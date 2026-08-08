Hạ Accrington ST 2-1, Crewe giành vé đi tiếp tại League Cup
Bàn thắng ấn định ở phút 85 của Moore giúp Crewe đánh bại Accrington ST 2-1 trên sân Alexandra Stadium tại vòng 128 League Cup để giành vé đi tiếp, trong khi đối thủ ngậm ngùi chính thức bị loại.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Crewe tiếp đón Accrington ST.
- 7'J. Lankester sút phạt đền thành công, Crewe dẫn 1-0
Ngay ở phút 7, J. Lankester đã thực hiện thành công quả phạt đền để mở tỷ số 1-0 cho Crewe. Khởi đầu thuận lợi trên sân nhà giúp Crewe sớm nắm lợi thế trước Accrington ST.
- 12'Crewe kiểm soát thế trận sau bàn mở tỷ số
Nắm lợi thế dẫn 1-0 từ sớm, Crewe chủ động làm chủ cuộc chơi khi duy trì thời lượng cầm bóng vượt trội 73% - 27%. Ở phía đối diện, Accrington ST nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng chỉ số dứt điểm của hai bên vẫn đang ở mức 1-1 (trúng đích 0-0) sau 12 phút thi đấu.
- 24'Crewe làm chủ cuộc chơi sau bàn mở tỷ số
Sau 24 phút thi đấu, Crewe đang hoàn toàn kiểm soát thế trận sau khi vượt lên dẫn trước. Đội chủ nhà áp đảo về thời lượng giữ bóng với 72% - 28%, đồng thời vượt trội về số lần dứt điểm 8 - 1 so với Accrington ST để duy trì sức ép dồn dập.
- 38'Crewe làm chủ thế trận, ép sân Accrington ST
Tiến gần đến những phút cuối hiệp 1, Crewe hoàn toàn áp đảo Accrington ST với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 66% - 34%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương khi tạo ra 8 - 1 cú dứt điểm (trúng đích 1 - 0) và xứng đáng nắm lợi thế dẫn 1 - 0.
- 45+5'F. Rawson nhận thẻ vàng trước khi hiệp một khép lại
Phút 45+5', cầu thủ F. Rawson bên phía Accrington ST phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Tấm thẻ phạt ở những phút bù giờ cuối hiệp một phản ánh sự khó khăn của Accrington ST trong bối cảnh họ vẫn đang bị Crewe dẫn trước 1-0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 51'Crewe duy trì thế trận lấn lướt
Bước sang phút 51, Crewe tiếp tục duy trì lợi thế dẫn 1 - 0 trước Accrington ST nhờ thế trận chủ động. Dù thời lượng cầm bóng giữa hai đội không quá chênh lệch (52% - 48%), đội chủ nhà lại vượt trội ở khả năng hãm thành với 11 - 4 lần dứt điểm (trúng đích 2 - 0).
- 58'Accrington ST điều chỉnh nhân sự: T. Moore vào sân
Phút 58, Accrington ST thực hiện sự thay đổi người khi T. Moore được tung vào sân thay cho D. Matthews. Trong bối cảnh đang bị Crewe dẫn trước 1-0 và chưa tung ra cú dứt điểm trúng đích nào từ đầu trận, đội khách rất cần sự tươi mới trên hàng công để tìm kiếm bàn gỡ.
- 61'Crewe điều chỉnh nhân sự, J. Tabiner vào sân
Phút 61, Crewe quyết định thay đổi nhân sự khi tung J. Tabiner vào sân thế chỗ J. Lankester. Đang nắm lợi thế dẫn 1-0, đội chủ sân Alexandra Stadium muốn bổ sung nguồn năng lượng mới để duy trì sự chủ động trong trận đấu thuộc vòng League Cup.
- 62'Accrington ST tăng cường nhân sự, S. Mols vào sân
Phút 62, Accrington ST thực hiện sự thay đổi người khi S. Mols được tung vào sân thay thế cho A. Henderson. Trong bối cảnh đang bị Crewe dẫn 1-0 từ phút thứ 7, đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của S. Mols sẽ mang lại làn gió mới cho thế trận tấn công.
- 62'Accrington ST làm mới hàng công với C. Caton
Phút 62, Accrington ST quyết định đưa C. Caton vào sân thế chỗ C. Stockton. Đội khách cần làn gió mới trên hàng công nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong thế bị Crewe dẫn 1-0.
- 63'Crewe duy trì thế dẫn bàn trước Accrington ST
Bước sang phút 63, Crewe vẫn nắm lợi thế dẫn 1-0 trước Accrington ST trong thế trận kiểm soát bóng tương đối cân bằng 51% - 49%. Đội chủ nhà tạo ra sự khác biệt nhờ khả năng dứt điểm hiệu quả hơn khi sở hữu 11 - 6 lần hãm thành, trong đó có 2 - 0 lần trúng đích.
- 65'F. Rawson lập công gỡ hòa 1-1 cho Accrington ST
Phút 65, F. Rawson lên tiếng đúng lúc để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Accrington ST trong chuyến làm khách trước Crewe. Từng phải nhận thẻ vàng ở cuối hiệp một, cầu thủ này đã lập công quan trọng, đưa cục diện trận đấu trên sân Alexandra Stadium trở lại thế cân bằng.
- 72'Phút 72: Crewe tung A. Thibaut vào sân
Phút 72, Crewe thực hiện sự thay đổi người khi A. Thibaut được tung vào sân để thay cho J. White. Sau khi bị đối thủ gỡ hòa 1-1, đội chủ sân Alexandra Stadium cần thêm làn gió mới nhằm gia tăng sức ép và lấy lại thế chủ động.
- 74'J. Anderson nhận thẻ vàng ở phút 74
Phút 74, J. Anderson bên phía Accrington ST phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trong thế trận cân bằng với tỷ số 1-1, đội khách đang phải thi đấu thận trọng hơn nhằm tránh những án phạt không đáng có ở giai đoạn cuối trận.
- 77'Crewe và Accrington ST giằng co kịch tính
Tiến về phút 77, trận đấu giữa Crewe và Accrington ST vẫn ở thế cân bằng với tỷ số 1-1. Crewe nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ cầm bóng 52% - 48% cũng như số lần dứt điểm 13 - 9, tuy nhiên tính hiệu quả chưa cao khi chỉ số trúng đích của hai bên chỉ là 2 - 1. Cuộc đọ sức diễn ra rất quyết liệt khi số lần phạm lỗi dừng ở mức ngang ngửa 9 - 9.
- 79'Accrington ST làm mới nhân sự ở những phút cuối
Phút 79, Accrington ST thực hiện sự thay đổi người khi F. Sass được tung vào sân thay cho D. Tutonda. Đội khách muốn bổ sung thêm nguồn năng lượng mới trong khoảng thời gian then chốt khi tỷ số trận đấu đang là 1-1.
- 79'Accrington ST làm mới đội hình ở phút 79
Phút 79, Accrington ST quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung C. Brown vào sân thay cho S. Conneely. Trong thế trận đang hòa 1-1 ở những phút cuối, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia tăng thể lực và sự chủ động trước Crewe.
- 82'Crewe thay người, L. Moore vào sân ở phút 82
Phút 82, đội chủ nhà Crewe thực hiện sự thay đổi người khi L. Moore được tung vào sân thế chỗ J. Gibson. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp Crewe tạo nên đột biến ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 85'L. Moore đưa Crewe vượt lên dẫn 2-1 ở phút 85
Phút 85, nhận đường chuyền từ L. Billington, L. Moore dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Crewe. Bàn thắng ở những phút cuối giúp đội chủ sân Alexandra Stadium tái lập thế dẫn trước quan trọng trước Accrington ST.
- 90+2'D. Love nhận thẻ vàng ở phút bù giờ
Phút 90+2', D. Love bên phía Accrington ST phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đang bị Crewe dẫn 2-1 ở những phút cuối trận, tấm thẻ phạt này phản ánh sự nôn nóng và bế tắc của đội khách.
- 90'Crewe gồng mình bảo toàn lợi thế ở phút 90
Bước sang phút 90, Crewe đang nỗ lực bảo toàn tỷ số 2-1 trong thế trận giằng co với tỷ lệ kiểm soát bóng 51% - 49%. Dù nhỉnh hơn về số cú dứt điểm (14 - 12), đội chủ nhà chịu áp lực không nhỏ từ các quả phạt góc (1 - 5) và phải nhờ đến 2 lần cứu thua để đứng vững trước sức ép cuối trận.
- KTKết thúc: Crewe 2-1 Accrington ST
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.
Cập nhật lúc 23:00 08/08/2026
Cuộc đối đầu giữa Crewe và Accrington ST trong khuôn khổ EFL Cup (Carabao Cup) sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Alexandra Stadium. Đây là màn so tài thu hút sự chú ý khi cả hai đội bóng bước vào trận đấu với mục tiêu duy nhất là giành tấm vé đi tiếp.
Tính chất sinh tử của trận đấu loại trực tiếp
Khác với các giải đấu tính điểm, cuộc chạm trán tại EFL Cup áp dụng thể thức loại trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc đội chiến thắng sẽ giành quyền bước tiếp vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ chính thức bị loại khỏi giải đấu.
Yếu tố loại trực tiếp khiến áp lực đè nặng lên cả Crewe lẫn Accrington ST. Do không có cơ hội sửa sai ở các lượt trận sau, hai câu lạc bộ buộc phải thi đấu tập trung tối đa và thận trọng trong từng khoảnh khắc trên sân.
Thế cân bằng trong thành tích đối đầu
Xét về lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất, sự tương quan lực lượng giữa Crewe và Accrington ST đang ở mức cân bằng tuyệt đối. Cụ thể, Crewe đã giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và để thua 2 trận trước Accrington ST.
Thống kê này phản ánh sự ngang tài ngang sức và không đội bóng nào nắm lợi thế áp đảo rõ rệt. Cuộc tái đấu sắp tới trên sân Alexandra Stadium vì thế hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng giằng co khi cả hai đội đều nỗ lực phá vỡ thế cân bằng để đi tiếp.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)