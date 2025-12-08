Chính trị Giữ vững hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở: Chìa khóa thành công sau sáp nhập đơn vị hành chính Việc sáp nhập các đơn vị hành chính là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn. Tuy nhiên, để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp sau sáp nhập, vấn đề giữ vững hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở được xác định là nhiệm vụ then chốt.

Kiện toàn tổ chức, củng cố niềm tin

Xã Đồng Kho được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính là Huy Khiêm, Đồng Kho, Đức Bình và La Ngâu. Ngay sau sáp nhập, Đảng ủy xã Đồng Kho đã khẩn trương ổn định tổ chức, sắp xếp lại các tổ chức đảng trực thuộc, ban hành quy chế làm việc, phân công chức năng nhiệm vụ rõ ràng cho các cơ quan thuộc Đảng ủy và UBND xã. Các cơ quan tham mưu sau khi kiện toàn đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò của tổ chức đảng ở cơ sở. Công tác cán bộ được chú trọng với việc rà soát, bổ sung các chức danh còn khuyết như: bí thư, phó bí thư, chi ủy viên chi bộ; đồng thời, xem xét bổ nhiệm các chức danh trong UBND xã và các cơ quan tham mưu, nhằm đảm bảo tính liên tục và hiệu quả trong quản lý, điều hành.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tánh Linh thăm gia đình chính sách trên địa bàn

Công tác kiểm tra, giám sát và sinh hoạt Đảng định kỳ được Đảng ủy xã yêu cầu tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo. Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy được phân công phụ trách trực tiếp từng thôn. Các đảng ủy viên tăng cường sinh hoạt, hỗ trợ các chi bộ triển khai nhiệm vụ và nắm bắt tâm tư tình hình trên địa bàn.

Ông Hoàng Văn Trung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đồng Kho chia sẻ: “Chúng tôi xác định chi bộ là nơi người đảng viên gần dân nhất và truyền tải chủ trương của Đảng một cách hiệu quả nhất. Phát huy sức mạnh 38 cơ sở đảng với gần 700 đảng viên hiện có thì cầu nối Đảng với quần chúng Nhân dân càng chắc chắn”.



Phát huy sức mạnh tổng hợp

Tại xã Tánh Linh, Đảng ủy xã xác định rõ phương châm: phân công đúng người, đúng việc. Cán bộ, đảng viên, nhất là khối UBND xã được khuyến khích phát huy năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận nhiệm vụ mới trên tinh thần hành chính phục vụ, “làm hết việc chứ không hết giờ”. Việc liên tục nằm trong top 10/124 xã, phường, đặc khu của tỉnh Lâm Đồng về mức độ hài lòng của người dân trên cổng dịch vụ công là minh chứng rõ nét cho năng lực lãnh đạo, điều hành của tổ chức đảng cơ sở tại đây.

Việc xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở sau sáp nhập cũng gắn chặt với hoạt động của cán bộ, đảng viên tại khu dân cư. Vai trò của đảng viên trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình được phát huy. Bí thư Chi bộ thôn Tân Thành, xã Tánh Linh Lý Viết Tiến cho biết: “10 đảng viên của chi bộ đều được phân công phụ trách một khu vực. Chúng tôi thường xuyên trao đổi qua điện thoại, để kịp thời nắm bắt thông tin, tuyên truyền chính sách từ chủ trương lớn đến những nội dung nhỏ như: an sinh xã hội, phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn bà con thay đổi địa điểm làm việc của UBND xã…”.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tánh Linh cũng nhanh chóng củng cố tổ chức, bám sát địa bàn với đội ngũ 82 cán bộ, thành viên cốt cán. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trần Thị Hà cho hay: “Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn, công việc nhiều hơn nên công tác dân vận đòi hỏi phải chủ động, khéo léo hơn. Chúng tôi đề xuất tổ chức lại mô hình dân vận, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, khơi dậy sức dân để cùng phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Sáp nhập không chỉ là bài toán tổ chức lại bộ máy, mà còn là phép thử về năng lực, bản lĩnh lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở. Thời điểm còn nhiều khó khăn, sự vào cuộc chủ động, linh hoạt của các cấp ủy đã giúp nhiều vấn đề được xử lý kịp thời, thấu đáo. Những chuyển biến tích cực từ cơ sở chính là minh chứng cho sự vững vàng, đoàn kết và trách nhiệm. Đó cũng là tiền đề để chính quyền 2 cấp tiếp tục vận hành hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.