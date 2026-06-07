Thương mại - Dịch vụ Giá vàng hôm nay 9999 chiều 6/7/2026: Chốt bảng giá vàng 9999, vàng nhẫn BTMC, BTMC, DOJI tuần mới Giá vàng hôm nay chiều 6/7/2026 giảm đầu tuần, vàng miếng bán ra quanh 151 triệu đồng/lượng, thế giới lùi về 4.162 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay chiều 6/7/2026 ghi nhận đà giảm đầu tuần, nhiều nơi bán ra còn 151 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay chiều 6/7/2026 ghi nhận đợt điều chỉnh giảm tại thị trường trong nước. Cập nhật lúc 15h00 thứ Hai, vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn hạ từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng, giá bán ra phổ biến quanh vùng 151 triệu đồng/lượng.

Sau nhịp tăng mạnh cuối tuần trước, thị trường vàng miếng bước vào tuần mới với diễn biến chùng xuống. Biên độ giảm không đồng đều giữa các hệ thống, trong đó chiều mua vào có nơi giảm mạnh hơn chiều bán ra, khiến chênh lệch mua - bán tiếp tục duy trì ở mức khá cao.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 6/7/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Tại SJC, giá vàng miếng chiều nay được điều chỉnh về mức 148,0 - 151,0 triệu đồng/lượng. So với chốt giá trước đó, cả chiều mua vào và bán ra cùng giảm 400.000 đồng/lượng. Với mức giá hiện tại, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại SJC đang ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng giảm, DOJI cũng đưa giá vàng miếng về ngưỡng 148,0 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 151,0 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mỗi chiều giảm 400.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, qua đó kéo giá bán ra tại hệ thống này rời khỏi vùng cao hơn ghi nhận trước đó.

Tại PNJ, diễn biến giá không có nhiều khác biệt so với nhóm doanh nghiệp lớn. Giá vàng miếng chiều 6/7 đang ở mức 148,0 - 151,0 triệu đồng/lượng, giảm đồng loạt 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Khoảng cách mua vào - bán ra tại PNJ hiện cũng giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

BTMH chốt giá vàng miếng chiều nay ở mức 148,0 triệu đồng/lượng mua vào và 151,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với mốc trước đó, thương hiệu này giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua lẫn chiều bán. Dù đã hạ nhiệt, giá bán ra tại BTMH vẫn neo quanh vùng 151 triệu đồng/lượng.

Ở BTMC, mức điều chỉnh đáng chú ý hơn xuất hiện tại chiều mua vào. Giá vàng miếng hiện được giao dịch ở mức 146,5 - 150,0 triệu đồng/lượng. Trong đó, giá mua vào giảm tới 1 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra thấp hơn 400.000 đồng/lượng so với mốc cuối tuần trước.

Với Phú Quý, giá vàng miếng chiều nay được đưa về vùng 147,7 - 151,0 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua, còn chiều bán ra thấp hơn 400.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Sau điều chỉnh, giá bán ra tại Phú Quý vẫn ngang mốc 151 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng SJC cũng đi xuống trong phiên chiều. Chiều mua vào hiện ở mức 148,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Giá bán ra được ghi nhận ở mức 150,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 300.000 đồng/lượng so với ngày trước đó.

Nhìn chung, Giá vàng hôm nay chiều 6/7/2026 cho thấy thị trường trong nước đang tạm hạ nhiệt sau giai đoạn tăng nhanh. Dù nhiều thương hiệu đã giảm giá, mặt bằng bán ra vàng miếng vẫn duy trì quanh 150 - 151 triệu đồng/lượng, còn khoảng cách mua vào - bán ra tại một số nơi tiếp tục ở mức rộng.

Giá vàng hôm nay Ngày 6/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hiện tại

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,0 151,0 -400 -400 Tập đoàn DOJI 148,0 151,0 -400 -400 Mi Hồng 148,5 150,2 -500 -300 PNJ 148,0 151,0 -400 -400 Bảo Tín Minh Châu 146,5 151,0 -1000 -400 Bảo Tín Mạnh Hải 148,0 151,0 -400 -400 Phú Quý 148,0 151,0 -300 -400

1. DOJI - Cập nhật: 6/7/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 148.000

▼400K 151.000

▼400K AVPL/SJC HCM 148.000

▼400K 151.000

▼400K AVPL/SJC ĐN 148.000

▼400K 151.000

▼400K

2. PNJ - Cập nhật: 6/7/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 148.000

▼400K 151.000

▼400K Hà Nội - PNJ 148.000

▼400K 151.000

▼400K Đà Nẵng - PNJ 148.000

▼400K 151.000

▼400K Miền Tây - PNJ 148.000

▼400K 151.000

▼400K Tây Nguyên - PNJ 148.000

▼400K 151.000

▼400K Đông Nam Bộ - PNJ 148.000

▼400K 151.000

▼400K

3. AJC - Cập nhật: 6/7/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 148.400

- 151.400

- Miếng SJC Nghệ An 148.400

- 151.400

- Miếng SJC Thái Bình 148.400

- 151.400

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 147.000

▼900K 150.500

▼900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 147.000

▼900K 150.500

▼900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 147.000

▼900K 150.500

▼900K NL 99.99 130.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 131.000

- - Trang sức 99.9 142.400

▼900K 149.400

▼900K Trang sức 99.99 142.500

▼900K 149.500

▼900K

4. BTMC - Cập nhật: 6/7/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 146.500

▼1000K 151.000

▼400K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 146.500

▼1000K 151.000

▼400K Nhẫn tròn trơn BTMC 146.500

▼1000K 151.000

▼400K Bản vị vàng BTMC 146.500

▼1000K 151.000

▼400K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145.000

▼1000K 149.000

▼400K Trang sức Rồng Thăng Long 999 144.800

▼1000K 148.800

▼400K

5. SJC - Cập nhật: 6/7/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148.000

▼400K 151.000

▼400K Vàng SJC 5 chỉ 148.000

▼400K 151.020

▼400K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148.000

▼400K 151.030

▼400K

Giá vàng đầu tuần chiều 6/7/2026 vẫn duy trì mức giá 151 triệu tại BTMH và DOJI

Giá vàng đầu tuần lúc 15h00 ngày 6/7/2026 tiếp tục duy trì ở vùng cao, khi nhiều thương hiệu lớn đưa giá bán ra vàng nhẫn quanh mốc 151,0 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng nhẫn 9999 đầu tuần lúc 14h30 ngày 6/7/2026 được cập nhật ở mức 147,9 triệu đồng/lượng mua vào và 150,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn đầu tuần lúc 14h30 ngày 6/7/2026 tại hệ thống này ở mức 148,0 triệu đồng/lượng mua vào và 151,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long cũng giữ mặt bằng cao trong phiên đầu tuần. Giá mua vào hiện ở mức 146,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 150,0 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục thuộc nhóm có giá bán ra cao nhất trong các thương hiệu được cập nhật. Giá vàng nhẫn đầu tuần lúc 14h00 ngày 6/7/2026 tại DOJI đang giao dịch ở mức 148,0 triệu đồng/lượng mua vào và 151,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng đầu tuần lúc14h30 ngày 6/7/2026 vẫn neo trên vùng 151 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong nhóm được khảo sát, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI đang cùng ghi nhận mức bán ra duy trì ở mức 151,0 triệu đồng/lượng, cao hơn nhẹ so với SJC và Bảo Tín Minh Châu.

Giá vàng trang sức chiều hôm nay 6/7/2026

Giá vàng trang sức thay đổi tùy theo hàm lượng tuổi vàng và thương hiệu. Tại thị trường Việt Nam (tham khảo từ hệ thống PNJ Giá Vàng Hôm Nay: PNJ, SJC, 9999, 18K, 24K Cập Nhật Mới Nhất), giá bán ra dao động khoảng 14,5 - 15 triệu đồng/chỉ cho vàng 24K, và từ 10 - 11,2 triệu đồng/chỉ đối với vàng 18K.

Dưới đây là mức giá tham khảo cho 1 chỉ vàng trang sức tại các hệ thống lớn hôm nay (đơn vị: VNĐ/chỉ):

Loại Vàng Giá Mua Vào Giá Bán Ra Nữ trang 999.9 (24K) 14.590.000 14.990.000 Vàng 750 (18K) 10.250.000 11.250.000 Vàng 610 (14K) 8.150.000 9.150.000 Vàng 416 (10K) 5.250.000 6.250.000

Lưu ý: Mức giá trên mang tính chất tham khảo và sẽ có sự chênh lệch tùy theo từng thương hiệu (như PNJ, SJC, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải), tiền công chế tác và mẫu mã thiết kế của từng sản phẩm.

Để cập nhật báo giá chính xác cho từng món đồ, tra cứu các mẫu mã hiện hành và đặt mua trực tuyến, bạn có thể tham khảo trực tiếp trên trang chủ của Trang Sức PNJ hoặc Bảo Tín Mạnh Hải. Nếu cần tư vấn thêm về sản phẩm cụ thể, bạn hãy chia sẻ nhé!

Giá vàng thế giới hôm nay 6/7/2026 giảm về quanh mức 4.160 USD/ounce, giảm gần 0,3%

Tính đến 15h00 ngày 6/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.162,4 USD/ounce. Ghi nhận giảm 11,3 USD/ounce trong phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.463 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 132,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (148,0-151,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,2 triệu đồng.

Giá vàng thế giới hôm nay 6/7/2026 giảm về quanh mức 4.160 USD/ounce, giảm gần 0,3%

Giá vàng thế giới giảm trở lại trong phiên thứ Hai sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất trong 2 tuần. Nguyên nhân chính đến từ việc đồng USD nhích lên từ vùng thấp gần đây, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Tính đến 6h27 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống còn 4.155,10 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này đã lên mức cao nhất kể từ ngày 22/6. Ngược chiều, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 8 tăng 1%, lên 4.167,80 USD/ounce.

Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade, giá vàng vẫn đang chịu sức ép từ sự phục hồi của đồng USD. Khi đồng bạc xanh mạnh lên, vàng thường kém hấp dẫn hơn vì được định giá bằng USD trên thị trường quốc tế.

Tuần này, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC). Tài liệu này có thể cung cấp thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt là quan điểm của các thành viên về lộ trình lãi suất trong thời gian tới.

Dù giá vàng giảm trong phiên, đà đi xuống vẫn được hạn chế nhờ kỳ vọng Fed sẽ bớt cứng rắn hơn với chính sách lãi suất. Tuần trước, giá vàng đã tăng hơn 2%, qua đó chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp, sau khi dữ liệu việc làm tại Mỹ yếu hơn dự báo.

Số liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm của Mỹ trong tháng 6 chậm lại rõ rệt. Đồng thời, số việc làm tăng thêm trong 2 tháng trước đó cũng bị điều chỉnh giảm. Diễn biến này cho thấy thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt, từ đó làm giảm lo ngại về lạm phát kéo dài và khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất mạnh tay.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện dự báo khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 56%, thấp hơn mức trên 60% trước khi dữ liệu việc làm được công bố. Lãi suất thấp hơn thường có lợi cho vàng, bởi vàng là tài sản không sinh lãi.

Ở góc nhìn dự báo, J.P. Morgan cho rằng nhu cầu vàng từ các lĩnh vực quan trọng có thể không mạnh như kỳ vọng trước đó. Vì vậy, ngân hàng này dự báo giá vàng có thể bị giới hạn quanh mức 4.300 USD/ounce trong quý III và 4.500 USD/ounce trong quý IV năm nay.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,9% xuống 61,87 USD/ounce, sau khi có lúc lên mức cao nhất kể từ ngày 23/6. Giá bạch kim tăng nhẹ 0,1% lên 1.640,15 USD/ounce, còn palladium giảm 0,5% xuống 1.267,75 USD/ounce.