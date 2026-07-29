Górnik Zabrze và Fenerbahçe bất phân thắng bại tại Arena Zabrze Górnik Zabrze hòa Fenerbahçe 1-1 tại Arena Zabrze, khi Sacek và Talisca ghi bàn giúp hai đội cùng chia điểm.

Górnik Zabrze 1 - 1 Fenerbahçe Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Górnik Zabrze tiếp đón Fenerbahçe.

10' VAR kiểm tra tình huống của Milan Škriniar Phút 10, VAR vào cuộc với tình huống liên quan đến Milan Škriniar. Trận đấu tạm dừng để chờ thông tin từ tổ trọng tài.

11' Lukas Sadilek nhận thẻ vàng Phút 11', Lukas Sadilek nhận thẻ vàng. Trận đấu sớm xuất hiện thẻ phạt, buộc cầu thủ này phải thận trọng trong những phút tiếp theo.

12' Talisca lạnh lùng đưa Fenerbahçe vượt lên Phút 12, Talisca thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Fenerbahçe vượt lên dẫn 0-1. Đội khách sớm tạo lợi thế sau một khởi đầu đầy biến động.

12' Fenerbahçe kiểm soát thế trận Sau 12 phút, Fenerbahçe đang kiểm soát tốt thế trận với thời lượng cầm bóng 42 - 58 và dẫn trước Górnik Zabrze 0 - 1. Đội khách cũng nhỉnh hơn ở khả năng tạo cơ hội, khi dứt điểm 1 - 3 và có 1 quả phạt góc, buộc Górnik phải tập trung phòng ngự.

24' Fenerbahçe kiểm soát thế trận Sau 24 phút, Fenerbahçe đang kiểm soát tốt thế trận với thời lượng cầm bóng 41 - 59 và ưu thế dứt điểm 1 - 4. Górnik Zabrze chịu sức ép khi chưa có cú sút trúng đích, trong lúc Fenerbahçe dẫn 0 - 1 và có 2 quả phạt góc.

28' Erik Janza nhận thẻ vàng Phút 28', Erik Janza nhận thẻ vàng, thêm một dấu mốc đáng chú ý trong hiệp đấu đang diễn ra.

36' Fenerbahçe kiểm soát thế trận Sau 36 phút, Fenerbahçe đang dẫn 0-1 và kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 42-58. Đội khách cũng nhỉnh hơn về dứt điểm 2-5, buộc Górnik Zabrze phải lùi sâu chống đỡ trong thế trận có nhịp độ vừa phải.

41' Jayden Oosterwolde lĩnh thẻ vàng Phút 41', Jayden Oosterwolde nhận thẻ vàng. Fenerbahçe vẫn đang nắm lợi thế 0-1 trước Górnik Zabrze.

45+10' Michal Sacek gỡ hòa cho Górnik Zabrze Phút 45+10', Michal Sacek lập công sau đường kiến tạo của Erik Prekop, giúp Górnik Zabrze gỡ hòa 1-1 trước Fenerbahçe. Trận đấu trở lại thế cân bằng sau những diễn biến căng thẳng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Greenwood vào sân ngay đầu hiệp hai Phút 46', Mason Greenwood vào sân thay İrfan Can Kahveci. Sự thay đổi của Fenerbahçe diễn ra khi hai đội đang hòa 1-1, hứa hẹn tạo thêm sức sống cho mặt trận tấn công.

46' İsmail Yüksek vào sân đầu hiệp hai Phút 46', İsmail Yüksek vào sân thay Marco Asensio khi Fenerbahçe trở lại sau giờ nghỉ với tỷ số 1-1. Một sự điều chỉnh đáng chú ý trong thế trận đang cân bằng.

48' Fenerbahçe nhỉnh hơn sau giờ nghỉ Phút 48', Fenerbahçe tiếp tục kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 44 - 56 và nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 4 - 6 . Górnik Zabrze đang phải chịu sức ép, trong khi Fenerbahçe duy trì sự chủ động qua lợi thế phạt góc 2 - 3 .

60' Fenerbahçe kiểm soát, Górnik sắc bén hơn Phút 60' , Fenerbahçe kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 42 - 58 , nhưng Górnik Zabrze mới là đội dứt điểm nhiều hơn, 9 - 7 . Đội chủ nhà cũng có ưu thế về những cú sút trúng đích, 4 - 1 , khiến Fenerbahçe phải chống đỡ nhiều hơn dù nắm thế chủ động về thời lượng kiểm soát bóng.

63' Maksym Khlan vào sân ở phút 63 Phút 63', Maksym Khlan vào sân thay Maximilian Dietz. Trận đấu đang giữ thế cân bằng, nên sự điều chỉnh này có thể tiếp thêm năng lượng cho những phút còn lại.

63' Górnik Zabrze thay người ở phút 63 Phút 63', Sondre Liseth vào sân thay Erik Prekop. Górnik Zabrze và Fenerbahçe vẫn đang giằng co trong thế trận cân bằng.

66' Rafał Janicki nhận thẻ vàng Phút 66, Rafał Janicki nhận thẻ vàng. Trận đấu tiếp tục căng thẳng khi Górnik Zabrze và Fenerbahçe đang hòa 1-1.

70' Musaba vào sân, Aktürkoğlu rời cuộc chơi Phút 70, Anthony Musaba được tung vào sân thay Kerem Aktürkoğlu. Sự thay đổi này mang đến thêm lựa chọn cho Fenerbahçe trong phần còn lại của trận đấu.

70' Josema nhận thẻ vàng ở phút 70 Phút 70, Josema nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang giữ thế cân bằng với tỷ số 1-1.

72' Peter Federico vào sân Phút 72, Peter Federico vào sân thay Yvan Ikia Dimi. Sự thay đổi nhân sự diễn ra khi Górnik Zabrze và Fenerbahçe đang hòa 1-1, có thể tiếp thêm năng lượng cho những phút cuối.

72' Fenerbahçe cầm bóng, Górnik dứt điểm sắc hơn Phút 72 , Fenerbahçe kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 44 - 56, nhưng Górnik Zabrze mới là đội tạo sức ép trực diện khi dẫn 13 - 9 về dứt điểm và 5 - 1 ở các pha trúng đích. Thế trận vì vậy giằng co: Fenerbahçe giữ bóng nhiều hơn, còn Górnik nguy hiểm hơn mỗi khi lên bóng.

80' Oğuz Aydın vào sân, Talisca rời cuộc chơi Phút 80', Oğuz Aydın vào sân thay Talisca. Fenerbahçe có sự điều chỉnh khi trận đấu đang ở thế cân bằng 1-1.

81' Bruno Durdov vào sân Phút 81, Bruno Durdov được tung vào sân thay Lukas Sadilek. Górnik Zabrze và Fenerbahçe vẫn đang hòa 1-1, hứa hẹn những phút cuối đầy căng thẳng.

84' Fenerbahçe cầm bóng, Górnik tạo sức ép Bước sang phút 84, Fenerbahçe nhỉnh hơn về cầm bóng với 46 - 54, nhưng Górnik Zabrze mới là đội tạo ra sức ép rõ hơn khi có 6 - 2 cú sút trúng đích. Cán cân cứu thua 1 - 5 cho thấy Fenerbahçe đang phải chống đỡ nhiều hơn trong thế trận vẫn giằng co.

86' Nélson Semedo nhận thẻ vàng Phút 86, Nélson Semedo bị trọng tài rút thẻ vàng. Đây là thẻ phạt tiếp theo trong một trận đấu có nhiều va chạm.

88' Fenerbahçe thay người ở phút 88 Phút 88', Mert Müldür vào sân thay Nélson Semedo, khi Fenerbahçe điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối. Tỷ số 1-1 khiến quãng thời gian còn lại hứa hẹn căng thẳng.

90+1' Mason Greenwood nhận thẻ vàng Phút 90+1, Mason Greenwood nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận.

90+2' Fred nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+2, Fred nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận. Górnik Zabrze và Fenerbahçe vẫn đang giằng co ở tỷ số 1-1.

90+3' Mattéo Guendouzi nhận thẻ vàng cuối trận Phút 90+3', Mattéo Guendouzi nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận. Sức nóng vẫn hiện rõ khi hai đội đang bất phân thắng bại.

KT Kết thúc: Górnik Zabrze 1-1 Fenerbahçe Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:02 30/07/2026

Đội hình chính thức Górnik Zabrze Sơ đồ 4-3-3 Fenerbahçe Sơ đồ 4-2-3-1 1 Philipp Schulze 61 Michal Sacek 26 Rafał Janicki 20 Josema 64 Erik Janza 18 Lukas Sadilek 66 Maximilian Dietz 82 Kacper Urbański 7 Yvan Ikia Dimi 11 Erik Prekop 88 Taofeek Ismaheel 34 Mert Günok 27 Nélson Semedo 37 Milan Škriniar 15 Nathan Aké 24 Jayden Oosterwolde 6 Mattéo Guendouzi 7 Fred 17 İrfan Can Kahveci 10 Marco Asensio 9 Kerem Aktürkoğlu 94 Talisca Dự bị Górnik Zabrze 2 Patryk Warczak 4 Pawel Bochniewicz 19 Peter Federico 21 Ondrej Zmrzly 23 Sondre Liseth 28 Bastien Donio 29 Wiktor Kania 33 Maksym Khlan 34 Bruno Durdov Fenerbahçe 3 Archie Brown 4 Çağlar Söyüncü 5 İsmail Yüksek 11 Mason Greenwood 13 Tarık Çetin 18 Mert Müldür 20 Anthony Musaba 22 Levent Mercan 28 Bartuğ Elmaz Cập nhật đội hình lúc 00:23 30/07/2026

Górnik Zabrze Thống kê Fenerbahçe 48% Kiểm soát bóng 52% 15 Dứt điểm 14 6 Trúng đích 2 9 Phạt góc 7 8 Phạm lỗi 15 1 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Michal Sacek Górnik Zabrze 1 bàn Talisca Fenerbahçe 1 bàn Erik Prekop Górnik Zabrze 1 kiến tạo · điểm 7.1 Erik Janza Górnik Zabrze Điểm 7.52 Mert Günok Fenerbahçe Điểm 7.51 Milan Škriniar Fenerbahçe Điểm 7.43

Górnik Zabrze sẽ đối đầu Fenerbahçe tại Arena Zabrze lúc 01:00 ngày 30/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Điểm nhấn đáng chú ý trước trận nằm ở thống kê đối đầu gần nhất: Fenerbahçe giành chiến thắng, trong khi Górnik Zabrze chưa có lần vượt qua đối thủ.

Lợi thế đối đầu nghiêng về Fenerbahçe

Hai đội mới được ghi nhận chạm trán một lần gần nhất, và Fenerbahçe là bên giành phần thắng. Vì vậy, xét riêng trên dữ liệu đối đầu hiện có, đội khách bước vào trận đấu với lợi thế thống kê rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, con số này không phản ánh đầy đủ bối cảnh hiện tại của hai đội. Dữ liệu được cung cấp không bao gồm tỷ số trận trước, thời điểm diễn ra cuộc đối đầu, phong độ gần đây, vị trí tại giải hay khoảng cách điểm số. Do đó, chưa có đủ cơ sở để đánh giá xu hướng thi đấu dài hạn hoặc lợi thế tổng thể của mỗi bên.

Góc nhìn chiến thuật trước trận

Trong một trận đấu mà lợi thế đối đầu đang thuộc về Fenerbahçe, Górnik Zabrze cần tận dụng yếu tố sân nhà tại Arena Zabrze để tạo thế chủ động. Khả năng kiểm soát nhịp độ, giữ cự ly giữa các tuyến và hạn chế những khoảng trống khi chuyển trạng thái sẽ là những điểm quan trọng đối với đội chủ nhà.

Ở chiều ngược lại, Fenerbahçe có thể bước vào trận với sự tự tin nhất định từ kết quả đối đầu gần nhất. Dù vậy, dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật, cách vận hành, danh sách cầu thủ hay thông tin lực lượng của đội khách. Vì thế, chưa thể khẳng định đội nào sẽ sử dụng hệ thống nào hoặc cầu thủ nào đóng vai trò then chốt.

Lực lượng và đội hình

Chưa có thông tin về cầu thủ vắng mặt, chấn thương hoặc đội hình dự kiến của Górnik Zabrze và Fenerbahçe. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách hai đội triển khai trận đấu, nhưng không nên được suy đoán khi chưa có dữ liệu xác nhận.

Nhận định trận đấu

Fenerbahçe đang nắm lợi thế duy nhất về thống kê đối đầu được ghi nhận, còn Górnik Zabrze có điểm tựa sân nhà. Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi khả năng mỗi đội xử lý áp lực, duy trì sự cân bằng và tận dụng những thời điểm chuyển đổi trong thế trận.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài chưa có đủ dữ liệu để đưa ra dự đoán cụ thể về tỷ số hoặc kết quả chung cuộc. Lợi thế đối đầu giúp Fenerbahçe được đánh giá tích cực hơn trên phương diện thống kê, nhưng Górnik Zabrze vẫn có cơ hội tạo thế cân bằng khi thi đấu tại Arena Zabrze.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Górnik Zabrze · 0 thắng 0 hòa Fenerbahçe · 1 thắng Fenerbahçe 1 - 0 Górnik Zabrze FEN

Górnik Zabrze 5 trận gần nhất B B H B T Fenerbahçe 5 trận gần nhất T T T T T

Tình hình lực lượng Górnik Zabrze ✚ Kamil Lukoszek (No Eligibility) ✚ Michał Synoś (No Eligibility) ✚ Roberto Massimo (Patellar Tendon Problems) ✚ Jaroslaw Kubicki (No Eligibility) Fenerbahçe ✚ N'Golo Kanté (No Eligibility) ✚ Yiğit Fidan (No Eligibility) ✚ Yiğit Efe Demir (Unknown Injury) ✚ Abdou Aziz Fall (No Eligibility) ✚ Dorgeles Nene (No Eligibility) ✚ Amara Diouf (Fitness) ✚ Vedat Muriqi (Calf Muscle Tear) ✚ Nathan Aké (No Eligibility)