Thương mại - Dịch vụ Giá vàng trưa nay 17/7/2026: 1 chỉ vàng bán giá cao nhất ở mức 14,66 triệu đồng/lượng Giá vàng hôm nay trưa 17/7/2026 giảm tới 1,7 triệu đồng/lượng; giá bán một chỉ cao nhất ở mức 14,66 triệu đồng.

Cập nhật lúc 12h00 thứ Sáu (17/7/2026), giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống. Nhiều doanh nghiệp hạ giá khoảng 1,5–1,7 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua, đưa mức bán ra phổ biến về 146,6 triệu đồng/lượng.

Mua một chỉ vàng ở đâu có giá cao nhất?

Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá tại bốn thương hiệu hiện ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra. Với mức này, người mua một chỉ vàng cần trả 14,66 triệu đồng.

Biểu đồ giá vàng chiều 17/7/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Bảo Tín Minh Châu có diễn biến khác biệt khi tăng giá mua thêm 200.000 đồng nhưng hạ giá bán 1,6 triệu đồng/lượng. Giá giao dịch hiện ở mức 144,2–146,6 triệu đồng/lượng, tương đương 14,66 triệu đồng cho một chỉ. Khoảng cách mua – bán thu hẹp còn 2,4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, chiều mua vào giảm 1,7 triệu đồng, còn chiều bán ra giảm 1,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng theo đó lùi về 143–146,6 triệu đồng/lượng. Người mua một chỉ cũng cần chi 14,66 triệu đồng, còn chênh lệch hai chiều lên tới 3,6 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng có giá bán thấp hơn các thương hiệu còn lại. Sau khi giảm 1,7 triệu đồng ở chiều mua và 1,6 triệu đồng ở chiều bán, giá vàng tại đây còn 144–145,6 triệu đồng/lượng. Mỗi chỉ vàng được bán với giá 14,56 triệu đồng.

Như vậy, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng có giá bán ra cao nhất là 146,6 triệu đồng/lượng. So với Mi Hồng, người mua một chỉ phải trả nhiều hơn 100.000 đồng, tương đương 1 triệu đồng nếu mua một lượng.

Bảng giá vàng hôm nay trưa 17/7/2026 tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, BTMH, BTMC, Phú Quý và Mi Hồng

Thương hiệu Mua vào Bán ra Biến động mua Biến động bán Giá mua 1 chỉ SJC 143,6 146,6 Giảm 1,6 Giảm 1,6 14,66 triệu đồng DOJI 143,6 146,6 Giảm 1,6 Giảm 1,6 14,66 triệu đồng PNJ 143,6 146,6 Giảm 1,6 Giảm 1,6 14,66 triệu đồng Bảo Tín Mạnh Hải 143,6 146,6 Giảm 1,6 Giảm 1,6 14,66 triệu đồng Bảo Tín Minh Châu 144,2 146,6 Tăng 0,2 Giảm 1,6 14,66 triệu đồng Phú Quý 143,0 146,6 Giảm 1,7 Giảm 1,6 14,66 triệu đồng Mi Hồng 144,0 145,6 Giảm 1,7 Giảm 1,6 14,56 triệu đồng

Cập nhật lúc 12h00, đơn vị: triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn hôm nay trưa 17/7/2026: Bảo Tín Mạnh Hải có giá bán ra cao nhất

Giá vàng nhẫn hôm nay trưa 17/7/2026 được mua vào từ 141,5–144,1 triệu đồng/lượng và bán ra trong khoảng 145,5–146,6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải có giá cao nhất ở chiều bán ra, giao dịch tại 143,6–146,6 triệu đồng/lượng. Người mua một chỉ cần trả 14,66 triệu đồng.

DOJI chốt giá nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 142,5–146,5 triệu đồng/lượng, tương đương 14,65 triệu đồng/chỉ.

Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu được giao dịch với giá 142,3–146,3 triệu đồng/lượng. Giá mua một chỉ là 14,63 triệu đồng.

Công ty SJC mua bán vàng nhẫn 9999 ở mức 142,1–145,6 triệu đồng/lượng. Một chỉ vàng có giá bán 14,56 triệu đồng.

Mi Hồng giao dịch tại 144,1–145,6 triệu đồng/lượng. Đây là nơi mua vào cao nhất, còn giá bán một chỉ ở mức 14,56 triệu đồng.

PNJ có giá thấp nhất ở cả hai chiều, đạt 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra. Người mua một chỉ cần trả 14,55 triệu đồng.

Như vậy, giá bán vàng nhẫn cao nhất và thấp nhất chênh 1,1 triệu đồng/lượng, tương đương 110.000 đồng/chỉ.

Giá vàng trang sức trưa nay 17/7/2026

Giá vàng trang sức trong nước hôm nay biến động nhẹ theo xu hướng thị trường, dao động trung bình từ 4,70 đến 14,50 triệu đồng/chỉ tùy thuộc vào hàm lượng vàng nguyên chất (tuổi vàng) từ 10K đến 24K.

Giá vàng trang sức (vàng Tây, vàng Ý, vàng Ta) tính theo đơn vị VNĐ/chỉ tại các hệ thống lớn được ghi nhận như sau:

Loại vàng trang sức Hàm lượng vàng Giá mua vào (VNĐ/chỉ) Giá bán ra (VNĐ/chỉ) Vàng trang sức 24K (99,99%) 99,99% 14.120.000 – 14.210.000 14.520.000 – 14.570.000 Vàng trang sức 24K (99%) 99,00% 13.676.000 14.376.000 Vàng trang sức 18K (Vàng 750) 75,00% 9.450.000 – 12.835.000 9.750.000 – 13.725.000 Vàng trang sức 16K (Vàng 680) 68,00% 8.300.000 8.600.000 Vàng trang sức 14K (Vàng 585) 58,50% 7.400.000 – 9.816.000 7.700.000 – 10.706.000 Vàng trang sức 10K (Vàng 416) 41,60% 4.700.000 – 6.723.000 5.000.000 – 7.613.000

Lưu ý: Giá mua bán thực tế tại các tiệm vàng lớn như Trang Sức PNJ, Doji, hay Bảo Tín Minh Châu có thể chênh lệch nhẹ và chưa bao gồm tiền công chế tác (dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng tùy độ tinh xảo của mẫu thiết kế).

Giá vàng thế giới hôm nay trưa 17/7/2026 tiếp tục giao dịch quanh mức 3.980 USD/ounce

Tính đến 12h00 ngày 17/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 3.980,3 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.440 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 126,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (143,6-146,6 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,7 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay trưa 17/7/2026 tiếp tục giao dịch quanh mức 3.980 USD/ounce

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch thứ Sáu nhưng vẫn đứng trước nguy cơ ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong sáu tuần. Nguyên nhân chính là xung đột Mỹ – Iran leo thang, đẩy giá dầu lên cao và làm gia tăng lo ngại lạm phát.

Tính đến 10h13 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,5%, đạt 3.988,20 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1/7. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 8 của Mỹ giữ quanh 3.992 USD/ounce.

Dù phục hồi trong phiên, giá vàng đã giảm 3,2% từ đầu tuần, mức giảm theo tuần lớn nhất kể từ ngày 1/6. Các số liệu lạm phát tháng 6 của Mỹ thấp hơn dự báo chưa đủ sức hỗ trợ thị trường vì giá dầu tăng mạnh.

Giá dầu đã tăng khoảng 12% trong tuần do hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị hạn chế. Thị trường cũng lo ngại tuyến xuất khẩu dầu qua Biển Đỏ có thể bị gián đoạn khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng.

Dầu tăng giá có thể khiến lạm phát quay trở lại, qua đó làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất. Vàng không tạo ra thu nhập từ lãi suất nên thường kém hấp dẫn hơn khi nhà đầu tư chuyển sang các tài sản có lợi suất cao.

Một số quan chức Fed đã để ngỏ khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát không sớm cải thiện. Thị trường hiện dự báo xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 12 ở mức 73%.

Các kim loại quý khác cũng đi xuống. Giá bạc giảm 0,5% còn 55,22 USD/ounce, bạch kim mất 0,7% xuống 1.605,62 USD/ounce và palladium giảm 0,4% còn 1.244,86 USD/ounce. Cả ba đều hướng tới một tuần giảm giá.