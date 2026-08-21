Chuyển đổi số Gõ cửa từng nhà, đưa công nghệ vào cuộc sống Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Cán bộ thôn tại xã Đạ Tẻh đến tận từng hộ dân để hướng dẫn người dân làm quen với việc sử dụng các nền tảng số

Đưa công nghệ đến với người dân

Nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng chính quyền số, xã hội số, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đạ Tẻh đã chủ động triển khai thí điểm mô hình “Thôn thông minh” tại thôn 1A, bước đầu mang lại những kết quả tích cực. Chuyển đổi số nơi xã vùng xa nhất của tỉnh bắt đầu từ những việc gần gũi trong từng khu dân cư.

Là người thường xuyên đến từng hộ dân để hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng số, chị Tô Thị Ngọc Trâm, Trưởng thôn 1A chia sẻ: “Sau khi ra mắt thôn thông minh, thôn 1A đã thành lập nhóm zalo và Tổ công nghệ số cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hỗ trợ người dân quét mã QR tham gia nhóm zalo thôn để cập nhật các thông tin của thôn, đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản VNeID để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Bước đầu cơ bản người dân đã tiếp cận được, nhất là việc thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện thôn triển khai thu các loại quỹ bằng chuyển khoản, gần một nửa số hộ dân trong thôn đã đóng quỹ qua tài khoản”.

Sau 1 tháng triển khai, mô hình “Thôn thông minh” tại thôn 1A đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân. Nhận thức về chuyển đổi số được nâng lên rõ rệt, nhiều hộ gia đình đã chủ động tiếp cận và ứng dụng công nghệ vào đời sống hằng ngày. Đến nay, xã Đạ Tẻh đã nhân rộng mô hình ra 6 thôn trên địa bàn.

Xã Cát Tiên tập huấn nghiệp vụ thực hiện Đề án 06 cho cán bộ, công chức và cán bộ thôn

Theo lãnh đạo Đảng ủy xã Đạ Tẻh, mô hình “Thôn thông minh” của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, điều hành và sinh hoạt cộng đồng. Trong đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số; người dân bước đầu làm quen với việc sử dụng các nền tảng số trong giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận thông tin chính thống.

Nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân

Chuyển đổi số tại xã vùng xa Cát Tiên đang được cụ thể hóa từ hoạt động lãnh đạo, điều hành đến giải quyết thủ tục hành chính và hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Những kết quả bước đầu đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ông Hồ Quốc Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiên cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, địa phương đã xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính và phục vụ người dân. Trên cơ sở các nghị quyết, chương trình của Trung ương và của tỉnh, xã đã xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế.

Với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cát Tiên đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận hơn 2.300 hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,9%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 98,9%, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 96,6%, thanh toán trực tuyến đạt 100%.

Cùng với đó, xã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số. UBND xã duy trì hiệu quả các mô hình hỗ trợ người dân như “Ngày thứ 7 vì dân”, trực giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ 7; hỗ trợ tận nơi đối với người cao tuổi, người yếu thế hoặc người không có điều kiện trực tiếp đến trung tâm thực hiện thủ tục hành chính.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cát Tiên hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số trong thực hiện thủ tục hành chính

Không chỉ xã Đạ Tẻh, Cát Tiên, chuyển đổi số đã và đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương trong toàn tỉnh. Qua đó, góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong kỷ nguyên số.