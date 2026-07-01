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    Thống kê trận đấu Górnik Zabrze 1-1 Fenerbahçe: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn30/07/2026 03:02

    Górnik Zabrze và Fenerbahçe chia điểm với tỷ số 1-1. Michal Sacek là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.49. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    12'
    Talisca (pen)
    Fenerbahçe
    45+10'
    Michal Sacek — kiến tạo Erik Prekop
    Górnik Zabrze
    Thẻ phạt
    11'
    Lukas Sadilek
    Górnik Zabrze
    28'
    Erik Janza 
    Górnik Zabrze
    41'
    Jayden Oosterwolde
    Fenerbahçe
    66'
    Rafał Janicki
    Górnik Zabrze
    70'
    Josema
    Górnik Zabrze
    86'
    Nélson Semedo
    Fenerbahçe
    90+1'
    Mason Greenwood
    Fenerbahçe
    90+2'
    Fred
    Fenerbahçe
    90+3'
    Mattéo Guendouzi
    Fenerbahçe
    Đồ thị diễn biến
    Górnik ZabrzeHT 45'Fenerbahçe

    Thống kê trận đấu

    Górnik ZabrzeThống kêFenerbahçe
    48%
    Kiểm soát bóng
    52%
    15
    Dứt điểm
    14
    6
    Trúng đích
    2
    9
    Phạt góc
    7
    8
    Phạm lỗi
    15
    1
    Việt vị
    2
    1
    Thủ môn cứu thua
    5
    Górnik Zabrze vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Michal Sacek
    Michal Sacek
    Górnik Zabrze
    1 bàn
    Talisca
    Talisca
    Fenerbahçe
    1 bàn
    Erik Prekop
    Erik Prekop
    Górnik Zabrze
    1 kiến tạo · điểm 7.1
    Erik Janza
    Erik Janza
    Górnik Zabrze
    Điểm 7.52
    Mert Günok
    Mert Günok
    Fenerbahçe
    Điểm 7.51
    Milan Škriniar
    Milan Škriniar
    Fenerbahçe
    Điểm 7.43

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Górnik Zabrze
    8.49
    Michal SacekMOTM1 bàn
    7.52
    Erik Janza
    7.1
    Erik Prekop1 KT
    6.81
    Josema
    6.76
    Peter Federico
    6.75
    Yvan Ikia Dimi
    6.67
    Sondre Liseth
    6.67
    Maksym Khlan
    6.66
    Philipp Schulze
    6.65
    Maximilian Dietz
    6.64
    Kacper Urbański
    6.63
    Taofeek Ismaheel
    6.61
    Rafał Janicki
    6.48
    Bruno Durdov
    6.22
    Lukas Sadilek
    Fenerbahçe
    7.73
    Talisca1 bàn
    7.51
    Mert Günok
    7.43
    Milan Škriniar
    7.29
    Nathan Aké
    7.27
    İsmail Yüksek
    7.04
    Mattéo Guendouzi
    6.83
    İrfan Can Kahveci
    6.77
    Kerem Aktürkoğlu
    6.66
    Mason Greenwood
    6.62
    Nélson Semedo
    6.61
    Jayden Oosterwolde
    6.59
    Fred
    6.58
    Marco Asensio
    6.57
    Anthony Musaba
    6.45
    Oğuz Aydın

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Górnik Zabrze
    Sơ đồ 4-1-4-1
    Fenerbahçe
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Philipp Schulze
    61
    Michal Sacek
    26
    Rafał Janicki
    20
    Josema
    64
    Erik Janza
    66
    Maximilian Dietz
    7
    Yvan Ikia Dimi
    18
    Lukas Sadilek
    82
    Kacper Urbański
    88
    Taofeek Ismaheel
    11
    Erik Prekop
    34
    Mert Günok
    27
    Nélson Semedo
    37
    Milan Škriniar
    15
    Nathan Aké
    24
    Jayden Oosterwolde
    6
    Mattéo Guendouzi
    7
    Fred
    17
    İrfan Can Kahveci
    10
    Marco Asensio
    9
    Kerem Aktürkoğlu
    94
    Talisca
    Dự bị
    Górnik Zabrze
    2 Patryk Warczak4 Pawel Bochniewicz19 Peter Federico21 Ondrej Zmrzly23 Sondre Liseth28 Bastien Donio29 Wiktor Kania33 Maksym Khlan34 Bruno Durdov
    Fenerbahçe
    3 Archie Brown4 Çağlar Söyüncü5 İsmail Yüksek11 Mason Greenwood13 Tarık Çetin18 Mert Müldür20 Anthony Musaba22 Levent Mercan28 Bartuğ Elmaz

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 12: Talisca  ghi bàn trên chấm phạt đền cho Fenerbahçe
    Phút 55: Michal Sacek lập công cho Górnik Zabrze (kiến tạo: Erik Prekop)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Górnik Zabrze · 0 thắng0 hòaFenerbahçe · 1 thắng
    22/07/2026
    Fenerbahçe
    1 - 0
    Górnik Zabrze
    FEN

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Górnik Zabrze
    5 trận gần nhất
    HBBHB
    Fenerbahçe
    5 trận gần nhất
    HTTTT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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