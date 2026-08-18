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    Giá vàng hôm nay chiều ngày 18/8/2026 - giá vàng 9999, vàng SJC, vàng nhẫn 9999 và vàng thế giới

    Văn Khoa 18/08/2026 17:00

    Giá vàng hôm nay chiều 18/8/2026 tăng ngày thứ hai, bán ra phổ biến 144,3 triệu đồng/lượng; vàng thế giới giảm còn 4.389,3 USD/ounce.

    Giá vàng hôm nay chiều 18/8/2026 tăng ngày thứ hai liên tiếp, bán ra phổ biến 144,3 triệu đồng/lượng

    Giá vàng hôm nay chiều 18/8/2026 tiếp tục đi lên tại phần lớn doanh nghiệp trong nước. Mức điều chỉnh tăng dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng/lượng, riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng. Giá vàng miếng bán ra phổ biến hiện đạt 144,3 triệu đồng/lượng.

    Tại SJC, giá vàng miếng nối dài đà tăng sang ngày thứ hai liên tiếp khi được điều chỉnh thêm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Doanh nghiệp hiện mua vào với giá 141,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 144,3 triệu đồng/lượng.

    PNJ Hà Nội cũng nâng giá mua và bán thêm 100.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước. Sau điều chỉnh, vàng miếng tại đây được niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

    Đà tăng tại DOJI tiếp tục được duy trì với mức cộng 100.000 đồng/lượng cho mỗi chiều giao dịch. Giá vàng miếng chiều nay đạt 141,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, còn giá bán ra lên 144,3 triệu đồng/lượng.

    Ở hệ thống Phú Quý, người mua vàng miếng hiện phải trả 144,3 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng so với lần cập nhật liền trước. Giá thu mua cũng tăng tương ứng, đạt 141,3 triệu đồng/lượng.

    Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) đưa giá vàng miếng lên mặt bằng chung của thị trường sau khi tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua lẫn chiều bán. Mức giá đang được doanh nghiệp áp dụng lần lượt là 141,3 triệu đồng/lượng và 144,3 triệu đồng/lượng.

    Trái với xu hướng đi lên tại phần lớn hệ thống, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Dù điều chỉnh khá mạnh, giá vàng miếng tại doanh nghiệp vẫn đứng ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra.

    Mức tăng cao nhất trong nhóm khảo sát thuộc về Mi Hồng, với giá mua và bán cùng tăng 200.000 đồng/lượng. Hiện thương hiệu này thu mua vàng ở mức 141,5 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 143 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng phổ biến 1,3 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng hôm nay
    		Ngày 18/8/2026
    (Triệu đồng)
    		Diễn biến hôm nay
    (nghìn đồng/lượng)
    Mua vào
    		Bán ra
    		Mua vào
    		Bán ra
    SJC tại Hà Nội
    		141,3144,3
    		+100+100
    Tập đoàn DOJI
    		141,3144,3
    		+100+100
    Mi Hồng
    		141,5143,0
    		+200+200
    PNJ
    		141,3144,3
    		+100+100
    Bảo Tín Minh Châu
    		141,3144,3
    		-500-500
    Bảo Tín Mạnh Hải141,3144,3
    		+100+100
    Phú Quý141,3144,3
    		+200+200
    1. SJC - Cập nhật: 18/8/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ140.800.000
    ▲100.000    		143.800.000
    ▲100.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.300.000
    ▲100.000    		144.300.000
    ▲100.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ141.300.000
    ▲100.000    		144.320.000
    ▲100.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ141.300.000
    ▲100.000    		144.330.000
    ▲100.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ140.800.000
    ▲100.000    		143.900.000
    ▲100.000
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%137.800.000
    ▲100.000    		142.300.000
    ▲100.000
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%133.891.089
    ▲99.010    		140.891.089
    ▲99.010
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%97.085.673
    ▲75.007    		106.885.673
    ▲75.007
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%87.123.677
    ▲68.007    		96.923.677
    ▲68.007
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%77.161.681
    ▲61.006    		86.961.681
    ▲61.006
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%73.319.196
    ▲58.305    		83.119.196
    ▲58.305
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%49.695.034
    ▲41.704    		59.495.034
    ▲41.704
    Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.300.000
    ▲100.000    		144.300.000
    ▲100.000
    Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.300.000
    ▲100.000    		144.300.000
    ▲100.000
    Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.300.000
    ▲100.000    		144.300.000
    ▲100.000
    Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.300.000
    ▲100.000    		144.300.000
    ▲100.000
    Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.300.000
    ▲100.000    		144.300.000
    ▲100.000
    Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.300.000
    ▲100.000    		144.300.000
    ▲100.000
    Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.300.000
    ▲100.000    		144.300.000
    ▲100.000
    Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.300.000
    ▲100.000    		144.300.000
    ▲100.000
    Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.300.000
    ▲100.000    		144.300.000
    ▲100.000
    Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.300.000
    ▲100.000    		144.300.000
    ▲100.000
    2. BTMC - Cập nhật: 18/8/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC141.800.000
    ±0    		144.800.000
    ±0
    Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9139.700.000
    ▲200.000    		144.700.000
    ▲200.000
    Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9139.500.000
    ▲200.000    		144.500.000
    ▲200.000
    Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU141.800.000
    ▲300.000    		145.700.000
    ▲200.000
    Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU141.800.000
    ▲300.000    		145.700.000
    ▲200.000
    Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU141.800.000
    ▲300.000    		145.700.000
    ▲200.000
    Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)134.500.000
    ±0    		0
    ±0
    3. PNJ - Cập nhật: 18/8/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội SJC141.300.000
    ▲100.000    		144.300.000
    ▲100.000
    TPHCM PNJ140.700.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲100.000
    TPHCM SJC141.300.000
    ▲100.000    		144.300.000
    ▲100.000
    Hà Nội PNJ140.700.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲100.000
    Đà Nẵng PNJ140.700.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲100.000
    Đà Nẵng SJC141.300.000
    ▲100.000    		144.300.000
    ▲100.000
    Miền Tây PNJ140.700.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲100.000
    Miền Tây SJC141.300.000
    ▲100.000    		144.300.000
    ▲100.000
    Tây Nguyên PNJ140.700.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲100.000
    Tây Nguyên SJC141.300.000
    ▲100.000    		144.300.000
    ▲100.000
    Đông Nam Bộ PNJ140.700.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲100.000
    Đông Nam Bộ SJC141.300.000
    ▲100.000    		144.300.000
    ▲100.000
    Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9140.700.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲100.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9138.200.000
    ▲100.000    		143.200.000
    ▲100.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999138.060.000
    ▲100.000    		143.060.000
    ▲100.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99135.570.000
    ▲100.000    		141.770.000
    ▲100.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)124.970.000
    ▲90.000    		131.170.000
    ▲90.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)97.500.000
    ▲70.000    		107.400.000
    ▲70.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)87.480.000
    ▲70.000    		97.380.000
    ▲70.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)83.180.000
    ▲60.000    		93.080.000
    ▲60.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)77.450.000
    ▲60.000    		87.350.000
    ▲60.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)73.870.000
    ▲60.000    		83.770.000
    ▲60.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)49.670.000
    ▲40.000    		59.570.000
    ▲40.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)43.800.000
    ▲40.000    		53.700.000
    ▲40.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)37.790.000
    ▲40.000    		47.690.000
    ▲40.000
    Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9140.700.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲100.000
    Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9140.700.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲100.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920135.850.000
    ▲90.000    		142.050.000
    ▲90.000
    Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99135.500.000
    ▲500.000    		0
    ±0
    Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99132.900.000
    ▲500.000    		0
    ±0
    4. Phú Quý - Cập nhật: 18/8/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Vàng miếng SJC141.300.000
    ▲100.000    		144.300.000
    ▲100.000
    Nhẫn tròn Phú Quý 999.9141.300.000
    ▲100.000    		144.300.000
    ▲100.000
    Phú quý 1 lượng 99.9141.200.000
    ▲100.000    		144.200.000
    ▲100.000
    Vàng trang sức 999.9138.700.000
    ▲200.000    		143.700.000
    ▲200.000
    Vàng trang sức 999138.600.000
    ▲200.000    		143.600.000
    ▲200.000
    Vàng trang sức 99137.313.000
    ▲198.000    		142.263.000
    ▲198.000
    Vàng trang sức 98135.926.000
    ▲196.000    		140.826.000
    ▲196.000
    Vàng 999.9 phi SJC136.000.000
    ±0    		0
    ±0
    5. DOJI - Cập nhật: 18/8/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội AVPL141.600.000
    ▲400.000    		145.600.000
    ▲400.000
    Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng141.600.000
    ▲400.000    		145.600.000
    ▲400.000
    Hà Nội Nữ trang 99.99140.000.000
    ▲500.000    		145.000.000
    ▲500.000
    Hà Nội Nữ trang 99.9139.500.000
    ▲500.000    		144.500.000
    ▲500.000
    Hà Nội Nữ trang 99138.800.000
    ▲500.000    		144.000.000
    ▲500.000
    6. Mi Hồng - Cập nhật: 18/8/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Vàng miếng SJC141.500.000
    ▲200.000    		143.000.000
    ▲200.000
    Vàng 99,9%141.500.000
    ▲200.000    		143.000.000
    ▲200.000
    Vàng 9T85 (98,5%)130.500.000
    ±0    		132.500.000
    ±0
    Vàng 9T8 (98,0%)129.800.000
    ±0    		131.800.000
    ±0
    Vàng 95 (95,0%)126.000.000
    ±0    		0
    ±0
    Vàng V75 (75,0%)96.000.000
    ±0    		99.000.000
    ±0
    Vàng V68 (68,0%)84.500.000
    ±0    		87.500.000
    ±0
    Vàng 6T1 (61,0%)81.500.000
    ±0    		84.500.000
    ±0
    Vàng 14K (58,0%)75.500.000
    ±0    		78.500.000
    ±0
    Vàng 10K (41,0%)48.500.000
    ±0    		51.500.000
    ±0

    Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu hiện được mua vào với giá 139,7 triệu đồng/lượng và bán ra 144,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều là 5 triệu đồng/lượng.

    Tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn vàng 9999 đang có giá mua vào 135,6 triệu đồng/lượng. Dữ liệu cập nhật chưa ghi nhận mức giá bán ra của sản phẩm này.

    DOJI niêm yết nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 141,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Đây là mức bán cao nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát.

    Nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý được giao dịch trong khoảng 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Khoảng cách mua – bán hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

    Ở hệ thống PNJ, giá vàng nhẫn đạt 140,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 144,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều là 3,5 triệu đồng/lượng.

    Riêng SJC đang mua vào nhẫn vàng 9999 với giá 140,8 triệu đồng/lượng và bán ra 143,8 triệu đồng/lượng. Đây là mức bán thấp nhất trong nhóm thương hiệu có đầy đủ giá mua và bán.

    Giá vàng thế giới hôm nay chiều 18/8/2026 chưa lấy lại đà tăng, vẫn đang ở gần mức 4.000 USD/ounce

    Tính đến 17h00 ngày 18/8/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.389,3 USD/ounce, giảm 26,1 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.410 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 139,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (141,3-144,3 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 4,5 triệu.

    Giá vàng thế giới hôm nay chiều 18 8 2026 chưa lấy lại đà tăng, vẫn đang ở gần mức 4.000 USD ounce
    Giá vàng thế giới hôm nay chiều 18/8/2026 chưa lấy lại đà tăng, vẫn đang ở gần mức 4.000 USD/ounce

    Giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và giá dầu cùng đi lên. Thị trường cũng đang chờ biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm thêm tín hiệu về hướng điều hành lãi suất.

    Tính đến 6h24 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,4%, xuống còn 4.397,42 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ mất 0,5%, giao dịch ở mức 4.452,90 USD/ounce.

    Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng. Diễn biến này gây bất lợi cho vàng bởi kim loại quý không tạo ra khoản lãi định kỳ. Khi lợi suất trái phiếu cao hơn, nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên các tài sản mang lại thu nhập.

    Giá dầu cũng nhích lên sau khi Iran tuyên bố sẽ chuyển sang trạng thái quân sự “tấn công toàn diện”. Động thái được đưa ra khi nỗ lực đàm phán về việc chấm dứt xung đột lâu dài với Mỹ đổ vỡ, còn Washington không đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

    Theo chuyên gia Soni Kumari của ANZ, giá dầu có thể tiếp tục là một trong những yếu tố tạo áp lực lên vàng, nhất là khi tình hình Trung Đông vẫn khó đoán. Kỳ vọng của thị trường về chính sách lãi suất của Fed cùng các ngưỡng kỹ thuật quan trọng cũng sẽ tác động đáng kể đến diễn biến giá vàng.

    Giá năng lượng tăng cao thường làm gia tăng lo ngại lạm phát, từ đó củng cố khả năng lãi suất được duy trì ở mức cao. Vàng vốn được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao lại khiến sức hấp dẫn của kim loại quý suy giảm.

    Dù vậy, kỳ vọng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9 đã hạ nhiệt. Thị trường hiện đánh giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất ở mức gần 65%, sau khi Mỹ bất ngờ ghi nhận việc làm sụt giảm trong tháng 7, lạm phát tiêu dùng thấp hơn dự báo và doanh số bán lẻ suy yếu.

    Nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp gần nhất của Fed, dự kiến được công bố vào thứ Tư. Tài liệu này có thể cung cấp thêm thông tin về quan điểm của các nhà hoạch định chính sách đối với lạm phát và lãi suất.

    Về phân tích kỹ thuật, chuyên gia Wang Tao cho rằng giá vàng giao ngay có thể kiểm tra vùng hỗ trợ 4.381 USD/ounce. Nếu giảm xuống dưới ngưỡng này, giá có khả năng lùi về vùng 4.320–4.351 USD/ounce.

    Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 0,7% xuống 65,32 USD/ounce. Giá bạch kim mất 0,6%, còn 1.759,63 USD/ounce, còn palladium giảm 0,6% xuống 1.325,47 USD/ounce.

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