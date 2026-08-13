Thương mại - Dịch vụ Giá vàng thế giới vượt 4.400 USD/ounce, SJC tăng 1,1 triệu đồng sau hai phiên Giá vàng hôm nay 13/8/2026 gây chú ý khi thế giới vượt 4.406 USD/ounce, còn SJC tăng 1,1 triệu đồng sau hai phiên.

Chưa đầy 48 giờ, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng, từ mức bán ra 143,5 triệu đồng chiều 11/8 lên 144,6 triệu đồng/lượng sáng nay. Nhịp phục hồi trong nước xuất hiện đúng thời điểm vàng thế giới vượt 4.406 USD/ounce và lập mức cao nhất trong hơn hai tháng.

Giá vàng hôm nay 13/8/2026 ghi nhận đồng loạt nâng giá bán ra lên 144,6 triệu đồng/lượng

Cập nhật giá vàng sáng 13/8/2026, mặt bằng bán ra phổ biến đã được nâng lên 144,6 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, các doanh nghiệp điều chỉnh với biên độ khác nhau, từ 300.000 đến 800.000 đồng, nhưng sáu thương hiệu lại cùng hội tụ ở một mức giá.

Tại SJC, vàng miếng được mua vào với giá 141,6 triệu đồng/lượng và bán ra 144,6 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều tăng thêm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua, đưa chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng.

PNJ Hà Nội cũng nâng giá vàng miếng lên 141,6 – 144,6 triệu đồng/lượng. Giá mua vào và bán ra cùng tăng 300.000 đồng, ngang bằng mức niêm yết tại SJC.

Tại DOJI, vàng miếng được giao dịch ở mức 141,6 triệu đồng/lượng chiều mua và 144,6 triệu đồng/lượng chiều bán. Doanh nghiệp điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng tại 141,6 – 144,6 triệu đồng/lượng, tăng thêm 300.000 đồng so với ngày trước đó.

Giá vàng miếng tại Phú Quý cũng đạt 141,6 triệu đồng/lượng mua vào và 144,6 triệu đồng/lượng bán ra. Hai chiều cùng tăng 300.000 đồng.

Biến động mạnh nhất thuộc về Bảo Tín Minh Châu. Doanh nghiệp nâng giá vàng miếng SJC thêm 800.000 đồng/lượng, lên cùng mức 141,6 – 144,6 triệu đồng/lượng với năm thương hiệu trên.

Riêng Mi Hồng tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều, đưa giá mua vào lên 142 triệu đồng/lượng và giá bán ra đạt 143,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán tại đây chỉ 1,5 triệu đồng, bằng một nửa mức phổ biến trên thị trường.

Tính từ mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng vào cuối phiên 11/8, giá vàng miếng phổ biến đã tăng tổng cộng 1,1 triệu đồng/lượng sau hai phiên. Trong đó, ngày 12/8 đóng góp mức tăng 800.000 đồng, còn sáng 13/8 tăng thêm 300.000 đồng.

Giá vàng hôm nay

Ngày 13/8/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

141,6 144,6

+300 +300 Tập đoàn DOJI

141,6 144,6

+300 +300 Mi Hồng

142,0 143,5

+500 +500 PNJ

141,6 144,6

+300 +300 Bảo Tín Minh Châu

141,6 144,6

+800 +800 Bảo Tín Mạnh Hải 141,6 144,6

+300 +300 Phú Quý 141,6 144,6

+300 +300

Dẫn đầu nhóm khảo sát là nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI, được mua vào với giá 142 triệu đồng/lượng và bán ra 146 triệu đồng/lượng.

Xếp tiếp theo, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức 140 – 145 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Phú Quý, nhẫn tròn 9999 được doanh nghiệp thu mua với giá 141,6 triệu đồng/lượng và bán ra 144,6 triệu đồng/lượng.

PNJ niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 140,9 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 144,5 triệu đồng/lượng.

Nhẫn 9999 của SJC hiện được mua vào với giá 141,1 triệu đồng/lượng và bán ra 144,1 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Mạnh Hải mới ghi nhận giá mua vào nhẫn 9999 ở mức 140,8 triệu đồng/lượng; dữ liệu được cung cấp chưa có giá bán ra.

Vàng thế giới hôm nay 13/8 đã vượt 4.400 USD/ounce

Động lực đáng chú ý nhất đến từ thị trường quốc tế. Theo Reuters, giá vàng giao ngay tăng 0,9%, lên 4.406,64 USD/ounce vào cuối phiên thứ Tư. Có thời điểm kim loại quý tăng hơn 1% và đạt mức cao nhất kể từ ngày 5/6.

Giá vàng cũng vượt đường trung bình động 100 ngày, hiện nằm quanh 4.387,22 USD/ounce. Đây là ngưỡng kỹ thuật được thị trường theo dõi sau nhiều phiên vàng tìm cách vượt qua nhưng chưa duy trì được đà tăng.

Sức bật xuất hiện sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,1%, đúng bằng dự báo, sau mức giảm 0,4% trong tháng 6. Dữ liệu không cao hơn kỳ vọng làm suy yếu lập luận rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cần tăng lãi suất ngay trong tháng 9.

Sau báo cáo CPI, thị trường chỉ còn định giá khoảng 40% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, giảm từ mức 46% trước khi dữ liệu được công bố. Môi trường lãi suất không tăng thêm có lợi cho vàng do kim loại quý không mang lại lợi suất định kỳ.

Chuyên gia Edward Meir của Marex cho rằng số liệu lạm phát phù hợp dự báo, đồng USD suy yếu và các tín hiệu kỹ thuật đã cùng hỗ trợ giá vàng đi lên.

Giá trong nước tăng nhưng chênh lệch với thế giới lại thu hẹp

Dù SJC tiếp tục tăng, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới đang thu hẹp. Sáng 11/8, vàng SJC bán ra 144,1 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 6,21 triệu đồng/lượng.

Với giá vàng thế giới hiện quy đổi khoảng 139,3 triệu đồng/lượng, SJC bán ra 144,6 triệu đồng, đưa chênh lệch xuống còn khoảng 5,3 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này giảm gần 1 triệu đồng chỉ sau hai ngày do vàng thế giới tăng nhanh hơn giá trong nước.

Tâm điểm tiếp theo của thị trường là báo cáo chỉ số giá sản xuất Mỹ công bố trong ngày thứ Năm. Số liệu này có thể tiếp tục tác động đến kỳ vọng lãi suất tháng 9 và quyết định liệu vàng có giữ được vùng giá cao nhất hơn hai tháng hay không.