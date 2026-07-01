Thống kê trận đấu Górnik Zabrze 1-1 Fenerbahçe: Hai đội chia điểm

Górnik Zabrze và Fenerbahçe chia điểm với tỷ số 1-1. Michal Sacek là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.49. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.