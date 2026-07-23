Thương mại - Dịch vụ Giá vàng ngày 23/7/2026: Giảm hơn 35 triệu đồng/lượng so với tháng 4 Giá vàng hôm nay 23/7/2026 ghi nhận người mua vàng miếng từ đầu tháng 4 đang lỗ 33,7–35,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng có mức lỗ cao nhất, còn vàng thế giới tăng gần 2%, vượt 4.100 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 23/7/2026: Người mua từ đầu tháng 4 lỗ tới hơn 35 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 23/7/2026 ghi nhận người mua vàng miếng từ ngày 1/4 đang lỗ từ 33,5 đến 34,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có khoản lỗ cao nhất, còn Mi Hồng thấp nhất trong nhóm được khảo sát.

Giá vàng SJC thấp hơn đầu tháng 4 tới 30,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC hôm nay đang được mua vào ở mức 143 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 146 triệu đồng/lượng.

Ngày 1/4, Công ty SJC giao dịch vàng miếng ở mức 173,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 176,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Sau gần bốn tháng, cả hai chiều cùng giảm 30,7 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng SJC đầu tháng 4 với giá 176,7 triệu đồng/lượng hiện chỉ có thể bán lại với giá 143 triệu đồng/lượng, tương ứng khoản lỗ 33,7 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng DOJI từ ngày 1/4 lỗ 33,7 triệu đồng/lượng

DOJI hiện giao dịch vàng miếng ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra.

So với mức 173,7–176,7 triệu đồng/lượng ngày 1/4, giá vàng tại doanh nghiệp này đã giảm 30,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra.

Với giá mua ban đầu là 176,7 triệu đồng/lượng, người sở hữu vàng DOJI hiện bán lại được 143 triệu đồng/lượng. Khoản lỗ tính trên mỗi lượng vàng là 33,7 triệu đồng.

Giá vàng PNJ giảm 30,7 triệu đồng/lượng so với đầu tháng 4

Tại PNJ, giá vàng miếng hôm nay được mua vào với giá 143 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 146 triệu đồng/lượng.

Đầu tháng 4, doanh nghiệp này giao dịch vàng với giá 173,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 176,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Mặt bằng hiện tại thấp hơn 30,7 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều.

Người mua vàng PNJ ngày 1/4 với giá 176,7 triệu đồng/lượng hiện bán lại ở mức 143 triệu đồng/lượng, qua đó lỗ 33,7 triệu đồng/lượng.

Mua vàng Bảo Tín Mạnh Hải đầu tháng 4 hiện lỗ 33,7 triệu đồng/lượng

Bảo Tín Mạnh Hải đang giao dịch vàng miếng trong khoảng 143–146 triệu đồng/lượng.

Ngày 1/4, giá vàng tại đây ở mức 173,7 triệu đồng/lượng mua vào và 176,7 triệu đồng/lượng bán ra. So với thời điểm đó, giá hiện tại đã giảm 30,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Nếu mua vàng Bảo Tín Mạnh Hải đầu tháng 4 với giá 176,7 triệu đồng/lượng, người mua hiện nhận về 143 triệu đồng/lượng khi bán lại, chịu khoản lỗ 33,7 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận khoản lỗ cao nhất 34,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay đang ở mức 142,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại thời điểm ngày 1/4, giá vàng của doanh nghiệp là 173,5 triệu đồng/lượng mua vào và 176,7 triệu đồng/lượng bán ra. Đến nay, chiều mua vào đã giảm 31,1 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra thấp hơn 29,8 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng với giá 176,7 triệu đồng/lượng đầu tháng 4 hiện chỉ bán lại được 142,4 triệu đồng/lượng, tương ứng khoản lỗ 34,3 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất trong số bảy thương hiệu được cập nhật.

Người mua vàng Phú Quý đang lỗ 34,2 triệu đồng/lượng

Phú Quý hiện mua vàng miếng với giá 142,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 146 triệu đồng/lượng.

So với ngày 1/4, giá mua vào đã giảm từ 173,7 triệu đồng xuống còn 142,5 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm 31,2 triệu đồng. Chiều bán ra hạ 30,7 triệu đồng/lượng, từ 176,7 triệu đồng xuống 146 triệu đồng/lượng.

Nếu mua vàng Phú Quý đầu tháng 4 với giá 176,7 triệu đồng/lượng, người sở hữu hiện bán lại được 142,5 triệu đồng/lượng, qua đó lỗ 34,2 triệu đồng.

Người mua vàng Mi Hồng lỗ 35,5 triệu đồng/lượng

Mi Hồng hiện giao dịch vàng miếng ở mức 141 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 1/4, giá vàng tại đây ở mức 174,2 triệu đồng/lượng mua vào và 176,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với thời điểm đó, chiều mua vào hiện giảm 33,2 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra thấp hơn 33 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng Mi Hồng đầu tháng 4 với giá 176,5 triệu đồng/lượng hiện chỉ bán lại được 141 triệu đồng/lượng, tương ứng khoản lỗ 35,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức lỗ cao nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát.

Giá vàng hôm nay Ngày 23/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 142,0 146,0 -1400 -400 Tập đoàn DOJI 142,0 146,0 -1400 -400 Mi Hồng 141,0 143,5 -2800 -1900 PNJ 142,0 146,0 -900 -400 Bảo Tín Minh Châu 142,0 146,0 -600 -400 Bảo Tín Mạnh Hải 142,0 146,0 -1400 -400 Phú Quý 141,5 146,0 -1000 -400

1. SJC - Cập nhật: 23/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 141.000.000

▼ 900.000 145.000.000

▼ 400.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.000.000

▼ 1.400.000 146.000.000

▼ 400.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 142.000.000

▼ 1.400.000 146.020.000

▼ 400.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142.000.000

▼ 1.400.000 146.030.000

▼ 400.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 141.000.000

▼ 900.000 145.100.000

▼ 400.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 138.000.000

▼ 900.000 143.000.000

▼ 400.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 134.584.158

▼ 396.040 141.584.158

▼ 396.040 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 97.610.726

▼ 300.030 107.410.726

▼ 300.030 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 87.599.724

▼ 272.028 97.399.724

▼ 272.028 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 77.588.723

▼ 244.025 87.388.723

▼ 244.025 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 73.727.337

▼ 233.224 83.527.337

▼ 233.224 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 49.986.963

▼ 166.817 59.786.963

▼ 166.817 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.000.000

▼ 1.400.000 146.000.000

▼ 400.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.000.000

▼ 1.400.000 146.000.000

▼ 400.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.000.000

▼ 1.400.000 146.000.000

▼ 400.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.000.000

▼ 1.400.000 146.000.000

▼ 400.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.000.000

▼ 1.400.000 146.000.000

▼ 400.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.000.000

▼ 1.400.000 146.000.000

▼ 400.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.000.000

▼ 1.400.000 146.000.000

▼ 400.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.000.000

▼ 1.400.000 146.000.000

▼ 400.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.000.000

▼ 1.400.000 146.000.000

▼ 400.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.000.000

▼ 1.400.000 146.000.000

▼ 400.000

2. DOJI - Cập nhật: 23/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 142.000.000

▼ 1.400.000 149.900.000

▼900.000 Vàng miếng SJC DOJI HCM 142.000.000

▼ 1.400.000 146.000.000

▼ 400.000 Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 142.000.000

▼ 1.400.000 146.000.000

▼ 400.000 Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 142.000.000

▼ 1.400.000 146.000.000

▼ 400.000 Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 142.000.000

▼ 1.400.000 146.000.000

▼ 400.000 Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 142.000.000

▼ 1.400.000 146.000.000

▼ 400.000 Vàng 24K DOJI 142.000.000

▼ 1.400.000 146.000.000

▼ 400.000

3. PNJ - Cập nhật: 23/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 142.000.000

▼ 900.000 146.000.000

▼ 400.000 Nhẫn trơn PNJ 999.9 142.000.000

▼ 900.000 146.000.000

▼ 400.000 Vàng Kim Bảo 999.9 142.000.000

▼ 900.000 146.000.000

▼ 400.000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 142.000.000

▼ 900.000 146.000.000

▼ 400.000 Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 142.000.000

▼ 900.000 146.000.000

▼ 400.000

4. BTMC - Cập nhật: 23/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142.000.000

▼ 600.000 146.000.000

▼ 400.000 Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142.000.000

▼ 600.000 146.000.000

▼ 400.000 Nhẫn tròn trơn BTMC 142.000.000

▼ 600.000 146.000.000

▼ 400.000 Bản vị vàng BTMC 142.000.000

▼ 600.000 146.000.000

▼ 400.000 Trang sức Rồng Thăng Long 9999 141.100.000

▲400.000 146.100.000

▲400.000 Trang sức Rồng Thăng Long 999 140.900.000

▲400.000 145.900.000

▲400.000

Giá vàng nhẫn hôm nay 23/7/2026 dao động từ 140–146 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn hôm nay 23/7/2026 được các doanh nghiệp giao dịch trong khoảng 140–142 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 144–146 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Công ty SJC đang mua vàng nhẫn 9999 với giá 141 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 145 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải chốt giá vàng nhẫn tại 142 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua – bán đạt 4 triệu đồng/lượng.

Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI cũng đang được giao dịch trong khoảng 142–146 triệu đồng/lượng. Người mua phải trả cao hơn giá doanh nghiệp thu mua lại 4 triệu đồng mỗi lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, Vàng Rồng Thăng Long 9999 có giá mua vào 142 triệu đồng/lượng và bán ra 146 triệu đồng/lượng. Biên độ giữa hai chiều giữ ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý đang mua vàng nhẫn 9999 với giá 141,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 145 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại đây là 3,5 triệu đồng/lượng.

PNJ có mức mua vào thấp nhất trong nhóm khảo sát, đạt 140 triệu đồng/lượng. Giá bán ra ở mức 145,5 triệu đồng/lượng, đưa khoảng cách giữa hai chiều lên 5,5 triệu đồng/lượng, cao nhất trong số các doanh nghiệp được cập nhật.

Mi Hồng chốt giá vàng nhẫn ở mức 142 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách 2 triệu đồng/lượng tại đây thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Giá vàng trang sức hôm nay 23/7/2026

Giá vàng trang sức trong nước đang dao động mạnh tùy thuộc vào hàm lượng vàng (tuổi vàng) từ 5,06 triệu đến 14,45 triệu đồng/lượng mua vào, và từ 6,04 triệu đến 14,66 triệu đồng/lượng bán ra. Nếu tính theo đơn vị chỉ, giá bán ra phổ biến từ khoảng 500.000 đồng/chỉ (vàng thấp tuổi) đến hơn 1,46 triệu đồng/chỉ (vàng 24K).

Dưới đây là bảng giá chi tiết cho từng loại vàng trang sức được cập nhật từ các thương hiệu lớn như SJC và PNJ:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đặc điểm phổ biến Nữ trang 99,99% (24K) 140.000.000 144.500.000 Vàng ta, chủ yếu làm quà cưới hoặc tích lũy Nữ trang 99% 136.069.000 143.069.000 Ít phổ biến hơn vàng 24K chuẩn Nữ trang 75% (18K) 98.736.000 108.536.000 Vàng Tây, chuyên chế tác trang sức cao cấp đính đá Nữ trang 68% 88.620.000 98.420.000 Độ bền cao, độ sáng bóng tốt Nữ trang 61% (14K) 78.504.000 88.304.000 Giá thành vừa phải, mẫu mã đa dạng Nữ trang 41,7% (10K) 50.613.000 60.413.000 Vàng non giá rẻ, chủ yếu tính theo món trang sức

Lưu ý: Giá trên bảng chỉ là giá nguyên liệu cốt của vàng. Khi mua trang sức thực tế, bạn sẽ phải trả thêm tiền công từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng tùy độ tinh xảo của mẫu thiết kế.

Giá vàng thế giới hôm nay 23/7/2026 tăng gần 2%, duy trì trên mức 4.100 USD/ounce

Tính đến 4h00 ngày 23/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.149,6 USD/ounce, tăng 72,7 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.500 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 132.6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (142,0-146,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,4 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 23/7/2026 tăng gần 2%, duy trì trên mức 4.100 USD/ounce

Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong hai tuần nhờ đồng USD suy yếu và lực mua kỹ thuật. Vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.130,59 USD/ounce, sau khi có lúc chạm 4.141,59 USD/ounce; vàng kỳ hạn Mỹ tháng 8 tăng 1,5% lên 4.135,40 USD/ounce.

Theo chuyên gia Lukman Otunuga của FXTM, lực mua bắt đáy và đà giảm của đồng bạc xanh đã hỗ trợ giá vàng vượt 4.140 USD/ounce. Tuy nhiên, giá dầu tăng hơn 3% và lên gần mức cao nhất trong sáu tuần có thể hạn chế đà đi lên của kim loại quý.

Căng thẳng Trung Đông tiếp tục được chú ý khi Mỹ cho biết sẵn sàng đàm phán chấm dứt khủng hoảng Iran, song cho rằng Tehran chưa nghiêm túc. Bốn tàu chở dầu thô Saudi Arabia đến châu Á cũng phải đổi hướng trên Biển Đỏ sau các cảnh báo từ lực lượng Houthi.

Giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát, qua đó củng cố khả năng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao lâu hơn. Khảo sát của Reuters cho thấy Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2026, còn thị trường đang dự báo hai lần tăng lãi suất trước cuối tháng 3 năm sau. Công cụ FedWatch đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 72%.

Nhà đầu tư hiện chờ cuộc họp chính sách của Fed vào tuần tới để tìm thêm tín hiệu về định hướng lãi suất. Trên thị trường kim loại quý, bạc tăng 1,1% lên 59,4 USD/ounce, bạch kim tăng 1,1% lên 1.647,17 USD/ounce và palladium tăng 2,9% lên 1.319,74 USD/ounce.