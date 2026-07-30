Pháp luật - Đời sống Gỡ điểm nghẽn để sớm thông tuyến Lữ Gia - thượng lưu hồ Xuân Hương Sau nhiều năm triển khai, tuyến đường nối Lữ Gia - thượng lưu hồ Xuân Hương đã cơ bản thành hình. Gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh thi công, bảo đảm an toàn giao thông là yêu cầu để công trình sớm hoàn thành.

Điểm nghẽn mặt bằng khiến tuyến đường Lữ Gia - thượng lưu hồ Xuân Hương chưa thể thi công đồng bộ

Nút thắt còn ở mặt bằng

Là một trong những công trình giao thông trọng điểm của đô thị Đà Lạt, dự án Đường nối từ đường Lữ Gia xuống thượng lưu hồ Xuân Hương được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm, cải thiện khả năng thoát nước và hoàn thiện hạ tầng đô thị. Đây cũng là tuyến đường được nhiều người dân mong sớm đưa vào sử dụng vì không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn góp phần chỉnh trang cảnh quan, tăng khả năng kết nối khu vực trung tâm.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt, năm 2026, dự án được bố trí 18,78 tỷ đồng vốn đầu tư công; đến cuối tháng 6 đã giải ngân hơn 3,16 tỷ đồng. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành khoảng 800 m nền đường cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật; hạng mục kè và lòng suối cơ bản hoàn thiện, đưa tổng khối lượng toàn dự án đạt khoảng 68,2%.

Một số vị trí chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng khiến dự án chưa thể thi công liên tục

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là công tác giải phóng mặt bằng. Hiện còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng do chưa thống nhất phương án, giá bồi thường hoặc đề nghị được bồi thường bổ sung tài sản, vật kiến trúc trên đất. Điều này khiến một số hạng mục còn lại chưa thể triển khai thi công đồng bộ.

Để tháo gỡ khó khăn, UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt đã phê duyệt phương án bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân với tổng kinh phí khoảng 1,85 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương hoàn tất việc chi trả, đồng thời rà soát các trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ đất đai nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, tạo điều kiện sớm hoàn thành việc bàn giao mặt bằng để triển khai các hạng mục còn lại.

Một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật kè suối đã hoàn thành trước khi hoàn thiện nền đường

Chung tay gỡ vướng

Ông Cao Đình Sơn, một trong những hộ dân có hơn 900 m² đất bị thu hồi để thực hiện dự án cho biết, từ khi tuyến đường được triển khai, tình trạng ngập úng tại khu vực đã được khắc phục. Điều ông Sơn cũng như nhiều hộ dân mong mỏi hiện nay là công trình sớm hoàn thành để việc đi lại thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Ông Sơn chia sẻ: "Đường làm đến đâu, người dân đều thấy hiệu quả đến đó. Bây giờ chỉ mong các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ những vướng mắc còn lại để công trình hoàn thành. Khi tuyến đường đưa vào sử dụng, chúng tôi cũng mong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai được thực hiện theo đúng quy định để người dân yên tâm ổn định cuộc sống".

Nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị thi công các đoạn đã có mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án

Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan xử lý từng trường hợp cụ thể, phấn đấu sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để triển khai đồng bộ các hạng mục còn lại.

Thực tế, phần lớn khối lượng xây lắp của dự án đã hoàn thành, những vướng mắc còn lại chủ yếu tập trung ở công tác giải phóng mặt bằng. Vì vậy, cùng với việc các cơ quan chức năng tiếp tục đối thoại, giải quyết dứt điểm các hồ sơ bồi thường, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đơn vị thi công cần chủ động tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công linh hoạt tại những vị trí đã có mặt bằng để bù tiến độ, hạn chế tình trạng chờ đợi.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu cũng cần thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trường và vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân trong suốt quá trình triển khai dự án. Khi những vướng mắc cuối cùng được tháo gỡ bằng sự đồng thuận giữa chính quyền, đơn vị thi công và người dân, tuyến đường sẽ sớm hoàn thành, đáp ứng mong mỏi của người dân về một công trình giao thông an toàn, thuận tiện, góp phần giảm ngập cục bộ, hoàn thiện hạ tầng và chỉnh trang đô thị Đà Lạt.