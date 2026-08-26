Tin mới

    Thương mại - Dịch vụ

    Giá vàng SJC, vàng nhẫn chiều 26/8/2026 tại DOJI, BTMC, Phú Quý, PNJ và giá vàng thế giới

    Văn Khoa 26/08/2026 16:30

    Giá vàng chiều 26/8/2026 quay đầu giảm tới 500.000 đồng/lượng, chấm dứt chuỗi tăng kéo dài; vàng miếng phổ biến chốt ở 150,3 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng chiều 26/8/2026: Chấm dứt chuỗi tăng, cuối ngày giảm tới 500.000 đồng/lượng

    Khép lại phiên giao dịch chiều 26/8/2026, giá vàng trong nước chấm dứt chuỗi tăng kéo dài từ tuần trước. Trong ngày thứ Tư, các doanh nghiệp điều chỉnh giảm từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra tại phần lớn thương hiệu về 150,3 triệu đồng/lượng.

    Tại SJC, vàng miếng chốt phiên cuối ngày ở mức 147,3 triệu đồng/lượng mua vào150,3 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức giá trước đó, cả hai chiều cùng giảm 300.000 đồng/lượng.

    PNJ Hà Nội cũng khép lại ngày thứ Tư với mức giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng miếng cuối ngày được niêm yết tại 147,3 triệu đồng/lượng mua vào150,3 triệu đồng/lượng bán ra.

    Tại DOJI, giá vàng miếng chốt phiên chiều nay ở mức 147,3 triệu đồng/lượng mua vào150,3 triệu đồng/lượng bán ra. Trong ngày 26/8, thương hiệu này điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở mỗi chiều giao dịch.

    Phú Quý kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư với giá mua vào ở mức 147,3 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra chốt tại 150,3 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đều thấp hơn 300.000 đồng/lượng so với mức trước đó.

    Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng chốt giá cuối ngày ở mức 147,3 triệu đồng/lượng mua vào150,3 triệu đồng/lượng bán ra. Giá tại thương hiệu này cũng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

    Bảo Tín Minh Châu khép lại phiên giao dịch 26/8 với giá vàng miếng mua vào 147,3 triệu đồng/lượng và bán ra 150,3 triệu đồng/lượng. So với trước điều chỉnh, giá mua và bán cùng giảm 300.000 đồng/lượng.

    Riêng Mi Hồng ghi nhận mức giảm mạnh hơn khi hạ 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chốt phiên cuối ngày thứ Tư, thương hiệu này mua vàng ở mức 148,5 triệu đồng/lượng và bán ra 150 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng hôm nay
    		Ngày 26/8/2026
    (Triệu đồng)
    		Diễn biến hôm nay
    (nghìn đồng/lượng)
    Mua vào
    		Bán ra
    		Mua vào
    		Bán ra
    SJC tại Hà Nội
    		147,3150,3
    		-300-300
    Tập đoàn DOJI
    		147,3150,3
    		-300-300
    Mi Hồng
    		148,5150,0
    		-500-500
    PNJ
    		147,3150,3
    		-300-300
    Bảo Tín Minh Châu
    		147,3150,3
    		-300-300
    Bảo Tín Mạnh Hải147,3150,3
    		-300-300
    Phú Quý147,3150,3
    		-300-300
    Giá vàng ngày 26/08/2026
    Đơn vị: triệu đồng/lượng
    Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra
    BTMCVÀNG MIẾNG SJC147,30▼ 0,30150,30▼ 0,30
    BTMCTRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9147,70▼ 0,30152,70▼ 0,30
    BTMCTRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9147,50▼ 0,30152,50▼ 0,30
    BTMCVÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU149,70▼ 0,30153,70▼ 0,30
    BTMCNHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU149,70▼ 0,30153,70▼ 0,30
    BTMCQUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU149,70▼ 0,30153,70▼ 0,30
    BTMCVàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)142,20▼ 0,300,00
    PNJSJC147,30▼ 0,30150,30▼ 0,30
    PNJTPHCM PNJ147,20▼ 0,30150,20▼ 0,30
    PNJTPHCM SJC147,30▼ 0,30150,30▼ 0,30
    PNJPNJ147,20▼ 0,30150,20▼ 0,30
    PNJPNJ147,20▼ 0,30150,20▼ 0,30
    PNJPNJ147,20▼ 0,30150,20▼ 0,30
    PNJSJC147,30▼ 0,30150,30▼ 0,30
    PNJSJC147,30▼ 0,30150,30▼ 0,30
    PNJTây Nguyên PNJ147,20▼ 0,30150,20▼ 0,30
    PNJTây Nguyên SJC147,30▼ 0,30150,30▼ 0,30
    PNJĐông Nam Bộ PNJ147,20▼ 0,30150,20▼ 0,30
    PNJĐông Nam Bộ SJC147,30▼ 0,30150,30▼ 0,30
    PNJGiá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9147,20▼ 0,30150,20▼ 0,30
    PNJGiá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9144,00▼ 0,50149,00▼ 0,50
    PNJGiá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999143,85▼ 0,50148,85▼ 0,50
    PNJGiá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99141,31▼ 0,50147,51▼ 0,50
    PNJGiá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)130,28▼ 0,46136,48▼ 0,46
    PNJGiá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)101,85▼ 0,38111,75▼ 0,38
    PNJGiá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)91,42▼ 0,34101,32▼ 0,34
    DOJIAVPL150,00154,00
    DOJINhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng150,00154,00
    DOJINữ trang 99.99148,00152,00
    DOJINữ trang 99.9147,50151,50
    DOJINữ trang 99145,80150,50
    SJCVàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ146,80▼ 0,30149,80▼ 0,30
    SJCVàng SJC 5 chỉ147,30▼ 0,30150,32▼ 0,30
    SJCVàng SJC 1L, 10L, 1KG147,30▼ 0,30150,30▼ 0,30
    SJCVàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ147,30▼ 0,30150,33▼ 0,30
    SJCVàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ146,80▼ 0,30149,90▼ 0,30
    SJCNữ trang 99,99%144,30▼ 0,30148,80▼ 0,30
    SJCNữ trang 99%140,33▼ 0,30147,33▼ 0,30
    SJCNữ trang 75%101,96▼ 0,23111,76▼ 0,23
    SJCNữ trang 68%91,54▼ 0,20101,34▼ 0,20
    SJCNữ trang 61%81,13▼ 0,1890,93▼ 0,18
    SJCNữ trang 58,3%77,11▼ 0,1786,91▼ 0,17
    SJCNữ trang 41,7%52,41▼ 0,1262,21▼ 0,12
    SJCVàng SJC 1L, 10L, 1KG147,30▼ 0,30150,30▼ 0,30
    Phú QuýNhẫn tròn Phú Quý 999.9147,30▼ 0,70150,70▼ 1,30
    Phú QuýPhú Quý 1 Lượng 999.9147,30150,70
    Phú QuýPhú quý 1 lượng 99.9147,20▼ 0,70150,60▼ 1,30
    Phú QuýVàng trang sức 999144,90▼ 2,00149,90▼ 1,50
    Phú QuýVàng trang sức 99143,55▼ 1,98148,50▼ 1,48
    Phú QuýVàng trang sức 98142,10▼ 1,96147,00▼ 1,47
    Phú QuýVàng 999.9 phi SJC144,00▼ 0,500,00
    Mi HồngVàng miếng SJC148,50150,00
    Mi HồngVàng 9T85 (98,5%)138,50140,50
    Mi HồngVàng 99,9%148,50150,00
    Mi HồngVàng 9T8 (98,0%)137,80139,80
    Mi HồngVàng 95 (95,0%)133,500,00
    Mi HồngVàng V75 (75,0%)100,50103,50
    Mi HồngVàng 6T1 (61,0%)86,0089,00
    Mi HồngVàng V68 (68,0%)89,0092,00
    Mi HồngVàng 14K (58,0%)80,0083,00
    Mi HồngVàng 10K (41,0%)53,0056,00
    Bảo Tín Mạnh HảiVàng miếng SJC (Cty CP BTMH)147,30150,30
    Bảo Tín Mạnh HảiVàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)149,70153,70
    Bảo Tín Mạnh HảiTiểu Kim Cát - 0,3 chỉ14,9715,37
    Bảo Tín Mạnh HảiNhẫn tròn 999.9 BTMH148,700,00
    Bảo Tín Mạnh HảiVàng trang sức 24K (999.9)147,70152,70
    Bảo Tín Mạnh HảiVàng trang sức 24K (99.9)147,60152,60
    Bảo Tín Mạnh HảiVàng nguyên liệu 999,9143,000,00
    Bảo Tín Mạnh HảiVàng nguyên liệu 99.9142,500,00
    Cập nhật lúc 15:49 - 26/08/2026

    Chiều nay, Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 149,7 triệu đồng/lượng mua vào153,7 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

    Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn 9999 đang được thu mua với giá 148,7 triệu đồng/lượng. Dữ liệu cập nhật hiện chưa ghi nhận mức bán ra của thương hiệu này.

    DOJI tiếp tục nằm trong nhóm có giá vàng nhẫn cao nhất thị trường khi nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào ở mức 150 triệu đồng/lượng và bán ra 154 triệu đồng/lượng.

    Phú Quý, nhẫn tròn 9999 chiều nay được niêm yết ở mức 147,3 triệu đồng/lượng mua vào150,7 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn đáng kể so với mức giá tại DOJI và Bảo Tín Minh Châu.

    PNJ hiện giao dịch vàng nhẫn ở mức 147,2 triệu đồng/lượng mua vào150,2 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách mua - bán tại thương hiệu này là 3 triệu đồng/lượng.

    Riêng SJC đang có mức giá thấp nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật, với vàng nhẫn 9999 mua vào 146,8 triệu đồng/lượng và bán ra 149,8 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng thế giới chiều hôm nay 26/8/2026 duy trì trên mức 4.600 USD/ounce, đà giảm mạnh hơn sáng nay

    Tính đến 16h30 ngày 26/8/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.622,7 USD/ounce, giảm 34,1 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.270 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 146,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (147,3-150,3 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 3,9 triệu.

    Giá vàng thế giới chiều hôm nay 26 8 2026 duy trì trên mức 4.600 USD ounce, đà giảm mạnh hơn sáng nay
    Giá vàng thế giới chiều hôm nay 26/8/2026 duy trì trên mức 4.600 USD/ounce, đà giảm mạnh hơn sáng nay

    Giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, đứng trước khả năng chấm dứt chuỗi tăng kéo dài ba phiên liên tiếp khi giới đầu tư chuyển sự chú ý sang báo cáo lạm phát của Mỹ để tìm thêm tín hiệu về hướng đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

    Đến 7h45 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,6%, xuống còn 4.630,72 USD/ounce. Trước đó một ngày, kim loại quý đã vươn lên mức cao nhất kể từ ngày 14/5, được hỗ trợ bởi thông báo gần đây của Bộ Tài chính Mỹ về chương trình mua lại trái phiếu.

    Ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Tradu.com thuộc Jefferies, cho rằng giá vàng đang có phần trầm lắng sau khi đợt tăng gần đây khiến thị trường rơi vào trạng thái khá căng về mặt kỹ thuật. Nhà đầu tư đồng thời thận trọng hơn trước những sự kiện có khả năng quyết định xu hướng tiếp theo của kim loại quý.

    Tâm điểm của thị trường là báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7 của Mỹ, dự kiến được công bố lúc 12h30 GMT. Bên cạnh đó, bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu cũng được theo dõi sát.

    Các số liệu về giá sản xuất và giá tiêu dùng của Mỹ công bố trong tháng này đều tương đối dịu, qua đó làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá khoảng 64% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng tới.

    Thông thường, vàng chịu bất lợi khi lãi suất duy trì ở mức cao bởi tài sản này không mang lại lợi suất.

    Rhona O'Connell, Giám đốc phân tích thị trường tại StoneX, nhận định nếu ông Warsh không đưa ra tín hiệu rõ ràng về chính sách, đồng USD có thể suy yếu trở lại và nhu cầu đối với vàng sẽ được hỗ trợ bởi tâm lý bất định. Ngược lại, quan điểm cứng rắn hơn từ Chủ tịch Fed có thể tạo thêm sức ép lên giá vàng.

    Về địa chính trị, Iran cho biết đã nối lại các cuộc trao đổi với Oman nhằm xử lý vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tehran chịu áp lực kinh tế ngày càng lớn từ Mỹ.

    Ở châu Á, lượng vàng nhập khẩu ròng của Trung Quốc qua Hong Kong trong tháng 7 tăng khoảng 11% so với tháng trước, nhờ nhu cầu đầu tư cải thiện.

    Trên thị trường kim loại quý, bạc giao ngay tăng 0,3% lên 68,81 USD/ounce, bạch kim tăng 0,5% lên 1.866,71 USD/ounce, còn palladium tăng 0,8% lên 1.336,76 USD/ounce.

    Đọc tiếp

    Giá vàng hôm nay
      x
      x

      Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thương mại - Dịch vụ
        Giá vàng SJC, vàng nhẫn chiều 26/8/2026 tại DOJI, BTMC, Phú Quý, PNJ và giá vàng thế giới
        • Mặc định

        Giám đốc: Lê Huy Toàn

        Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

        Địa chỉ:

        Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

        Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

        Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

        Hotline: 0977885454

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO