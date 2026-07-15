Giáo dục - Đào tạo Gieo tri thức từ những “lớp học áo xanh” Không chỉ giúp các em học sinh củng cố kiến thức trước năm học mới, những “lớp học áo xanh” còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ vì cộng đồng.

Lớp học hè tại xã Đơn Dương có đông học sinh tham gia

Những lớp học hè từ vùng biển

Một buổi sáng đầu tháng 7, khuôn viên Trường Tiểu học Liên Hương 4 (xã Liên Hương) trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Trên bảng, những phép tính, bài tập đọc được viết nắn nót. Dưới lớp, hàng chục cánh tay nhỏ liên tục giơ lên xin phát biểu. Không khí học tập sôi nổi khiến người ta khó nghĩ đây là một lớp học trong kỳ nghỉ hè.

Đó là 1 trong 3 điểm của mô hình “Trao kiến thức cho em đến trường” do Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Liên Hương tổ chức từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 8. Theo chị Trần Thị Xuân Vệ - Bí thư Đoàn xã Liên Hương, ý tưởng tổ chức các lớp học xuất phát từ thực tế nhiều học sinh, nhất là các em ở vùng biển, có học lực trung bình, yếu hoặc điều kiện gia đình khó khăn, thường quên kiến thức sau kỳ nghỉ hè. “Chúng tôi mong muốn, các em có một mùa hè vừa học vừa chơi. Ngoài ôn tập Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, các em còn được đọc sách, tham gia trò chơi, sinh hoạt tập thể, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng phòng, chống đuối nước”, chị Xuân Vệ chia sẻ.

Từ 3 điểm trường gồm: Tiểu học Liên Hương 3, Tiểu học Liên Hương 4 và Tiểu học Lạc Trị, 7 lớp học miễn phí đã thu hút khoảng 280 học sinh tham gia. Gần 50 đoàn viên, thanh niên và sinh viên tình nguyện thay nhau đứng lớp từ thứ hai đến thứ năm hằng tuần. Không khí các lớp học luôn rộn ràng với những giờ ôn tập xen kẽ trò chơi vận động, đọc sách và các chuyên đề về kỹ năng ứng xử, kỹ năng bảo vệ bản thân. Nhờ đó, kiến thức đến với các em một cách nhẹ nhàng, gần gũi. Em Khánh Băng - học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Liên Hương 4, chia sẻ: “Con rất thích đến lớp vì các anh chị giảng dễ hiểu. Ngoài được ôn kiến thức, con còn được đọc sách, chơi với các bạn nên ngày nào con cũng mong đến lớp”.

Với đoàn viên Phạm Gia Nguyễn, đây là một mùa hè đáng nhớ. Lần đầu đứng lớp, Nguyễn không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn học được sự kiên nhẫn, biết lắng nghe và đồng hành cùng học trò. “Tôi nhận ra rằng, dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là đồng hành cùng các em. Thấy các em mạnh dạn phát biểu hơn, làm được những bài tập trước đây còn lúng túng là niềm vui rất lớn đối với chúng tôi”, Nguyễn chia sẻ.

Học sinh chăm chú học bài

Đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nếu ở vùng biển Liên Hương, những lớp học hè đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của học sinh thì tại Trường Tiểu học R’Lơm, xã Đơn Dương, chiến dịch “Gia sư áo xanh 2026” cũng vừa khép lại sau gần 1 tháng với nhiều dấu ấn.

Từ ngày 8/6 - 8/7, 39 đoàn viên tình nguyện đảm nhận vai trò giáo viên, quản lý lớp và tổ chức hoạt động cho hơn 200 học sinh. Ngoài ôn tập Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh và làm quen với chương trình năm học mới, các em còn được tham gia nhiều hoạt động kỹ năng sống. Nhiều học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn hoặc cha mẹ đi làm xa.

Anh Đặng Phước Vĩ - Bí thư Đoàn xã Đơn Dương cho biết: “Nhiều em trước đây rất rụt rè, ít giao tiếp thì sau chương trình đã mạnh dạn hơn, biết chủ động đặt câu hỏi và tự tin thể hiện bản thân. Chúng tôi mong muốn, mỗi em đều có cơ hội học tập trong dịp hè để khi bước vào năm học mới không bị hụt kiến thức”.

Không chỉ dừng lại ở 2 địa phương này, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, tổ chức Đoàn trong tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều mô hình như “Gia sư áo xanh”, “Trao kiến thức cho em đến trường”, ôn tập miễn phí cho học sinh có học lực còn hạn chế... Việc duy trì và nhân rộng các lớp học hè tình nguyện không chỉ giúp thiếu nhi có thêm cơ hội tiếp cận tri thức mà còn là môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy chuyên môn, tinh thần xung kích và trách nhiệm với cộng đồng.