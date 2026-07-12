Thương mại - Dịch vụ Giá vàng hôm nay chiều 12/7/2026: Chốt bảng giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC, BTMC, DOJI ngày Chủ Nhật Giá vàng hôm nay chiều 12/7/2026 chốt tuần ở 149,9 triệu đồng/lượng; Mi Hồng mua vào cao nhất, SJC hơn thế giới 18,43 triệu.

Giá vàng hôm nay chiều 12/7/2026: Chốt tuần ở 149,9 triệu đồng/lượng, Mi Hồng mua vào cao nhất

Giá vàng hôm nay chiều 12/7/2026 khép lại tuần giao dịch với mức bán ra phổ biến lên tới 149,9 triệu đồng/lượng. Mi Hồng tiếp tục tạo khác biệt khi vừa thu mua vàng với giá cao nhất, vừa bán ra thấp nhất trong số các doanh nghiệp được khảo sát.

Khoảng cách giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới quy đổi hiện vào khoảng 18,43 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại các thương hiệu dao động từ 1,7 đến 4,9 triệu đồng/lượng, khiến số tiền người sở hữu vàng thu về có sự khác biệt đáng kể tùy nơi giao dịch.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng kết tuần ở mức 146,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Người mua vàng phải trả mức giá thuộc nhóm cao nhất thị trường, còn người bán lại thu về thấp hơn 3 triệu đồng/lượng so với giá mua mới.

DOJI cũng chốt giá vàng hôm nay ở ngưỡng 149,9 triệu đồng/lượng bán ra. Ở chiều thu mua, doanh nghiệp trả 146,9 triệu đồng/lượng, đưa biên độ giữa hai chiều về mức 3 triệu đồng/lượng. Với bảng giá này, khách hàng bán một lượng vàng tại DOJI nhận về 146,9 triệu đồng.

Giá vàng tại PNJ khép lại ngày 12/7 với chiều mua vào đạt 146,9 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra dừng tại 149,9 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thu mua 3 triệu đồng. Người mua mới tại PNJ vì thế cần mức vốn gần 150 triệu đồng cho mỗi lượng vàng.

Ở Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng được thu mua với giá 146,9 triệu đồng/lượng và bán ra 149,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng, tương ứng người bán lại ngay sau khi mua có thể chịu phần chênh lệch này nếu giá không biến động.

Bảng giá của Bảo Tín Minh Châu có sự phân hóa rõ hơn giữa hai chiều. Doanh nghiệp mua vào ở mức 145 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm khảo sát, nhưng giá bán ra vẫn ở mức 149,9 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán vì vậy được kéo rộng lên 4,9 triệu đồng/lượng, cũng là khoảng cách lớn nhất thị trường chiều nay.

Tại Phú Quý, giá thu mua vàng dừng ở 146,3 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra được chốt tại 149,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều là 3,6 triệu đồng/lượng. So với mức mua 146,9 triệu đồng tại một số doanh nghiệp khác, khách hàng bán vàng cho Phú Quý nhận ít hơn 600.000 đồng mỗi lượng.

Mi Hồng mang đến bảng giá đáng chú ý nhất khi mua vào với mức 147,8 triệu đồng/lượng, cao nhất trong các thương hiệu được khảo sát. Giá bán ra chỉ ở 149,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức đỉnh thị trường 400.000 đồng/lượng. Nhờ đó, chênh lệch mua – bán tại Mi Hồng chỉ còn 1,7 triệu đồng/lượng, hẹp nhất trong ngày.

Khép lại phiên chiều 12/7/2026, mức bán cao nhất của thị trường đạt 149,9 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, người đang nắm giữ vàng có thể thu về nhiều hơn khi giao dịch tại Mi Hồng do giá mua vào cao hơn đáng kể, còn người mua mới cũng được hưởng mức bán ra thấp hơn phần còn lại của thị trường.

Giá vàng hôm nay Ngày 12/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,9 149,9 - - Tập đoàn DOJI 146,9 149,9 - - Mi Hồng 147,8 149,5 - - PNJ 146,9 149,9 - - Bảo Tín Minh Châu 145,0 149,9 - - Bảo Tín Mạnh Hải 146,9 149,9 - - Phú Quý 146,3 149,9 - -

1. DOJI - Cập nhật: 12/7/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 146.900

- 149.900

- AVPL/SJC HCM 146.900

- 149.900

- AVPL/SJC ĐN 146.900

- 149.900

-

2. PNJ - Cập nhật: 12/7/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 146.900

- 149.900

- Hà Nội - PNJ 146.900

- 149.900

- Đà Nẵng - PNJ 146.900

- 149.900

- Miền Tây - PNJ 146.900

- 149.900

- Tây Nguyên - PNJ 146.900

- 149.900

- Đông Nam Bộ - PNJ 146.900

- 149.900

-

3. AJC - Cập nhật: 12/7/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 146.900

- 149.900

- Miếng SJC Nghệ An 146.900

- 149.900

- Miếng SJC Thái Bình 146.900

- 149.900

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 145.900

- 149.400

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 145.900

- 149.400

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 145.900

- 149.400

- NL 99.99 129.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 130.000

- - Trang sức 99.9 141.300

- 148.300

- Trang sức 99.99 141.400

- 148.400

-

4. BTMC - Cập nhật: 12/7/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 145.000

- 149.900

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 145.000

- 149.900

- Nhẫn tròn trơn BTMC 145.000

- 149.900

- Bản vị vàng BTMC 145.000

- 149.900

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143.000

- 148.000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.800

- 147.800

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5. SJC - Cập nhật: 12/7/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900

- 149.900

- Vàng SJC 5 chỉ 146.900

- 149.920

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146.900

- 149.930

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Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 12/7/2026: Giá bán cuối tuần áp sát 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 12/7/2026 phổ biến từ 149 - 149,9 triệu đồng/lượng bán ra, trong đó Bảo Tín Mạnh Hải đang có mức giá cao nhất.

Thị trường vàng nhẫn khép lại tuần giao dịch ở vùng giá cao, khi mức bán ra tại các thương hiệu đều tiến sát mốc 150 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào dao động từ 145 đến 147,8 triệu đồng/lượng, tạo ra sự chênh lệch đáng kể giữa từng doanh nghiệp.

Tại Công ty SJC, vàng nhẫn 9999 được thu mua với giá 146,9 triệu đồng/lượng. Giá bán ra dừng ở mức 149,6 triệu đồng/lượng, đưa khoảng cách giữa hai chiều về 2,7 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải chốt tuần với giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, đạt 149,9 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, thương hiệu này trả 146,9 triệu đồng/lượng, tương ứng biên độ mua – bán 3 triệu đồng/lượng.

Mức thu mua thấp nhất thị trường đang thuộc về Bảo Tín Minh Châu. Vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào 145 triệu đồng/lượng và bán ra 149 triệu đồng/lượng. Khoảng cách hai chiều lên tới 4 triệu đồng/lượng, rộng nhất trong số các thương hiệu được cập nhật.

Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được giao dịch ở mức 146 triệu đồng/lượng mua vào. Người mua phải trả 149,5 triệu đồng/lượng, cao hơn giá doanh nghiệp thu mua 3,5 triệu đồng mỗi lượng.

PNJ đưa giá mua vàng nhẫn về mức 145,7 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đứng tại 149,2 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, khoảng cách mua – bán tại PNJ đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng tiếp tục trả giá mua vào cao nhất trong nhóm khảo sát, đạt 147,8 triệu đồng/lượng. Giá bán ra ở mức 149,3 triệu đồng/lượng, qua đó thu hẹp biên độ giữa hai chiều xuống còn 1,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất thị trường.

Như vậy, giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 12/7/2026 kết thúc tuần với mức bán ra cao nhất 149,9 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Mạnh Hải. Mi Hồng nổi bật ở chiều thu mua khi trả tới 147,8 triệu đồng/lượng và duy trì khoảng cách mua – bán hẹp nhất.

Giá vàng trang sức chiều nay 12/7/2026

Giá vàng trang sức tại Việt Nam hiện dao động quanh mức 4,6 triệu - 14,8 triệu VNĐ/chỉ (tương đương 12,2 triệu - 39,6 triệu VNĐ/lượng) tùy thuộc vào hàm lượng vàng (tuổi vàng) và thương hiệu chế tác.

Dưới đây là bảng tham khảo giá vàng nữ trang theo các loại tuổi vàng phổ biến hiện nay:

Loại vàng Hàm lượng Giá bán ra (VNĐ/chỉ) Vàng 24K (Vàng ta / 99.99) 99,99% 14.500.000 - 14.900.000 Vàng 18K 75% 10.000.000 - 11.350.000 Vàng 14K 58,3% 7.600.000 - 8.850.000 Vàng 10K 41,6% 4.600.000 - 5.000.000

Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm hiện tại và chưa bao gồm tiền công chế tác. Giá mua/bán thực tế sẽ chênh lệch tùy theo chính sách của từng thương hiệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 12/7/2026: Chốt tuần ở 4.119 USD, thấp hơn vàng SJC hơn 18 triệu đồng

Giá vàng thế giới hôm nay 12/7/2026 chốt phiên cuối tuần tại 4.119,4 USD/ounce, giảm 3,2 USD/ounce. Quy đổi sang tiền Việt, vàng quốc tế thấp hơn giá bán SJC khoảng 18,43 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 4h00 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay dừng ở mức 4.119,4 USD/ounce. So với phiên liền trước, kim loại quý giảm 3,2 USD/ounce và khép lại tuần giao dịch trong trạng thái kém tích cực.

Theo tỷ giá 26.470 đồng/USD của Vietcombank, giá vàng thế giới hôm nay 12/7/2026 tương đương khoảng 131,47 triệu đồng/lượng. Mức quy đổi này chưa tính thuế, phí vận chuyển, gia công và các chi phí phát sinh khác.

Giá vàng thế giới hôm nay 12/7/2026 quay về quanh mức 4.119,4 USD/ounce, không có biến động lớn

Với giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 149,9 triệu đồng/lượng, thị trường trong nước đang cao hơn vàng quốc tế khoảng 18,43 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này tương ứng gần 14% so với giá vàng thế giới sau quy đổi.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng có thời điểm giảm 0,5%, lùi về 4.101,70 USD/ounce trước khi phục hồi lên vùng 4.119 USD/ounce vào thời điểm cập nhật. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 8 tại Mỹ cũng mất 0,7%, xuống còn 4.110,60 USD/ounce.

Áp lực bán gia tăng khi giá dầu bật mạnh giữa lúc quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng. Diễn biến trên làm dấy lên lo ngại chi phí năng lượng sẽ đẩy lạm phát tăng trở lại, khiến các ngân hàng trung ương khó sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Chuyên gia Bart Melek của TD Securities cho rằng bất ổn liên quan đến Mỹ và Iran đang khiến giới đầu tư thận trọng hơn. Tâm lý dè dặt đã kéo giá kim loại quý có lúc lùi sát vùng 4.100 USD/ounce trước khi phiên giao dịch kết thúc.

Giá năng lượng duy trì ở mức cao có thể tạo thêm áp lực lên lạm phát và khiến chính sách lãi suất tiếp tục theo hướng cứng rắn. Thị trường hiện đánh giá khoảng 62% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất trong tháng 9. Môi trường lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng do tài sản này không mang lại lợi suất cố định.

Trong tuần giao dịch tiếp theo, sự chú ý sẽ hướng tới báo cáo lạm phát của Mỹ cùng bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Các dữ liệu mới có thể cung cấp thêm tín hiệu về hướng điều hành lãi suất và ảnh hưởng trực tiếp tới xu hướng của giá vàng.

Ở nhóm kim loại quý, giá bạc giảm 0,4%, xuống 59,73 USD/ounce. Bạch kim đi lên 0,4% và đạt 1.617,45 USD/ounce. Palladium có mức tăng mạnh nhất khi cộng thêm 2,2%, chốt ở 1.274,94 USD/ounce.

Như vậy, giá vàng thế giới hôm nay 12/7/2026 kết thúc tuần tại 4.119,4 USD/ounce, tương đương 131,47 triệu đồng/lượng. Khoảng cách hơn 18 triệu đồng/lượng với giá vàng miếng SJC cho thấy vàng trong nước vẫn duy trì mức cao đáng kể so với thị trường quốc tế.