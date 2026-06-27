GTA 6 trên PS5 áp đảo Xbox với tỷ lệ đặt trước 6:1: Phân tích sức hút từ Sony Dữ liệu đặt trước GTA 6 cho thấy PS5 đang dẫn trước Xbox với tỷ lệ 6:1, vượt xa khoảng cách về thị phần phần cứng nhờ chiến lược marketing và tính năng độc quyền.

Sức hút của Grand Theft Auto 6 (GTA 6) đang tạo nên một cơn địa chấn trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử, đồng thời làm lộ rõ sự chênh lệch vị thế giữa hai gã khổng lồ phần cứng là Sony và Microsoft. Theo dữ liệu mới nhất từ IGN Finds, số lượng đơn đặt hàng trước của GTA 6 trên hệ máy PlayStation 5 (PS5) hiện đang cao gấp 6 lần so với Xbox Series X|S.

Logo GTA 6 xuất hiện phía trên các dòng máy PS5 và Xbox

Sự áp đảo vượt xa tỷ lệ thị phần phần cứng

Mặc dù PlayStation luôn giữ lợi thế về số lượng người dùng, nhưng khoảng cách 6:1 trong các đơn đặt hàng trước GTA 6 là một con số gây kinh ngạc. Để so sánh, tính đến ngày 31/03/2026, Sony đã báo cáo doanh số 93,7 triệu máy PS5. Trong khi đó, Microsoft dù không công bố số liệu chính thức nhưng các ước tính đặt doanh số Xbox Series X|S ở mức khoảng 34,7 triệu máy.

Điều này có nghĩa là trong khi lượng máy PS5 thực tế chỉ gấp khoảng 2,7 lần Xbox, thì sự quan tâm dành cho bom tấn của Rockstar trên hệ máy của Sony lại cao hơn gấp nhiều lần. Dưới đây là bảng so sánh tương quan giữa doanh số phần cứng và tỷ lệ đặt trước trò chơi:

Chỉ số so sánh PlayStation 5 Xbox Series X/S Doanh số máy (triệu đơn vị) 93,7 ~34,7 (ước tính) Tỷ lệ đặt trước GTA 6 6 1 Hệ số chênh lệch 2,7x 1,0x

Chiến lược marketing: Khi Sony chiếm lĩnh tâm trí game thủ

Các chuyên gia phân tích cho rằng sự thành công này không chỉ đến từ lượng người dùng có sẵn mà còn từ chiến dịch marketing bài bản của Sony. Có nhiều bằng chứng cho thấy Rockstar và PlayStation đã ký kết các thỏa thuận quảng bá độc quyền ngay khi giai đoạn đặt trước bắt đầu.

Sony đã khéo léo lồng ghép thông điệp rằng GTA 6 "Chơi tốt nhất trên PS5" (Plays Best on PS5). Hãng tập trung nhấn mạnh vào các trải nghiệm kỹ thuật đặc thù mà Xbox chưa thể hiện rõ nét trong các chiến dịch quảng cáo, bao gồm:

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Ngược lại, các nỗ lực quảng bá từ phía Microsoft bị đánh giá là khá mờ nhạt. Điều này dẫn đến một bộ phận người dùng lầm tưởng rằng GTA 6 có thể là một tựa game độc quyền hoặc ưu tiên cho hệ máy của Sony.

Áp lực kinh tế và rào cản từ chuỗi cung ứng

Bên cạnh yếu tố thương hiệu, các vấn đề về kinh tế cũng đang tác động trực tiếp đến quyết định của người mua. Microsoft dự kiến sẽ áp dụng một đợt tăng giá máy Xbox Series X|S vào ngày 01/08 tới đây. Trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt bộ nhớ đang đẩy chi phí sản xuất lên cao, cả PS5 và PS5 Pro cũng không tránh khỏi áp lực tăng giá.

Tuy nhiên, nếu Sony có thể duy trì mức giá ổn định trong những tháng cuối cùng trước khi game ra mắt, đặc biệt là trong kỳ nghỉ lễ quan trọng, lợi thế của họ sẽ càng được củng cố. Trong khi đó, Microsoft đang phải vật lộn với việc tích trữ đủ linh kiện để lắp ráp hệ thống mới, khiến nguồn cung trở nên khan hiếm.

Mặc dù PS5 đang chiếm ưu thế tuyệt đối về lượng đặt trước, một số nhà bán lẻ cũng đưa ra cảnh báo rằng nhu cầu quá lớn đối với GTA 6 có thể dẫn đến tình trạng cháy hàng thiết bị phần cứng trên diện rộng. Điều này đồng nghĩa với việc doanh số thực tế trong tương lai sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng đáp ứng của chuỗi cung ứng từ cả hai phía.