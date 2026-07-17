Pháp luật - Đời sống Giữ trọn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” Những phần quà được trao tận tay người có công không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà còn góp phần tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trên quê hương Lâm Đồng.

Thiếu tướng Trương Minh Đương ân cần thăm hỏi bệnh binh K'Chép, suy giảm 61% khả năng lao động, tại buổi gặp mặt, tri ân người có công - Ảnh Lê Tiến

Tháng bảy, tháng của sự tri ân, cũng là dịp để những giá trị tốt đẹp của dân tộc được nhắc nhớ bằng những việc làm cụ thể. Tại Lâm Đồng, công tác chăm lo người có công với cách mạng không chỉ được thực hiện qua các chế độ, chính sách mà còn bằng những chuyến thăm hỏi, sẻ chia, động viên đầy nghĩa tình. Trong dòng chảy ấy, chuyến công tác của đoàn lãnh đạo tỉnh do Thiếu tướng Trương Minh Đương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm các gia đình người có công tại cụm các xã Bảo Lâm là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Trong đợt công tác này, đoàn đã gặp mặt, thăm hỏi, trao quà cho 18 người có công và thân nhân người có công thuộc nhiều diện chính sách, gồm: mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Mỗi phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm tri ân và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đối với những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Thiếu tướng Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xê. Ảnh: Lê Tiến

Ở tuổi 94, Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xê (trú tại thôn 8A, xã Bảo Lâm 3) vẫn lặng lẽ gìn giữ ký ức về người chồng là liệt sĩ Phan Văn Thơm và người con trai là liệt sĩ Phan Văn Dân đã hi sinh vì Tổ quốc. Những mất mát ấy không thể đong đếm bằng thời gian, càng không thể bù đắp bằng vật chất. Khi đoàn công tác ân cần hỏi thăm sức khỏe, nắm đôi bàn tay gầy guộc của mẹ và trao món quà tri ân, không gian như lắng lại.

Không chỉ Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xê, nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ được gặp gỡ trong chuyến đi đều bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của tỉnh. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng điều nhiều gia đình chính sách trân trọng không chỉ là những phần quà được trao vào dịp lễ, tết mà còn là sự ghi nhận, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền đối với những cống hiến của các thế hệ đi trước.

Đại diện các gia đình chính sách, thương binh Hà Hữu Quế chia sẻ: "Sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền là nguồn động lực rất lớn đối với chúng tôi. Những người lính năm xưa xin hứa sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành chủ trương, giáo dục con cháu giữ gìn truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển".

Đồng chí giám đốc công an tỉnh chụp hình lưu niệm cùng gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Xê. Ảnh: Lê Tiến

Những lời bộc bạch ấy cho thấy với người có công, sự quan tâm và ghi nhận của xã hội luôn là nguồn động viên để họ tiếp tục gìn giữ và truyền lại truyền thống cách mạng cho con cháu.

Những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách dành cho người có công, tỉnh Lâm Đồng và lực lượng Công an tỉnh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động tri ân như: thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng... Những việc làm bền bỉ ấy đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, đồng thời lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Lê Tiến

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trương Minh Đương nhấn mạnh: "Độc lập, tự do và cuộc sống bình yên, hạnh phúc ngày hôm nay được đánh đổi bằng sự hi sinh to lớn, bằng máu xương của các thế hệ cha anh đi trước. Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” chính là nền tảng vững chắc để thế hệ hôm nay tiếp bước. Chăm lo cho các gia đình chính sách là trách nhiệm, là nghĩa cử cao đẹp thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng".