,45 triệu đồng/lượng mua vào, và từ 6,04 triệu đến 14,66 triệu đồng/lượng bán ra. Nếu tính theo đơn vị chỉ, giá bán ra phổ biến từ khoảng 500.000 đồng/chỉ (vàng thấp tuổi) đến hơn 1,46 triệu đồng/chỉ (vàng 24K).

    Dưới đây là bảng giá chi tiết cho từng loại vàng trang sức được cập nhật từ các thương hiệu lớn như SJC và PNJ:

    Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đặc điểm phổ biến
    Nữ trang 99,99% (24K)140.000.000144.500.000Vàng ta, chủ yếu làm quà cưới hoặc tích lũy
    Nữ trang 99%136.069.000143.069.000Ít phổ biến hơn vàng 24K chuẩn
    Nữ trang 75% (18K)98.736.000108.536.000Vàng Tây, chuyên chế tác trang sức cao cấp đính đá
    Nữ trang 68%88.620.00098.420.000Độ bền cao, độ sáng bóng tốt
    Nữ trang 61% (14K)78.504.00088.304.000Giá thành vừa phải, mẫu mã đa dạng
    Nữ trang 41,7% (10K)50.613.00060.413.000Vàng non giá rẻ, chủ yếu tính theo món trang sức

    Giá trên bảng chỉ là giá nguyên liệu cốt của vàng. Khi mua trang sức thực tế, bạn sẽ phải trả thêm tiền công từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng tùy độ tinh xảo của mẫu thiết kế.

    Giá vàng thế giới hôm nay 21/7/2026 tăng lên gần 4.100 USD/ounce, tăng hơn 1%

    Tính đến 15h30 ngày 21/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.071,4 USD/ounce, tăng 47,08 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.257 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (144,6-147,6 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,7 triệu.

    Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên giao dịch thứ Ba, khi nhà đầu tư theo dõi những nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột giữa Mỹ và Iran. Các cuộc đàm phán nếu đạt kết quả có thể giúp giá dầu giảm, qua đó hạn chế nguy cơ lạm phát và tác động đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

    Cập nhật lúc 5h29 GMT, giá vàng giao ngay tăng 1,2%, lên 4.054,24 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng tăng 1,1%, đạt 4.059,10 USD/ounce.

    Ông Ilya Spivak, chuyên gia kinh tế vĩ mô tại Tastylive, cho rằng giá vàng đang tìm vùng cân bằng quanh mốc 4.000 USD/ounce. Nếu giữ được ngưỡng này, kim loại quý có thể tiếp tục hướng lên trong thời gian tới.

    Diễn biến tại Trung Đông vẫn tác động đến thị trường, song mức độ quan tâm của nhà đầu tư đã giảm so với giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

    Giá dầu hạ nhiệt khi thị trường đón nhận thông tin các bên trung gian đang thúc đẩy đàm phán giữa Mỹ và Iran. Một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran đã nhận được đề xuất ngừng bắn trong 10 ngày, nhằm duy trì thỏa thuận tạm thời và mở đường cho một giải pháp lâu dài.

    Trước đó, căng thẳng leo thang đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong hơn một tháng. Giá năng lượng tăng làm gia tăng áp lực lạm phát, khiến một số nhà hoạch định chính sách Mỹ cho rằng Fed có thể phải nâng lãi suất để kiểm soát giá cả.

    Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng vì kim loại quý không mang lại thu nhập định kỳ như tiền gửi hoặc trái phiếu. Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần tới. Tuy nhiên, thị trường đang đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức 64%.

    Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 2,8%, lên 57,99 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 1%, đạt 1.610,06 USD/ounce, còn palladium tăng 1,2%, lên 1.267,68 USD/ounce.

    Đọc tiếp

    Giá vàng hôm nay
      x

      Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thương mại - Dịch vụ
        Giá vàng hôm nay 9999 chiều 21/7/2026: Cập nhật bảng giá vàng 9999, vàng nhẫn BTMC, BTMC, DOJI thứ Ba
        • Mặc định

        Giám đốc: Lê Huy Toàn

        Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

        Địa chỉ:

        Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

        Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

        Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

        Hotline: 0977885454

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO