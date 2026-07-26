Thương mại - Dịch vụ Giá vàng tuần qua 20–26/7/2026: SJC giảm 6 triệu đồng/lượng Giá vàng tuần qua giảm mạnh rồi phục hồi, SJC kết tuần ở 141,5 triệu đồng/lượng; người mua từ ngày 19/7 vẫn lỗ tới 11,3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 26/7/2026 kết tuần ở mức 141,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 26/7/2026 tại thị trường trong nước phổ biến ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày 19/7, giá mua vào tại nhiều doanh nghiệp giảm 7 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra thấp hơn 6 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, vàng miếng được giao dịch quanh mức 137,5–141,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

PNJ Hà Nội mua vào với giá 136,2 triệu đồng/lượng và bán ra 141,2 triệu đồng/lượng. Mi Hồng chốt giá ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra, thấp nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát.

Diễn biến giá vàng tuần qua: Giảm sâu rồi phục hồi

Giá vàng tuần qua trải qua những phiên tăng giảm mạnh. Thị trường mở đầu tuần bằng nhịp đi xuống, lao dốc trong ngày 23/7 rồi phục hồi ở hai phiên cuối.

Biểu đồ giá vàng SJC tuần qua

Ngày 20/7, SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng miếng về mức 143–146 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 142,4–146,9 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giảm mạnh nhất khi mất 2 triệu đồng/lượng, đưa giá mua vào xuống 143 triệu đồng/lượng và giá bán ra còn 145 triệu đồng/lượng.

Đến ngày 21/7, giá vàng trong nước phục hồi. SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải tăng lên mức 143,4–146,4 triệu đồng/lượng. DOJI đạt 144–147 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu nâng giá bán lên 147,6 triệu đồng/lượng.

Nhịp tăng không kéo dài. Trong chiều 22/7, giá vàng tại phần lớn doanh nghiệp quay đầu giảm về vùng 142–146 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào giảm mạnh hơn chiều bán ra, khiến khoảng cách giao dịch phổ biến tăng lên 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC có thời điểm giảm 7 triệu đồng/lượng

Ngày 23/7 là phiên biến động mạnh nhất của giá vàng tuần qua. SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt đưa giá vàng miếng về mức 135–140 triệu đồng/lượng.

So với ngày trước đó, giá mua vào tại nhiều doanh nghiệp giảm tới 7 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra mất 6 triệu đồng/lượng. Mức 140 triệu đồng/lượng cũng là vùng giá bán thấp nhất của nhóm doanh nghiệp lớn trong tuần.

Phú Quý giao dịch ở mức 135–140 triệu đồng/lượng sau khi giảm 6,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Mi Hồng giảm 5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng miếng xuống mức 135,5–138,5 triệu đồng/lượng.

Sau phiên lao dốc, giá vàng bắt đầu phục hồi vào ngày 24/7. Giá bán ra tại SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu tăng lên khoảng 140,5 triệu đồng/lượng.

Đà tăng tiếp tục trong ngày 25/7. SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng trở lại vùng 137,5–141,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào tăng 2 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng thêm 1 triệu đồng/lượng.

Phú Quý ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất với chiều mua vào tăng 2,5 triệu đồng/lượng và chiều bán ra tăng 1,5 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 136,2–141,2 triệu đồng/lượng.

Dù phục hồi ở hai phiên cuối, giá vàng SJC vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 144,5–147,5 triệu đồng/lượng của ngày 19/7.

Người mua vàng từ ngày 19/7 lỗ 9–11,3 triệu đồng/lượng

Khoản lỗ của người mua được tính bằng giá bán ra tại thời điểm mua trừ giá mua vào ở thời điểm hiện tại.

Người mua vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải hoặc Phú Quý với giá 147,5 triệu đồng/lượng ngày 19/7 hiện chỉ bán lại được khoảng 137,5 triệu đồng/lượng. Khoản lỗ tương ứng là 10 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá bán ra ngày 19/7 ở mức 147,5 triệu đồng/lượng, còn giá mua vào ngày 26/7 chỉ đạt 136,2 triệu đồng/lượng. Người mua một lượng vàng tại thời điểm trên đang lỗ khoảng 11,3 triệu đồng.

Người mua tại Mi Hồng với giá 146,5 triệu đồng/lượng ngày 19/7 và bán lại ở mức 137,5 triệu đồng/lượng đang lỗ khoảng 9 triệu đồng.

Khoản lỗ của người sở hữu vàng lớn hơn mức giảm của giá bán ra do phải chịu thêm khoảng cách giữa hai chiều giao dịch. Chênh lệch mua – bán cuối tuần phổ biến từ 4–5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chốt tuần trên 4.050 USD/ounce

Tính đến 17h30 ngày 26/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 4.053,7 USD/ounce, tăng 21,39 USD/ounce so với phiên trước.

Biểu đò giá vàng thế giới trong tuần qua

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.319 đồng/USD, vàng thế giới có giá khoảng 128,6 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. So với giá bán vàng miếng SJC ở mức 141,5 triệu đồng/lượng, vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 12,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới mở đầu tuần ở mức 4.015,83 USD/ounce rồi giảm xuống đáy 3.982,32 USD/ounce. Áp lực xuất hiện khi thị trường lo ngại giá năng lượng, căng thẳng Mỹ – Iran và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì lãi suất cao.

Sau nhịp giảm, lực mua bắt đáy cùng sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đã hỗ trợ kim loại quý phục hồi. Giá vàng có thời điểm vọt lên đỉnh tuần 4.165,71 USD/ounce.

Biên độ giữa đáy và đỉnh tuần đạt hơn 183 USD/ounce. So với mức mở cửa, giá vàng thế giới kết tuần tăng gần 38 USD/ounce nhưng chưa giữ được mốc 4.100 USD/ounce.

Đà tăng bị hạn chế sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống 187.000 trường hợp. Dữ liệu lao động tích cực làm gia tăng khả năng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn.

Dự báo giá vàng tuần tới tăng hay giảm?

Khảo sát dự báo giá vàng tuần tới cho thấy giới chuyên gia giữ quan điểm thận trọng. Có 22% chuyên gia dự báo giá vàng tăng, 39% nghiêng về khả năng giảm và 39% cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Nhà đầu tư cá nhân có phần lạc quan hơn. Khoảng 59% số người tham gia khảo sát kỳ vọng giá vàng tuần tới tiếp tục tăng, 19% dự báo giảm và 22% cho rằng thị trường sẽ tích lũy.

Sau một tuần biến động lớn, giá vàng tuần tới có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng từ đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, chính sách lãi suất của Fed và diễn biến căng thẳng địa chính trị.

Mốc 4.100 USD/ounce của giá vàng thế giới và vùng 140–142 triệu đồng/lượng của vàng SJC sẽ là những ngưỡng đáng chú ý trong tuần mới.