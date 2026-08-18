Thương mại - Dịch vụ Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn trưa 18/8/2026 tại SJC, DOJI, PNJ, BTMH, Mi Hồng đồng loạt tăng Giá vàng trưa hôm nay 18/8/2026 tăng tại nhiều thương hiệu, bán ra phổ biến 144,3 triệu đồng/lượng; giá thế giới quay đầu giảm.

Giá vàng trưa hôm nay 18/8/2026 tăng phiên thứ hai, SJC lên 144,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng trưa hôm nay 18/8/2026 tiếp tục biến động trái chiều giữa các thương hiệu. Phần lớn doanh nghiệp điều chỉnh tăng từ 100.000 – 200.000 đồng/lượng, riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng. Giá vàng miếng bán ra phổ biến đạt 144,3 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng miếng có thêm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước. Giá mua vào hiện đạt 141,3 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra tăng lên 144,3 triệu đồng/lượng.

PNJ Hà Nội cũng nâng giá mua và bán thêm 100.000 đồng/lượng. Sau điều chỉnh, doanh nghiệp niêm yết vàng miếng ở mức 141,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đà tăng tiếp tục xuất hiện tại DOJI, với mức cộng 100.000 đồng/lượng cho mỗi chiều giao dịch. Giá vàng miếng trưa nay được mua vào với giá 141,3 triệu đồng/lượng và bán ra 144,3 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống Phú Quý, giá mua vào đã lên 141,3 triệu đồng/lượng sau khi tăng 100.000 đồng. Chiều bán ra cũng được điều chỉnh thêm mức tương tự, đưa giá niêm yết lên 144,3 triệu đồng/lượng.

Thị trường tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) đi lên nhẹ trong buổi trưa. Vàng miếng tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch trong khoảng 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trái với xu hướng chung, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) hạ 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào lẫn bán ra. Mức giảm này đưa giá vàng miếng về 141,3 triệu đồng/lượng khi mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng khi bán ra.

Biên độ tăng mạnh nhất thuộc về Mi Hồng, nơi cả hai chiều cùng được cộng thêm 200.000 đồng/lượng. Giá mua vào hiện đứng ở 141,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 143 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng phổ biến 1,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Ngày 18/8/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

141,3 144,3

+100 +100 Tập đoàn DOJI

141,3 144,3

+100 +100 Mi Hồng

141,5 143,0

+200 +200 PNJ

141,3 144,3

+100 +100 Bảo Tín Minh Châu

141,3 144,3

-500 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 141,3 144,3

+100 +100 Phú Quý 141,3 144,3

+200 +200

1. SJC - Cập nhật: 18/8/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140.800.000

▲100.000 143.800.000

▲100.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.300.000

▲100.000 144.300.000

▲100.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 141.300.000

▲100.000 144.320.000

▲100.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 141.300.000

▲100.000 144.330.000

▲100.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140.800.000

▲100.000 143.900.000

▲100.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 137.800.000

▲100.000 142.300.000

▲100.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 133.891.089

▲99.010 140.891.089

▲99.010 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 97.085.673

▲75.007 106.885.673

▲75.007 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 87.123.677

▲68.007 96.923.677

▲68.007 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 77.161.681

▲61.006 86.961.681

▲61.006 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 73.319.196

▲58.305 83.119.196

▲58.305 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 49.695.034

▲41.704 59.495.034

▲41.704 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.300.000

▲100.000 144.300.000

▲100.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.300.000

▲100.000 144.300.000

▲100.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.300.000

▲100.000 144.300.000

▲100.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.300.000

▲100.000 144.300.000

▲100.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.300.000

▲100.000 144.300.000

▲100.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.300.000

▲100.000 144.300.000

▲100.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.300.000

▲100.000 144.300.000

▲100.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.300.000

▲100.000 144.300.000

▲100.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.300.000

▲100.000 144.300.000

▲100.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.300.000

▲100.000 144.300.000

▲100.000

2. BTMC - Cập nhật: 18/8/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 141.800.000

±0 144.800.000

±0 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 139.700.000

▲200.000 144.700.000

▲200.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 139.500.000

▲200.000 144.500.000

▲200.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 141.800.000

▲300.000 145.700.000

▲200.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 141.800.000

▲300.000 145.700.000

▲200.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 141.800.000

▲300.000 145.700.000

▲200.000 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 134.500.000

±0 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 18/8/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 141.300.000

▲100.000 144.300.000

▲100.000 TPHCM PNJ 140.700.000

▲200.000 144.200.000

▲100.000 TPHCM SJC 141.300.000

▲100.000 144.300.000

▲100.000 Hà Nội PNJ 140.700.000

▲200.000 144.200.000

▲100.000 Đà Nẵng PNJ 140.700.000

▲200.000 144.200.000

▲100.000 Đà Nẵng SJC 141.300.000

▲100.000 144.300.000

▲100.000 Miền Tây PNJ 140.700.000

▲200.000 144.200.000

▲100.000 Miền Tây SJC 141.300.000

▲100.000 144.300.000

▲100.000 Tây Nguyên PNJ 140.700.000

▲200.000 144.200.000

▲100.000 Tây Nguyên SJC 141.300.000

▲100.000 144.300.000

▲100.000 Đông Nam Bộ PNJ 140.700.000

▲200.000 144.200.000

▲100.000 Đông Nam Bộ SJC 141.300.000

▲100.000 144.300.000

▲100.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 140.700.000

▲200.000 144.200.000

▲100.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 138.200.000

▲100.000 143.200.000

▲100.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 138.060.000

▲100.000 143.060.000

▲100.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 135.570.000

▲100.000 141.770.000

▲100.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 124.970.000

▲90.000 131.170.000

▲90.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 97.500.000

▲70.000 107.400.000

▲70.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 87.480.000

▲70.000 97.380.000

▲70.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 83.180.000

▲60.000 93.080.000

▲60.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 77.450.000

▲60.000 87.350.000

▲60.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 73.870.000

▲60.000 83.770.000

▲60.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.670.000

▲40.000 59.570.000

▲40.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.800.000

▲40.000 53.700.000

▲40.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.790.000

▲40.000 47.690.000

▲40.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 140.700.000

▲200.000 144.200.000

▲100.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 140.700.000

▲200.000 144.200.000

▲100.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 135.850.000

▲90.000 142.050.000

▲90.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 135.500.000

▲500.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 132.900.000

▲500.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 18/8/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.300.000

▲100.000 144.300.000

▲100.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 141.300.000

▲100.000 144.300.000

▲100.000 Phú quý 1 lượng 99.9 141.200.000

▲100.000 144.200.000

▲100.000 Vàng trang sức 999.9 138.700.000

▲200.000 143.700.000

▲200.000 Vàng trang sức 999 138.600.000

▲200.000 143.600.000

▲200.000 Vàng trang sức 99 137.313.000

▲198.000 142.263.000

▲198.000 Vàng trang sức 98 135.926.000

▲196.000 140.826.000

▲196.000 Vàng 999.9 phi SJC 136.000.000

±0 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 18/8/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 141.600.000

▲400.000 145.600.000

▲400.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 141.600.000

▲400.000 145.600.000

▲400.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 140.000.000

▲500.000 145.000.000

▲500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 139.500.000

▲500.000 144.500.000

▲500.000 Hà Nội Nữ trang 99 138.800.000

▲500.000 144.000.000

▲500.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 18/8/2026 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.500.000

▲200.000 143.000.000

▲200.000 Vàng 99,9% 141.500.000

▲200.000 143.000.000

▲200.000 Vàng 9T85 (98,5%) 130.500.000

±0 132.500.000

±0 Vàng 9T8 (98,0%) 129.800.000

±0 131.800.000

±0 Vàng 95 (95,0%) 126.000.000

±0 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 96.000.000

±0 99.000.000

±0 Vàng V68 (68,0%) 84.500.000

±0 87.500.000

±0 Vàng 6T1 (61,0%) 81.500.000

±0 84.500.000

±0 Vàng 14K (58,0%) 75.500.000

±0 78.500.000

±0 Vàng 10K (41,0%) 48.500.000

±0 51.500.000

±0

Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu hiện được mua vào với giá 139,7 triệu đồng/lượng và bán ra 144,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều là 5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn vàng 9999 đang có giá mua vào 135,6 triệu đồng/lượng. Dữ liệu cập nhật chưa ghi nhận mức giá bán ra của sản phẩm này.

DOJI niêm yết nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 141,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Đây là mức bán cao nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát.

Nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý được giao dịch trong khoảng 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Khoảng cách mua – bán hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống PNJ, giá vàng nhẫn đạt 140,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 144,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều là 3,5 triệu đồng/lượng.

Riêng SJC đang mua vào nhẫn vàng 9999 với giá 140,8 triệu đồng/lượng và bán ra 143,8 triệu đồng/lượng. Đây là mức bán thấp nhất trong nhóm thương hiệu có đầy đủ giá mua và bán.

Giá vàng thế giới hôm nay 18/8/2026 quay đầu giảm, mất mốc 4.000 USD/ounce

Tính đến 11h00 ngày 18/8/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.389,9 USD/ounce, giảm 26,1 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.410 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 139,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (141,3-144,3 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 4,5 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 18/8/2026 quay đầu giảm, mất mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng tiếp tục đi lên trong phiên thứ Ba, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp. Động lực chính đến từ việc thị trường giảm bớt lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất vào tháng 9.

Lúc 1h30 GMT, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 4.424,28 USD/ounce. Vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 12 cũng tăng 0,2%, đạt 4.480,90 USD/ounce.

Theo ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG, các số liệu kinh tế Mỹ kém tích cực trong tuần trước đã làm tăng kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong những tháng còn lại của năm. Môi trường lãi suất thấp thường hỗ trợ giá vàng vì kim loại quý không trả lãi, nên trở nên hấp dẫn hơn khi lợi suất từ các tài sản khác giảm.

Đa số chuyên gia tham gia dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới và duy trì chính sách này đến cuối năm. Sau khi Mỹ công bố số việc làm tháng 7 giảm bất ngờ, lạm phát thấp hơn dự báo và doanh số bán lẻ suy yếu, thị trường hiện đánh giá khả năng Fed không tăng lãi suất trong tháng 9 ở mức gần 65%.

Giới đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của Fed, dự kiến công bố vào thứ Tư. Tài liệu này có thể cung cấp thêm tín hiệu về hướng điều hành lãi suất trong thời gian tới.

Nhu cầu tìm đến vàng như một tài sản an toàn cũng phục hồi trước những phát biểu cứng rắn từ Iran. Một quan chức cấp cao Iran cho biết nước này có thể chuyển sang lập trường quân sự chủ động hơn sau khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ đình trệ, còn Washington không đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 0,9% lên 66,40 USD/ounce. Bạch kim tăng nhẹ 0,2%, đạt 1.772,75 USD/ounce; palladium giảm 0,3% xuống 1.330,05 USD/ounce.