Đời sống Gieo mầm xanh âm nhạc giữa đại ngàn Đam Rông 2 Giữa những triền đồi xanh ngút ngàn của tiểu khu Đạ Mpô, xã Đam Rông 2 (Lâm Đồng), một lớp học âm nhạc miễn phí đang mang tiếng đàn, tiếng hát đến với trẻ em người Mông, góp phần nuôi dưỡng đam mê và tạo sân chơi ý nghĩa trong dịp hè.

Lớp học đàn là tâm huyết của anh Sùng Văn Phừ, một người con dân tộc Mông đã nhiều năm gắn bó với vùng đất Đạ Mpô, xã Đam Rông 2

Ở nơi còn nhiều khó khăn ấy, âm nhạc đang trở thành món quà đặc biệt của mùa hè, giúp các em có thêm một sân chơi bổ ích, nuôi dưỡng tâm hồn và gieo những ước mơ đẹp.

Lớp học miễn phí giữa đại ngàn

Không bảng đen, không bục giảng, cũng chẳng có những phòng học khang trang nhưng lớp học đặc biệt ấy đang mang đến cho trẻ em vùng sâu một mùa hè đầy ý nghĩa. Các em được làm quen với những nốt nhạc đầu tiên, học cách lắng nghe, sẻ chia và kiên trì chinh phục từng hợp âm.

Người duy trì lớp học đặc biệt ấy là anh Sùng Văn Phừ, một người con dân tộc Mông đã nhiều năm gắn bó với vùng đất Đạ Mpô. Dù không sinh ra tại nơi đây nhưng sau thời gian dài sinh sống, làm việc cùng bà con, anh xem Đạ Mpô như quê hương thứ hai.

Từ tình yêu thương dành cho trẻ, anh đã dành thời gian mở lớp dạy đàn miễn phí mỗi dịp hè. Đến nay, lớp học đã bước sang năm thứ ba và ngày càng thu hút đông đảo học viên.

Anh Phừ cho biết, năm đầu tiên mở lớp chỉ có hơn 10 em theo học. Đến mùa hè năm nay, số học viên đã tăng lên 86 em, trong đó khoảng một phần ba là con em đồng bào Mông ở xã Quảng Hòa tìm đến đăng ký học.

“ "Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải các em chơi đàn giỏi đến đâu mà là sự thay đổi từng ngày. Ban đầu nhiều em còn rụt rè, ngại giao tiếp nhưng chỉ sau vài buổi học đã mạnh dạn hơn, biết hỗ trợ nhau, cùng luyện tập và động viên nhau tiến bộ. Tôi mong các em có thêm một sân chơi lành mạnh trong dịp hè, tránh xa điện thoại, hạn chế những nguy cơ tai nạn và học được nhiều kỹ năng sống thông qua âm nhạc", anh Sùng Văn Phừ chia sẻ.

Lớp học đàn làm phong phú thêm đời sống của con em người Mông tại địa phương

Mỗi buổi học, hàng chục em nhỏ ôm cây đàn của mình đến tập trung dưới mái hiên nhà hoặc khoảng sân nhỏ. Có em mới tập những hợp âm đầu tiên, có em đã có thể chơi trọn vẹn một bản nhạc đơn giản. Những ngón tay còn vụng về, đôi lúc lạc nhịp, nhưng ánh mắt em nào cũng ánh lên niềm háo hức.

Để có được lớp học này cũng là sự chung tay của nhiều gia đình trong bản. Dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiều phụ huynh vẫn cố gắng dành dụm mua cho con một cây đàn guitar. Đó không chỉ là món quà, mà còn là niềm tin gửi gắm vào tương lai của con em mình.

Trong số những học viên năm nay, anh Phừ đặc biệt ấn tượng với em Ma Văn Hùng, 15 tuổi, đến từ xã Quảng Hòa. Theo anh Phừ, Hùng có năng khiếu, tiếp thu rất nhanh và luôn say mê luyện tập sau mỗi buổi học.

Ma Văn Hùng chia sẻ: "Em rất thích âm nhạc nhưng trước đây chưa từng được học đàn. Nhờ có lớp học của thầy Phừ, em mới biết mình rất yêu thích cây đàn guitar. Từ ngày đi học đàn, em cũng ít sử dụng điện thoại hơn, dành nhiều thời gian luyện tập. Bố mẹ thấy em chăm học nên rất vui và luôn động viên em cố gắng".

Dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhiều phụ huynh vẫn cố gắng dành dụm mua cho con một cây đàn guitar



Là học viên gắn bó với lớp học từ những ngày đầu, em Sùng Văn Si Môn, ở Đạ Mpô cho biết, mỗi buổi học đều là khoảng thời gian em mong chờ nhất trong ngày.

"Em rất vui vì được thầy chỉ từng hợp âm, từng bài hát. Em còn có nhiều bạn mới và sau giờ học tụi em thường ở lại tập cùng nhau. Em mong lớp học sẽ duy trì lâu dài để nhiều bạn nhỏ được học đàn như em".

Gieo những hạt mầm đẹp từ âm nhạc

Không chỉ tạo nên một không gian sinh hoạt bổ ích cho trẻ em, lớp học còn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương.

Đồng chí Bùi Tiến Viết, Phó Chủ tịch HĐND xã Đam Rông 2 chia sẻ, đây là mô hình mang nhiều ý nghĩa đối với trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lớp học giúp các em có thêm kỹ năng về âm nhạc, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, góp phần hình thành sự tự tin, tinh thần đoàn kết và phát triển toàn diện cho trẻ. Địa phương sẽ tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng những mô hình phù hợp nhằm tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Đam Rông 2 tặng quà động viên tinh thần anh Sùng Văn Phừ

Giữa nhịp sống còn nhiều khó khăn của vùng sâu, sự xuất hiện của một lớp học âm nhạc tưởng chừng rất bình dị nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao. Những buổi học không chỉ giúp các em biết thêm vài hợp âm hay một bản nhạc mới mà còn mở ra một thế giới khác, nơi các em được khám phá bản thân, biết lắng nghe, biết kiên trì và nuôi dưỡng những cảm xúc đẹp.

Âm nhạc cũng trở thành sợi dây gắn kết những đứa trẻ trong bản làng. Sau mỗi giờ học, các em cùng ngồi lại luyện tập, cùng sửa cho nhau từng nốt nhạc, từng thế bấm. Tiếng cười trong trẻo hòa cùng tiếng đàn khiến khoảng sân nhỏ giữa đại ngàn luôn tràn đầy sức sống.

Lớp học đơn sơ nhưng lại mang nhiều giá trị nơi vùng sâu Đạ Mpô, xã Đam Rông 2

Điều đáng quý hơn cả là lớp học đã tạo nên sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và chính quyền địa phương trong việc chăm lo cho trẻ em. Mỗi người góp một phần nhỏ, từ cây đàn, chai nước uống đến những lời động viên chân thành, tất cả đang cùng vun đắp nên một môi trường phát triển tích cực cho thế hệ tương lai.

Âm nhạc trở thành sợi dây gắn kết những đứa trẻ trong bản làng Đạ Mpô



Giữa đại ngàn Đạ Mpô, tiếng đàn vẫn đều đặn ngân vang mỗi buổi chiều hè. Từ một lớp học nhỏ không học phí, những hạt mầm của niềm tin, tri thức và khát vọng đang âm thầm được gieo xuống, hứa hẹn sẽ lớn lên cùng những mùa hè đầy ý nghĩa trên vùng đất Đam Rông 2. Đây cũng là minh chứng đẹp về sức lan tỏa của những việc làm bình dị, khi một cây đàn và tấm lòng của người thầy có thể mở ra cả một chân trời mới cho những đứa trẻ vùng cao.