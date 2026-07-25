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    Giá vàng hôm nay trưa 25/7/2026 tăng tới 2,5 triệu đồng/lượng, SJC lên 141,5 triệu

    Văn Khoa 25/07/2026 11:00

    Giá vàng hôm nay trưa 25/7/2026 tiếp tục tăng mạnh, Phú Quý dẫn đầu mức tăng 2,5 triệu đồng/lượng, giá SJC bán ra đạt 141,5 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng hôm nay trưa 25/7/2026 tăng mạnh, có nơi cộng tới 2,5 triệu đồng/lượng

    Cập nhật thị trường trưa thứ Bảy (25/7/2026), giá vàng trong nước duy trì đà tăng mạnh. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp nâng chiều mua vào tới 2,5 triệu đồng/lượng, đồng thời thu hẹp khoảng cách mua – bán để cải thiện mức giá thu mua từ khách hàng.

    Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), chiều mua vào được đẩy lên 137,5 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Giá bán ra cũng cộng thêm 1 triệu đồng/lượng, đạt 141,5 triệu đồng/lượng. Sau lần điều chỉnh này, mức chênh lệch giữa hai chiều giảm còn 4 triệu đồng/lượng.

    Tập đoàn DOJI cũng nâng mạnh giá thu mua vàng miếng SJC thêm 2 triệu đồng/lượng, đưa mức mua vào lên 137,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, doanh nghiệp tăng 1 triệu đồng/lượng và chốt tại 141,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán hiện được duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

    Đà tăng tại Bảo Tín Minh Châu tập trung nhiều hơn vào chiều thu mua. So với ngày trước đó, giá mua vào tăng 2 triệu đồng/lượng lên 137,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng, đạt 141,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán theo đó còn 4 triệu đồng/lượng.

    Với Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng được thu mua ở mức 137,5 triệu đồng/lượng sau khi tăng thêm 2 triệu đồng/lượng. Giá bán ra lên 141,5 triệu đồng/lượng, cao hơn hôm qua 1 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán tại doanh nghiệp này hiện cũng thu hẹp về 4 triệu đồng/lượng.

    Mức tăng tại PNJ Hà Nội thấp hơn so với nhóm doanh nghiệp trên. Cả chiều mua vào và bán ra cùng được điều chỉnh thêm 700.000 đồng/lượng. Giá giao dịch hiện nằm trong khoảng 136,2–141,2 triệu đồng/lượng, tương ứng mức chênh lệch 5 triệu đồng/lượng.

    Biến động đáng chú ý nhất thuộc về Phú Quý khi giá mua vào tăng tới 2,5 triệu đồng/lượng, cao nhất trong số các thương hiệu được khảo sát. Sau điều chỉnh, doanh nghiệp thu mua vàng miếng ở mức 137,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra tăng 1,5 triệu đồng/lượng lên 141,5 triệu đồng/lượng, đưa khoảng cách hai chiều về 4 triệu đồng/lượng.

    Tại Mi Hồng, tốc độ tăng chậm hơn mặt bằng chung. Doanh nghiệp cộng thêm 500.000 đồng/lượng cho cả hai chiều, nâng giá mua vào lên 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra 140 triệu đồng/lượng. Với mức chênh chỉ 2,5 triệu đồng/lượng, đây tiếp tục là thương hiệu có khoảng cách mua – bán thấp nhất trong nhóm khảo sát.

    Nhìn chung, Giá vàng hôm nay trưa 25/7/2026 tiếp tục mở rộng đà phục hồi, trong đó chiều mua vào được nhiều doanh nghiệp điều chỉnh mạnh hơn chiều bán ra. Giá bán phổ biến đã lên 141,5 triệu đồng/lượng, còn mức thu mua cao nhất đạt 137,5 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng hôm nayNgày 25/7/2026
    (Triệu đồng)    		Diễn biến hôm nay
    (nghìn đồng/lượng)
    Mua vàoBán raMua vàoBán ra
    SJC137,5141,5+2000+1000
    Tập đoàn DOJI137,5141,5+2000+1000
    Mi Hồng137,5140,0+500+500
    PNJ Hà Nội136,2141,2+700+700
    Bảo Tín Minh Châu137,5141,5+2000+1000
    Bảo Tín Mạnh Hải137,5141,5+2000+1000
    Phú Quý137,5141,5+2500+1500
    1. SJC - Cập nhật: 25/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ137.000.000
    ▲ 2.000.000    		141.000.000
    ▲ 1.000.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ▲ 2.000.000    		141.500.000
    ▲ 1.000.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ137.500.000
    ▲ 2.000.000    		141.520.000
    ▲ 1.000.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ137.500.000
    ▲ 2.000.000    		141.530.000
    ▲ 1.000.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ137.000.000
    ▲ 2.000.000    		141.100.000
    ▲ 1.000.000
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%134.000.000
    ▲ 2.000.000    		139.000.000
    ▲ 1.000.000
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%130.623.762
    ▲ 990.099    		137.623.762
    ▲ 990.099
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%94.610.426
    ▲ 750.075    		104.410.426
    ▲ 750.075
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%84.879.452
    ▲ 680.068    		94.679.452
    ▲ 680.068
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%75.148.479
    ▲ 610.061    		84.948.479
    ▲ 610.061
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%71.395.104
    ▲ 583.058    		81.195.104
    ▲ 583.058
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%48.318.796
    ▲ 417.041    		58.118.796
    ▲ 417.041
    Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ▲ 1.000.000    		141.500.000
    ±0
    Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ▲ 2.000.000    		141.500.000
    ▲ 1.000.000
    Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ▲ 2.000.000    		141.500.000
    ▲ 1.000.000
    Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ▲ 2.000.000    		141.500.000
    ▲ 1.000.000
    Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ▲ 2.000.000    		141.500.000
    ▲ 1.000.000
    Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ▲ 2.000.000    		141.500.000
    ▲ 1.000.000
    Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ▲ 2.000.000    		141.500.000
    ▲ 1.000.000
    Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ▲ 2.000.000    		141.500.000
    ▲ 1.000.000
    Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ▲ 2.000.000    		141.500.000
    ▲ 1.000.000
    Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ▲ 2.000.000    		141.500.000
    ▲ 1.000.000
    2. BTMC - Cập nhật: 25/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC137.500.000
    ▲ 2.000.000    		141.500.000
    ▲ 1.000.000
    Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9135.700.000
    ▲ 50.000    		141.700.000
    ▲ 50.000
    Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9135.500.000
    ▲ 50.000    		141.500.000
    ▲ 50.000
    Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU138.900.000
    ▲ 50.000    		142.700.000
    ▲ 50.000
    Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU138.900.000
    ▲ 50.000    		142.700.000
    ▲ 50.000
    Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU138.900.000
    ▲ 50.000    		142.700.000
    ▲ 50.000
    Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)129.100.000
    ▼ 50.000    		0
    ±0
    3. PNJ - Cập nhật: 25/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội SJC137.500.000
    ▲ 2.000.000    		141.500.000
    ▲ 1.000.000
    TPHCM PNJ136.200.000
    ▲ 700.000    		141.200.000
    ▲ 700.000
    TPHCM SJC137.500.000
    ▲ 2.000.000    		141.500.000
    ▲ 1.000.000
    Hà Nội PNJ136.200.000
    ▲ 700.000    		141.200.000
    ▲ 700.000
    Đà Nẵng PNJ136.200.000
    ▲ 700.000    		141.200.000
    ▲ 700.000
    Đà Nẵng SJC137.500.000
    ▲ 2.000.000    		141.500.000
    ▲ 1.000.000
    Miền Tây PNJ136.200.000
    ▲ 700.000    		141.200.000
    ▲ 700.000
    Miền Tây SJC137.500.000
    ▲ 2.000.000    		141.500.000
    ▲ 1.000.000
    Tây Nguyên PNJ136.200.000
    ▲ 700.000    		141.200.000
    ▲ 700.000
    Tây Nguyên SJC137.500.000
    ▲ 2.000.000    		141.500.000
    ▲ 1.000.000
    Đông Nam Bộ PNJ136.200.000
    ▲ 700.000    		141.200.000
    ▲ 700.000
    Đông Nam Bộ SJC137.500.000
    ▲ 2.000.000    		141.500.000
    ▲ 1.000.000
    Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9136.200.000
    ▲ 700.000    		141.200.000
    ▲ 700.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9134.500.000
    ▲ 1.500.000    		139.500.000
    ▲ 1.500.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999134.360.000
    ▲ 1.500.000    		139.360.000
    ▲ 1.500.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99131.910.000
    ▲ 1.490.000    		138.110.000
    ▲ 1.490.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)121.580.000
    ▲ 1.370.000    		127.780.000
    ▲ 1.370.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)94.730.000
    ▲ 1.130.000    		104.630.000
    ▲ 1.130.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)84.960.000
    ▲ 1.020.000    		94.860.000
    ▲ 1.020.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)80.780.000
    ▲ 980.000    		90.680.000
    ▲ 980.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)75.200.000
    ▲ 920.000    		85.100.000
    ▲ 920.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)71.710.000
    ▲ 880.000    		81.610.000
    ▲ 880.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)48.130.000
    ▲ 620.000    		58.030.000
    ▲ 620.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)42.410.000
    ▲ 560.000    		52.310.000
    ▲ 560.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)36.550.000
    ▲ 500.000    		46.450.000
    ▲ 500.000
    Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9136.200.000
    ▲ 700.000    		141.200.000
    ▲ 700.000
    Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9136.200.000
    ▲ 700.000    		141.200.000
    ▲ 700.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920132.180.000
    ▲ 1.480.000    		138.380.000
    ▲ 1.480.000
    Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99127.500.000
    ▼ 500.000    		0
    ±0
    Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99124.980.000
    ▼ 490.000    		0
    ±0
    4. Phú Quý - Cập nhật: 25/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Vàng miếng SJC137.500.000
    ▲ 2.000.000    		141.500.000
    ▲ 1.000.000
    Nhẫn tròn Phú Quý 999.9137.500.000
    ▲ 2.000.000    		141.500.000
    ▲ 1.000.000
    Phú quý 1 lượng 99.9137.400.000
    ▲ 2.000.000    		141.400.000
    ▲ 1.000.000
    Vàng trang sức 999.9135.500.000
    ▲ 1.000.000    		140.500.000
    ▲ 1.000.000
    Vàng trang sức 999135.400.000
    ▲ 1.000.000    		140.400.000
    ▲ 1.000.000
    Vàng trang sức 99134.145.000
    ▲ 990.000    		139.095.000
    ▲ 990.000
    Vàng trang sức 98132.790.000
    ▲ 980.000    		137.690.000
    ▲ 980.000
    Vàng 999.9 phi SJC130.000.000
    ▲ 1.000.000    		0
    ±0
    5. DOJI - Cập nhật: 25/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội AVPL138.500.000
    ▲ 500.000    		142.500.000
    ±0
    Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng138.500.000
    ▲ 500.000    		142.500.000
    ±0
    Hà Nội Nữ trang 99.99136.500.000
    ▲ 1.000.000    		141.500.000
    ▲ 1.000.000
    Hà Nội Nữ trang 99.9136.000.000
    ▲ 1.000.000    		141.000.000
    ▲ 1.000.000
    Hà Nội Nữ trang 99135.300.000
    ▲ 1.000.000    		141.000.000
    ▲ 1.000.000
    6. Mi Hồng - Cập nhật: 25/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Vàng miếng SJC137.500.000
    ▲ 500.000    		140.000.000
    ▲ 500.000
    Vàng 99,9%137.500.000
    ▲ 500.000    		140.000.000
    ▲ 500.000
    Vàng 9T85 (98,5%)125.000.000
    ▲ 500.000    		128.000.000
    ▲ 500.000
    Vàng 9T8 (98,0%)124.300.000
    ▲ 500.000    		127.300.000
    ▲ 500.000
    Vàng 95 (95,0%)120.500.000
    ▲ 500.000    		0
    ±0
    Vàng V75 (75,0%)91.500.000
    ▲ 500.000    		94.500.000
    ▲ 500.000
    Vàng V68 (68,0%)80.000.000
    ▲ 500.000    		83.000.000
    ▲ 500.000
    Vàng 6T1 (61,0%)77.000.000
    ▲ 500.000    		80.000.000
    ▲ 500.000
    Vàng 14K (58,0%)71.000.000
    ▲ 500.000    		74.000.000
    ▲ 500.000
    Vàng 10K (41,0%)44.000.000
    ▲ 500.000    		47.000.000
    ▲ 500.000
    7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 25/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Vàng miếng SJC133.500.000
    ▲ 500.000    		138.500.000
    ▲ 500.000
    Nhẫn 999.9127.000.000
    ▼ 1.000.000    		131.000.000
    ▼ 1.000.000
    Vàng Ta 999.9127.000.000
    ▼ 1.000.000    		131.000.000
    ▼ 1.000.000
    Vàng Ta 990124.500.000
    ▼ 1.000.000    		129.000.000
    ▼ 1.000.000
    Vàng 18K (750)93.300.000
    ±0    		98.800.000
    ±0
    Vàng trắng Au75093.300.000
    ±0    		98.800.000
    ±0
    8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 25/7/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)137.500.000
    ▲ 2.000.000    		141.500.000
    ▲ 1.000.000
    Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen138.900.000
    ▲ 100.000    		142.700.000
    ▲ 100.000
    Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)138.900.000
    ▲ 100.000    		142.700.000
    ▲ 100.000
    Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ13.890.000
    ▲ 10.000    		14.270.000
    ▲ 10.000
    Nhẫn tròn 999.9 BTMH137.400.000
    ▲ 100.000    		0
    ±0
    Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long138.900.000
    ▲ 50.000    		0
    ±0
    Vàng trang sức 24K (999.9)135.700.000
    ▲ 100.000    		141.700.000
    ▲ 100.000
    Vàng trang sức 24K (99.9)135.600.000
    ▲ 100.000    		141.600.000
    ▲ 100.000
    Vàng nguyên liệu 999,9131.000.000
    ▼ 500.000    		0
    ±0
    Vàng nguyên liệu 99.9130.500.000
    ▼ 500.000    		0
    ±0

    Sáng sớm ngày 25/7/2026, tại SJC, vàng nhẫn 9999 có giá mua vào 137 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch ở mức 4 triệu đồng/lượng.

    Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn với giá 138,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

    Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào với giá 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giữa hai chiều là 4 triệu đồng/lượng.

    Bảo Tín Minh Châu có giá vàng nhẫn cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật. Vàng Rồng Thăng Long 9999 được mua vào ở mức 138,9 triệu đồng/lượng và bán ra 142,7 triệu đồng/lượng, tương ứng khoảng cách mua – bán 4,15 triệu đồng/lượng.

    Tại Phú Quý, vàng nhẫn 9999 đang được giao dịch ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều ở mức 4 triệu đồng/lượng.

    PNJ cũng đưa giá vàng nhẫn về vùng 136,2–141,2 triệu đồng/lượng. Người mua phải trả cao hơn 5 triệu đồng/lượng so với mức doanh nghiệp thu mua lại.

    Giá vàng trang sức trong nước hôm nay dao động quanh mức 13,90 - 14,10 triệu đồng/chỉ (chiều mua vào) và 14,40 - 14,55 triệu đồng/chỉ (chiều bán ra) đối với vàng nữ trang 24K. Các loại vàng thấp tuổi hơn như 18K hay 14K sẽ có mức giá mềm hơn đáng kể.

    Dưới đây là bảng giá vàng trang sức chi tiết được cập nhật từ các thương hiệu lớn như PNJ, SJC và Phú Quý:

    Bảng giá vàng nữ trang
    Loại vàngGiá mua vàoGiá bán ra
    Vàng nữ trang 24K (99,99%)13.900.000 - 14.214.00014.400.000 - 14.549.000
    Vàng nữ trang 22K (91,6%)12.570.00013.190.000
    Vàng nữ trang 18K (75,0%)9.810.00010.800.000
    Vàng nữ trang 14K (58,5%)7.434.0008.424.000
    Vàng nữ trang 10K (41,6%)5.000.0005.990.000

    Lưu ý: Giá vàng trang sức thực tế khi mua tại cửa hàng sẽ cộng thêm tiền công chế tác từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng tùy thuộc vào độ tinh xảo của mẫu thiết kế.

    Giá vàng thế giới hôm nay 25/7/2026 chốt quanh mức 4.050 USD/ounce

    Tính đến 11h00 ngày 25/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.053,7 USD/ounce, tăng 21,39 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.319 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (137,5-141,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,9 triệu.

    Biểu đồ giá vàng thế giới hôm nay 25 7 2026 ghi nhận trong 7 ngày qua
    Biểu đồ giá vàng thế giới hôm nay 25/7/2026 ghi nhận trong 7 ngày qua

    Giá vàng tăng nhẹ trong phiên thứ Sáu khi dầu Brent rời khỏi vùng trên 100 USD/thùng. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là nguy cơ giá năng lượng tăng cao kéo lạm phát đi lên, trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

    Tính đến 16h10 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tương ứng 20h10 GMT, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 4.052,78 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý đã giảm khoảng 2% trong phiên liền trước. Tính từ đầu tuần, giá vàng vẫn tăng 0,9%, chủ yếu nhờ lực mua bắt đáy xuất hiện trong những phiên đầu tuần.

    Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho rằng giá vàng và bạc đang tạo vùng hỗ trợ quanh mức 3.950 USD/ounce và 55 USD/ounce, dù lợi suất trái phiếu liên tục đi lên. Theo ông, giá vàng vẫn có thể giảm sâu hơn nếu căng thẳng quân sự leo thang mạnh, nhưng thị trường đang có dấu hiệu chuẩn bị cho một nhịp phục hồi. Việc Fed giữ nguyên lãi suất trong tuần tới có thể tạo thêm động lực cho kim loại quý.

    Ở thị trường năng lượng, giá dầu Brent giảm hơn 4% sau khi tăng trên 7% trong phiên trước và lần đầu vượt 100 USD/thùng kể từ tháng 5. Biến động mạnh xuất hiện sau khi lực lượng Houthi, nhóm được Iran hậu thuẫn, cho biết đã tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ.

    Kể từ khi cuộc chiến giữa Iran và lực lượng do Mỹ hậu thuẫn bắt đầu vào cuối tháng 2, giá vàng đã giảm khoảng 23%. Nguyên nhân chính là thị trường lo ngại giá hàng hóa và năng lượng tăng do chiến sự sẽ khiến lạm phát kéo dài, buộc lãi suất phải duy trì ở mức cao lâu hơn.

    Vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, kim loại quý không mang lại lãi suất, nên thường chịu áp lực khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng.

    Tâm điểm tiếp theo của thị trường là kết quả cuộc họp chính sách của Fed vào tuần tới. Phần lớn giới đầu tư dự báo ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất. Dữ liệu từ công cụ CME FedWatch cũng cho thấy các nhà giao dịch đang định giá khoảng 82% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9.

    Các chuyên gia của ING đánh giá đợt phục hồi gần đây của vàng chủ yếu đến từ hoạt động mua bắt đáy và đóng các vị thế bán. Sau đợt giảm mạnh từ mức cao kỷ lục đầu năm, giá dầu duy trì ở mức cao cùng lợi suất trái phiếu đi lên có thể hạn chế khả năng phục hồi của vàng. Mốc 4.000 USD/ounce được xem là vùng giá quan trọng cần theo dõi trong ngắn hạn.

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