Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
45+10'
Michal Sacek — kiến tạo Erik Prekop
Górnik Zabrze
Thẻ phạt
11'
Lukas Sadilek
Górnik Zabrze
41'
Jayden Oosterwolde
Fenerbahçe
66'
Rafał Janicki
Górnik Zabrze
90+1'
Mason Greenwood
Fenerbahçe
90+3'
Mattéo Guendouzi
Fenerbahçe
Đồ thị diễn biến
Górnik ZabrzeHT 45'Fenerbahçe
Thống kê trận đấu
Górnik ZabrzeThống kêFenerbahçe
Górnik Zabrze vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Michal Sacek
Górnik Zabrze
1 bàn
Talisca
Fenerbahçe
1 bàn
Erik Prekop
Górnik Zabrze
1 kiến tạo · điểm 7.1
Erik Janza
Górnik Zabrze
Điểm 7.52
Mert Günok
Fenerbahçe
Điểm 7.51
Milan Škriniar
Fenerbahçe
Điểm 7.43
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Górnik Zabrze
8.49
Michal SacekMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Górnik Zabrze
Sơ đồ 4-1-4-1
Dự bị
Górnik Zabrze
2 Patryk Warczak4 Pawel Bochniewicz19 Peter Federico21 Ondrej Zmrzly23 Sondre Liseth28 Bastien Donio29 Wiktor Kania33 Maksym Khlan34 Bruno Durdov
Fenerbahçe
3 Archie Brown4 Çağlar Söyüncü5 İsmail Yüksek11 Mason Greenwood13 Tarık Çetin18 Mert Müldür20 Anthony Musaba22 Levent Mercan28 Bartuğ Elmaz
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 12: Talisca ghi bàn trên chấm phạt đền cho Fenerbahçe
Phút 55: Michal Sacek lập công cho Górnik Zabrze (kiến tạo: Erik Prekop)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Górnik Zabrze · 0 thắng0 hòaFenerbahçe · 1 thắng
22/07/2026
Fenerbahçe
1 - 0
Górnik Zabrze
FEN
Phong độ & thống kê mùa giải
Górnik Zabrze
5 trận gần nhất
HBBHB
Fenerbahçe
5 trận gần nhất
HTTTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)