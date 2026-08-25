Thương mại - Dịch vụ Giá vàng SJC, vàng nhẫn chiều 25/8/2026 tại DOJI, BTMC, Phú Quý, PNJ và giá vàng thế giới Giá vàng chiều 26/8/2026 chốt phiên tăng tới 1 triệu đồng/lượng; vàng miếng bán ra phổ biến 150,6 triệu, nhẫn DOJI lên 155 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều hôm nay 26/8/2026: Mi Hồng tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng, giá bán áp sát 151 triệu

Khép lại phiên giao dịch chiều 26/8/2026, giá vàng trong nước duy trì đà tăng mạnh, với mức điều chỉnh từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng. Đến cuối ngày, giá bán ra tại phần lớn doanh nghiệp chốt ở 150,6 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng miếng kết thúc phiên thứ Tư với mức tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá mua vào chốt tại 147,6 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra dừng ở 150,6 triệu đồng/lượng.

PNJ Hà Nội cũng khép lại ngày giao dịch với mức tăng 600.000 đồng/lượng cho mỗi chiều. Giá vàng miếng cuối phiên được niêm yết ở 147,6 triệu đồng/lượng mua vào và 150,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở DOJI, giá vàng miếng chốt phiên chiều nay cao hơn 600.000 đồng/lượng so với mức trước đó. Sau nhịp tăng này, doanh nghiệp kết thúc ngày với giá mua vào 147,6 triệu đồng/lượng và bán ra 150,6 triệu đồng/lượng.

Phú Quý ghi nhận mức điều chỉnh tương tự trong phiên. Đến thời điểm chốt ngày, vàng miếng được mua vào ở 147,6 triệu đồng/lượng và bán ra 150,6 triệu đồng/lượng, cùng tăng 600.000 đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), vàng miếng cũng hoàn tất phiên giao dịch với mức tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua lẫn chiều bán. Giá cuối ngày lần lượt đạt 147,6 triệu đồng/lượng và 150,6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu (BTMC) khép phiên với giá vàng miếng mua vào ở 147,6 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra ở 150,6 triệu đồng/lượng. So với mức trước đó, cả hai chiều cùng tăng thêm 600.000 đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng là thương hiệu có mức tăng mạnh nhất trong nhóm được cập nhật. Giá vàng miếng chốt phiên tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá mua vào lên 149 triệu đồng/lượng và giá bán ra đạt 150,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua - bán cuối ngày ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Ngày 25/8/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

147,6 150,6

+600 +600 Tập đoàn DOJI

147,6 150,6

+600 +600 Mi Hồng

149,0 150,5

+1000 +1000 PNJ

147,6 150,6

+600 +600 Bảo Tín Minh Châu

147,6 150,6

+600 +600 Bảo Tín Mạnh Hải 147,6 150,6

+600 +600 Phú Quý 147,6 150,6

+600 +600

Giá vàng ngày 25/08/2026 Đơn vị: triệu đồng/lượng Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Chênh lệch bán ra - mua vào SJC Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 147,10 ▲ 0,60 150,10 ▲ 0,60 3,00 SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,60 ▲ 0,60 150,60 ▲ 0,60 3,00 SJC Vàng SJC 5 chỉ 147,60 ▲ 0,60 150,62 ▲ 0,60 3,02 SJC Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147,60 ▲ 0,60 150,63 ▲ 0,60 3,03 SJC Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 147,10 ▲ 0,60 150,20 ▲ 0,60 3,10 SJC Nữ trang 99,99% 144,60 ▲ 1,10 149,10 ▲ 1,10 4,50 SJC Nữ trang 99% 140,62 ▲ 1,09 147,62 ▲ 1,09 7,00 SJC Nữ trang 75% 102,19 ▲ 0,83 111,99 ▲ 0,83 9,80 SJC Nữ trang 68% 91,75 ▲ 0,75 101,55 ▲ 0,75 9,80 SJC Nữ trang 61% 81,31 ▲ 0,67 91,11 ▲ 0,67 9,80 SJC Nữ trang 58,3% 77,28 ▲ 0,64 87,08 ▲ 0,64 9,80 SJC Nữ trang 41,7% 52,53 ▲ 0,46 62,33 ▲ 0,46 9,80 BTMC VÀNG MIẾNG SJC 147,60 ▲ 0,60 150,60 ▲ 0,60 3,00 BTMC TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 148,50 ▲ 2,00 153,50 ▲ 2,00 5,00 BTMC TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 148,30 ▲ 2,00 153,30 ▲ 2,00 5,00 BTMC VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 150,50 ▲ 2,00 154,50 ▲ 2,00 4,00 BTMC NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 150,50 ▲ 2,00 154,50 ▲ 2,00 4,00 BTMC QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 150,50 ▲ 2,00 154,50 ▲ 2,00 4,00 BTMC Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 142,80 ▼ 1,20 0,00 — -142,80 PNJ SJC 147,60 ▲ 0,60 150,60 ▲ 0,60 3,00 PNJ TPHCM PNJ 147,50 ▲ 0,70 150,50 ▲ 0,50 3,00 PNJ TPHCM SJC 147,60 ▲ 0,60 150,60 ▲ 0,60 3,00 PNJ PNJ 147,50 ▲ 0,70 150,50 ▲ 0,50 3,00 PNJ PNJ 147,50 ▲ 0,70 150,50 ▲ 0,50 3,00 PNJ Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 147,50 ▲ 0,70 150,50 ▲ 0,50 3,00 PNJ Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 144,50 — 149,50 — 5,00 PNJ Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 144,35 — 149,35 — 5,00 PNJ Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 141,81 — 148,01 — 6,20 PNJ Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 130,74 — 136,94 — 6,20 PNJ Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 102,23 — 112,13 — 9,90 PNJ Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 91,76 — 101,66 — 9,90 PNJ Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 87,28 — 97,18 — 9,90 PNJ Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 81,30 — 91,20 — 9,90 PNJ Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 77,56 — 87,46 — 9,90 PNJ Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 52,29 — 62,19 — 9,90 PNJ Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 39,88 — 49,78 — 9,90 PNJ Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 46,16 — 56,06 — 9,90 PNJ Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 147,50 ▲ 0,70 150,50 ▲ 0,50 3,00 PNJ Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 147,50 ▲ 0,70 150,50 ▲ 0,50 3,00 PNJ Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 142,10 — 148,30 — 6,20 PNJ Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 142,50 ▲ 0,50 0,00 — -142,50 PNJ Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 139,83 ▲ 0,50 0,00 — -139,83 Phú Quý Vàng miếng SJC 147,60 ▲ 0,60 150,60 ▲ 0,60 3,00 Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 148,00 ▲ 1,00 152,00 ▲ 1,50 4,00 Phú Quý Phú quý 1 lượng 99.9 147,90 ▲ 1,00 151,90 ▲ 1,50 4,00 Phú Quý Vàng trang sức 999.9 147,00 ▲ 2,50 151,50 ▲ 2,00 4,50 Phú Quý Vàng trang sức 999 146,90 ▲ 2,50 151,40 ▲ 2,00 4,50 Phú Quý Vàng trang sức 99 145,53 ▲ 2,48 149,99 ▲ 1,98 4,46 Phú Quý Vàng trang sức 98 144,06 ▲ 2,45 148,47 ▲ 1,96 4,41 Phú Quý Vàng 999.9 phi SJC 145,50 ▲ 1,50 0,00 — -145,50 DOJI AVPL 150,50 ▲ 1,50 154,50 ▲ 1,50 4,00 DOJI Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 150,50 ▲ 1,50 154,50 ▲ 1,50 4,00 DOJI Nữ trang 99.99 149,50 ▲ 2,00 153,50 ▲ 2,00 4,00 DOJI Nữ trang 99.9 149,00 ▲ 2,00 153,00 ▲ 2,00 4,00 DOJI Nữ trang 99 146,30 ▲ 1,00 151,00 ▲ 1,00 4,70 {"version":3,"chartType":"pricetable","multiSeries":false,"title":"Giá vàng ngày 25/08/2026","description":"","colorScheme":"default","showValues":true,"showLegend":true,"showAnimation":true,"showGrid":false,"numberFormat":"full","priceTable":{"mode":"snapshot","unit":"triệu đồng/lượng","divisor":1000000,"columns":{"brand":true,"buy":true,"sell":true,"change":true,"spread":true},"rows":[{"label":"Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ","supplier":"SJC","buy":147.1,"sell":150.1,"change":0.6,"changeBuy":0.6},{"label":"Vàng SJC 1L, 10L, 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Khép lại phiên giao dịch chiều nay, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu chốt ở mức 149 triệu đồng/lượng mua vào và 154 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn 9999 chốt phiên thứ Ba với mức mua vào 150 triệu đồng/lượng. Dữ liệu cập nhật hiện chưa ghi nhận mức giá bán ra tương ứng.

DOJI kết thúc phiên chiều với giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 151 triệu đồng/lượng mua vào và 155 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là thương hiệu có mức bán ra cao nhất trong nhóm được cập nhật vào cuối ngày.

Ở Phú Quý, vàng nhẫn 9999 chốt phiên với giá mua vào 148,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra dừng tại 152,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán tương ứng 4 triệu đồng/lượng.

PNJ khép lại ngày giao dịch với giá vàng nhẫn ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mức bán cuối ngày của thương hiệu này thấp hơn đáng kể so với DOJI và Bảo Tín Minh Châu.

Cuối cùng, SJC chốt phiên chiều nay với vàng nhẫn 9999 được mua vào ở mức 147,1 triệu đồng/lượng và bán ra 150,1 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức mua vào và bán ra thấp nhất trong số các thương hiệu có đầy đủ hai chiều giá được cập nhật.

Giá vàng thế giới hôm nay 26/8/2026 quay đầu giảm nhưng vẫn duy trì trên mốc 4.600 USD/ounce

Tính đến 17h00 ngày 25/8/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.638,6 USD/ounce, giảm 12,2 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.360 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 147,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (147,6-150,6 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 3,2 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 26/8/2026 quay đầu giảm nhưng vẫn duy trì trên mốc 4.600 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm trong phiên thứ Ba sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất hơn 3 tháng. Áp lực chốt lời cùng sự phục hồi của đồng USD khiến vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 4.624,87 USD/ounce, sau khi lên mức cao nhất kể từ ngày 14/5. Giá vàng kỳ hạn Mỹ cũng giảm 0,4% còn 4.681,50 USD/ounce.

Theo Ole Hansen, chuyên gia phân tích của Saxo Bank, diễn biến giảm chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời, trong bối cảnh đồng USD lấy lại một phần mức giảm của tuần trước sau thông tin Bộ Tài chính Mỹ tăng quy mô mua lại trái phiếu. Tuy nhiên, ông cho rằng những yếu tố từng thúc đẩy nhà đầu tư quay lại với vàng vẫn còn và có thể tiếp tục hỗ trợ giá trong những tháng tới.

Đợt tăng gần đây của vàng bắt đầu sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ tăng gấp đôi quy mô các hoạt động mua lại trái phiếu kỳ hạn dài nhằm hỗ trợ thanh khoản. Thông tin này từng kéo đồng USD xuống mức thấp nhất hơn 3 tháng. Sang phiên thứ Ba, USD phục hồi trở lại, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Thị trường hiện tập trung chờ báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố vào thứ Tư, cùng bài phát biểu đầu tiên của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu. Đây được xem là hai sự kiện quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá rõ hơn định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện đánh giá 42% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9, còn 58% khả năng lãi suất được giữ nguyên. Môi trường lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng do kim loại quý này không mang lại lợi suất.

Dù giá điều chỉnh, dòng tiền vào vàng vẫn khá mạnh. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các quỹ ETF vàng đã hút ròng 46,7 tấn, tương đương khoảng 6,4 tỷ USD trong tuần trước, mức cao nhất trong vòng 10 tháng.

Về địa chính trị, Iran tuyên bố sẽ trả đũa sau khi Mỹ mở rộng các biện pháp trừng phạt kinh tế. Washington cho rằng các lệnh trừng phạt mới nhằm siết nguồn thu và gây sức ép lên nền kinh tế Iran, qua đó tiếp tục tạo yếu tố hỗ trợ cho nhu cầu trú ẩn an toàn.

Ở các kim loại quý khác, bạc giao ngay giảm 1,6% xuống 67,84 USD/ounce, bạch kim giảm 1,4% còn 1.849,27 USD/ounce, còn palladium mất 1,8% xuống 1.332,75 USD/ounce.