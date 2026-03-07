Thương mại - Dịch vụ Giá vàng hôm nay 9999 chiều 3/7/2026: Chốt bảng giá vàng 9999, vàng nhẫn BTMC, BTMC, DOJI thứ Sáu Giá vàng hôm nay chiều 3/7/2026 chốt ngày thứ Sáu bằng đợt tăng mới, vàng miếng bán ra chốt ở mức 151,4 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn giữ vùng cao, vàng thế giới tăng tới hơn 1%.

Giá vàng hôm nay chiều 3/7/2026 chốt phiên tăng thứ 2 liên tiếp trong tuần, giá bán ra chốt phiên cuối ngày ở mức 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay chiều 3/7/2026 tiếp tục đi lên mạnh trên thị trường trong nước. Cập nhật lúc 15h00 thứ Sáu, nhiều thương hiệu lớn điều chỉnh chốt giá vàng miếng cuối ngày tăng từ 2,2 triệu đến 3 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 3/7/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Sau nhịp tăng mới, giá bán ra vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp đã chốt lên vùng 151,4 triệu đồng/lượng. Đây là lần tăng thứ 2 trong tuần, đưa mặt bằng giá trong nước trở lại vùng cao sau giai đoạn biến động mạnh.

Tại SJC, giá vàng miếng chiều nay 3/7 được chốt ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với chốt giá cuối ngày thứ Năm, thương hiệu này tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI cuối ngày thứ Năm cũng nâng mạnh giá vàng miếng tại 2 chiều mua vào và bán ra. Giá mua vào tại doanh nghiệp này chốt giá cuối ngày ở mức 148,4 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra chốt ở mức 151,4 triệu đồng/lượng. Nếu so với cuối ngày hôm qua, DOJI đã tăng thêm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, giữ biên độ mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Với PNJ, vàng miếng tiếp tục đi cùng nhịp tăng của nhóm thương hiệu lớn trong phiên cuối ngày 3/7. Giá mua vào chiều nay đạt 148,4 triệu đồng/lượng, giá bán ra đứng tại 151,4 triệu đồng/lượng. Tính từ sáng nay, PNJ đã cộng thêm 3 triệu đồng/lượng cho mỗi chiều, đưa giá bán ra trở lại mốc cao trong tuần.

Tại BTMH, giá vàng miếng SJC chiều nay 3/7 chốt mức giá cuối ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng. So với ngày 2/7, cả chiều mua vào lẫn bán ra cùng tăng 3 triệu đồng/lượng. Với mức giá hiện tại, chênh lệch mua - bán tại BTMH đang ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

BTMC ghi nhận mức tăng không đều giữa hai chiều. Giá mua vào chiều nay hiện đạt 147,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 2,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối ngày thứ Năm. Ở chiều bán ra, giá được đẩy lên 151,4 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng. Từ vùng giá này, chênh lệch giữa mua vào và bán ra tại BTMC ở mức 3,9 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng chiều 3/7 cũng tăng mạnh theo xu hướng chung. Doanh nghiệp này chốt giá mua vào ở mức 148,0 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 151,4 triệu đồng/lượng. So với mức chốt ngày hôm qua, cả hai chiều cùng tăng 3 triệu đồng/lượng, đưa khoảng cách mua - bán lên 3,4 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng có giá bán ra thấp hơn nhóm thương hiệu lớn. Vàng miếng SJC tại đây đang được mua vào ở mức 149,0 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 150,8 triệu đồng/lượng. So với chốt giá cuối ngày thứ Năm, giá mua vào tăng 2,7 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng tới 3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều tại Mi Hồng hiện ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, Giá vàng hôm nay chiều 3/7/2026 cho thấy đà tăng lan rộng tại hầu hết thương hiệu lớn. Dù mức điều chỉnh có khác nhau giữa từng doanh nghiệp, giá bán ra vàng miếng trong nước đã phổ biến quanh 151,4 triệu đồng/lượng, trong đó Mi Hồng vẫn thấp hơn mặt bằng chung.

Giá vàng hôm nay Ngày 3/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,4 151,4 +3000 +3000 Tập đoàn DOJI 148,4 151,4 +3000 +3000 Mi Hồng 149,0 150,8 +2700 +3000 PNJ 148,4 151,4 +3000 +3000 Bảo Tín Minh Châu 147,5 151,4 +2500 +3000 Bảo Tín Mạnh Hải 148,4 151,4 +3000 +3000 Phú Quý 148,0 151,4 +3000 +3000

1. DOJI - Cập nhật: 3/7/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K AVPL/SJC HCM 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K AVPL/SJC ĐN 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K

2. PNJ - Cập nhật: 3/7/2026 15:00- Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Hà Nội - PNJ 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Đà Nẵng - PNJ 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Miền Tây - PNJ 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Tây Nguyên - PNJ 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Đông Nam Bộ - PNJ 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K

3. AJC - Cập nhật: 3/7/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Miếng SJC Nghệ An 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Miếng SJC Thái Bình 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 147.500

▲2500K 151.000

▲3000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 147.500

▲2500K 151.000

▲3000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 147.500

▲2500K 151.000

▲3000K NL 99.99 130.500

▲1000K - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 131.000

▲1000K - Trang sức 99.9 142.900

▲3000K 149.900

▲3000K Trang sức 99.99 143.000

▲3000K 150.000

▲3000K

4. BTMC - Cập nhật: 3/7/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 147.500

▲2500K 151.400

▲3000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 147.500

▲2500K 151.400

▲3000K Nhẫn tròn trơn BTMC 147.500

▲2500K 151.400

▲3000K Bản vị vàng BTMC 147.500

▲2500K 151.400

▲3000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145.500

▲2500K 150.000

▲3000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 145.300

▲2500K 149.800

▲3000K

5. SJC - Cập nhật: 3/7/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Vàng SJC 5 chỉ 145.400

▲2000K 151.420

▲3000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.400

▲2000K 151.430

▲3000K

Giá vàng chiều nay 3/7/2026 niêm yết giá bán ra áp sát 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 3/7/2026 đối với vàng nhẫn 9999 tiếp tục duy trì ở vùng cao, khi nhiều thương hiệu lớn đưa giá bán ra lên quanh mốc 151,3 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 chiều nay được cập nhật ở mức 148,3 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức thấp hơn nhẹ so với một số thương hiệu khác ở cả hai chiều giao dịch.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào đang nhỉnh hơn SJC 100.000 đồng/lượng. Cụ thể, sản phẩm này được giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long cũng giữ mặt bằng cao trong phiên trưa nay. Giá mua vào hiện ở mức 147,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 151,0 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục thuộc nhóm có giá bán ra cao nhất trong các thương hiệu được cập nhật. Sản phẩm này đang giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Nhìn chung, giá vàng chiều nay 3/7/2026 đối với vàng nhẫn 9999 đang tập trung quanh vùng 148,3 - 148,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 151,3 - 151,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trang sức chiều nay 3/7/2026

Giá vàng trang sức (vàng tây) dao động từ 7.500.000 - 11.500.000 VNĐ/chỉ tùy loại. Cụ thể: Vàng 18K khoảng 9.000.000 - 11.300.000 VNĐ/chỉ, Vàng 14K khoảng 7.000.000 - 8.800.000 VNĐ/chỉ. Mức giá này có thể chênh lệch do công chế tác của từng thương hiệu.

Lưu ý: Giá trên là giá tham khảo, để biết giá chính xác từng mẫu mã quý khách vui lòng đến trực tiếp cửa hàng vàng gần nhất.

Giá vàng thế giới chiều nay 3/7/2026 tiếp tục duy trì trên 4.170 USD/ounce, tăng hơn 1% so với hôm qua

Tính đến 15h00 ngày 3/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.177,3 USD/ounce. Ghi nhận tăng 54,1 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.463 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (148,4-151,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18 triệu đồng.

Giá vàng thế giới chiều nay 3/7/2026 tiếp tục duy trì trên 4.170 USD/ounce, tăng hơn 1% so với hôm qua

Nhu cầu mua vàng tại Ấn Độ đã chậm lại trong ngày thứ Sáu, sau khi có dấu hiệu cải thiện nhẹ vào đầu tuần. Nguyên nhân là giá vàng phục hồi từ mức thấp nhất trong 3 tháng, khiến nhiều người mua trở nên thận trọng hơn. Tại Trung Quốc, lực mua vàng có cải thiện nhưng mức tăng vẫn khá nhẹ.

Tại Ấn Độ, giá vàng đã tăng lên tới 148.046 rupee/10 gram, tương đương khoảng 1.553 USD. Trước đó, vào ngày thứ Ba, giá có lúc giảm xuống 140.450 rupee/10 gram, mức thấp nhất kể từ ngày 27/3.

Trong tháng 6, giá vàng tại Ấn Độ giảm khoảng 8,4%. Đây là tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 3, chủ yếu do giá vàng quốc tế biến động mạnh.

Một chủ tiệm kim hoàn tại Kolkata cho biết nhiều khách mua đã chờ giá vàng điều chỉnh giảm. Khi giá hạ xuống, họ bắt đầu mua vào với khối lượng nhỏ trong những ngày đầu tuần.

Tuần này, các đại lý vàng tại Ấn Độ báo giá từ mức cộng thêm tối đa 5 USD/ounce đến mức chiết khấu 7 USD/ounce so với giá chính thức trong nước. Mức giá này đã bao gồm 15% thuế nhập khẩu và 3% thuế bán hàng. Tuần trước, vàng tại Ấn Độ được giao dịch với mức cộng thêm tối đa 6 USD/ounce.

Một đại lý vàng tại Mumbai cho biết các cửa hàng kim hoàn vẫn mua vào, nhưng biến động giá mạnh khiến họ thận trọng hơn. Ngoài ra, thị trường cũng đang bước vào giai đoạn nhu cầu thấp do sắp tới không có lễ hội lớn nào thúc đẩy sức mua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hướng tới tuần tăng đầu tiên sau 5 tuần giảm liên tiếp và giao dịch trên mốc 4.100 USD/ounce. Dữ liệu việc làm yếu hơn tại Mỹ đã làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Tại Trung Quốc, giá vàng được giao dịch quanh mức ngang bằng hoặc thấp hơn 2 USD/ounce so với giá vàng giao ngay quốc tế. Mức này đã cải thiện so với tuần trước, khi vàng tại Trung Quốc được bán thấp hơn giá quốc tế từ 3 đến 7 USD/ounce.

Ông Peter Fung, Trưởng bộ phận giao dịch tại Wing Fung Precious Metals, cho rằng mốc 4.000 USD/ounce hiện là vùng hỗ trợ khá tốt đối với giá vàng. Theo ông, thị trường có thể duy trì quanh vùng này trong một thời gian. Tuy vậy, tâm lý mua vào vẫn còn dè dặt do triển vọng giá vàng còn nhiều yếu tố khó đoán.

Ông cũng cho rằng nếu giá vàng giảm trở lại dưới mốc 4.000 USD/ounce, lực mua bắt đáy có thể xuất hiện nhiều hơn.

Tại Hong Kong, vàng được giao dịch trong biên độ từ mức chiết khấu 0,50 USD/ounce đến mức cộng thêm 1,70 USD/ounce so với giá quốc tế. Tại Nhật Bản, vàng được bán thấp hơn khoảng 0,50 USD/ounce so với giá chuẩn toàn cầu.