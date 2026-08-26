Công nghệ - Chuyển đổi số Giải pháp mới kết hợp điện mặt trời và lưu trữ năng lượng Chiều 26/8, tại Novotel Saigon Centre (TP Hồ Chí Minh), chuỗi hội thảo toàn quốc All-In-One Energy Tour 2026 với chủ đề “Giải pháp Solar + BESS đồng bộ - Dẫn đầu thị trường” được tổ chức, tập trung giới thiệu xu hướng kết hợp điện mặt trời với hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại TP Hồ Chí Minh

Chương trình do Unitek phối hợp cùng U-Home và U-Solution thực hiện, với sự đồng hành của các thương hiệu trong lĩnh vực năng lượng như: Pylontech, Fox ESS, Sigenergy, Huawei, Voltdeer, Fluke và Goneo.

Chuỗi hội thảo sẽ lần lượt đi qua 10 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, kết nối hàng trăm doanh nghiệp, đơn vị EPC, nhà lắp đặt và chủ đầu tư trong lĩnh vực năng lượng.

Tại hội thảo, các đại biểu được các chuyên gia giới thiệu hệ thống vận hành xoay quanh việc tích hợp hệ thống điện mặt trời với BESS (Battery Energy Storage System) - hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin.

Ông Nguyễn Gia Khiêm, đại diện Unitek trình bày các giải pháp bứt phá giới hạn điện mặt trời truyền thống, tối ưu hóa dòng tiền và bảo đảm an ninh năng lượng lưới điện hiện đại

Theo cách tiếp cận này, điện được tạo ra từ các tấm pin năng lượng mặt trời có thể được sử dụng trực tiếp cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh hoặc sinh hoạt. Phần điện dư, thay vì không được tận dụng hết, có thể được đưa vào hệ thống pin để lưu trữ và sử dụng vào thời điểm phù hợp.

Ông Lê Nguyễn Thanh Long, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn sử dụng năng lượng hiệu quả U-SOLUTION giới thiệu một giải pháp tích hợp Solar và lưu trữ đang nhận được nhiều sự quan tâm trên thị trường

Việc kết hợp Solar và BESS đang được xem là một hướng tiếp cận nhằm nâng cao khả năng khai thác nguồn năng lượng tái tạo. Đặc biệt, điện mặt trời phụ thuộc vào điều kiện bức xạ và chỉ phát điện vào ban ngày, trong khi nhu cầu sử dụng điện có thể diễn ra liên tục. Hệ thống lưu trữ vì vậy đóng vai trò như một “kho điện”, giúp điều hòa nguồn điện được tạo ra và thời điểm sử dụng.

Anh Nguyễn Lê Nhất Chí Chung, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại giải pháp U-SOLAR giới thiệu các công nghệ lưu trữ cũng như những giải pháp Solar + BESS cho nhiều nhu cầu khác nhau

Tại hội thảo, chủ đề “Integrated Solar + BESS Solutions” tập trung vào các giải pháp tích hợp giữa hệ thống điện mặt trời và lưu trữ năng lượng. Điểm đáng chú ý của mô hình này là hướng tới một hệ thống đồng bộ, trong đó các thiết bị và bộ phận liên quan được phối hợp vận hành thay vì triển khai riêng lẻ.

Các đại biểu tìm hiểu các giải pháp tích hợp giữa hệ thống điện mặt trời và lưu trữ năng lượng

Không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng điện tại thời điểm nguồn mặt trời phát ra, hệ thống lưu trữ còn mở ra khả năng chủ động hơn trong quản lý nguồn năng lượng.

Đây là vấn đề ngày càng được quan tâm trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng lên và việc khai thác các nguồn năng lượng tái tạo ngày càng phổ biến.

Đại diện các doanh nghiệp, đơn vị EPC, nhà lắp đặt và chủ đầu tư trong lĩnh vực năng lượng phát biểu ý kiến tại hội thảo

Với thông điệp “Giải pháp Solar + BESS đồng bộ - Dẫn đầu thị trường”, All-In-One Energy Tour 2026 hướng đến việc chia sẻ kiến thức, giải pháp công nghệ và kết nối các đơn vị quan tâm đến lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Các đại biểu tìm hiểu các giải pháp tích hợp giữa hệ thống điện mặt trời và lưu trữ năng lượng

Việc tổ chức các chương trình chuyên sâu về Solar và BESS cũng góp phần giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư và người sử dụng có thêm thông tin khi cân nhắc các giải pháp năng lượng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Trong đó, xu hướng tích hợp điện mặt trời với hệ thống lưu trữ được kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm khi bài toán sử dụng năng lượng hiệu quả, chủ động nguồn điện và khai thác tốt hơn các nguồn năng lượng tái tạo ngày càng trở nên quan trọng.