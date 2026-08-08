Hạ Accrington ST 2-1, Crewe giành vé đi tiếp tại League Cup

77' Crewe và Accrington ST giằng co kịch tính

Tiến về phút 77, trận đấu giữa Crewe và Accrington ST vẫn ở thế cân bằng với tỷ số 1-1. Crewe nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ cầm bóng 52% - 48% cũng như số lần dứt điểm 13 - 9, tuy nhiên tính hiệu quả chưa cao khi chỉ số trúng đích của hai bên chỉ là 2 - 1. Cuộc đọ sức diễn ra rất quyết liệt khi số lần phạm lỗi dừng ở mức ngang ngửa 9 - 9.