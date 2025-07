Pháp luật Giữ vững an ninh, hỗ trợ phát triển du lịch biển Trong bối cảnh du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, việc đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách không chỉ là trách nhiệm mà còn là điều kiện then chốt để ngành du lịch phát triển bền vững. Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đang ngày đêm gìn giữ sự bình yên ấy, góp phần xây dựng hình ảnh một Lâm Đồng thân thiện, an toàn và hấp dẫn.

Chủ động giữ vững an ninh du lịch

Lâm Đồng, với các khu du lịch nổi tiếng như Mũi Né, Hàm Tiến, Kê Gà, Cổ Thạch, Cù Lao Câu… đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Lượng người đổ về các khu vực biển tăng đột biến khiến tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường lực lượng, phương tiện để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho du khách và người dân địa phương.

Tổ đảm bảo an toàn du lịch tuyến biển thuộc Công an phường Mũi Né tuần tra dọc tuyến bờ biển.

Từ đầu mùa du lịch hè đến nay, công an các địa phương có đường bờ biển đi qua đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tổ chức hàng trăm lượt tuần tra, kiểm soát tại các bãi biển, khu nghỉ dưỡng, tuyến đường trọng điểm và địa bàn đông dân cư. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật như trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, sử dụng ma túy trái phép… góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, lành mạnh.

Điển hình, tại phường Mũi Né, trung tâm du lịch sôi động của tỉnh, từ khi thành lập Tổ đảm bảo an toàn du lịch tuyến biển vào tháng 3/2025 đến nay, lực lượng công an phường đã phối hợp xử lý 1 vụ/6 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, hỗ trợ bảo vệ hiện trường 2 vụ việc có dấu hiệu hình sự. Đồng thời, tổ chức hàng chục đợt tuyên truyền, nhắc nhở du khách và người dân chấp hành pháp luật, không xả rác bừa bãi, không tụ tập gây mất trật tự tại các điểm công cộng.

Gắn bảo đảm an ninh với cứu hộ và tuyên truyền

Ngoài nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng còn tích cực tham gia tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và bảo vệ môi trường biển. Với đặc thù là địa phương có nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn sát biển, nguy cơ cháy nổ và tai nạn đuối nước luôn hiện hữu, nhất là vào mùa cao điểm du lịch.

Nhận thức rõ điều đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, kiểm tra trang thiết bị PCCC tại các điểm công cộng, khách sạn, resort ven biển. Tại phường Mũi Né, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra 11 điểm chữa cháy công cộng, bảo đảm sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng thoát hiểm, sơ cứu ban đầu cho nhân viên khách sạn, nhà hàng, tạo nên “lá chắn mềm” phòng ngừa rủi ro từ cơ sở.

Song song với đó, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và du khách cũng được đặc biệt chú trọng. Các tổ công tác thường xuyên tuần tra dọc bờ biển, nhắc nhở người dân và du khách không bơi ra xa, không sử dụng rượu, bia khi tắm biển, không xâm hại hệ sinh thái biển và cảnh báo nguy cơ đuối nước. Hàng loạt pano, biển báo được dựng lên tại các bãi tắm để nâng cao ý thức phòng ngừa cho cộng đồng.

Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng còn là một phần trong nỗ lực quảng bá hình ảnh du lịch địa phương. Những chiến sĩ công an tận tình hỗ trợ du khách bị thất lạc tài sản, hướng dẫn lộ trình, giúp đỡ khi gặp sự cố… đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại các điểm du lịch, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Lực lượng công an không chỉ là người thực thi pháp luật, mà còn là người bạn đồng hành, người hỗ trợ đáng tin cậy của du khách trong mọi tình huống. Các chiến sĩ công an không chỉ góp phần bảo vệ sự an toàn của du khách mà còn đang cùng cả tỉnh dựng xây thương hiệu du lịch biển Lâm Đồng: An toàn – văn minh – phát triển bền vững.