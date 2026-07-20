Thương mại - Dịch vụ Giá vàng hôm nay trưa 20/7/2026: Cập nhật bảng giá vàng 9999, vàng nhẫn BTMC, BTMC, DOJI đầu tuần

Giá vàng hôm nay trưa 20/7/2026: Đồng loạt giảm, Phú Quý mất tới 1 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 12h00 thứ Hai (20/7/2026), giá vàng trong nước khởi đầu tuần mới với xu hướng giảm. Phần lớn doanh nghiệp điều chỉnh từ 200.000 đến 300.000 đồng/lượng, riêng Phú Quý hạ tới 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Sau đợt điều chỉnh, giá bán vàng miếng tại nhiều hệ thống lớn cùng trở về mức 147,2 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán dao động từ 1,5 đến 4,8 triệu đồng/lượng, tiếp tục gây bất lợi cho người mua trong ngắn hạn.

Giá vàng SJC hôm nay giảm 300.000 đồng/lượng

Công ty SJC giảm đồng thời 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm ngày 19/7. Giá vàng SJC hôm nay được mua vào ở mức 144,2 triệu đồng/lượng và bán ra 147,2 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách giữa hai chiều giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch này, người mua vàng miếng tại SJC sẽ lỗ ngay 3 triệu đồng/lượng nếu bán lại ngay sau giao dịch.

DOJI đưa giá bán vàng về 147,2 triệu đồng/lượng

Tại DOJI, đà giảm xuất hiện ngay trong phiên giao dịch đầu tuần. Doanh nghiệp hạ 300.000 đồng/lượng ở mỗi chiều, đưa giá mua vào từ 144,5 triệu đồng xuống 144,2 triệu đồng/lượng.

Giá bán ra cũng rời mức 147,5 triệu đồng để về 147,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán vàng hôm nay tại DOJI duy trì ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

PNJ điều chỉnh giảm cả hai chiều

Diễn biến giá vàng ngày hôm nay tại PNJ không còn giữ được mặt bằng của phiên liền trước. Sau khi giảm 300.000 đồng/lượng, hệ thống này thu mua vàng miếng ở mức 144,2 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 147,2 triệu đồng/lượng.

Biên độ mua – bán tại PNJ hiện là 3 triệu đồng/lượng. Giá giao dịch của thương hiệu này đang ngang bằng với SJC và DOJI, song diễn biến từng nơi vẫn có thể thay đổi trong các lần cập nhật tiếp theo.

BTMH lùi 300.000 đồng/lượng

Bảo Tín Mạnh Hải cũng đưa giá vàng miếng xuống thấp hơn 300.000 đồng/lượng so với cùng kỳ hôm qua. Mức giao dịch mới được xác lập tại 144,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Người mua tại BTMH hiện phải trả cao hơn giá thu mua lại 3 triệu đồng cho mỗi lượng. Đây cũng là khoảng cách phổ biến tại nhóm doanh nghiệp lớn vào trưa 20/7.

BTMC giảm không đồng đều giữa hai chiều

Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh chiều mua vào giảm 200.000 đồng/lượng, từ 142,6 triệu đồng xuống 142,4 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra giảm mạnh hơn 300.000 đồng, hiện còn 147,2 triệu đồng/lượng.

Do giá thu mua thấp hơn đáng kể so với các hệ thống khác, chênh lệch mua – bán tại BTMC bị kéo giãn lên 4,8 triệu đồng/lượng. Đây là biên độ cao nhất trong số các thương hiệu được cập nhật vào trưa nay.

Phú Quý giảm 300 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra

Phú Quý ghi nhận giá mua vào hiện còn 143,7 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra hạ xuống 147,2 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách giao dịch tại Phú Quý theo đó đứng ở mức 3,5 triệu đồng/lượng. So với nhóm SJC, DOJI, PNJ và BTMH, giá thu mua của Phú Quý thấp hơn 300.000 đồng/lượng nhưng giá bán ra tương đương.

Mi Hồng giữ mức chênh lệch thấp nhất

Mi Hồng hạ 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Giá mua vàng miếng SJC tại đây quay về 144,7 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 146,2 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua – bán chỉ ở mức 1,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm khảo sát. Mi Hồng cũng là nơi có giá thu mua cao nhất và giá bán ra thấp nhất vào thời điểm 12h00.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay đang chịu áp lực giảm ngay phiên đầu tuần, với mức bán ra chủ đạo là 147,2 triệu đồng/lượng. Bên cạnh vàng miếng, các cụm từ như giá vàng 9999 hôm nay, giá vàng hôm nay 9999 và vàng hôm nay cũng được người mua quan tâm để so sánh chênh lệch giữa từng loại sản phẩm trước khi giao dịch.

Giá vàng hôm nay Ngày 20/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hiện tại

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,2 147,2 -300 -300 Tập đoàn DOJI 144,2 147,2 -300 -300 Mi Hồng 144,7 146,2 -300 -300 PNJ 144,2 147,2 -300 -300 Bảo Tín Minh Châu 144,4 147,2 -200 -300 Bảo Tín Mạnh Hải 144,2 147,2 -300 -300 Phú Quý 143,7 147,2 -300 -300

1. DOJI - Cập nhật: 20/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 144.200

▼300K 147.200

▼300K AVPL/SJC HCM 144.200

▼300K 147.200

▼300K AVPL/SJC ĐN 144.200

▼300K 147.200

▼300K

2. PNJ - Cập nhật: 20/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 144.200

▼300K 147.200

▼300K Hà Nội - PNJ 144.200

▼300K 147.200

▼300K Đà Nẵng - PNJ 144.200

▼300K 147.200

▼300K Miền Tây - PNJ 144.200

▼300K 147.200

▼300K Tây Nguyên - PNJ 144.200

▼300K 147.200

▼300K Đông Nam Bộ - PNJ 144.200

▼300K 147.200

▼300K

3. AJC - Cập nhật: 20/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 144.200

▼300K 147.200

▼300K Miếng SJC Nghệ An 144.200

▼300K 147.200

▼300K Miếng SJC Thái Bình 144.200

▼300K 147.200

▼300K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 142.500

▼900K 146.200

▼700K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 142.500

▼900K 146.200

▼700K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 142.500

▼900K 146.200

▼700K NL 99.99 129.100

▼900K - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 129.100

▼900K - Trang sức 99.9 138.100

▼700K 145.100

▼700K Trang sức 99.99 138.200

▼700K 145.200

▼700K

4. BTMC - Cập nhật: 20/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144.400

▼200K 147.200

▼300K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144.400

▼200K 147.200

▼300K Nhẫn tròn trơn BTMC 144.400

▼200K 147.200

▼300K Bản vị vàng BTMC 144.400

▼200K 147.200

▼300K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 140.400

▼200K 145.400

▼300K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140.200

▼200K 145.200

▼300K

5. SJC - Cập nhật: 20/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144.200

▼300K 147.200

▼300K Vàng SJC 5 chỉ 144.200

▼300K 147.220

▼300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144.200

▼300K 147.230

▼300K

Giá vàng nhẫn tròn 9999 hôm nay 20/7/2026

Cập nhật lúc 12h00 ngày 20/7/2026, giá vàng nhẫn được mua vào từ 142,5 đến 145 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra dao động trong khoảng 142,7–146,2 triệu đồng/lượng.

SJC đang giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 142,7 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều là 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn trước giờ mở cửa ở mức 144,2–147,2 triệu đồng/lượng. Đây là thương hiệu có giá bán ra cao nhất hiện tại.

Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI được mua vào với giá 142,5 triệu đồng/lượng và bán ra 146,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch Vàng Rồng Thăng Long ở mức 142,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều là 4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý đang mua vàng nhẫn 9999 với giá 142,7 triệu đồng/lượng và bán ra 146,2 triệu đồng/lượng, ngang mức giao dịch tại SJC.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn lúc 10h30 ở mức 142,2–146,2 triệu đồng/lượng. Giá mua vào tại đây thấp nhất trong số các thương hiệu được cập nhật.

Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn ở mức 144,7 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua vào cao nhất thị trường, còn chênh lệch hai chiều chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất nhóm khảo sát.

Giá vàng trang sức hôm nay 20/7/2026

Giá vàng trang sức trong nước ghi nhận mức dao động từ 4,4 triệu đến hơn 14,5 triệu đồng/chỉ (tương đương 44,2 - 145,3 triệu đồng/lượng) tùy thuộc vào hàm lượng vàng (tuổi vàng) và thương hiệu.

Dưới đây là bảng giá chi tiết theo loại vàng và thương hiệu được niêm yết tại các hệ thống lớn:

Loại vàng (Tuổi vàng) Giá mua vào Giá bán ra Vàng nữ trang 999.9 (24K) 13.950.000 14.450.000 Vàng nữ trang 999 13.936.000 14.436.000 Vàng 916 (22K) 12.616.000 13.236.000 Vàng 750 (18K) 9.848.000 10.838.000 Vàng 585 (14K) 7.463.000 8.453.000 Vàng 416 (10K) 5.021.000 6.011.000

Mức giá áp dụng cho khu vực TP.HCM và Hà Nội (Đơn vị: VNĐ/chỉ):

Giá vàng thế giới hôm nay 20/7/2026 đang giao động quanh mức 4.000 USD/ounce

Tính đến 10h20 ngày 20/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.006,6 USD/ounce, giảm 3,94 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.288 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,0 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (144,2-147,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 20,2 triệu.