Giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng
Các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn tỉnh nêu cao tinh thần thực hiện nghiêm túc Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương, chấp hành nghiêm 19 điều đảng viên không được làm nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Nhiều điểm mới
Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định số 37-QĐ/TW. Quy định số 207-QĐ/TW có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Việc sửa đổi, bổ sung trong Quy định số 207-QĐ/TW tiếp tục kế thừa kết cấu, bố cục và 19 điều theo Quy định số 37-QĐ/TW, đồng thời cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nêu gương, bảo đảm kỷ luật nghiêm minh của Đảng; không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc.
Điểm mới nổi bật của Quy định số 207-QĐ/TW là sự kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”. Kỷ luật của Đảng tiếp tục được giữ nghiêm, đồng thời tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung được khuyến khích và bảo vệ. Khi kỷ luật đi cùng cơ chế bảo vệ người dám làm, dám chịu trách nhiệm, có thể khắc phục tâm lý sợ sai, giúp cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, chủ động cống hiến, khơi thông nguồn lực sáng tạo và biến chủ trương thành kết quả cụ thể trong cuộc sống.
Quy định số 207-QĐ/TW cũng bổ sung các hành vi liên quan đến dữ liệu, nền tảng số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo; nghiêm cấm sử dụng các công cụ này để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật, đáp ứng những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn xây dựng Đảng, quản trị quốc gia và chuyển đổi số.
Cùng với đó, những nội dung về kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản, chạy chức, chạy quyền, can thiệp vào hoạt động kiểm tra, điều tra, xét xử... cũng được quy định cụ thể hơn. Đồng thời, tránh tình trạng thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, thờ ơ, vô cảm trước các hành vi sai trái trong xã hội…
Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên
Thực hiện Quy định số 207-QĐ/TW, việc quán triệt và chấp hành nghiêm 19 điều đảng viên không được làm là yêu cầu quan trọng nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Điều quan trọng hiện nay là đưa các quy định vào cuộc sống, để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng và thực sự phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đạ Tẻh Trần Thế Hoàng cho hay, xác định việc thực hiện Quy định số 207-QĐ/TW là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, sau khi Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV tổ chức, Đảng ủy xã đã xây dựng nội dung yêu cầu các đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3.
Ngay sau đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo Ban Xây dựng Đảng trực tiếp tham mưu các văn bản gửi đến các cấp ủy, chi bộ để nắm tinh thần những điểm mới của Quy định số 207-QĐ/TW. Trong đó, định hướng những nội dung cốt lõi cho chi bộ tuyên truyền đến đảng viên thực hiện nghiêm túc 19 điều đảng viên không được làm.
Bản thân là đảng viên lâu năm, ông Trần Phúc Chính - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đạ Tẻh cho rằng, với 19 điều đảng viên không được làm theo Quy định số 207-QĐ/TW, cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu những điểm mới để có cách thức tiếp cận, qua đó áp dụng vào công việc chuyên môn cũng như đời sống thực tiễn để thực hiện theo đúng quy định.
“Một trong những điều đầu tiên của đảng viên không được làm theo Quy định số 207-QĐ/TW, đó là: “Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm những việc mà pháp luật không cho phép”, điều này rất dễ vi phạm, nhất là trên không gian mạng.
Vì vậy, việc nắm bắt thông tin, chia sẻ những thông tin chính thống và đã được kiểm chứng cũng giúp tránh để xảy ra những vi phạm quy định này, và mỗi cán bộ, đảng viên cũng cần lan tỏa những chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng để tạo sự đồng thuận của Nhân dân”, ông Trần Phúc Chính chia sẻ.
Còn ở xã Cát Tiên, ngay trong Lễ chào cờ đầu tháng 8/2026, Đảng ủy xã đã quán triệt việc thực hiện Quy định số 207-QĐ/TW, xác định vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên phải tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định. Theo ông Hồ Quốc Phong - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiên, trong 19 điều đảng viên không được làm trong giai đoạn này, có nhiều điểm mới bổ sung, nhất là để cán bộ, đảng viên tránh tình trạng né tránh trách nhiệm, làm chậm trễ tiến độ chung.
Việc ban hành Quy định số 207-QĐ/TW không chỉ bổ sung “hàng rào” kỷ luật của Đảng mà còn góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, liêm chính, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Mỗi đảng viên cần tuân thủ, chấp hành nghiêm, thường xuyên tự soi, tự sửa, giữ vững phẩm chất cách mạng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.
Quy định nhấn mạnh không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
Ông Hồ Quốc Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiên