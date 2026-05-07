Quốc phòng - An ninh Giữ bình yên vùng biên Lâm Đồng Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển; đồng thời tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.



Vững vàng nơi tuyến đầu

Sau khi tỉnh Lâm Đồng được mở rộng địa giới hành chính, nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng được mở rộng cả về phạm vi và yêu cầu. Từ tuyến biên giới đất liền tiếp giáp Campuchia đến vùng biển, đảo rộng lớn, những người lính quân hàm xanh tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thanh Hải hướng dẫn ngư dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật bằng mã QR.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, chủ động nắm tình hình, dự báo từ sớm, từ xa các vấn đề liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Trên các tuyến biên giới, đơn vị duy trì thường xuyên 10 chốt cố định và 14 tổ công tác địa bàn. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng đã tổ chức 1.788 tổ tuần tra với hơn 12.500 lượt cán bộ, chiến sĩ bảo vệ đường biên, cột mốc; đồng thời triển khai 662 lượt tổ công tác trên biển với hơn 2.600 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trên vùng biển được giao quản lý.

Tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tiếp tục được thực hiện quyết liệt. Lực lượng biên phòng đã kiểm tra 2.801 tàu cá có nguy cơ vi phạm, phát hiện và xử lý 43 tàu cá vi phạm, xử phạt hơn 345 triệu đồng. Đồng thời, thực hiện đăng ký, đăng kiểm cho gần 28.000 lượt tàu cá với hơn 186.000 lượt lao động trước khi xuất, nhập bến.

Song hành với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới là cuộc đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm. 6 tháng đầu năm, lực lượng trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thu thập 90 nguồn tin, trong đó có 20 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác nghiệp vụ; chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công 2 chuyên án; khởi tố 1 vụ mua bán người; bắt giữ 7 vụ với 10 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; xử lý vi phạm hành chính 65 vụ với 185 cá nhân và 1 tổ chức, thu nộp ngân sách gần 800 triệu đồng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thanh Hải lập biên bản vụ việc đối với đối tượng có hành vi tàng trữ ma túy.

Mới đây, Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) phối hợp Đồn Biên phòng Phước Lộc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 (Cảnh sát biển Việt Nam), Công an phường La Gi bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 71,7 gram heroin, 0,9 gram methamphetamine cùng một số tang vật liên quan.

Điểm tựa của Nhân dân

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và đấu tranh phòng, chống tội phạm, hình ảnh người lính biên phòng còn gắn liền với những chuyến cứu hộ, cứu nạn trách nhiệm giữa biển khơi. Với ngư dân, mỗi khi gặp nạn giữa sóng gió, lực lượng biên phòng luôn là địa chỉ đầu tiên được nghĩ đến.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương phối hợp cứu hộ tàu ngư dân bị cháy trên biển.

Giữa tháng 6/2026, khi nhận được thông tin một thuyền viên trên tàu cá đang hoạt động trên biển bị đau bụng dữ dội, nghi viêm ruột thừa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý đã khẩn trương triển khai lực lượng hỗ trợ đưa bệnh nhân vào bờ cấp cứu an toàn. Hành động kịp thời ấy một lần nữa khẳng định tinh thần “ở đâu Nhân dân cần, ở đó có Bộ đội Biên phòng”, góp phần bảo vệ tính mạng ngư dân, để mỗi chuyến vươn khơi luôn có thêm niềm tin.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý triển khai lực lượng hỗ trợ đưa bệnh nhân nghi viêm ruột thừa vào bờ cấp cứu an toàn.

Được biết, chỉ trong 6 tháng, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động 25 lượt với 305 cán bộ, chiến sĩ cùng tàu cứu nạn CN09 và nhiều phương tiện chuyên dụng tham gia cứu nạn 15 tàu cá bị chìm, 2 tàu bị cháy, hỗ trợ lai kéo 2 tàu hỏng máy; tìm kiếm, trục vớt 4 nạn nhân tai nạn lao động trên biển.

Không chỉ cứu người giữa biển, cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn bền bỉ đồng hành với Nhân dân bằng nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực. Lực lượng biên phòng tỉnh đã dành hơn 1.000 ngày công giúp dân lao động sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai; trao học bổng cho 83 học sinh; xây dựng 2 căn nhà đồng đội và 7 căn nhà đại đoàn kết.

Biên phòng trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trong chương trình "Nâng bước em đến trường"

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn tổ chức 60 tiết học biên cương cho hơn 3.600 học sinh; vận động Quỹ Vì người nghèo gần 259 triệu đồng, phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân. Những hoạt động ấy không chỉ góp phần chăm lo đời sống Nhân dân mà còn tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân với dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.