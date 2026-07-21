Thương mại - Dịch vụ Giá vàng hôm nay 9999 chiều 21/7/2026: Cập nhật bảng giá vàng 9999, vàng nhẫn BTMC, BTMC, DOJI thứ Ba Giá vàng hôm nay chiều 21/7/2026 phục hồi tới 1 triệu đồng/lượng, nhưng người mua cuối tuần trước vẫn lỗ từ 3,5 đến 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay chiều 21/7/2026: Người mua cuối tuần trước lỗ tới 5 triệu đồng/lượng

Giá vànghôm nay chiều 21/7/2026 phục hồi từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, người mua vàng cuối tuần trước vẫn lỗ từ 3,5 đến 5 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng chiều 21/7/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Cập nhật lúc 15h30 thứ Ba (21/7), giá vàng trong nước tăng trở lại sau đợt giảm đầu tuần. Giá bán ra phổ biến ở mức 146,4 triệu đồng/lượng, riêng DOJI đạt 147 triệu đồng và Bảo Tín Minh Châu chốt ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC giao dịch vàng miếng ở mức 143,4–146,4 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Người mua với giá 147,5 triệu đồng/lượng ngày 19/7 hiện bán lại được 143,4 triệu đồng, lỗ 4,1 triệu đồng/lượng.

DOJI nâng đồng thời 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng lên mức 144–147 triệu đồng/lượng. Nếu mua cuối tuần trước với giá 147,5 triệu đồng/lượng, người sở hữu vàng hiện lỗ 3,5 triệu đồng/lượng.

PNJ chốt giá mua vào 143,4 triệu đồng/lượng và bán ra 146,4 triệu đồng/lượng. Sau khi tăng 400.000 đồng ở mỗi chiều, người mua từ ngày 19/7 vẫn chịu khoản lỗ 4,1 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh giá vàng miếng tăng 400.000 đồng/lượng, lên mức 143,4–146,4 triệu đồng/lượng. Người mua với giá 147,5 triệu đồng/lượng cuối tuần trước hiện bán lại lỗ 4,1 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu tăng giá mua vào thêm 200.000 đồng, đạt 142,6 triệu đồng/lượng; chiều bán ra tăng 700.000 đồng, lên 147,6 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán tại đây đạt 5 triệu đồng/lượng. Người mua ngày 19/7 hiện lỗ 4,9 triệu đồng/lượng nếu bán ra vào chiều nay.

Phú Quý giữ nguyên chiều mua vào ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 400.000 đồng, đạt 146,4 triệu đồng/lượng. Người mua với giá 147,5 triệu đồng/lượng cuối tuần trước hiện bán lại được 142,5 triệu đồng, lỗ 5 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm khảo sát.

Trái ngược xu hướng phục hồi của nhiều hệ thống, Mi Hồng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng tại đây lùi về 143 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra. Người mua với giá 146,5 triệu đồng/lượng ngày 19/7 hiện lỗ 3,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng hôm nay chiều 21/7/2026 đã tăng trở lại tại phần lớn doanh nghiệp nhưng người mua cuối tuần trước vẫn lỗ từ 3,5 đến 5 triệu đồng/lượng. Phú Quý ghi nhận khoản lỗ cao nhất, còn DOJI và Mi Hồng có mức thấp nhất.

Giá vàng hôm nay Ngày 21/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến trước đó

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,4 146,4 +400 +400 Tập đoàn DOJI 144,0 147,0 +1000 +1000 Mi Hồng 143,8 145,4 +800 +400 PNJ 143,4 146,4 +400 +400 Bảo Tín Minh Châu 142,6 147,6 +200 +700 Bảo Tín Mạnh Hải 143,4 146,4 +400 +400 Phú Quý 142,5 146,4 - +400

1. DOJI - Cập nhật: 21/7/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 144.000

▲1000K 147.000

▲1000K AVPL/SJC HCM 144.000

▲1000K 147.000

▲1000K AVPL/SJC ĐN 144.000

▲1000K 147.000

▲1000K

2. PNJ - Cập nhật: 21/7/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 143.400

▲400K 146.400

▲400K Hà Nội - PNJ 143.400

▲400K 146.400

▲400K Đà Nẵng - PNJ 143.400

▲400K 146.400

▲400K Miền Tây - PNJ 143.400

▲400K 146.400

▲400K Tây Nguyên - PNJ 143.400

▲400K 146.400

▲400K Đông Nam Bộ - PNJ 143.400

▲400K 146.400

▲400K

3. AJC - Cập nhật: 21/7/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 144.600

▲1600K 147.600

▲1600K Miếng SJC Nghệ An 144.600

▲1600K 147.600

▲1600K Miếng SJC Thái Bình 144.600

▲1600K 147.600

▲1600K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 143.100

▲1100K 146.600

▲1100K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 143.100

▲1100K 146.600

▲1100K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 143.100

▲1100K 146.600

▲1100K NL 99.99 130.000

▲1200K - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 129.000

▲700K - Trang sức 99.9 138.500

▲1100K 145.500

▲1100K Trang sức 99.99 138.600

▲1100K 145.600

▲1100K

4. BTMC - Cập nhật: 21/7/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142.600

▲200K 137.600

▲700K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142.600

▲200K 137.600

▲700K Nhẫn tròn trơn BTMC 142.600

▲200K 137.600

▲700K Bản vị vàng BTMC 142.600

▲200K 137.600

▲700K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 140.700

▲200K 145.700

▲700K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140.500

▲200K 145.500

▲700K

5. SJC - Cập nhật: 21/7/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.400

▲400K 146.400

▲400K Vàng SJC 5 chỉ 143.400

▲400K 146.420

▲400K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143.400

▲400K 146.430

▲400K

Giá vàng nhẫn chiều hôm nay 21/7/2026

Công ty SJC đang niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 141,9 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều là 3,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng giá mua vào 143,4 triệu đồng/lượng và bán ra 146,4 triệu đồng/lượng. Với bảng giá ghi nhận lúc 15h30 ngày 21/7, chênh lệch mua – bán tại đây đạt 3 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 đang được thu mua với giá 143,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 146,6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết Vàng Rồng Thăng Long ở mức 142,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Phú Quý đang niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 142,0–145,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào và bán ra tương ứng với SJC, đưa khoảng cách hai chiều lên 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại PNJ ghi nhận lúc 15h30 ngày 21/7 đang ở mức 140,2 triệu đồng/lượng mua vào và 145,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Mi Hồng đang áp dụng giá mua vào 143,8 triệu đồng/lượng và bán ra 145,4 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều chỉ ở mức 1,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trang sức hôm nay 21/7/2026

Giá vàng trang sức trong nước đang dao động mạnh tùy thuộc vào hàm lượng vàng (tuổi vàng) từ 5,06 triệu đến 14,45 triệu đồng/lượng mua vào, và từ 6,04 triệu đến 14,66 triệu đồng/lượng bán ra. Nếu tính theo đơn vị chỉ, giá bán ra phổ biến từ khoảng 500.000 đồng/chỉ (vàng thấp tuổi) đến hơn 1,46 triệu đồng/chỉ (vàng 24K).

Dưới đây là bảng giá chi tiết cho từng loại vàng trang sức được cập nhật từ các thương hiệu lớn như SJC và PNJ:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đặc điểm phổ biến Nữ trang 99,99% (24K) 140.000.000 144.500.000 Vàng ta, chủ yếu làm quà cưới hoặc tích lũy Nữ trang 99% 136.069.000 143.069.000 Ít phổ biến hơn vàng 24K chuẩn Nữ trang 75% (18K) 98.736.000 108.536.000 Vàng Tây, chuyên chế tác trang sức cao cấp đính đá Nữ trang 68% 88.620.000 98.420.000 Độ bền cao, độ sáng bóng tốt Nữ trang 61% (14K) 78.504.000 88.304.000 Giá thành vừa phải, mẫu mã đa dạng Nữ trang 41,7% (10K) 50.613.000 60.413.000 Vàng non giá rẻ, chủ yếu tính theo món trang sức

Giá trên bảng chỉ là giá nguyên liệu cốt của vàng. Khi mua trang sức thực tế, bạn sẽ phải trả thêm tiền công từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng tùy độ tinh xảo của mẫu thiết kế.

Giá vàng thế giới hôm nay 21/7/2026 tăng lên gần 4.100 USD/ounce, tăng hơn 1%

Tính đến 15h30 ngày 21/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.071,4 USD/ounce, tăng 47,08 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.257 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (144,6-147,6 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,7 triệu.