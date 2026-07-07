Gỡ khó về giải quyết tái định cư
Một số dự án triển khai chậm, chưa đáp ứng tiến độ đề ra mà một phần nguyên nhân là còn chậm giải quyết tái định cư cho người dân.
Nhiều cái khó
Phát biểu tại cuộc họp gần đây nhất về giải ngân vốn đầu tư công, lãnh đạo xã Thuận An cho biết, địa phương đang gặp khó khăn về tìm vị trí đất để tái định cư cho hộ dân thuộc các dự án giao thông như: ĐT 16, quốc lộ 14 qua trung tâm hành chính mới do quỹ đất của Thuận An thiếu.
Chính vì thế, xã đã phải phối hợp với xã lân cận là xã Đức Lập để cùng giải quyết đất tái định cư cho dân. Tuy nhiên, sự phối hợp cũng khó đẩy nhanh do phải cùng giải quyết những bất cập từ trước như: người dân không đồng ý với phương án đền bù, tái định cư đã phê duyệt, vị trí đất tái định cư đã bố trí trước đó...
Trường hợp khác chậm bố trí tái định cư là do lo ngại vốn lớn khi bồi thường thiệt hại cây keo thuộc dự án Thành phần 4 dự án Đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).
Diện tích keo này do Công ty Cổ phần Alumin Nhân Cơ - TKV trồng để phục hồi môi trường theo phương án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt tại Quyết định số 2144/QĐ-BTNMT ngày 6/11/2023 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ bauxit Nhân Cơ - Đắk Nông”. Lãnh đạo một số địa phương liên quan cho rằng, nó là rừng thì bồi thường thiệt hại rất lớn khi tái định cư.
Hay như việc bố trí tái định cư cho dự án Thủy điện Đắk R’tih và các dự án trên địa bàn TP Gia Nghĩa (cũ) còn chậm, thậm chí chưa bố trí cho người dân đã làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo cụ thể
Kết luận tại cuộc họp gần đây về giải ngân đầu tư công ở khu vực Tây Lâm Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên ghi nhận những nỗ lực của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 và các ban quản lý dự án khu vực, các địa phương trong thực hiện dự án, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Một số ban khu vực và một số dự án có tỷ lệ giải ngân khá, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tuy nhiên, tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến nay đạt thấp so với yêu cầu; vẫn còn không ít dự án triển khai chậm, chưa đáp ứng tiến độ đề ra mà một phần mấu chốt là còn chậm giải quyết tái định cư cho dân. Đồng chí đã đề nghị, UBND các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận triển khai dự án.
Giao UBND các xã, phường (đặc biệt là địa bàn xã Đắk Mil, Đức Lập, xã Thuận An; phường Bắc Gia Nghĩa) khẩn trương rà soát quỹ đất, xem xét thống nhất phương án, giải quyết dứt điểm các vướng mắc về tái định cư cho người dân theo thẩm quyền; trường hợp vướng mắc thì báo cáo đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn.
Liên quan đến việc bố trí tái định cư cho dự án Thủy điện Đắk R’tih và các dự án trên địa bàn TP Gia Nghĩa (cũ ), lãnh đạo tỉnh đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Gia Nghĩa chủ trì, phối hợp UBND các phường Nam Gia Nghĩa, Bắc Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa và các chủ đầu tư dự án có liên quan khẩn trương rà soát cụ thể số lô còn nợ, đối tượng, quỹ đất thống nhất hoàn thiện các thủ tục lập phương án bố trí tái định cư.
Liên quan đến diện tích keo của Công ty Cổ phần Alumin Nhân Cơ - TKV trồng để phục hồi môi trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo: Diện tích keo này không phải quy hoạch 3 loại rừng; việc xử lý, thanh lý vườn keo để tận thu keo chứ không phải bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng, nếu tính chi phí bồi thường không phù hợp sẽ tính vào giá đất tái định cư gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư ổn định cuộc sống cho người dân…
“Tái định cư cho người dân bị thu hồi đất là yêu cầu đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng của các bên liên quan để thực hiện đúng pháp luật, thấu tình, đạt lý, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho bà con. Làm tốt công tác tái định cư không chỉ tạo sự đồng thuận người dân ở một dự án mà tạo tiền đề thuận lợi cho các dự án khác, thúc đẩy ổn định, nâng cao đời sống người dân, kinh tế xã hội vùng dự án”, đồng chí Lê Trọng Yên nhấn mạnh.