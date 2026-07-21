An sinh - Cuộc sống Giữ màu xanh bằng những việc nhỏ Mỗi tuyến đường sạch hơn, mỗi khu dân cư xanh hơn đều bắt đầu từ những việc làm rất nhỏ của mỗi người dân. Với tinh thần ấy, phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” đang được lan tỏa rộng khắp Lâm Đồng bằng nhiều mô hình gần gũi, thiết thực, góp phần đưa việc bảo vệ môi trường trở thành việc làm thường xuyên trong cộng đồng.

Chương trình Đổi rác tái chế - Nhận quà sống xanh tại xã Hòa Thắng

Từ những việc làm gần dân

Cùng hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường nhưng mỗi địa phương ở Lâm Đồng lại lựa chọn một cách làm riêng, phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân. Các mô hình đều hướng đến sự tham gia chủ động của cộng đồng, để mỗi người dân trở thành một chủ thể gìn giữ môi trường sống ngay từ gia đình và khu dân cư của mình.

Tại xã Hòa Thắng, trong tháng 7 này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã vừa ra mắt 2 tổ phụ nữ nòng cốt tuyên truyền, thu gom rác tái chế tại thôn Hồng Phong và thôn Hồng Thắng, đồng thời phát động chương trình “Đổi rác tái chế - Nhận quà sống xanh”. Ngay trong lễ ra mắt, lượng rác tái chế thu được đã bán 3.421 vỏ lon, chai nhựa cùng 11 kg giấy báo.

Cùng với nguồn kinh phí của hội, số tiền này được sử dụng để trao 6 phần quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian tới, nguồn quỹ từ rác tái chế sẽ tiếp tục được dành để hỗ trợ học sinh là con em hội viên khó khăn, thăm hỏi hội viên ốm đau và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Ở xã Tân Hà Lâm Hà, Hội Cựu chiến binh (CCB) lại lựa chọn cách làm khác. Theo ông Nguyễn Lê Hoàn - Chủ tịch Hội CCB xã, hội đã xây dựng mô hình tuyến đường cờ sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn với chiều dài 1,5 km; đồng thời, lắp đặt 40 trụ đèn chiếu sáng, 40 trụ cờ và 13 camera an ninh, tổng kinh phí khoảng 90 triệu đồng. Không gian xanh được gìn giữ gắn với bảo đảm an ninh trật tự, tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư và nâng cao ý thức chung của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan nơi mình sinh sống.

Bên cạnh các tổ chức hội, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) cũng đang góp sức bằng những hoạt động thiết thực. Tỉnh Đoàn Lâm Đồng vừa tổ chức lớp tập huấn công tác bảo vệ môi trường, hướng dẫn thu gom, phân loại và xử lý rác thải năm 2026 với sự tham gia của gần 200 ĐVTN.

Theo chị H’Hồng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, chương trình nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng để mỗi ĐVTN trở thành tuyên truyền viên tại cơ sở, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Từ những kiến thức được trang bị, ngay sau buổi tập huấn, các ĐVTN đã ra quân dọn dẹp vệ sinh, xóa các điểm đen ô nhiễm trên địa bàn, góp phần lan tỏa tinh thần “học đi đôi với hành động” trong công tác bảo vệ môi trường.

Gần 200 ĐVTN tham gia tập huấn về thu gom, phân loại và xử lý rác thải

Để thành nếp sống xanh

Những mô hình ấy đang góp phần tạo nên sức lan tỏa của phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn toàn tỉnh. Phát huy vai trò tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với UBND tỉnh phát động phong trào thông qua hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Nhiều mô hình như “Ngày thứ bảy vì môi trường”, “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Đổi rác lấy quà”, “Biến rác thành tiền”... được triển khai phù hợp với từng địa phương, từng khu dân cư, khuyến khích người dân chủ động tham gia giữ gìn môi trường sống.

Các mô hình tại cơ sở góp phần lan tỏa lối sống xanh trên địa bàn Lâm Đồng

Đến nay, phong trào đã được triển khai tại 124/124 xã, phường, đặc khu với gần 268.000 hộ gia đình, 590 cơ quan, 547 trường học, 283 doanh nghiệp và 48 tổ chức thành viên Mặt trận cùng hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường.

Theo ông Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, thời gian tới, Mặt trận sẽ tiếp tục hướng dẫn, vận động người dân duy trì việc dọn dẹp vệ sinh môi trường như một việc làm thường xuyên, gắn với xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no và phát triển bền vững.