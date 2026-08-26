Giải pháp mới kết hợp điện mặt trời và lưu trữ năng lượng
Chiều 26/8, tại Novotel Saigon Centre (TP Hồ Chí Minh), chuỗi hội thảo toàn quốc All-In-One Energy Tour 2026 với chủ đề “Giải pháp Solar + BESS đồng bộ - Dẫn đầu thị trường” được tổ chức, tập trung giới thiệu xu hướng kết hợp điện mặt trời với hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin.
Chương trình do Unitek phối hợp cùng U-Home và U-Solution thực hiện, với sự đồng hành của các thương hiệu trong lĩnh vực năng lượng như: Pylontech, Fox ESS, Sigenergy, Huawei, Voltdeer, Fluke và Goneo.
Chuỗi hội thảo sẽ lần lượt đi qua 10 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, kết nối hàng trăm doanh nghiệp, đơn vị EPC, nhà lắp đặt và chủ đầu tư trong lĩnh vực năng lượng.
Tại hội thảo, các đại biểu được các chuyên gia giới thiệu hệ thống vận hành xoay quanh việc tích hợp hệ thống điện mặt trời với BESS (Battery Energy Storage System) - hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin.
Theo cách tiếp cận này, điện được tạo ra từ các tấm pin năng lượng mặt trời có thể được sử dụng trực tiếp cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh hoặc sinh hoạt. Phần điện dư, thay vì không được tận dụng hết, có thể được đưa vào hệ thống pin để lưu trữ và sử dụng vào thời điểm phù hợp.
Việc kết hợp Solar và BESS đang được xem là một hướng tiếp cận nhằm nâng cao khả năng khai thác nguồn năng lượng tái tạo. Đặc biệt, điện mặt trời phụ thuộc vào điều kiện bức xạ và chỉ phát điện vào ban ngày, trong khi nhu cầu sử dụng điện có thể diễn ra liên tục. Hệ thống lưu trữ vì vậy đóng vai trò như một “kho điện”, giúp điều hòa nguồn điện được tạo ra và thời điểm sử dụng.
Tại hội thảo, chủ đề “Integrated Solar + BESS Solutions” tập trung vào các giải pháp tích hợp giữa hệ thống điện mặt trời và lưu trữ năng lượng. Điểm đáng chú ý của mô hình này là hướng tới một hệ thống đồng bộ, trong đó các thiết bị và bộ phận liên quan được phối hợp vận hành thay vì triển khai riêng lẻ.
Không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng điện tại thời điểm nguồn mặt trời phát ra, hệ thống lưu trữ còn mở ra khả năng chủ động hơn trong quản lý nguồn năng lượng.
Đây là vấn đề ngày càng được quan tâm trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng lên và việc khai thác các nguồn năng lượng tái tạo ngày càng phổ biến.
Với thông điệp “Giải pháp Solar + BESS đồng bộ - Dẫn đầu thị trường”, All-In-One Energy Tour 2026 hướng đến việc chia sẻ kiến thức, giải pháp công nghệ và kết nối các đơn vị quan tâm đến lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Việc tổ chức các chương trình chuyên sâu về Solar và BESS cũng góp phần giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư và người sử dụng có thêm thông tin khi cân nhắc các giải pháp năng lượng phù hợp với nhu cầu thực tế.
Trong đó, xu hướng tích hợp điện mặt trời với hệ thống lưu trữ được kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm khi bài toán sử dụng năng lượng hiệu quả, chủ động nguồn điện và khai thác tốt hơn các nguồn năng lượng tái tạo ngày càng trở nên quan trọng.