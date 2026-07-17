Thương mại - Dịch vụ Giá vàng sáng nay 17/7/2026: Giảm tiếp ngày thứ hai, chênh tới 5,2 triệu đồng/lượng Giá vàng sáng nay 17/7/2026 giảm tới 1,9 triệu đồng/lượng, khiến người mua từ hôm qua lỗ 3,2–5,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sáng nay 17/7/2026: Giảm ngày thứ hai, người mua hôm qua lỗ tới 5,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng sáng nay 17/7/2026 giảm tới 1,9 triệu đồng/lượng tại nhiều thương hiệu. Người mua từ hôm qua hiện lỗ 3,2–5,2 triệu đồng/lượng nếu bán lại.

Cập nhật lúc 10h00 thứ Sáu ngày 17/7/2026, giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống trong ngày thứ hai liên tiếp. Nhiều doanh nghiệp hạ từ 1,6 đến 1,9 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua, đưa giá bán ra phổ biến về mức 146,6 triệu đồng/lượng.

Giá mua vào hiện dao động từ 143 đến 144,2 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra nằm trong khoảng 145,6–146,6 triệu đồng/lượng. DOJI cũng giảm mạnh và đưa giá giao dịch về cùng mức với Công ty SJC là 143,6–146,6 triệu đồng/lượng.

Nếu mua vàng theo giá bán ra ngày 16/7 và bán lại theo giá mua vào sáng nay, khách hàng đang lỗ từ 3,2 đến 5,2 triệu đồng/lượng. Phú Quý ghi nhận khoản lỗ cao nhất, còn Mi Hồng có mức thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Mua vàng hôm qua, sáng nay lỗ bao nhiêu?

Mua vàng Phú Quý hôm qua hiện lỗ 5,2 triệu đồng/lượng

Phú Quý đang mua vào với giá 143 triệu đồng/lượng và bán ra 146,6 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, chiều mua giảm 1,7 triệu đồng/lượng, còn chiều bán hạ 1,6 triệu đồng/lượng.

Người mua với giá 148,2 triệu đồng/lượng ngày 16/7 hiện chỉ bán lại được 143 triệu đồng/lượng, tương ứng lỗ 5,2 triệu đồng/lượng. Đây là khoản lỗ cao nhất trong nhóm doanh nghiệp được cập nhật.

Người mua vàng DOJI lỗ 4,9 triệu đồng/lượng

DOJI giảm giá vàng miếng từ mức 145,5–148,5 triệu đồng/lượng của ngày hôm qua xuống còn 143,6–146,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, cả hai chiều cùng giảm 1,9 triệu đồng/lượng.

Nếu mua vàng với giá 148,5 triệu đồng/lượng ngày 16/7 và bán lại sáng nay ở mức 143,6 triệu đồng/lượng, người mua đang lỗ 4,9 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng SJC đang lỗ 4,6 triệu đồng/lượng

Công ty SJC giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng miếng SJC về mức 143,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Nếu mua vàng hôm qua với giá 148,2 triệu đồng/lượng và bán lại sáng nay với giá 143,6 triệu đồng/lượng, khách hàng chịu khoản lỗ 4,6 triệu đồng/lượng.

Mua vàng PNJ ngày 16/7 hiện lỗ 4,6 triệu đồng/lượng

PNJ hiện mua vào ở mức 143,6 triệu đồng/lượng và bán ra 146,6 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều cùng giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Người mua theo mức giá 148,2 triệu đồng/lượng hôm qua hiện chỉ thu về 143,6 triệu đồng khi bán lại, tương ứng mất 4,6 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng Bảo Tín Mạnh Hải lỗ 4,6 triệu đồng/lượng

Bảo Tín Mạnh Hải cũng đưa giá vàng miếng về mức 143,6–146,6 triệu đồng/lượng sau khi giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều.

Với người mua vàng ngày 16/7 ở mức 148,2 triệu đồng/lượng, khoản lỗ tạm tính khi bán lại sáng nay là 4,6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận khoản lỗ 4 triệu đồng/lượng

Bảo Tín Minh Châu có diễn biến trái chiều khi giá mua vào tăng 200.000 đồng/lượng, lên 144,2 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra giảm 1,6 triệu đồng/lượng, còn 146,6 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng hôm qua với giá 148,2 triệu đồng/lượng hiện bán lại được 144,2 triệu đồng/lượng, chịu khoản lỗ 4 triệu đồng. Khoảng cách mua – bán tại đây được thu hẹp còn 2,4 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng Mi Hồng lỗ khoảng 3,2 triệu đồng/lượng

Mi Hồng giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá giao dịch sáng nay xuống còn 144 triệu đồng/lượng chiều mua và 145,6 triệu đồng/lượng chiều bán.

Nếu mua ở mức 147,2 triệu đồng/lượng hôm qua rồi bán lại với giá 144 triệu đồng/lượng, người mua đang lỗ khoảng 3,2 triệu đồng/lượng. Đây là mức thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Người đọc có thể tham khảo thêm cách quy đổi giá vàng từ lượng sang chỉ.

Giá vàng giảm ngày thứ hai liên tiếp

Như vậy, giá vàng sáng nay 17/7/2026 tiếp tục giảm mạnh tại phần lớn doanh nghiệp, với mức điều chỉnh từ 1,6 đến 1,9 triệu đồng/lượng. Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng bán ra ở mức 146,6 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng có giá bán thấp nhất là 145,6 triệu đồng/lượng. Nếu mua vàng trong ngày 16/7 và bán lại sáng nay, khách hàng đang lỗ khoảng 3,2–5,2 triệu đồng/lượng, chưa tính các chi phí phát sinh khác.

Giá vàng hôm nay Ngày 17/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,6 146,6 -1600 -1600 Tập đoàn DOJI 143,6 146,6 -1600 -1600 Mi Hồng 144,0 145,6 -1700 -1600 PNJ 143,6 146,6 -1600 -1600 Bảo Tín Minh Châu 144,2 146,6 +200 -1600 Bảo Tín Mạnh Hải 143,6 146,6 -1600 -1600 Phú Quý 143,0 146,6 -1700 -1600

Giá vàng nhẫn sáng hôm nay 17/7/2026 trong ngày thứ Sáu đang giao động quanh mức 147,7 - 148,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn sáng 17/7 dao động từ 143,5 đến 145,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và từ 147 đến 148,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 142,0–146,0 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải có giá 143,6–146,6 triệu đồng/lượng, cao nhất ở chiều bán ra trong nhóm cập nhật.

Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI cùng ở mức 143,5–147,5 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch tại 141,5–145,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng đang mua vào với giá 144,0 triệu đồng/lượng và bán ra 145,6 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều là 1,6 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong số các thương hiệu được đề cập.

Giá vàng trang sức hôm nay sáng 17/7/2026

Giá vàng trang sức tại khu vực TP.HCM và trên toàn quốc thường tính bằng công thức: Giá vàng nguyên liệu + Tiền công chế tác. Các thương hiệu lớn tại Việt Nam áp dụng mức giá tham khảo như sau (đơn vị: VNĐ/chỉ):

Trang sức Vàng 999.9 / 24K: Mua vào 13.600.000 – 14.350.000, Bán ra 14.100.000 – 14.700.000.

Trang sức Vàng 18K (750): Mua vào 9.350.000 – 9.750.000, Bán ra 9.750.000 – 9.950.000.

Lưu ý: Giá có thể chênh lệch nhẹ tùy vào từng thương hiệu, mẫu mã và độ tinh xảo của sản phẩm.

Giá vàng thế giới hôm nay 17/7/2026 đã xuống dưới mốc 3.900 USD/ounce

Tính đến 10h00 ngày 17/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 3.976,9 USD/ounce, tăng 1,6 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.440 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 126,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (143,6-146,6 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,8 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 17/7/2026 đã xuống dưới mốc 3.900 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm khoảng 2% trong phiên giao dịch hôm qua, xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần. Nguyên nhân chính đến từ căng thẳng tại Trung Đông leo thang, đẩy giá dầu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên.

Kết thúc phiên, giá vàng giao ngay giảm 1,9%, còn 3.984,64 USD/ounce. Có thời điểm, kim loại quý mất tới 2% và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/7. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 1,5%, xuống 3.992,10 USD/ounce.

Giá dầu duy trì gần mức cao nhất trong một tháng do thị trường lo ngại nguồn cung năng lượng tại Trung Đông bị gián đoạn. Iran được cho là đã yêu cầu lực lượng Houthi tại Yemen sẵn sàng đóng tuyến vận chuyển dầu qua Biển Đỏ nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng điện của nước này.

Giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể quay trở lại. Thị trường vì thế dự báo lãi suất tại Mỹ sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, thậm chí không loại trừ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang đánh giá khoảng 53% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng nhích lên, còn đồng USD tăng 0,2%.

Đồng USD mạnh hơn khiến vàng trở nên đắt đỏ đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác. Bên cạnh đó, vàng không tạo ra lợi suất nên thường kém hấp dẫn khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng cao.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết cơ quan này quyết tâm đưa lạm phát đi xuống, nhưng chưa đưa ra tín hiệu cụ thể về hướng điều hành lãi suất sắp tới.

Dữ liệu công bố trước đó cho thấy lạm phát tiêu dùng của Mỹ đã hạ nhiệt trong tháng 6, còn chỉ số giá sản xuất giảm. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng giá năng lượng cao kéo dài có thể khiến Fed khó chuyển sang chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ đồng USD thay vì vàng.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng giảm mạnh. Giá bạc mất 3,6%, xuống 55,68 USD/ounce; bạch kim giảm 3,1%, còn 1.621,83 USD/ounce; palladium giảm 4,1%, xuống 1.260,70 USD/ounce.