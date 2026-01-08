Du lịch Giữ an toàn để Kê Gà đón khách dài lâu Có những quyết định ban đầu khiến nhiều người băn khoăn nhưng nếu nhìn xa hơn đó lại là điều cần thiết cho sự phát triển bền vững và việc tạm dừng hoạt động ca nô chở khách ra hải đăng Kê Gà những ngày qua là một ví dụ.

Hải đăng Kê Gà

Ngày 31/7, bà Mai Thị Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND xã Tân Thành (Lâm Đồng) cho biết địa phương đang phối hợp với Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc để sớm khôi phục hoạt động vận chuyển du khách ngay trong tuần này.

An toàn để phát triển

Việc siết chặt hoạt động canô vận chuyển du khách lần này không phải làm khó doanh nghiệp hay người dân, mà thực hiện đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng về bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông đường thủy, chủ động phòng ngừa tai nạn và bảo vệ tính mạng du khách.

Qua kiểm tra, cả năm ca nô của 3 doanh nghiệp đều có đầy đủ hồ sơ pháp lý, người lái đáp ứng quy định. "Nút thắt" nằm ở việc khu vực chưa có bến thủy nội địa được cấp phép.

Những ngày này, vùng biển quanh ngọn hải đăng bỗng trở nên trầm lắng khi những chiếc canô không hoạt động để lại bao tiếc nuối cho những du khách lỡ nhịp hành trình chinh phục ngọn đèn biển. Nhiều tour du lịch đã thiết kế đến đây phải hủy hoặc chuyển hướng.

Trong quản lý du lịch, an toàn không phải là lực cản của phát triển mà chính là điều kiện tiên quyết để phát triển lâu dài. Một chuyến ca nô chỉ kéo dài vài phút, nhưng nếu thiếu hạ tầng đạt chuẩn và hành lang pháp lý đầy đủ thì chỉ một sự cố cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của cả điểm đến.

Nhiều canô nằm bờ sau lệnh tạm dừng hoạt động

"Con đường tỷ phú" thay đổi Kê Gà

Vài năm trước, ít ai nghĩ vùng biển Kê Gà có thể trở thành một trong những điểm check-in nổi tiếng của Lâm Đồng.

Ngày ấy, con đường ven làng chài chỉ là dải cát lầy lội, đầy rác và bụi. Mùa nắng cát bay mù mịt, mùa mưa lầy lội. Đầu năm 2023, bằng mô hình "Nhà nước và nhân dân cùng làm", con đường bê tông dài hơn 300 m được xây dựng với tổng kinh phí chỉ hơn 620 triệu đồng. Nhà nước hỗ trợ 400 triệu đồng, 19 hộ dân ven đường cùng góp sức hơn 200 triệu đồng, tức mỗi gia đình chỉ đóng góp hơn 10 triệu đồng.

Ít ai ngờ, chỉ một tuyến đường ngắn được người dân gọi vui là "con đường tỷ phú" lại tạo nên một cuộc lột xác ngoạn mục. Hàng trăm ô tô đậu nối đuôi nhau mỗi ngày. Du khách chen nhau chụp ảnh với làng chài, biển xanh và hải đăng Kê Gà. Những quán ăn, homestay, khách sạn, dịch vụ ca nô và cả ngư dân địa phương đều hưởng lợi từ dòng khách đến đây ngày càng đông.

"Con đường tỷ phú” xe cộ đậu san sát tham quan Kê Gà

“Con đường tỷ phú” là minh chứng rõ nét cho thấy một công trình hạ tầng nhỏ nhưng đúng vị trí có thể tạo hiệu ứng lan tỏa rất lớn đối với kinh tế địa phương. Khi giao thông được mở, không chỉ du lịch phát triển mà giá trị đất đai, sinh kế và chất lượng sống của người dân cũng thay đổi theo.

Nhưng hạ tầng trên bờ thôi là chưa đủ, nếu "con đường tỷ phú" mở lối đưa du khách đến bờ biển, thì một bến thủy nội địa đạt chuẩn sẽ là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện chuỗi trải nghiệm của Kê Gà.

Hải đăng Kê Gà nhìn từ góc nào cũng rất đẹp. Ảnh PĐ

Biểu tượng trăm năm

Hải đăng Kê Gà không chỉ là ngọn hải đăng cổ và cao nhất Việt Nam mà còn là biểu tượng hàng hải hơn 120 năm tuổi, là nơi hiếm hoi ở Việt Nam vào một số thời điểm thủy triều rút sâu, thiên nhiên mở ra một con đường cát nối đất liền với đảo, để du khách có thể đi bộ hoặc chạy xe máy ra hải đăng, một trải nghiệm ít nơi nào có được.

Chính những giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan độc đáo ấy khiến Kê Gà không chỉ là điểm tham quan mà còn là một di sản cần được gìn giữ.

Ở góc độ du lịch, một điểm đến chỉ thực sự hấp dẫn khi vừa đẹp, vừa thuận tiện, vừa an toàn. Còn dưới góc độ bảo đảm an toàn hàng hải, bến thủy nội địa không đơn thuần là nơi đón trả khách mà là mắt xích quan trọng trong toàn bộ hệ thống bảo đảm an toàn, từ tổ chức luồng tuyến, cứu hộ cứu nạn đến kiểm soát phương tiện và ứng phó sự cố.

Được khởi công từ năm 1897 và chính thức phát sáng năm 1899, hải đăng Kê Gà là ngọn hải đăng cổ và cao nhất Việt Nam, với tháp đá granite cao 41 m, nằm ở độ cao 65 m so với mực nước biển. Không chỉ là công trình hàng hải, Kê Gà còn mang theo nhiều câu chuyện thú vị, từ địa danh "Khe Gà" trong Đại Nam nhất thống chí đến cách người Pháp phiên âm thành "Kéga" rồi dần trở thành tên gọi quen thuộc suốt hơn một thế kỷ. Ngọn đèn biển huyền thoại này mang theo những câu chuyện độc đáo, hấp dẫn. Ánh sáng trắng của đèn chớp theo quy ước ba ngắn, một dài, với chu kỳ 20 giây, là tín hiệu đặc trưng để phân biệt Kê Gà với các hải đăng khác. Dù công nghệ đã thay đổi, từ đèn dây vonfram của Pháp đến đèn năng lượng mặt trời của Mỹ, nhưng khả năng chiếu sáng tối đa 22 hải lý vẫn vẹn nguyên, kiên định soi đường giữa trùng khơi hơn 120 năm qua.

Do đó, việc khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho các dịch vụ ca nô là rất cần thiết nhưng sự tháo gỡ ấy phải được đặt trên nền tảng của pháp luật và các tiêu chuẩn an toàn, để mỗi chuyến ra đảo dù ngắn nhưng là hành trình của sự yên tâm.

Kê Gà đã có biển đẹp, có ngọn hải đăng trăm năm, có "con đường tỷ phú" làm thay đổi diện mạo cả một vùng đất. Điều còn thiếu hôm nay không phải là thêm một điểm check-in, mà là một hệ thống hạ tầng đồng bộ để biểu tượng ấy phát triển xứng tầm.

Biển cả không có chỗ cho sự cả nể hay may rủi và chấn chỉnh bến tự phát là bước đi cần thiết của chính quyền địa phương. Một bến thủy nội địa được cấp phép đồng nghĩa với việc có hạ tầng, luồng lạch rõ ràng và có thiết bị cứu sinh chuẩn mực.

Du lịch có thể chậm lại vài ngày để hoàn thiện các điều kiện pháp lý, nhưng không được phép đánh đổi sự an toàn lấy sự vội vàng và khi "con đường tỷ phú" gặp một bến thủy đạt chuẩn, Kê Gà sẽ không chỉ đẹp hơn trong mắt du khách, mà còn vững vàng hơn trên bản đồ du lịch biển Việt Nam.