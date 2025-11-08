Tin mới

    Đời sống

    “Gửi nắng về bản” tại Đam Rông 2

    Hương Ly 11/08/2025 16:09

    Câu lạc bộ Nét Bút Xanh - thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam vừa phối hợp với Đoàn xã Đam Rông 2 tổ chức chương trình thanh niên tình nguyện hè 2025, với chủ đề “Gửi nắng về bản”.

    Ban tổ chức trao quà cho các em học sinh
    Ban tổ chức trao quà cho các em học sinh

    Chương trình mang đến 200 phần quà và 10 suất học bổng cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều hoạt động được triển khai như: gian hàng trò chơi dân gian, 5 gian hàng ẩm thực 0 đồng phục vụ thiếu nhi, tạo không khí vui tươi và gắn kết cộng đồng.

    Trao cờ Tổ quốc cho bà con hưởng ứng chiến dịch “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
    Trao cờ Tổ quốc cho bà con hưởng ứng chiến dịch “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tự hào Việt Nam"

    Đặc biệt, 100 lá cờ Tổ quốc được trao tặng cho người dân, hưởng ứng chiến dịch “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tự hào Việt Nam”.

    Thiếu nhi hào hứng tham gia trò chơi dân gian trong chương trình
    Thiếu nhi hào hứng tham gia trò chơi dân gian trong chương trình

    Theo Ban tổ chức, tổng giá trị các hoạt động hơn 100 triệu đồng, từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và mạnh thường quân. Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần san sẻ khó khăn, tiếp thêm nghị lực cho người dân và học sinh vùng sâu.

    Đông đảo người dân và thiếu nhi tham gia hoạt động tình nguyện
    Đông đảo người dân và thiếu nhi tham gia hoạt động tình nguyện

    Thông qua chương trình, là dịp để đoàn viên, thanh niên thể hiện trách nhiệm xã hội, xây dựng hình ảnh lớp trẻ năng động, nghĩa tình, chung sức vì cộng đồng. Đây cũng là một trong những điểm nhấn của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2025 tại địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững vùng khó khăn.

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          Đời sống
          “Gửi nắng về bản” tại Đam Rông 2
          • Mặc định

          Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

          Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO