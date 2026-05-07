Thương mại - Dịch vụ Giá vàng hôm nay 9999 chiều 5/7/2026: Chốt bảng giá vàng 9999, vàng nhẫn BTMC, BTMC, DOJI cuối tuần iá vàng hôm nay chiều 5/7/2026 giữ vững vùng giá cao, vàng miếng bán ra tới 151,4 triệu đồng/lượng, Mi Hồng ghi nhận mức lãi cao nhất.

Giá vàng hôm nay chiều 5/7/2026 vàng miếng chốt ở vùng giá an toàn, người mua đầu tháng lãi đến hơn 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 5/7/2026 tiếp tục duy trì mặt bằng cao trong nước, với nhiều thương hiệu lớn giữ giá bán ra ở mức 151,4 triệu đồng/lượng. So với ngày 1/7, giá vàng đã tăng khoảng 4,7 - 5 triệu đồng/lượng, giúp người mua đầu tháng hiện tạm lãi từ 1,1 - 3,2 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 5/7/2026 và 30 ngày gần nhất

Tại SJC, giá vàng hôm nay 5/7/2026 được niêm yết ở 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra, cùng tăng 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng. Người mua từ ngày 1/7 hiện tạm lãi khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Với DOJI, giá vàng cũng đứng ở 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cao hơn 5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với ngày 1/7. Mức lãi tạm tính đạt khoảng 2 triệu đồng/lượng.

PNJ không thay đổi so với nhóm dẫn đầu khi giao dịch ở 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với đầu tháng, giá tăng 5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, người mua đang lãi khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Đối với Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng hiện ở 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng, tăng 5 triệu đồng/lượng so với ngày 1/7. Nếu mua từ đầu tháng, nhà đầu tư tạm lãi khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng được niêm yết ở 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với đầu tháng, cả giá mua và bán đều tăng 5 triệu đồng/lượng, đưa mức lãi tạm tính lên khoảng 1,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý giao dịch vàng miếng ở 148 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày 1/7, giá tăng 5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, người mua hiện tạm lãi khoảng 1,6 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng niêm yết vàng miếng SJC ở 149 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với đầu tháng, giá tăng 4,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Nhờ mức giá mua vào cao, người mua từ ngày 1/7 hiện tạm lãi khoảng 3,2 triệu đồng/lượng, cao nhất trong các thương hiệu khảo sát.

Giá vàng hôm nay Ngày 5/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,4 151,4 - - Tập đoàn DOJI 148,4 151,4 - - Mi Hồng 149,0 150,8 - - PNJ 148,4 151,4 - - Bảo Tín Minh Châu 147,5 151,4 - - Bảo Tín Mạnh Hải 148,4 151,4 - - Phú Quý 148,0 151,4 - -

1. DOJI - Cập nhật: 5/7/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 148.400

- 151.400

- AVPL/SJC HCM 148.400

- 151.400

- AVPL/SJC ĐN 148.400

- 151.400

-

2. PNJ - Cập nhật: 5/7/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 148.400

- 151.400

- Hà Nội - PNJ 148.400

- 151.400

- Đà Nẵng - PNJ 148.400

- 151.400

- Miền Tây - PNJ 148.400

- 151.400

- Tây Nguyên - PNJ 148.400

- 151.400

- Đông Nam Bộ - PNJ 148.400

- 151.400

-

3. AJC - Cập nhật: 5/7/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 148.400

- 151.400

- Miếng SJC Nghệ An 148.400

- 151.400

- Miếng SJC Thái Bình 148.400

- 151.400

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 147.500

- 151.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 147.500

- 151.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 147.500

- 151.000

- NL 99.99 130.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 131.000

- - Trang sức 99.9 142.900

- 149.900

- Trang sức 99.99 143.000

- 150.000

-

4. BTMC - Cập nhật: 5/7/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 147.500

- 151.400

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 147.500

- 151.400

- Nhẫn tròn trơn BTMC 147.500

- 151.400

- Bản vị vàng BTMC 147.500

- 151.400

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145.500

- 150.000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 145.300

- 149.800

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5. SJC - Cập nhật: 5/7/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148.400

- 151.400

- Vàng SJC 5 chỉ 145.400

- 151.420

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.400

- 151.430

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Giá vàng chiều hôm nay 5/7/2026 chốt tuần đầu của tháng 7 với giá bán ra trên mức 151 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn hôm nay 5/7/2026 tiếp tục duy trì ở vùng cao, khi nhiều thương hiệu lớn đưa giá bán ra quanh mốc 151,3 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 hôm nay được cập nhật ở mức 148,3 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này thấp hơn nhẹ so với một số thương hiệu khác ở cả hai chiều giao dịch.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào đang nhỉnh hơn SJC 100.000 đồng/lượng. Cụ thể, sản phẩm này hiện giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long cũng giữ mặt bằng cao trong phiên trưa 4/7. Giá mua vào hiện ở mức 147,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 151,0 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục thuộc nhóm có giá bán ra cao nhất trong các thương hiệu được cập nhật. Sản phẩm này đang giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trang sức chiều hôm nay 5/7/2026

Giá vàng trang sức phụ thuộc vào độ tuổi của vàng (24K, 18K, 14K...) và thương hiệu. Giá thường dao động từ 7.000.000 - 9.200.000/chỉ đối với vàng 18K và 14.000.000 - 14.900.000/chỉ đối với vàng 99.99 (24K), chưa bao gồm tiền công chế tác.

Dưới đây là bảng giá tham khảo một số loại vàng trang sức (tính trên đơn vị 1 chỉ = 3,75 gram):

Vàng 24K (99.99%) : Dao động khoảng 14.300.000 - 14.900.000/chỉ (tùy theo mẫu mã và thương hiệu).

: Dao động khoảng (tùy theo mẫu mã và thương hiệu). Vàng 18K (75%) : Dao động khoảng 9.000.000 - 11.300.000/chỉ (phổ biến làm trang sức đính đá).

: Dao động khoảng (phổ biến làm trang sức đính đá). Vàng 14K: Dao động khoảng 7.000.000 - 8.800.000/chỉ.

Lưu ý: Giá mua vào/bán ra và tiền công thiết kế sẽ khác nhau tùy thuộc vào chính sách của từng cửa hàng.

Giá vàng thế giới chiều hôm nay 5/7/2026 chốt mức 4.174,1 USD/ounce

Tính đến 14h00 ngày 5/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.174,1 USD/ounce. Ghi nhận tăng 52,2 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.463 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (148,4-151,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18 triệu đồng.

Giá vàng thế giới hôm nay 5/7/2026 chốt mức 4.174,1 USD/ounce

Thị trường vàng thế giới ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên cuối tuần khi giá kim loại quý tăng mạnh, qua đó hướng tới tuần tăng đầu tiên sau chuỗi bốn tuần giảm liên tiếp. Động lực chính đến từ số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, khiến nhà đầu tư giảm bớt dự báo về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới.

Đến 12h41 GMT, giá vàng giao ngay tăng 1,3%, lên 4.174,21 USD/ounce. Trong phiên, có thời điểm kim loại quý chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/6. Tính chung cả tuần, giá vàng đã tăng hơn 2% và tiếp tục duy trì trên đường trung bình động 21 ngày.

Theo báo cáo được công bố ngày thứ Năm, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng vừa qua, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 110.000 việc làm trong khảo sát của Reuters. Dữ liệu này cho thấy thị trường lao động đang có dấu hiệu chững lại.

Ông Han Tan, Giám đốc phân tích thị trường tại Bybit, nhận định diễn biến đi lên của giá vàng phản ánh kỳ vọng Fed sẽ bớt cứng rắn hơn trong chính sách tiền tệ. Khi triển vọng tăng lãi suất suy yếu, vàng thường được hưởng lợi nhờ chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý giảm xuống.

Dữ liệu từ công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 ở mức khoảng 54%, giảm đáng kể so với 66% trước thời điểm báo cáo việc làm được công bố. Đây là yếu tố tiếp tục hỗ trợ tâm lý của giới đầu tư đối với vàng.

Cùng lúc đó, đồng USD cũng chịu sức ép giảm giá sau số liệu kinh tế kém khả quan và đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 4. Đồng bạc xanh suy yếu giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Ngoài yếu tố chính sách tiền tệ, nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn là điểm tựa quan trọng cho thị trường. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong tháng 5, các ngân hàng trung ương đã mua ròng thêm 41 tấn vàng để bổ sung dự trữ. Ông Han Tan cho rằng xu hướng tích lũy vàng của nhóm này có thể tiếp tục hỗ trợ giá trong dài hạn, dù một số quốc gia gần đây đã bán bớt vàng nhằm ổn định đồng nội tệ.

Ở thị trường vật chất, nhu cầu tiêu thụ vàng tại Ấn Độ suy yếu khi giá phục hồi nhanh, trong khi hoạt động mua vàng tại Trung Quốc đã có tín hiệu cải thiện so với thời gian trước.

Đối với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,9%, lên 62,19 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 2,3%, đạt 1.653,30 USD/ounce, còn palladium tăng 0,8%, lên 1.278,36 USD/ounce.