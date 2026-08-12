Thương mại - Dịch vụ Giá vàng trưa nay 12/8/2026: Vàng hôm nay giá bao nhiêu 1 chỉ? Giá vàng trưa 12/8 tăng 300.000 đồng/lượng. Mua vàng miếng tại Mi Hồng rẻ nhất, còn bán vàng nhẫn tại DOJI được giá cao nhất.

Giá vàng hôm nay 12/8/2026: Mua tại Mi Hồng rẻ hơn 1,5 triệu, bán ở đâu được giá nhất?

Giá vàng trong trưa thứ Tư đồng loạt đi lên 300.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, giá bán tại Mi Hồng thấp hơn mặt bằng chung tới 1,5 triệu đồng/lượng, tương đương 150.000 đồng/chỉ.

Tại SJC, vàng miếng được doanh nghiệp mua vào với giá 140,8 triệu đồng/lượng và bán ra 143,8 triệu đồng/lượng. Khách mua 1 chỉ phải trả 14,38 triệu đồng, còn bán 1 chỉ thu về 14,08 triệu đồng. Nếu mua rồi bán lại ngay tại đây, khoản chênh lệch là 300.000 đồng/chỉ.

PNJ Hà Nội cũng đang ghi nhận giá vàng miếng ở mức 140,8–143,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá mua và bán 1 chỉ lần lượt là 14,38 triệu đồng và 14,08 triệu đồng.

Tại DOJI, người mua 1 chỉ vàng cần chi 14,38 triệu đồng, còn người bán nhận về 14,08 triệu đồng. Khoảng cách mua – bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng, tương ứng 300.000 đồng/chỉ.

Giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu đạt 140,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với hôm qua, mỗi chiều tăng thêm 300.000 đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng áp dụng mức giá 140,8–143,8 triệu đồng/lượng. Người mua 1 chỉ phải trả 14,38 triệu đồng, còn bán lại tại cùng hệ thống thu về 14,08 triệu đồng.

Tại Phú Quý, vàng miếng tăng 300.000 đồng/lượng, lên 140,8–143,8 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch mua – bán vẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý nhất là Mi Hồng. Doanh nghiệp mua vào với giá 140,8 triệu đồng/lượng, ngang các thương hiệu lớn, nhưng chỉ bán ra 142,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, mua 1 chỉ tại Mi Hồng hết 14,23 triệu đồng, rẻ hơn 150.000 đồng/chỉ so với SJC, PNJ, DOJI, BTMC, BTMH và Phú Quý.

Khoảng cách mua – bán tại Mi Hồng chỉ ở mức 1,5 triệu đồng/lượng. Nếu mua rồi bán lại ngay tại cùng doanh nghiệp, khách hàng chịu chênh lệch 150.000 đồng/chỉ, bằng một nửa mức 300.000 đồng/chỉ tại các thương hiệu còn lại.

Xét giá công bố sáng 12/8, Mi Hồng là nơi mua vàng rẻ nhất trong nhóm khảo sát. Ở chiều bán vàng, chưa có thương hiệu nào trả cao hơn rõ rệt khi SJC, PNJ Hà Nội, DOJI, BTMC, BTMH, Phú Quý và Mi Hồng đều thu mua ở mức 140,8 triệu đồng/lượng, tương đương 14,08 triệu đồng/chỉ.

Giá vàng hôm nay

Ngày 12/8/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

140,8 143,8

+300 +300 Tập đoàn DOJI

140,8 143,8

+300 +300 Mi Hồng

140,8 142,3

+300 +300 PNJ

140,8 143,8

+300 +300 Bảo Tín Minh Châu

140,8 143,8

+300 +300 Bảo Tín Mạnh Hải 140,8 143,8

+300 +300 Phú Quý 140,8 143,8

+300 +300

Hôm nay, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI có giá bán cao nhất trong nhóm khảo sát, đạt 145,5 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp thu mua sản phẩm này với giá 141,5 triệu đồng/lượng, cũng là mức cao nhất thị trường.

Xếp sau là nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu, được mua vào với giá 140,0 triệu đồng/lượng và bán ra 145,0 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn 9999 được chốt giá 140,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Nhẫn 9999 tại PNJ có giá thu mua 140,0 triệu đồng/lượng, còn khách mua vào phải trả 143,7 triệu đồng/lượng.

Thấp nhất ở chiều bán ra là nhẫn 9999 của SJC, ở mức 143,0 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp hiện thu mua sản phẩm này với giá 140,0 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Mạnh Hải đang thu mua nhẫn 9999 với giá 140,5 triệu đồng/lượng; dữ liệu cập nhật chưa có mức bán ra.

Giá vàng thế giới hôm nay 12/8/2026 chạm mức 4.400 USD/ounce, tăng gần 1%

Tính đến 12h00 ngày 12/8/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.400,5 USD/ounce, tăng 33 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.330 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 139,69 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (140,8-143,8 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 4,11 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 12/8/2026 chạm mức 4.400 USD/ounce, tăng gần 1%

Tính đến 12h00 ngày 12/8/2026, giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.400,5 USD/ounce, tăng 33 USD/ounce so với ngày hôm qua. Đà đi lên của kim loại quý được hỗ trợ bởi tâm lý thận trọng trước những rủi ro địa chính trị mới tại Trung Đông và châu Á.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau các cuộc tấn công nhằm vào tàu hàng. Lực lượng Houthi tại Yemen và quân đội Mỹ đều công bố những hoạt động quân sự riêng biệt liên quan đến tuyến vận tải biển, còn Iran chưa cho thấy dấu hiệu nhượng bộ trong vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz. Tại châu Á, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trước thềm cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Những diễn biến trên làm gia tăng lo ngại về an ninh và thương mại toàn cầu, qua đó thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản trú ẩn. Giá dầu cũng đi lên do nguy cơ gián đoạn nguồn cung, phần nào phản ánh tâm lý phòng thủ đang bao trùm thị trường tài chính.

Giới đầu tư hiện chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ để đánh giá hướng điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu lạm phát cao hơn dự báo, khả năng Fed tăng lãi suất có thể gây sức ép lên vàng. Ngược lại, số liệu thấp hơn kỳ vọng sẽ làm giảm áp lực nâng lãi suất và tạo thêm động lực cho giá vàng.