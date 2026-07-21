Giá vàng hôm nay 9999 chiều 21/7/2026: Cập nhật bảng giá vàng 9999, vàng nhẫn BTMC, BTMC, DOJI thứ Ba
Giá vàng hôm nay chiều 21/7/2026 phục hồi tới 1 triệu đồng/lượng, nhưng người mua cuối tuần trước vẫn lỗ từ 3,5 đến 5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay chiều 21/7/2026: Người mua cuối tuần trước lỗ tới 5 triệu đồng/lượng
Giá vànghôm nay chiều 21/7/2026 phục hồi từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, người mua vàng cuối tuần trước vẫn lỗ từ 3,5 đến 5 triệu đồng/lượng.
Cập nhật lúc 15h30 thứ Ba (21/7), giá vàng trong nước tăng trở lại sau đợt giảm đầu tuần. Giá bán ra phổ biến ở mức 146,4 triệu đồng/lượng, riêng DOJI đạt 147 triệu đồng và Bảo Tín Minh Châu chốt ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.
Công ty SJC giao dịch vàng miếng ở mức 143,4–146,4 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Người mua với giá 147,5 triệu đồng/lượng ngày 19/7 hiện bán lại được 143,4 triệu đồng, lỗ 4,1 triệu đồng/lượng.
DOJI nâng đồng thời 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng lên mức 144–147 triệu đồng/lượng. Nếu mua cuối tuần trước với giá 147,5 triệu đồng/lượng, người sở hữu vàng hiện lỗ 3,5 triệu đồng/lượng.
PNJ chốt giá mua vào 143,4 triệu đồng/lượng và bán ra 146,4 triệu đồng/lượng. Sau khi tăng 400.000 đồng ở mỗi chiều, người mua từ ngày 19/7 vẫn chịu khoản lỗ 4,1 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh giá vàng miếng tăng 400.000 đồng/lượng, lên mức 143,4–146,4 triệu đồng/lượng. Người mua với giá 147,5 triệu đồng/lượng cuối tuần trước hiện bán lại lỗ 4,1 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu tăng giá mua vào thêm 200.000 đồng, đạt 142,6 triệu đồng/lượng; chiều bán ra tăng 700.000 đồng, lên 147,6 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán tại đây đạt 5 triệu đồng/lượng. Người mua ngày 19/7 hiện lỗ 4,9 triệu đồng/lượng nếu bán ra vào chiều nay.
Phú Quý giữ nguyên chiều mua vào ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 400.000 đồng, đạt 146,4 triệu đồng/lượng. Người mua với giá 147,5 triệu đồng/lượng cuối tuần trước hiện bán lại được 142,5 triệu đồng, lỗ 5 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm khảo sát.
Trái ngược xu hướng phục hồi của nhiều hệ thống, Mi Hồng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng tại đây lùi về 143 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra. Người mua với giá 146,5 triệu đồng/lượng ngày 19/7 hiện lỗ 3,5 triệu đồng/lượng.
Như vậy, giá vàng hôm nay chiều 21/7/2026 đã tăng trở lại tại phần lớn doanh nghiệp nhưng người mua cuối tuần trước vẫn lỗ từ 3,5 đến 5 triệu đồng/lượng. Phú Quý ghi nhận khoản lỗ cao nhất, còn DOJI và Mi Hồng có mức thấp nhất.
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 21/7/2026
(Triệu đồng)
|Diễn biến trước đó
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC
|143,4
|146,4
|+400
|+400
|Tập đoàn DOJI
|144,0
|147,0
|+1000
|+1000
|Mi Hồng
|143,8
|145,4
|+800
|+400
|PNJ
|143,4
|146,4
|+400
|+400
|Bảo Tín Minh Châu
|142,6
|147,6
|+200
|+700
|Bảo Tín Mạnh Hải
|143,4
|146,4
|+400
|+400
|Phú Quý
|142,5
|146,4
|-
|+400
|1. DOJI - Cập nhật: 21/7/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|AVPL/SJC HN
|144.000
▲1000K
|147.000
▲1000K
|AVPL/SJC HCM
|144.000
▲1000K
|147.000
▲1000K
|AVPL/SJC ĐN
|144.000
▲1000K
|147.000
▲1000K
|2. PNJ - Cập nhật: 21/7/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Khu vực
|Mua vào
|Bán ra
|TPHCM - PNJ
|143.400
▲400K
|146.400
▲400K
|Hà Nội - PNJ
|143.400
▲400K
|146.400
▲400K
|Đà Nẵng - PNJ
|143.400
▲400K
|146.400
▲400K
|Miền Tây - PNJ
|143.400
▲400K
|146.400
▲400K
|Tây Nguyên - PNJ
|143.400
▲400K
|146.400
▲400K
|Đông Nam Bộ - PNJ
|143.400
▲400K
|146.400
▲400K
|3. AJC - Cập nhật: 21/7/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Miếng SJC Hà Nội
|144.600
▲1600K
|147.600
▲1600K
|Miếng SJC Nghệ An
|144.600
▲1600K
|147.600
▲1600K
|Miếng SJC Thái Bình
|144.600
▲1600K
|147.600
▲1600K
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội
|143.100
▲1100K
|146.600
▲1100K
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An
|143.100
▲1100K
|146.600
▲1100K
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình
|143.100
▲1100K
|146.600
▲1100K
|NL 99.99
|130.000
▲1200K
|-
|NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình
|129.000
▲700K
|-
|Trang sức 99.9
|138.500
▲1100K
|145.500
▲1100K
|Trang sức 99.99
|138.600
▲1100K
|145.600
▲1100K
|4. BTMC - Cập nhật: 21/7/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC BTMC
|142.600
▲200K
|137.600
▲700K
|Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC
|142.600
▲200K
|137.600
▲700K
|Nhẫn tròn trơn BTMC
|142.600
▲200K
|137.600
▲700K
|Bản vị vàng BTMC
|142.600
▲200K
|137.600
▲700K
|Trang sức Rồng Thăng Long 9999
|140.700
▲200K
|145.700
▲700K
|Trang sức Rồng Thăng Long 999
|140.500
▲200K
|145.500
▲700K
|5. SJC - Cập nhật: 21/7/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|143.400
▲400K
|146.400
▲400K
|Vàng SJC 5 chỉ
|143.400
▲400K
|146.420
▲400K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|143.400
▲400K
|146.430
▲400K
Giá vàng nhẫn chiều hôm nay 21/7/2026
Công ty SJC đang niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 141,9 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều là 3,5 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng giá mua vào 143,4 triệu đồng/lượng và bán ra 146,4 triệu đồng/lượng. Với bảng giá ghi nhận lúc 15h30 ngày 21/7, chênh lệch mua – bán tại đây đạt 3 triệu đồng/lượng.
Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 đang được thu mua với giá 143,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 146,6 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết Vàng Rồng Thăng Long ở mức 142,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
Phú Quý đang niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 142,0–145,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào và bán ra tương ứng với SJC, đưa khoảng cách hai chiều lên 3,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tại PNJ ghi nhận lúc 15h30 ngày 21/7 đang ở mức 140,2 triệu đồng/lượng mua vào và 145,2 triệu đồng/lượng bán ra.
Mi Hồng đang áp dụng giá mua vào 143,8 triệu đồng/lượng và bán ra 145,4 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều chỉ ở mức 1,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trang sức hôm nay 21/7/2026
Giá vàng trang sức trong nước đang dao động mạnh tùy thuộc vào hàm lượng vàng (tuổi vàng) từ 5,06 triệu đến 14,45 triệu đồng/lượng mua vào, và từ 6,04 triệu đến 14,66 triệu đồng/lượng bán ra. Nếu tính theo đơn vị chỉ, giá bán ra phổ biến từ khoảng 500.000 đồng/chỉ (vàng thấp tuổi) đến hơn 1,46 triệu đồng/chỉ (vàng 24K).
Dưới đây là bảng giá chi tiết cho từng loại vàng trang sức được cập nhật từ các thương hiệu lớn như SJC và PNJ:
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đặc điểm phổ biến
|Nữ trang 99,99% (24K)
|140.000.000
|144.500.000
|Vàng ta, chủ yếu làm quà cưới hoặc tích lũy
|Nữ trang 99%
|136.069.000
|143.069.000
|Ít phổ biến hơn vàng 24K chuẩn
|Nữ trang 75% (18K)
|98.736.000
|108.536.000
|Vàng Tây, chuyên chế tác trang sức cao cấp đính đá
|Nữ trang 68%
|88.620.000
|98.420.000
|Độ bền cao, độ sáng bóng tốt
|Nữ trang 61% (14K)
|78.504.000
|88.304.000
|Giá thành vừa phải, mẫu mã đa dạng
|Nữ trang 41,7% (10K)
|50.613.000
|60.413.000
|Vàng non giá rẻ, chủ yếu tính theo món trang sức
Giá trên bảng chỉ là giá nguyên liệu cốt của vàng. Khi mua trang sức thực tế, bạn sẽ phải trả thêm tiền công từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng tùy độ tinh xảo của mẫu thiết kế.
Giá vàng thế giới hôm nay 21/7/2026 tăng lên gần 4.100 USD/ounce, tăng hơn 1%
Tính đến 15h30 ngày 21/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.071,4 USD/ounce, tăng 47,08 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.257 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (144,6-147,6 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,7 triệu.
Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên giao dịch thứ Ba, khi nhà đầu tư theo dõi những nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột giữa Mỹ và Iran. Các cuộc đàm phán nếu đạt kết quả có thể giúp giá dầu giảm, qua đó hạn chế nguy cơ lạm phát và tác động đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Cập nhật lúc 5h29 GMT, giá vàng giao ngay tăng 1,2%, lên 4.054,24 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng tăng 1,1%, đạt 4.059,10 USD/ounce.
Ông Ilya Spivak, chuyên gia kinh tế vĩ mô tại Tastylive, cho rằng giá vàng đang tìm vùng cân bằng quanh mốc 4.000 USD/ounce. Nếu giữ được ngưỡng này, kim loại quý có thể tiếp tục hướng lên trong thời gian tới.
Diễn biến tại Trung Đông vẫn tác động đến thị trường, song mức độ quan tâm của nhà đầu tư đã giảm so với giai đoạn đầu của cuộc xung đột.
Giá dầu hạ nhiệt khi thị trường đón nhận thông tin các bên trung gian đang thúc đẩy đàm phán giữa Mỹ và Iran. Một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran đã nhận được đề xuất ngừng bắn trong 10 ngày, nhằm duy trì thỏa thuận tạm thời và mở đường cho một giải pháp lâu dài.
Trước đó, căng thẳng leo thang đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong hơn một tháng. Giá năng lượng tăng làm gia tăng áp lực lạm phát, khiến một số nhà hoạch định chính sách Mỹ cho rằng Fed có thể phải nâng lãi suất để kiểm soát giá cả.
Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng vì kim loại quý không mang lại thu nhập định kỳ như tiền gửi hoặc trái phiếu. Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần tới. Tuy nhiên, thị trường đang đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức 64%.
Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 2,8%, lên 57,99 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 1%, đạt 1.610,06 USD/ounce, còn palladium tăng 1,2%, lên 1.267,68 USD/ounce.