Thương mại - Dịch vụ Giá vàng trưa ngày 24/7/2026: Cập nhật bảng giá vàng 9999, vàng nhẫn BTMC, DOJI thứ Sáu Giá vàng trưa ngày 24/7/2026 giảm ngày thứ ba liên tiếp, nhiều thương hiệu hạ tới 1 triệu đồng/lượng, bán ra phổ biến còn 139,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 12h30 thứ Sáu, giá vàng trưa ngày 24/7/2026 nối dài đà giảm sang ngày thứ ba liên tiếp. So với cùng thời điểm hôm qua, các doanh nghiệp lớn tiếp tục hạ giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng, đưa mức bán ra phổ biến về 139,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trưa ngày 24/7/2026 giảm tại nhiều thương hiệu

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng giảm thêm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Sau điều chỉnh, doanh nghiệp mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra 139,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng trong nước trưa ngày 24/7/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Bảo Tín Mạnh Hải cũng hạ giá vàng miếng 500.000 đồng/lượng so với trưa hôm qua. Giá thu mua hiện lùi về 134,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm xuống 139,5 triệu đồng/lượng. Người mua phải trả cao hơn giá doanh nghiệp thu mua lại 5 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng mức giảm 500.000 đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu đưa giá mua vàng miếng về 134,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra tại thương hiệu này đang ở mức 139,5 triệu đồng/lượng, tương ứng chênh lệch mua – bán 5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý tiếp tục điều chỉnh giá theo xu hướng đi xuống của thị trường. Cả hai chiều mua và bán cùng mất 500.000 đồng/lượng, lần lượt còn 134,5 triệu đồng/lượng và 139,5 triệu đồng/lượng. Biên độ giữa giá mua vào với bán ra chưa thay đổi, vẫn giữ ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, vàng miếng SJC cũng rẻ hơn 500.000 đồng/lượng ở mỗi chiều so với cùng kỳ ngày trước. Thương hiệu đang mua vào với giá 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra 139,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch thực tế giữa hai đầu giá vào khoảng 4,9 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là thương hiệu có mức giảm mạnh nhất trong phiên trưa nay. Giá mua vào và bán ra đồng loạt hạ 1 triệu đồng/lượng, đưa chiều thu mua xuống 135 triệu đồng/lượng và chiều bán ra còn 137,5 triệu đồng/lượng. Dù giảm sâu hơn các doanh nghiệp khác, Mi Hồng vẫn có giá mua vào cao nhất và mức bán ra thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Như vậy, sau ba ngày giảm liên tiếp, giá vàng miếng trong nước đã lùi thêm một bước đáng kể. Mặt bằng bán ra tại phần lớn thương hiệu đang tập trung quanh 139,5 triệu đồng/lượng, riêng Mi Hồng thấp hơn 2 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán vẫn ở mức cao tại nhiều doanh nghiệp, khiến người mua cần cân nhắc rủi ro nếu giao dịch trong thời gian ngắn.

Giá vàng hôm nay Ngày 24/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 134,0 139,0 -500 -500 Tập đoàn DOJI 134,0 139,0 -1000 -1000 Mi Hồng 135,0 137,5 -1000 -1000 PNJ 134,0 139,0 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 134,0 139,0 -500 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 134,0 139,0 -500 -500 Phú Quý 134,0 139,0 -500 -500

Giá vàng trưa ngày 24/7/2026 giảm ngày thứ ba liên tiếp, Mi Hồng hạ mạnh nhất

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 được mua vào với giá 134 triệu đồng/lượng và bán ra 139 triệu đồng/lượng. Với mức chênh 5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải đang áp dụng mức giá 133,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 138,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Khoảng cách mua – bán tại doanh nghiệp này là 4,5 triệu đồng/lượng.

Đối với nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999, DOJI đang có giá mua vào ở mức 138,0 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra đạt 142,5 triệu đồng/lượng. Biên độ giữa hai chiều hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu có giá vàng nhẫn cao nhất trong danh sách cập nhật. Vàng Rồng Thăng Long 9999 được doanh nghiệp thu mua với giá 138,7 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng, tương ứng mức chênh 3,8 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn 9999 đang đứng ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 139,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch được duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng ghi nhận giá vàng nhẫn tại vùng 134,5–139,5 triệu đồng/lượng. So với mức doanh nghiệp mua lại, khách hàng mua vàng tại đây phải trả cao hơn 5 triệu đồng cho mỗi lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 24/7/2026 giảm sát mức 4.000 USD/ounce, giảm gần 0,5%

Tính đến 12h30 ngày 24/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.028,6 USD/ounce, giảm 20,58 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.309. VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (134,5-139,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 11,7 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 24/7/2026 giảm sát mức 4.000 USD/ounce, giảm gần 0,5%

Giá vàng tiếp tục giảm trong phiên thứ Sáu, sau khi mất khoảng 2% ở phiên trước. Nguyên nhân chính đến từ việc giá dầu Brent quay trở lại trên ngưỡng 100 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao.

Đến 3h33 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,4%, xuống còn 4.030,09 USD/ounce. So với mức cao nhất trong hai tuần được ghi nhận hôm thứ Tư, giá kim loại quý đã giảm hơn 130 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 8 tại Mỹ cũng mất 0,4%, còn 4.033,20 USD/ounce.

Dù giảm mạnh trong hai phiên gần đây, giá vàng vẫn đang hướng tới mức tăng nhẹ khoảng 0,4% trong cả tuần.

Ông Brian Lan, Giám đốc điều hành GoldSilver Central, cho rằng thị trường vàng có thể tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn. Những tuần gần đây, giá chủ yếu dao động trong khoảng 3.980–4.170 USD/ounce. Mỗi khi giá tiến sát hoặc giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, lực mua lớn thường xuất hiện và đẩy giá phục hồi.

Căng thẳng địa chính trị cũng tiếp tục tác động đến thị trường. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ có biện pháp quân sự mạnh đối với Iran và lực lượng Houthi, sau khi các tay súng Yemen tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ.

Giá dầu Brent đã tăng 7% trong phiên thứ Năm, vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5. Đây cũng là một trong những phiên tăng mạnh nhất kể từ khi xung đột bắt đầu.

Giá dầu tăng cao có thể khiến áp lực lạm phát lớn hơn, từ đó buộc các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao trong thời gian dài. Vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lại kém hấp dẫn khi lãi suất cao vì kim loại quý không mang lại lợi suất.

Nhà đầu tư hiện tập trung vào cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần tới. Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp này. Tuy nhiên, thị trường đang đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 81%, theo công cụ CME FedWatch.

Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp hôm thứ Năm, nhưng vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 9.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,7%, xuống còn 57,29 USD/ounce, nhưng vẫn có thể tăng khoảng 2,5% trong tuần. Giá bạch kim giảm 1,3%, còn 1.579,49 USD/ounce, trong khi palladium mất 1,5%, xuống 1.237,50 USD/ounce. Cả hai kim loại này đều đang hướng tới một tuần giảm giá.