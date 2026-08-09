Hạ ADO Den Haag 2-0, AZ Alkmaar khởi đầu suôn sẻ tại vòng 1 Eredivisie Nhờ các bàn thắng của Daal và Stengs trong hiệp hai, AZ Alkmaar đánh bại ADO Den Haag 2-0 trên sân AFAS Stadion tại vòng 1 Eredivisie, giúp đội chủ nhà có trọn vẹn niềm vui khởi đầu trong khi đội khách nhận thất bại ngay trận ra quân.

AZ Alkmaar 2 - 0 ADO Den Haag Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu AZ Alkmaar tiếp đón ADO Den Haag.

12' AZ Alkmaar và ADO Den Haag khởi đầu giằng co Sau 12 phút bóng lăn, AZ Alkmaar và ADO Den Haag đang tạo ra thế trận giằng co với tỷ số 0-0 . Dù AZ Alkmaar nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng với 56% - 44% , đôi bên đều thi đấu thận trọng và cùng sở hữu 1-1 cú dứt điểm trúng đích. Trong khi đó, ADO Den Haag nhỉnh hơn ở các tình huống cố định khi tỷ lệ phạt góc đang là 0-2 .

24' AZ Alkmaar áp đảo, duy trì thế dẫn bàn Trải qua 24 phút thi đấu, AZ Alkmaar hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 61% - 39% cùng lợi thế dẫn 1-0. Đội chủ nhà liên tục gia tăng sức ép khi đã thực hiện 6 - 2 lần dứt điểm (trúng đích 2 - 1) và hưởng 5 - 3 quả phạt góc, đẩy ADO Den Haag vào thế vất vả chống đỡ.

36' AZ Alkmaar lấn lướt nhưng chưa thể mở tỷ số Tính đến phút 36, AZ Alkmaar là đội thi đấu chủ động hơn khi nắm 56% - 44% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà liên tục gia tăng sức ép với chỉ số dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 1) và vượt trội về số quả phạt góc 7 - 3, song bàn thắng vẫn chưa xuất hiện.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' AZ Alkmaar gia tăng sức ép ngay đầu hiệp hai Bước sang những phút đầu hiệp hai, AZ Alkmaar tiếp tục duy trì thế chủ động với 59% - 41% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà liên tục ép sân khi vượt trội về chỉ số dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 2 - 1) cùng 7 - 3 quả phạt góc, nhưng bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa xuất hiện.

57' ADO Den Haag điều chỉnh nhân sự ở phút 57 Phút 57, ban huấn luyện ADO Den Haag đưa ra sự thay đổi nhân sự trên sân. I. de Ruijter được tung vào sân để thế chỗ cho J. Hawkins .

57' ADO Den Haag tung M. Jimenez vào sân thay F. de Bruin Phút 57, ADO Den Haag thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Jimenez được tung vào sân thế chỗ cho F. de Bruin . Đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ giúp tạo ra đột biến trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0.

57' AZ Alkmaar điều chỉnh hàng công, C. Stengs vào sân Phút 57, AZ Alkmaar thực hiện sự thay đổi người khi C. Stengs được tung vào sân thế chỗ cho Weslley Patati . Dù đang áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng với 60%, đội chủ nhà vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc 0-0 và hy vọng làn gió mới này sẽ tạo ra khác biệt trên hàng công.

57' AZ Alkmaar làm mới hàng công với T. Parrott Phút 57, AZ Alkmaar quyết định đưa T. Parrott vào sân thay thế cho M. Meerdink. Dù đang áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với 60%, đội chủ nhà vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc và kỳ vọng sự thay đổi này sẽ tạo ra đột biến khi tỷ số đang là 0-0.

60' AZ Alkmaar gia tăng áp lực nhưng chưa thể mở tỷ số Bước sang phút 60, AZ Alkmaar tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 61% - 39% và tạo ra sức ép dồn dập. Tuy nhiên, dù vượt trội ở chỉ số dứt điểm 9-5 (trúng đích 2-1 ) cùng 8-4 tình huống phạt góc, đội chủ nhà vẫn chưa thể khai thông bế tắc trước phòng tuyến kiên cố của ADO Den Haag.

61' R. Daal xé lưới ADO Den Haag, mở tỷ số cho AZ Alkmaar Phút 61, R. Daal đã tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho AZ Alkmaar trên sân AFAS Stadion. Pha lập công quan trọng giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước và khai thông thế bế tắc trong cuộc đối đầu với ADO Den Haag.

64' ADO Den Haag điều chỉnh nhân sự sau bàn thua Phút 64, ADO Den Haag quyết định làm mới đội hình khi tung N. Thomas vào sân thay cho D. van Mieghem . Bị AZ Alkmaar dẫn trước 1-0 từ phút 61, đội khách buộc phải đưa ra sự thay đổi nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa.

64' ADO Den Haag điều chỉnh nhân sự: J. Bal vào sân Phút 64, ADO Den Haag quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung J. Bal vào sân thay cho E. Rottier . Ngay sau khi bị AZ Alkmaar vượt lên dẫn 1-0 ở phút 61, đội khách cần nhân tố mới trên hàng công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

68' C. Stengs nhân đôi cách biệt cho AZ Alkmaar Phút 68, C. Stengs ghi bàn nhân đôi cách biệt cho AZ Alkmaar từ đường kiến tạo của K. Smit, nâng tỷ số lên 2-0 . Lợi thế hai bàn nhanh chóng giúp đội chủ nhà gia tăng sự chủ động ngay trên sân AFAS Stadion.

72' AZ Alkmaar điều chỉnh nhân sự: H. de Wit thay K. Smit Phút 72, AZ Alkmaar thực hiện sự thay đổi người khi H. de Wit vào sân thế chỗ cho K. Smit . Nắm lợi thế dẫn 2-0, đội chủ sân AFAS Stadion chủ động làm mới lực lượng nhằm củng cố thế trận trong những phút còn lại.

72' AZ Alkmaar duy trì thế áp đảo ở phút 72 Bước sang phút 72, AZ Alkmaar tiếp tục duy trì thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 58% - 42% cùng lợi thế dẫn trước 2 - 0. Đội chủ nhà liên tục gây ép sân khi áp đảo ở chỉ số dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 4 - 1) và vượt trội về số quả phạt góc 8 - 5. Ở chiều ngược lại, ADO Den Haag buộc phải phạm lỗi tới 6 - 11 lần nhằm gián đoạn các đợt lên bóng của đối phương.

73' AZ Alkmaar thay người, M. de Wit vào sân ở phút 73 Phút 73, AZ Alkmaar quyết định có sự thay đổi nhân sự khi M. de Wit được tung vào sân để thay thế cho M. Chavez Garcia . Đang nắm lợi thế dẫn 2-0 an toàn, ban huấn luyện đội chủ nhà tiếp tục đưa ra những điều chỉnh nhằm giữ vững thế chủ động trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

74' J. Kilo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo Phút 74, J. Kilo bên phía ADO Den Haag phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi thô bạo. Trong thế bị AZ Alkmaar dẫn trước 2-0, tấm thẻ phạt này càng khiến đội khách gặp thêm khó khăn trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

81' AZ Alkmaar điều chỉnh nhân sự: A. Oufkir vào sân Phút 81, AZ Alkmaar thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Oufkir được tung vào sân thay cho R. Daal. Với lợi thế dẫn trước 2-0, đội bóng đang chủ động đưa ra những điều chỉnh nhằm duy trì sự an toàn trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

84' AZ Alkmaar kiểm soát cuộc chơi ở phút 84 Tiến về phút 84, AZ Alkmaar vẫn duy trì lợi thế an toàn 2-0 nhờ khả năng làm chủ cuộc chơi nhỉnh hơn với tỷ lệ cầm bóng 55% - 45%. Đội khách ADO Den Haag dù rất cố gắng nhưng tỏ ra kém hiệu quả trong các đợt hãm thành, thể hiện qua chỉ số dứt điểm trúng đích 4-1 nghiêng về phía AZ Alkmaar (tổng số dứt điểm 11-8).

85' ADO Den Haag tung L. Wilhelm vào sân ở phút 85 Phút 85, ADO Den Haag có sự thay đổi nhân sự khi L. Wilhelm được tung vào sân để thay cho P. Mulder . Trong bối cảnh đang bị AZ Alkmaar dẫn 2-0, đây là nỗ lực điều chỉnh muộn mằn của đội khách nhằm tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối trận.

KT Kết thúc: AZ Alkmaar 2-0 ADO Den Haag Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 03:52 09/08/2026

Đội hình chính thức AZ Alkmaar Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Leeroy Echteld ADO Den Haag Sơ đồ 4-3-3 · HLV Robin Peter 28 Jari De Busser 22 Elijah Dijkstra 3 Wouter Goes 16 Lewis Schouten 15 Mateo Chávez 21 Dave Kwakman 6 Peer Koopmeiners 7 Weslley Patati 10 Kees Smit 11 Ro-Zangelo Daal 35 Mexx Meerdink 1 Kilian Nikièma 3 Pascal Mulder 15 Milan Hokke 4 Matteo Waem 18 Sekou Sylla 25 Juho Kilo 16 Finn de Bruin 17 Jalen Hawkins 7 Daryl van Mieghem 46 Yannick Eduardo 11 Evan Rottier Dự bị AZ Alkmaar 1 Rome Jayden Owusu-Oduro 18 Rion Ichihara 23 Billy van Duijl 34 Mees De Wit 2 Seiya Maikuma 24 Ayoub Oufkir 75 Hessel de Wit 62 Julian Oerip 14 Calvin Stengs ADO Den Haag 20 Caleb Kramer 12 Sem Eekhout 10 Illaijh de Ruijter 35 Sanyika Bergtop 22 Lasse Wilhelm 8 Jan Žambůrek 14 Mylian Jimenez 32 Dani van Loenen 19 Luka Reischl Cập nhật đội hình lúc 01:30 09/08/2026

AZ Alkmaar Thống kê ADO Den Haag 53% Kiểm soát bóng 47% 12 Dứt điểm 9 4 Trúng đích 1 9 Phạt góc 7 9 Phạm lỗi 14 4 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Ro-Zangelo Daal AZ Alkmaar 1 bàn Calvin Stengs AZ Alkmaar 1 bàn Kees Smit AZ Alkmaar 1 kiến tạo · điểm 7.9 Dave Kwakman AZ Alkmaar Điểm 7.3 Juho Kilo ADO Den Haag Điểm 7.3 Lewis Schouten AZ Alkmaar Điểm 7.2

Thời gian: 02h00 ngày 09/08/2026 | Giải đấu: VĐQG Hà Lan (Eredivisie) | Sân vận động: AFAS Stadion

Trận đấu giữa AZ Alkmaar và ADO Den Haag trên sân vận động AFAS Stadion hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài đáng chú ý tại giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie). Cả hai đội bóng bước vào cuộc đối đầu này với mục tiêu tích lũy những điểm số đầu tiên để tạo đà cho chặng đường phía trước.

Thành tích đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng

Bên cạnh yếu tố sân nhà, lịch sử chạm trán gần đây đang mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, AZ Alkmaar chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 trận trước ADO Den Haag.

Trên bảng xếp hạng Eredivisie hiện tại, AZ Alkmaar tạm xếp ở vị trí thứ 11 khi chưa có điểm nào. Trong khi đó, ADO Den Haag đứng ở vị trí thứ 14 và cũng chưa ghi nhận điểm số nào. Dù mùa giải mới bắt đầu, kết quả của cuộc so tài trực tiếp này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thứ hạng khởi đầu của hai đội.

Đánh giá cục diện trận đấu

Nhờ lợi thế thi đấu trên mặt sân quen thuộc AFAS Stadion cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn, AZ Alkmaar được đánh giá có nhiều cơ hội để làm chủ thế trận. Sự tự tin từ những kết quả khả quan trong quá khứ sẽ là điểm tựa lớn cho đội bóng này.

Ở chiều ngược lại, ADO Den Haag chắc chắn sẽ thi đấu tập trung nhằm hạn chế sức ép từ đối thủ và tìm kiếm cơ hội thuận lợi ngay trên sân khách. Việc phải thi đấu xa nhà luôn là thử thách, nhưng quyết tâm có điểm sẽ thúc đẩy đội khách chơi quyết liệt trong suốt 90 phút.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất AZ Alkmaar · 3 thắng 1 hòa ADO Den Haag · 1 thắng AZ Alkmaar 2 - 1 ADO Den Haag AA ADO Den Haag 2 - 2 AZ Alkmaar Hòa ADO Den Haag 1 - 0 AZ Alkmaar ADH AZ Alkmaar 4 - 0 ADO Den Haag AA ADO Den Haag 0 - 1 AZ Alkmaar AA

AZ Alkmaar 5 trận gần nhất T T T H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới ADO Den Haag 5 trận gần nhất H T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Excelsior 1 1 0 0 +4 3 T 2 Telstar 1 1 0 0 +1 3 T 3 Fortuna Sittard 0 0 0 0 0 0 … 10 Utrecht 0 0 0 0 0 0 11 AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 12 Sparta Rotterdam 0 0 0 0 0 0 13 Willem II 0 0 0 0 0 0 14 ADO Den Haag 0 0 0 0 0 0 15 GO Ahead Eagles 0 0 0 0 0 0 …

Tình hình lực lượng AZ Alkmaar ✚ J. Clasie (Inactive) ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ D. Kasius (Inactive) ✚ A. Natali (Inactive) ✚ R. Robbemond (Inactive) ✚ M. Sin (Inactive) ✚ J. Clasie (Inactive) ✚ J. Hornkamp (Injury) ADO Den Haag ✚ D. Barany (Inactive) ✚ C. Peupion (Knee Injury) ✚ P. Mulder (Inactive) ✚ D. Barany (Inactive) ✚ C. Peupion (Knee Injury) ✚ P. Mulder (Inactive)