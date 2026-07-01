Gyori ETO FC gỡ hòa, Atert Bissen đánh rơi chiến thắng Gyori ETO FC hòa 1-1 Atert Bissen tại ETO Park ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League. Ferber đưa Atert Bissen vượt lên, trước khi Krpic gỡ hòa cho đội chủ nhà; hai đội cùng chia điểm.

Gyori ETO FC 1 - 1 Atert Bissen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Gyori ETO FC tiếp đón Atert Bissen.

28' Atert Bissen mở tỷ số nhờ R. Ferber Phút 28', R. Ferber lập công cho Atert Bissen sau đường kiến tạo của T. Zeghdane, đưa đội khách vượt lên dẫn 0-1. Đây là khởi đầu đầy hứng khởi cho Atert Bissen.

31' T. Zeghdane nhận thẻ đỏ ở phút 31 Phút 31', T. Zeghdane của Atert Bissen nhận thẻ đỏ, khiến đội bóng này phải chơi thiếu người trong lúc đang dẫn 0-1.

35' N. Njie nhận thẻ vàng Phút 35, N. Njie của Gyori ETO FC nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo để tiền vệ này chơi thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

42' L. Marasi vào sân thay L. Correia Phút 42', L. Marasi vào sân thay L. Correia bên phía Atert Bissen. Đội khách tiếp tục điều chỉnh sau khi T. Zeghdane nhận thẻ đỏ, trong bối cảnh đang dẫn bàn.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Gyori ETO FC thay người đầu hiệp hai Phút 46', Gyori ETO FC đưa M. Szep vào sân thay M. Vitalis. Đội chủ nhà cần tạo khác biệt khi đang chơi hơn người.

46' Gyori ETO FC thay người đầu hiệp hai Phút 46' , Gyori ETO FC đưa M. Huszar vào sân thay N. Njie. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai trong bối cảnh đội bóng đang phải bám đuổi Atert Bissen.

46' Atert Bissen dẫn trước dù lép vế cầm bóng Bước sang phút 46', Gyori ETO FC kiểm soát bóng nhiều hơn với 56% - 44%, nhưng Atert Bissen mới là đội tạo ra sức ép rõ nét hơn qua số lần dứt điểm 3 - 7 và trúng đích 1 - 3. Đội chủ nhà cầm bóng nhưng chưa xuyên phá được hàng thủ đang bảo vệ lợi thế dẫn trước của Atert Bissen.

48' L. Almada Correia nhận thẻ vàng Phút 48, L. Almada Correia của Atert Bissen nhận thẻ vàng. Trong thế chỉ còn 10 người sau thẻ đỏ của T. Zeghdane, Atert Bissen càng phải thận trọng để bảo toàn lợi thế.

50' V. Djukanovic bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa Phút 50, V. Djukanovic của Gyori ETO FC sút hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội đưa trận đấu về thế cân bằng. Gyori ETO FC vẫn đang bị Atert Bissen dẫn 0-1.

58' Atert Bissen nguy hiểm hơn dù ít bóng Bước sang phút 58, Gyori ETO FC kiểm soát bóng nhiều hơn với 59% - 41%, nhưng Atert Bissen mới là đội tạo sức ép hiệu quả. Dứt điểm 4 - 7 và phạt góc 0 - 2 nghiêng về Atert Bissen, cho thấy Gyori cần thận trọng trước những pha lên bóng của đối thủ.

61' Gyori ETO FC thay người ở phút 61 Phút 61, Gyori ETO FC đưa B. Selyem vào sân thay S. Schon. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Gyori ETO FC đang bị dẫn 0-1 và có lợi thế quân số trước Atert Bissen.

64' Gyori ETO FC thay người ở phút 64 Phút 64, M. Lamin Mass vào sân thay C. Bumba bên phía Gyori ETO FC. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của đội chủ nhà trong bối cảnh đang bị Atert Bissen dẫn 0-1.

70' Gyori ETO FC thay người ở phút 70 Phút 70, K. Banati vào sân, thay V. Djukanovic bên phía Gyori ETO FC. Một sự điều chỉnh đáng chú ý trong bối cảnh đội chủ nhà đang tìm kiếm sự khởi sắc.

70' Atert Bissen điều chỉnh nhân sự ở phút 70 Phút 70, J. Rodrigues da Cruz vào sân thay L. Almada Correia bên phía Atert Bissen. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong bối cảnh đội khách đang phải chơi thiếu người.

70' Atert Bissen điều chỉnh nhân sự Phút 70', Atert Bissen đưa R. Fernandes vào sân thay K. Abi. Đây là điều chỉnh đáng chú ý khi đội bóng đang chơi thiếu người sau thẻ đỏ của T. Zeghdane.

71' Atert Bissen dẫn trước dù ít cầm bóng hơn Phút 71, Gyori ETO FC nhỉnh hơn về cầm bóng với 56% - 44%, nhưng Atert Bissen đang dẫn 0-1 và tạo ra nhiều dứt điểm hơn, 9 - 10, trong đó số lần trúng đích cũng vượt trội 2 - 3. Thế trận vì thế khá giằng co, với phạt góc cân bằng 2 - 2.

77' M. Krpic gỡ hòa trên chấm phạt đền Phút 77, M. Krpic thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Gyori ETO FC gỡ hòa 1-1. Trận đấu tại ETO Park trở lại thế cân bằng trong những phút cuối.

80' Atert Bissen điều chỉnh nhân sự Phút 80', M. Djalo vào sân thay R. Ferber bên phía Atert Bissen. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Atert Bissen đang phải chơi thiếu người.

80' Atert Bissen thay người ở phút 80 Phút 80, Atert Bissen thay người: K. Cabral vào sân, thế chỗ E. Veiga. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của đội khách trong những phút cuối.

81' B. Selyem nhận thẻ vàng ở phút 81 Phút 81, B. Selyem của Gyori ETO FC nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng khi hai đội vẫn bất phân thắng bại.

84' Thế trận giằng co ở phút 84 Phút 84, Gyori ETO FC nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 54% - 46%, nhưng Atert Bissen vẫn tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 10 - 11. Thế trận vì vậy khá giằng co trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, khi hai đội cùng có 3 - 3 cú sút trúng đích.

86' M. Huszar nhận thẻ vàng ở phút 86 Phút 86, M. Huszar của Gyori ETO FC nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ ba của Gyori ETO FC trong trận đấu.

87' J. Rodrigues da Cruz nhận thẻ vàng phút 87 Phút 87', J. Rodrigues da Cruz (Atert Bissen) nhận thẻ vàng. Những phút cuối đang diễn ra căng thẳng, buộc Atert Bissen phải thận trọng hơn.

KT Kết thúc: Gyori ETO FC 1-1 Atert Bissen Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:53 31/07/2026

Gyori ETO FC Thống kê Atert Bissen 55% Kiểm soát bóng 45% 10 Dứt điểm 15 3 Trúng đích 5 2 Phạt góc 3 15 Phạm lỗi 7 0 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Roman Ferber Atert Bissen 1 bàn Miljan Krpić Gyori ETO FC 1 bàn Toufik Zeghdane Atert Bissen 1 kiến tạo · điểm 5.6 Ádám Umathum Gyori ETO FC Điểm 7.6 Balázs Megyeri Gyori ETO FC Điểm 7.2

Thông tin trận đấu

Gyori ETO FC sẽ đối đầu Atert Bissen tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 31/07/2026 trên sân ETO Park.

Đây là màn so tài có sự tương phản rõ rệt về kết quả gần nhất. Gyori ETO FC vừa giành chiến thắng, còn Atert Bissen bước vào trận đấu sau một thất bại. Tuy nhiên, cán cân đối đầu trong hai lần gặp gần nhất đang ở trạng thái cân bằng.

Gyori ETO FC có điểm tựa từ phong độ gần nhất

Gyori ETO FC chỉ được cung cấp một kết quả gần nhất, nhưng đó là chiến thắng. Con số này chưa đủ để khẳng định một chuỗi phong độ dài, song vẫn cho thấy đội chủ nhà có sự khởi đầu tích cực trước cuộc đối đầu tại ETO Park.

Điểm đáng chú ý là Gyori ETO FC cần biến kết quả thuận lợi gần nhất thành sự chủ động trong trận đấu. Khi dữ liệu về các trận trước đó không được cung cấp, chưa thể kết luận đội bóng này đang duy trì sức mạnh ổn định trong thời gian dài. Vì vậy, màn trình diễn thực tế ở những phút đầu sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định thế trận.

Atert Bissen cần đứng dậy sau thất bại

Atert Bissen thua ở trận gần nhất. Kết quả này tạo ra áp lực nhất định, đặc biệt khi đội bóng phải thi đấu trên sân ETO Park. Dù vậy, một thất bại đơn lẻ chưa thể phản ánh toàn bộ năng lực của Atert Bissen, bởi nguồn thông tin hiện có không bao gồm thêm chuỗi kết quả hoặc các chỉ số chuyên môn khác.

Vì thế, nhiệm vụ trước mắt của Atert Bissen là duy trì sự chắc chắn và tránh để đối thủ kiểm soát trận đấu quá sớm. Khả năng phản ứng sau thất bại sẽ là một trong những điểm được theo dõi nhiều nhất, bởi đội khách cần tạo ra thế cân bằng thay vì để kết quả gần nhất tiếp tục chi phối tâm lý thi đấu.

Đối đầu cân bằng trong hai lần gần nhất

Hai lần gặp gần nhất giữa hai đội không tạo ra ưu thế tuyệt đối cho bên nào. Gyori ETO FC thắng một trận, trong khi Atert Bissen cũng thắng một trận; không có trận hòa nào trong khoảng đối đầu này.

Xu hướng đó cho thấy lịch sử gần đây không nghiêng hẳn về Gyori ETO FC dù đội bóng này có lợi thế sân nhà và kết quả gần nhất tích cực hơn. Ngược lại, Atert Bissen vẫn có cơ sở để bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định từ thành tích đối đầu. Tuy nhiên, không có tỷ số cụ thể được cung cấp, nên chưa thể đánh giá mức độ áp đảo của một trong hai chiến thắng.

Điểm then chốt về thế trận

Với dữ liệu hiện có, chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay các chỉ số như kiểm soát bóng và số lần dứt điểm. Do đó, không thể khẳng định trước cách bố trí nhân sự hoặc kế hoạch cụ thể của hai huấn luyện viên.

Ở góc độ nhận định, Gyori ETO FC nhiều khả năng muốn tận dụng lợi thế thi đấu tại ETO Park và sự hưng phấn từ chiến thắng gần nhất để tạo thế chủ động. Atert Bissen sẽ cần duy trì sự tập trung, đồng thời cho thấy khả năng phản ứng sau trận thua. Trận đấu có thể được định hình bởi đội nào kiểm soát tốt hơn giai đoạn đầu và duy trì được sự ổn định trong suốt thời gian thi đấu.

Nhận định trước trận

Gyori ETO FC đang có lợi thế nhất định về kết quả gần nhất và sân thi đấu, nhưng lịch sử đối đầu cho thấy Atert Bissen không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Sự cân bằng trong hai lần chạm trán gần nhất khiến trận đấu vẫn khó đoán nếu chỉ dựa trên phong độ đơn lẻ.

Nhìn chung, Gyori ETO FC có cơ sở để được đánh giá tích cực hơn trước giờ bóng lăn, trong khi Atert Bissen cần chứng minh rằng thất bại gần nhất không ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh. Kết quả chung cuộc sẽ phụ thuộc nhiều vào cách mỗi đội chuyển hóa trạng thái hiện tại thành màn trình diễn trên sân ETO Park.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Gyori ETO FC · 1 thắng 0 hòa Atert Bissen · 1 thắng Gyori ETO FC 0 - 1 Atert Bissen AB Atert Bissen 2 - 6 Gyori ETO FC GEF

Gyori ETO FC 5 trận gần nhất B H T H B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 6.0) 2 Thủng lưới Atert Bissen 5 trận gần nhất T H B B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 6 Thủng lưới