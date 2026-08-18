Pháp luật - Đời sống Gỡ vướng cho cơ sở trong tiếp công dân Những lúng túng trong tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn và xác định thẩm quyền ở cơ sở đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực để giải quyết vụ việc đúng ngay từ đầu.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh dự khai mạc ở khu vực II

Thực tế xử lý đơn thư

Tiếp công dân là khâu đầu tiên để chính quyền lắng nghe, hướng dẫn và xử lý những vấn đề người dân quan tâm, kiến nghị. Làm tốt từ bước này sẽ giúp phân loại đúng, chuyển đúng nơi có thẩm quyền, hạn chế khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Đây cũng là lúc cán bộ cần nhận diện đúng bản chất vụ việc, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ, tránh để vướng mắc ban đầu phát triển thành đơn thư phức tạp.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp hơn 5.000 lượt với trên 5.500 người; đồng thời tiếp nhận hơn 10.700 đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh, trong đó 8.800 đơn đủ điều kiện xử lý. Nội dung chủ yếu liên quan đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trật tự xây dựng và các vấn đề dân sinh.

Sau sắp xếp tổ chức, một số cán bộ được phân công lĩnh vực mới, phải vừa nghiên cứu quy định, vừa tích lũy kinh nghiệm thực tế. Chị Nguyễn Thị Gái - công tác tại xã Bảo Thuận cho biết, cán bộ làm nhiệm vụ mới cần được hướng dẫn, trao đổi thêm để xử lý công việc tốt hơn. “Lĩnh vực mới mình cũng chưa có kinh nghiệm, cho nên phải nhờ những người đi trước và đề nghị cấp trên tăng cường tập huấn”, chị Gái chia sẻ.

Các học viên tham gia lớp tập huấn tại khu vực trung tâm

Theo ông Nguyễn Đình Cường - Phó Trưởng Phòng Tiếp công dân, Giải quyết KNTC Thanh tra tỉnh, nhiệm vụ ở cấp xã ngày càng nhiều, trong khi cán bộ có kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này còn ít. Khó khăn còn ở việc cập nhật những quy định mới, trong khi tình huống phát sinh ngày càng đa dạng.

Một bộ phận cán bộ còn lúng túng trong phân biệt KNTC với kiến nghị, phản ánh; xác định thẩm quyền và điều kiện thụ lý. Nếu xử lý không đúng từ đầu, vụ việc có thể tiếp tục phát sinh KNTC lên cấp trên.

Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra có nơi tiếp công dân còn bị động, chưa bố trí tiếp bù khi lịch tiếp trùng với các cuộc họp; công tác tham mưu, chỉ đạo chưa thường xuyên; một số người đứng đầu chưa làm hết trách nhiệm trong giải quyết những vấn đề, thủ tục liên quan người dân, doanh nghiệp, qua đó làm phát sinh đơn thư.

Những hạn chế trên cho thấy, cùng với thực hiện đúng quy định về tiếp công dân, cần nâng chất lượng xử lý đơn, giải quyết KNTC ngay từ cơ sở.

Gỡ vướng từ cơ sở

Từ những vướng mắc đó, Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn tại 3 khu vực Lâm Đồng đại ngàn (khu vực III), Lâm Đồng ngàn hoa (khu vực I) và Lâm Đồng biển xanh (khu vực II), với hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, địa phương tham dự.

Tại các lớp tập huấn, báo cáo viên phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các quy định sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành; cập nhật quy định về chế độ thông tin, báo cáo theo Thông tư số 06/2025/TT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ. Nội dung tập huấn gắn với kỹ năng xử lý đơn và các tình huống thực tế.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh dự khai mạc chương trình tập huấn tại khu vực III

Tại lớp tập huấn, Nguyễn Thị Yên, một học viên nêu vướng mắc về thời gian giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh. Theo chị, thời gian giải quyết chưa được quy định cụ thể như KNTC, khiến cán bộ khó xác định thời hạn trả lời, trong khi người dân muốn biết khi nào vụ việc được giải quyết.

Một tình huống khác là khi vụ việc đang được giải quyết nhưng công dân tiếp tục gửi đơn có nội dung khiếu nại trùng lặp lên cơ quan cấp trên. Học viên cũng đặt câu hỏi về việc lập biên bản khi tiếp công dân; Chủ tịch UBND cấp xã tiếp dân có phải ban hành thông báo kết luận sau mỗi buổi; việc phối hợp giữa các cơ quan ở cấp xã thực hiện thế nào...

Đáng chú ý, ông Phan Khắc Huy - Trưởng Phòng Tiếp công dân, Giải quyết KNTC Thanh tra tỉnh, Báo cáo viên cấp tỉnh, trực tiếp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cách xử lý từng trường hợp học viên nêu ra. Những điểm chưa rõ, cách hiểu chưa thống nhất được phân tích ngay tại lớp, qua đó tháo gỡ vướng mắc trong thực tế.

Tại khu vực I, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trần Mậu Dũng đề nghị báo cáo viên gắn những điểm mới của pháp luật với tình huống thực tế, giúp cán bộ dễ tiếp thu, vận dụng; đồng thời mạnh dạn trao đổi những khó khăn tại cơ sở để cùng tháo gỡ.

Qua những tình huống được trao đổi, yêu cầu đặt ra với cán bộ cơ sở không chỉ là nắm đúng quy định mà còn phải biết vận dụng vào từng vụ việc, nhất là xử lý ngay từ lần đầu, tại nơi phát sinh.

Đồng thời, tăng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực, khắc phục tình trạng chậm hoặc thực hiện không đầy đủ.

Làm tốt từ tiếp công dân đến giải quyết đơn thư, KNTC ngay tại cơ sở sẽ giúp người dân giảm đi lại, hạn chế vụ việc kéo dài, giảm áp lực cho cấp trên, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân.

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