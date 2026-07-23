Thương mại - Dịch vụ Giá vàng trưa 23/7/2026: Cập nhật bảng giá vàng 9999, vàng nhẫn BTMC, BTMC, DOJI thứ Năm Giá vàng hôm nay trưa 23/7/2026 giảm tới 7 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra phổ biến về 140 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trưa 23/7/2026 giảm sâu, bán ra phổ biến còn 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay trưa 23/7/2026 cập nhật lúc 12h30 tiếp tục đi xuống trong ngày giảm thứ hai liên tiếp. So với cùng thời điểm hôm qua, nhiều doanh nghiệp hạ giá từ 5–7 triệu đồng/lượng, đưa mức bán ra phổ biến về 140 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng miếng trưa nay được giao dịch ở mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng thời điểm ngày 22/7, chiều mua giảm tới 7 triệu đồng/lượng, còn chiều bán mất 6 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều hiện được nới rộng lên 5 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng điều chỉnh mạnh giá vàng miếng trong phiên trưa. Doanh nghiệp đang mua vào với giá 135 triệu đồng/lượng và bán ra 140 triệu đồng/lượng, tương ứng giảm 7 triệu đồng ở chiều mua và giảm 6 triệu đồng ở chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Mức giảm tương tự được ghi nhận tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH). Giá vàng hôm nay trưa 23/7/2026 tại doanh nghiệp này lùi về 135–140 triệu đồng/lượng. Trong đó, giá thu mua thấp hơn cùng thời điểm hôm qua 7 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 6 triệu đồng/lượng.

Đối với Bảo Tín Minh Châu (BTMC), cả hai chiều giao dịch đều giảm sâu. Giá mua vào hiện còn 135 triệu đồng/lượng sau khi mất 7 triệu đồng, còn giá bán ra giảm 6 triệu đồng xuống 140 triệu đồng/lượng. Người mua vàng tại đây phải trả cao hơn giá doanh nghiệp thu mua lại 5 triệu đồng mỗi lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng trưa nay cũng được đưa về ngưỡng 135 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với cùng thời điểm hôm qua, giá mua giảm 6,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán hạ 6 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán hiện là 5 triệu đồng/lượng.

PNJ hạ giá mua vàng miếng 7 triệu đồng/lượng, xuống còn 135 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, mức điều chỉnh là 6 triệu đồng/lượng, đưa giá giao dịch về 140 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều theo đó tăng lên 5 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng vẫn giữ mức giá thấp hơn phần lớn doanh nghiệp được khảo sát. Giá vàng miếng SJC tại đây giảm 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 5 triệu đồng chiều bán ra, xuống còn 135,5 triệu đồng/lượng mua vào và 138,5 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2 triệu đồng so với mặt bằng chung.

Như vậy, đến 12h00 ngày 23/7, thị trường vàng trong nước vẫn chịu áp lực giảm mạnh. Giá bán ra phổ biến tại các thương hiệu lớn đã lùi về 140 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng giao dịch thấp hơn tại mức 138,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 23/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 135,0 140,0 -7000 -6000 Tập đoàn DOJI 135,0 140,0 -7000 -6000 Mi Hồng 136,0 138,5 -5500 -5000 PNJ 135,0 140,0 -7000 -6000 Bảo Tín Minh Châu 135,0 140,0 -7000 -6000 Bảo Tín Mạnh Hải 135,0 140,0 -7000 -6000 Phú Quý 135,0 140,0 -6500 -6000

Giá vàng nhẫn trưa nay 23/7/2026 đang nằm dưới mức 140 triệu đồng/lượng

Công ty SJC đang mua vàng nhẫn 9999 với giá 134 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 139 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều đang ở mức 6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải đang có giá vàng nhẫn tại 135 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 139,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua – bán đạt 4,2 triệu đồng/lượng.

Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI cũng đang được giao dịch trong khoảng 137–142 triệu đồng/lượng. Người mua phải trả cao hơn giá doanh nghiệp thu mua lại 5 triệu đồng mỗi lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, Vàng Rồng Thăng Long 9999 có giá mua vào 143,4 triệu đồng/lượng và bán ra 147,4 triệu đồng/lượng. Biên độ giữa hai chiều giữ ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý đang mua vàng nhẫn 9999 với giá 135 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 140 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại đây là 5 triệu đồng/lượng.

PNJ có mức mua vào thấp nhất trong nhóm khảo sát, đạt 135 triệu đồng/lượng. Giá bán ra ở mức 140 triệu đồng/lượng, đưa khoảng cách giữa hai chiều lên 5 triệu đồng/lượng, cao nhất trong số các doanh nghiệp được cập nhật.

Giá vàng trang sức hôm nay 23/6/2026

Giá vàng trang sức hiện dao động tùy thuộc vào loại vàng (tuổi vàng). Giá nguyên liệu thô (chưa tính tiền công chế tác) phổ biến từ khoảng 5,0 - 14,5 triệu đồng/lượng mua vào và 6,0 - 14,6 triệu đồng/lượng bán ra (tương đương 500.000đ - 1.460.000đ/chỉ).

Cụ thể các loại vàng trang sức phổ biến như sau:

Trang sức vàng 24K (999.9): Dao động quanh mức 13,8 - 14,6 triệu đồng/lượng mua vào / bán ra.

Dao động quanh mức mua vào / bán ra. Trang sức vàng 18K (750): Dao động quanh mức 9,2 - 9,5 triệu đồng/lượng mua vào / bán ra.

Dao động quanh mức mua vào / bán ra. Trang sức vàng 14K (585): Dao động quanh mức 7,2 - 7,5 triệu đồng/lượng mua vào / bán ra.

Dao động quanh mức mua vào / bán ra. Trang sức vàng 10K (410): Dao động quanh mức 4,5 - 4,8 triệu đồng/lượng mua vào / bán ra.

Lưu ý: Giá trên chỉ là giá tham khảo nguyên liệu, khi mua trang sức bạn sẽ phải trả thêm phí gia công từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng tùy độ tinh xảo của mẫu thiết kế.

Giá vàng thế giới hôm nay 23/6/2026 vẫn duy trì trên mức 4.100 USD/ounce

Tính đến 12h30 ngày 23/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.121,3 USD/ounce, giảm 8,5 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.321 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (135,0-140,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 9,2 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 23/6/2026 vẫn duy trì trên mức 4.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới đi ngang trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, rời mức cao nhất hai tuần đạt được ở phiên trước. Xung đột tại Trung Đông leo thang tiếp tục đẩy giá dầu tăng, còn giới đầu tư chuyển sự chú ý sang cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới để tìm tín hiệu về lộ trình lãi suất.

Tính đến 3h24 GMT, giá vàng giao ngay gần như không thay đổi, đứng ở mức 4.132,01 USD/ounce. Trong phiên trước, kim loại quý từng vọt lên 4.165,87 USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 7/7. Giá vàng kỳ hạn tháng 8 của Mỹ giảm 0,4%, xuống còn 4.134,60 USD/ounce.

Theo ông Jigar Trivedi, chuyên gia phân tích cấp cao tại IndusInd Securities, giá dầu tăng đang làm gia tăng áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất. Yếu tố này phần nào hạn chế đà đi lên của vàng, dù đồng USD suy yếu vẫn tạo lực hỗ trợ cho kim loại quý.

Giá dầu đã lên mức cao nhất trong hơn sáu tuần sau khi Mỹ tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Iran, còn lực lượng Houthi tại Yemen nhắm tới các tàu chở dầu trên Biển Đỏ. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại nguồn cung năng lượng bị gián đoạn và lạm phát có thể tăng trở lại.

Chỉ số USD giảm 0,1%, giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn hai năm đã lên mức cao nhất trong 17 tháng, qua đó gây thêm sức ép lên giá vàng.

Fed dự kiến tổ chức cuộc họp chính sách vào tuần tới và nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất. Dù vậy, thị trường vẫn đặt cược ngân hàng trung ương Mỹ sẽ có ít nhất một lần nâng lãi suất trước cuối năm. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 hiện ở mức 77%.

Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý không mang lại lợi suất. Tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu được dự báo giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày thứ Năm, nhưng vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 9.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 0,3% lên 59,90 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 0,7% lên 1.656,24 USD/ounce, còn palladium tăng 0,8%, đạt 1.301,25 USD/ounce.