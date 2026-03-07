Giáo dục - Đào tạo Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc: Xây dựng môi trường giáo dục năng động, phát triển toàn diện Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 tổ chức tại Lâm Đồng vừa khép lại, không chỉ để lại những bảng thành tích mà còn khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của thể thao học đường trong việc giáo dục thế hệ trẻ phát triển toàn diện cả thể chất, nhân cách và bản lĩnh.

Tỉnh Lâm Đồng đơn vị đăng cai tổ chức Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026

Không chỉ là cuộc tranh tài

Những ngày cuối tháng 6, không khí tại các nhà thi đấu, sân vận động ở Lâm Đồng luôn sôi động bởi tiếng hò reo, cổ vũ. Trên đường chạy, dưới làn nước xanh hay trong từng trận cầu, từng đường quyền, hàng ngàn học sinh đã mang đến những hình ảnh đẹp về tinh thần thi đấu quyết tâm, tôn trọng đối thủ và niềm đam mê thể thao của thế hệ trẻ.

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 quy tụ 2.222 vận động viên thuộc 30 đoàn của các sở giáo dục và đào tạo trên cả nước, cùng gần 600 cán bộ, huấn luyện viên và lãnh đạo đoàn, tranh tài ở 5 môn: điền kinh, bơi, bóng bàn, cầu lông và võ cổ truyền. Sau 10 ngày thi đấu, 214 bộ huy chương đã được trao cho những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất. Nhưng phía sau những con số ấy là một giá trị lớn hơn nhiều, đó là mỗi cuộc tranh tài đều trở thành một bài học về nghị lực, tinh thần đồng đội và ý chí vượt lên chính mình. Góp mặt tại sân chơi toàn quốc, em Châu Thùy Lam, vận động viên đoàn tỉnh Cà Mau chia sẻ: “Được thi đấu cùng rất nhiều vận động viên giỏi trên cả nước, em vừa háo hức vừa hồi hộp. Chúng em luôn động viên nhau cố gắng hết sức để không phụ sự kỳ vọng của thầy cô và gia đình. Điều em vui nhất là được làm quen với nhiều bạn mới, học hỏi thêm kinh nghiệm và có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê thể thao”.

Vận động viên thi đấu môn cầu lông

Đằng sau mỗi bước chạy cán đích hay mỗi tấm huy chương là hằng tháng trời tập luyện bền bỉ của học sinh, là sự đồng hành của thầy cô, gia đình và nhà trường. Vì vậy, thành công của giải đấu không chỉ được đo bằng thành tích chuyên môn mà còn ở niềm tin ngày càng lớn của xã hội đối với vai trò của giáo dục thể chất trong trường học. Theo huấn luyện viên Trương Minh Quang, đoàn tỉnh Thái Nguyên, mục tiêu lớn nhất của đoàn không phải chỉ là huy chương mà là giúp học sinh được cọ xát trong môi trường thi đấu cấp quốc gia.

Vận động viên và huấn luyện viên tỉnh Lâm Đồng tham gia giải

Phát triển phong trào thể thao học đường

Trong vai trò đơn vị đăng cai, tỉnh Lâm Đồng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với công tác tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp. Bên cạnh việc bảo đảm các điều kiện thi đấu, ăn ở và sinh hoạt cho các đoàn. Đoàn chủ nhà cũng ghi dấu ấn chuyên môn khi tham dự đầy đủ 5 môn với 208 vận động viên và huấn luyện viên đã giành cờ nhì môn bóng bàn, cờ nhì môn võ cổ truyền, đồng giải Ba môn điền kinh và cờ khuyến khích môn cầu lông. Những kết quả ấy phản ánh sự quan tâm ngày càng bài bản của ngành giáo dục địa phương đối với công tác giáo dục thể chất, đồng thời cho thấy những bước chuyển tích cực của phong trào thể thao học đường tại Lâm Đồng.

“ Các em đã tập luyện nghiêm túc trong nhiều tháng. Điều đáng mừng nhất là các em luôn

thi đấu với tinh thần đoàn kết, tự tin và tôn trọng đối thủ. Sau mỗi mùa giải, các em đều trưởng thành hơn về bản lĩnh, ý chí và kỹ năng làm việc tập thể. Đó mới là thành công lớn nhất.

Huấn luyện viên Trương Minh Quang, đoàn tỉnh Thái Nguyên

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Trưởng Ban Tổ chức giải, khẳng định: “Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc không chỉ là sân chơi bổ ích, lành mạnh mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu thể thao, thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể trong trường học và xây dựng môi trường giáo dục năng động, khỏe mạnh, phát triển toàn diện”.

Vận động viên thi đấu môn võ cổ truyền

Khép lại sau 10 ngày tranh tài, Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 không chỉ ghi dấu bằng những tấm huy chương, mà còn lan tỏa tinh thần rèn luyện, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ. Thành công của giải tiếp tục khẳng định vai trò của thể thao học đường trong giáo dục toàn diện.