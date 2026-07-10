Quốc phòng - An ninh Giữ vững “lá chắn” chính trị từ mỗi cơ quan, đơn vị Để bảo đảm nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị trong lực lượng vũ trang (LLVT), Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Qua đó, chủ động nắm chắc, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, xây dựng “lá chắn” chính trị vững chắc ngay từ mỗi cơ quan, đơn vị.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn trò chuyện, trao đổi với chiến sĩ tại Trung đoàn Bộ binh 994B

Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa

Theo Đại tá Nguyễn Văn Đương, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã cụ thể hóa các chỉ thị, quy định của cấp trên thành 15 nghị quyết, quy chế, kế hoạch về công tác nắm, quản lý tình hình chính trị nội bộ; đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn phù hợp với yêu cầu tổ chức, quản lý đơn vị sau sắp xếp, kiện toàn tổ chức.

Nội dung các văn bản tập trung xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, nhất là người đứng đầu, đồng thời quy định chặt chẽ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong nắm, đánh giá và giải quyết tình hình tư tưởng, chính trị nội bộ. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị duy trì nền nếp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên bám nắm diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Qua đó, góp phần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt công tác. Từ quy hoạch, bổ nhiệm, điều động cán bộ; công tác nhân sự phục vụ đại hội Đảng các cấp; kết nạp đảng viên; tuyển quân, tuyển sinh quân sự đến tuyển chọn cán bộ làm việc ở các vị trí trọng yếu, cơ mật đều được thực hiện đúng quy trình, đúng nguyên tắc, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

Công tác giáo dục tư tưởng cán bộ, chiến sĩ được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiến hành thường xuyên

Hằng tháng, cấp ủy các cấp duy trì nghiêm chế độ nhận định, đánh giá tình hình chính trị nội bộ; phân tích những vấn đề nổi lên để kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn. Việc phân công cấp ủy viên, cán bộ theo dõi, giúp đỡ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc có biểu hiện tư tưởng chưa ổn định được thực hiện thường xuyên, góp phần phòng ngừa vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Các mô hình như: Tổ 3 người, Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Thông qua các mô hình này, nhiều vấn đề về tư tưởng, tâm lý của bộ đội được phát hiện, tháo gỡ kịp thời, hạn chế nguy cơ vi phạm kỷ luật, đồng thời tạo “hàng rào” bảo vệ đơn vị trước những luồng thông tin xấu, độc.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng duy trì chế độ nghe báo cáo trực tiếp của cấp ủy cơ sở, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy về tình hình chính trị nội bộ. Những vấn đề nổi lên được chỉ đạo xử lý dứt điểm ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành vụ việc phức tạp. Song song đó, công tác đối thoại dân chủ, thông báo thời sự, định hướng tư tưởng được duy trì nền nếp. Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng 47 của LLVT tỉnh phát huy tốt vai trò nòng cốt trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc, định hướng dư luận, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh.

Thích ứng yêu cầu mới

Trong điều kiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng nặng nề, việc xây dựng “lá chắn” chính trị vững chắc từ mỗi cơ quan, đơn vị không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nền tảng để LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị tiếp tục là nhiệm vụ trọng yếu, xuyên suốt. Theo đó, các cơ quan, đơn vị phải kết hợp chặt chẽ giữa công tác nắm tư tưởng với quản lý chính trị nội bộ; giữa quản lý hồ sơ với quản lý con người; giữa quản lý các mối quan hệ xã hội với quản lý hoạt động trên không gian mạng; giữa phòng ngừa với phát hiện, xử lý. Kiên trì phương châm “chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ mình là chính”, xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh, không để kéo dài hoặc lan rộng.

Hoạt động đối thoại dân chủ cơ sở được Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng triển khai hiệu quả

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, định hướng dư luận; nâng cao chất lượng dự báo, chủ động phát hiện sớm những biểu hiện bất thường ngay từ cơ sở. Đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải thực sự sâu sát đơn vị, nắm chắc tình hình từng cán bộ, chiến sĩ, không để xảy ra khoảng trống trong quản lý.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội, bảo đảm công tác rà soát, xác minh, quản lý tình hình chính trị nội bộ được tiến hành theo đúng nguyên tắc “thận trọng, khách quan, toàn diện, chính xác, kịp thời”.

Khi mỗi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, mỗi cấp ủy, chỉ huy nắm chắc tình hình, quản lý tốt nội bộ, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa thì mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch sẽ không có cơ hội xâm nhập, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng vững chắc trong LLVT tỉnh.