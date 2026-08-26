Giải mã cạm bẫy vòng mở màn Ngoại hạng Anh: Đừng vội tin vào 90 phút ra mắt hào nhoáng Chiến thắng vang dội hay thất bại cay đắng ở trận ra quân Ngoại hạng Anh thường tạo ra những ảo tưởng lớn, khác xa với bản lĩnh của cả một mùa giải đường trường.

Sự vội vàng khi đưa ra nhận định về sức mạnh của một tập thể chỉ sau 90 phút mở màn Ngoại hạng Anh luôn tiềm ẩn những sai số nghiêm trọng. Lịch sử giải đấu từ mùa giải 2021/22 đến 2025/26 chứng minh rằng màn trình diễn rực rỡ hay cú sảy chân tủi hổ ở ngày ra quân hiếm khi là thước đo phản ánh chính xác kết cục của cả chặng đua dài 38 vòng đấu.

Ảo tưởng từ những khởi đầu thăng hoa

Mùa giải 2025/26 mang đến bài học đắt giá về sự ngộ nhận sau vòng đấu đầu tiên. Tottenham dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Frank từng khởi đầu đầy hứa hẹn khi đè bẹp Burnley 3-0, đồng thời thể hiện phong độ ấn tượng trước PSG tại Siêu cúp châu Âu. Tuy nhiên, tuần trăng mật nhanh chóng tan biến khi Thomas Frank bị sa thải sau chuỗi trận sa sút, đẩy Spurs vào cuộc chiến trụ hạng đầy chật vật đến tận cuối mùa.

Reijnders từng có trận ra mắt khá ấn tượng. Ảnh: Getty.

Cũng trong mùa giải này, Manchester City mở màn tưng bừng bằng thắng lợi 4-0 trước Wolves với màn chào sân ấn tượng của các nhân tố mới như Tijjani Reijnders, Oscar Bobb hay James Trafford. Thế nhưng, cái kết lại là một mùa giải trắng tay toàn diện: Pep Guardiola nói lời chia tay, Reijnders chuyển sang Al Qadsiah, Oscar Bobb gia nhập Fulham và James Trafford bị bán đứt.

Kịch bản này gợi nhớ về vòng 1 mùa 2021/22, thời điểm Manchester United hủy diệt Leeds United 5-1 trong ngày Paul Pogba rực sáng với 4 đường kiến tạo. Kỳ vọng dâng cao bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, khi tiền vệ người Pháp chỉ có thêm 5 pha kiến tạo trong 37 trận còn lại, còn Quỷ đỏ tụt dốc xuống vị trí thứ 6. Cũng ở mùa giải đó, HLV Nuno Espirito Santo nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 8 sau khi giúp Tottenham hạ Man City 1-0, nhưng ông bị sa thải cay đắng chỉ sau vỏn vẹn 10 trận đấu.

Khi thất bại ngày ra quân mở đường cho kỳ tích

Trái ngược với những cú sảy chân sau khởi đầu thăng hoa, nhiều đội bóng lại thể hiện sự lì lợm đáng nể sau ngày ra quân thảm hại. Mùa giải 2023/24, Aston Villa từng hứng chịu thất bại nặng nề 1-5 trước Newcastle United, khiến giới chuyên môn hoài nghi nghiêm trọng về tham vọng của họ. Chỉ riêng cựu HLV Manchester United - Sir Alex Ferguson nhìn thấy tiềm năng thực sự trong lối chơi của Aston Villa. Kết quả thực tế đã chứng minh nhận định của ông khi đội bóng này xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 4, thành tích cao nhất của họ kể từ năm 1996.

Tại mùa bóng 2022/23, Manchester United nếm trải cú sốc thua Brighton 1-2 ngay trên sân nhà, biến tân HLV Erik ten Hag và trung vệ Lisandro Martinez thành tâm điểm của bão dư luận. Vượt qua áp lực nghẹt thở, đội chủ sân Old Trafford đã tạo nên mùa giải tốt nhất trong 8 năm với vị trí thứ 3 chung cuộc cùng danh hiệu Carabao Cup.

Ngoại hạng Anh vẫn là một cuộc chiến đường dài. Ảnh: Getty.

Tương tự ở mùa 2025/26, Brentford gục ngã 1-3 trước Nottingham Forest trong ngày HLV Keith Andrews ra mắt. Dù vậy, họ đã nhanh chóng xốc lại đội hình để chen chân vào nhóm tranh vé dự cúp châu Âu, đồng thời biến Igor Thiago thành chân sút dội bom thứ hai toàn giải đấu.

Bản chất cuộc đua đường trường tại Ngoại hạng Anh

Những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân như bàn thắng quyết định của Joshua Zirkzee ở trận Manchester United thắng Fulham 1-0 (mùa 2024/25) hay trận thắng Chelsea 2-0 không có Rodri của Manchester City từng tạo ra cảm giác an tâm giả tạo. Khi Rodri dính chấn thương nặng vào tháng 10 năm đó, Man City lập tức rơi vào khủng hoảng sâu rộng, kéo theo chuỗi phong độ tệ hại nhất trong sự nghiệp cầm quân của Pep Guardiola.

Ngoại hạng Anh bản chất là một cuộc đua marathon khốc liệt, nơi kết quả 90 phút ban đầu chịu tác động lớn bởi trạng thái thể lực nhất thời và yếu tố may mắn. Chiều sâu lực lượng, khả năng ứng biến chiến thuật khi trụ cột dính chấn thương và bản lĩnh qua từng giai đoạn khốc liệt mới là những yếu tố quyết định danh hiệu cũng như tấm vé trụ hạng.