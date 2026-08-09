Hạ Alverca 2-0, FC Porto khởi đầu thuận lợi tại Primeira Liga Thắng Alverca 2-0 nhờ các pha lập công của Silva và Veiga trên sân Estádio do Dragão ở vòng 1 Primeira Liga, FC Porto khởi đầu mùa giải thuận lợi, trong khi đội khách Alverca phải ra về trắng tay.

FC Porto 2 - 0 Alverca Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Porto tiếp đón Alverca.

8' Matheus Mendes sớm nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 8, Matheus Mendes bên phía Alverca đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi thô bạo. Trong thế bị dẫn trước 1-0 và chịu áp lực lớn từ FC Porto, tấm thẻ phạt sớm này càng khiến đội khách gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì thế trận.

9' Andre Silva mở tỷ số cho FC Porto trên chấm phạt đền Phút 9, Andre Silva thực hiện thành công quả phạt đền để đưa FC Porto vươn lên dẫn 1-0 . Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà tạo ra lợi thế quan trọng trong cuộc đối đầu với Alverca.

13' FC Porto áp đảo Alverca sau bàn mở tỷ số Mới qua 13 phút thi đấu, FC Porto đang tạo nên thế trận áp đảo hoàn toàn sau khi dẫn trước 1 - 0. Đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 86% - 14% và ghi nhận chỉ số dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), khiến Alverca chỉ biết co cụm chịu trận.

25' FC Porto duy trì thế chủ động sau bàn mở tỷ số Cán mốc 25 phút thi đấu, FC Porto tiếp tục làm chủ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng 57% - 43% . Dù Alverca nỗ lực đẩy cao đội hình và nhỉnh hơn về số cú dứt điểm ( 2 - 3 ), FC Porto vẫn là đội tận dụng cơ hội tốt hơn với chỉ số dứt điểm trúng đích 1 - 0 để duy trì lợi thế dẫn bàn.

38' FC Porto kiểm soát nhịp độ, duy trì lợi thế Trận đấu bước sang phút 38, FC Porto tiếp tục kiểm soát nhịp độ với 56% - 44% thời lượng cầm bóng. Mặc dù tổng số cú dứt điểm của hai đội là ngang bằng 3 - 3 , sự khác biệt nằm ở độ chính xác khi đội chủ nhà nhỉnh hơn 2 - 0 về số lần dứt điểm trúng đích để duy trì lợi thế 1 - 0 trước Alverca.

43' N. Touaizi nhận thẻ vàng sau hành vi kéo người Phút 43, N. Touaizi bên phía Alverca phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống kéo người phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ vàng thứ hai mà đội khách phải nhận trong hiệp một, trong bối cảnh họ vẫn đang chịu bị FC Porto dẫn trước 1-0.

44' G. Veiga đá phạt đền thành công, FC Porto dẫn 2-0 Phút 44, G. Veiga thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên 2-0 cho FC Porto. Bàn thắng nhân đôi cách biệt giúp đội chủ nhà tạo ra lợi thế rất lớn trước Alverca ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Alverca nỗ lực dâng cao dù bị dẫn 2 - 0 Bước sang phút 50, dù đang bị FC Porto dẫn 2 - 0, Alverca vẫn nỗ lực dâng cao tìm bàn rút ngắn tỷ số. Đội khách tỏ ra tích cực hãm thành với chỉ số dứt điểm 5 - 9 cùng 4 - 6 quả phạt góc, nhưng FC Porto vẫn kiểm soát tốt thế trận nhờ 53% - 47% thời lượng giữ bóng và tỏ ra nguy hiểm hơn ở số dứt điểm trúng đích 3 - 2.

52' Y. Bojang nhận thẻ vàng sau pha ngáng chân Phút 52, tiền vệ Y. Bojang bên phía Alverca phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân đối phương. Đội khách tiếp tục gặp thêm áp lực tâm lý trong nỗ lực bám đuổi khi đang bị FC Porto dẫn trước 2-0.

58' FC Porto điều chỉnh nhân sự, B. Sainz thế chỗ William Gomes Phút 58, FC Porto quyết định đưa B. Sainz vào sân để thay thế cho William Gomes . Trong thế trận đang dẫn 2-0 trên sân nhà Estádio do Dragão, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà duy trì sức ép và làm mới hàng công trong hiệp 2.

58' FC Porto tung P. Rosario vào sân thay A. Varela Phút 58, FC Porto có sự thay đổi nhân sự khi P. Rosario được tung vào sân để thế chỗ A. Varela . Đang nắm lợi thế dẫn 2-0, đội chủ nhà có thể muốn củng cố tuyến giữa nhằm duy trì sự chủ động tại Estádio do Dragão.

60' Phút 60: Alverca tung S. J. Merheg vào thay V. Semedo Phút 60, Alverca thực hiện sự thay đổi nhân sự khi đưa S. J. Merheg vào sân thay thế cho V. Semedo . Trong thế bị FC Porto dẫn trước 2-0, đội khách đang rất cần những làn gió mới để hy vọng cải thiện tình thế.

60' Alverca rút Y. Bojang rời sân, trao cơ hội cho Chissumba Phút 60, Alverca thực hiện sự thay đổi người khi Chissumba được tung vào sân thay cho Y. Bojang . Sau khi đã phải nhận thẻ vàng ở phút 52, Y. Bojang rời sân trong bối cảnh đội khách đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp làm mới hàng công khi bị FC Porto dẫn 2-0.

63' Alverca nỗ lực hãm thành dù bị FC Porto dẫn 2-0 Bước sang phút 63, dù đang bị FC Porto dẫn 2-0, Alverca vẫn thi đấu đầy nỗ lực nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Đội khách liên tục tổ chức hãm thành và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 6 - 12 cùng 4 - 7 quả phạt góc, buộc hàng thủ Porto phải có 4 - 2 lần cứu thua. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn giữ được sự chủ động nhờ nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 53% - 47%.

74' Alverca điều chỉnh nhân sự: Z. Kassary thế chỗ Ian Luccas Phút 74, Alverca quyết định thực hiện sự thay đổi người khi Z. Kassary được tung vào sân thay thế cho Ian Luccas . Trong bối cảnh đang bị FC Porto dẫn trước 2-0, đội khách rất cần làn gió mới nhằm cải thiện thế trận trong khoảng thời gian còn lại.

74' FC Porto thay người: N. Perez vào thế chỗ M. Fernandes Phút 74, FC Porto thực hiện sự thay đổi nhân sự khi N. Perez được tung vào sân để thay cho M. Fernandes . Trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0, đại diện chủ nhà có những tính toán điều chỉnh lực lượng nhằm duy trì sự chủ động trên sân Estádio do Dragão.

75' FC Porto điều chỉnh nhân sự: R. Mora thế chỗ G. Veiga Phút 75, FC Porto thực hiện sự thay đổi người khi R. Mora được tung vào sân thay thế G. Veiga . Trong bối cảnh đang dẫn trước 2-0 trên sân nhà Estádio do Dragão, đây có thể là bước đi nhằm duy trì sự tươi mới cho lối chơi của đội chủ nhà ở thời điểm cuối trận.

75' Alverca nỗ lực dứt điểm nhưng FC Porto vẫn nắm lợi thế Bước sang phút 75, FC Porto duy trì thế chủ động với 56% - 44% thời lượng kiểm soát bóng và bảo vệ vững chắc tỷ số 2-0. Dù Alverca nỗ lực gia tăng sức ép với số lần dứt điểm nhỉnh hơn là 9 - 13 (trúng đích 4 - 5), sự tập trung của hàng thủ chủ nhà thể hiện qua chỉ số cứu thua 5 - 2 đã vô hiệu hóa hoàn toàn các cơ hội của đội khách.

79' Alverca làm mới nhân sự, M. Essimi vào sân ở phút 79 Phút 79, Alverca quyết định thực hiện sự thay đổi người khi M. Essimi được tung vào sân thế chỗ Figueiredo . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm phương án làm mới đội hình trong nỗ lực bám đuổi khi bị FC Porto dẫn 2-0.

82' FC Porto thay người: D. Gul thế chỗ Andre Silva Phút 82, FC Porto thực hiện sự thay đổi nhân sự khi D. Gul được tung vào sân thay cho Andre Silva . Đội chủ nhà hiện đang nắm lợi thế dẫn 2-0 và việc bổ sung cầu thủ mới sẽ giúp củng cố thể lực cho những phút cuối trận.

87' FC Porto gồng mình bảo toàn lợi thế trước Alverca Bước sang phút 87, FC Porto vẫn bảo vệ được lợi thế dẫn 2 - 0 nhờ nhỉnh hơn ở tỷ lệ cầm bóng 56% - 44% . Mặc dù vậy, Alverca đang nỗ lực vùng lên trong những phút cuối khi vượt trội ở chỉ số dứt điểm 9 - 14 (trúng đích 4 - 5 ) và phạt góc 7 - 9 . Hàng thủ FC Porto phải làm việc rất vất vả với chỉ số cứu thua 5 - 2 để bảo toàn kết quả.

89' Chiquinho nhận thẻ vàng vì lỗi hành vi Phút 89, Chiquinho bên phía Alverca phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi hành vi không thể thao. Trong bối cảnh đội nhà đang bị FC Porto dẫn 2-0, sự ức chế về mặt tâm lý của các cầu thủ khách ở những phút cuối trận là điều khó tránh khỏi.

KT Kết thúc: FC Porto 2-0 Alverca Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 02:02 10/08/2026

Đội hình chính thức FC Porto Sơ đồ 4-3-3 · HLV Francesco Farioli Alverca Sơ đồ 3-4-3 · HLV Sergio Ferreira 99 Diogo Costa 52 Martim Fernandes 5 Jan Bednarek 4 Jakub Kiwior 12 Zaidu Sanusi 8 Victor Froholdt 22 Alan Varela 10 Gabri Veiga 7 William Gomes 19 André Silva 11 Pepê 31 Matheus Mendes 14 Steven Baseya 4 Yaya Bojang 33 Bastien Meupiyou 2 Nabil Touaizi 6 Davy Gui 25 Ian Luccas 12 Isaac James 22 Figueiredo 9 Vivaldo 10 Chiquinho Dự bị FC Porto 50 João Afonso 24 João Costa 18 Nehuén Pérez 74 Francisco Moura 21 Dominik Prpić 86 Rodrigo Mora 57 Duarte Cunha 6 Stephen Eustaquio 13 Pablo Rosario Alverca 91 Jhonatan 21 Sergi Gómez 20 Diogo Spencer 15 Ikker dos Santos 8 Vasco Moreira 30 Abderrahmane Soumare 55 Francisco Chissumba 18 Zakaria Kassary 19 Marco Essimi Cập nhật đội hình lúc 23:40 09/08/2026

FC Porto Thống kê Alverca 54% Kiểm soát bóng 46% 10 Dứt điểm 15 4 Trúng đích 5 7 Phạt góc 9 13 Phạm lỗi 9 5 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật André Silva FC Porto 1 bàn Gabri Veiga FC Porto 1 bàn Chiquinho Alverca Điểm 7.6 Jan Bednarek FC Porto Điểm 7.3 Jakub Kiwior FC Porto Điểm 7.3 Pablo Rosario FC Porto Điểm 7.3

00h00 ngày 10/08/2026 - Giải VĐQG Bồ Đào Nha (Primeira Liga)

Trận đấu giữa FC Porto và Alverca tại giải VĐQG Bồ Đào Nha (Primeira Liga) thu hút sự chú ý khi hai đội chuẩn bị bước vào cuộc so tài quan trọng. Mặc dù mùa giải mới bắt đầu, cả hai câu lạc bộ đều quyết tâm tìm kiếm kết quả thuận lợi để khởi đầu thuận lợi.

Thành tích đối đầu nghiêng hẳn về FC Porto

Nhìn lại thành tích chạm trán trong quá khứ, FC Porto đang nắm giữ lợi thế tâm lý vượt trội so với đối thủ. Trong 2 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, FC Porto giành chiến thắng ở cả 2 trận, không hòa và chưa để Alverca có điểm số nào.

Kết quả toàn thắng này mang lại sự tự tin lớn cho FC Porto trước cuộc tái đấu. Trong khi đó, Alverca chịu áp lực không nhỏ khi phải tìm cách vượt qua cái bóng của lịch sử đối đầu bất lợi.

Tình hình bảng xếp hạng và bối cảnh trận đấu

Trên bảng xếp hạng Primeira Liga hiện tại, FC Porto đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 12 với 0 điểm. Ở phía bên kia chiến tuyến, Alverca đứng ở vị trí thứ 18 và cũng chưa có điểm số nào.

Dù cả hai đội bóng đều chưa sở hữu điểm số trên bảng xếp hạng, sự khác biệt về vị thế và thành tích đối đầu vẫn là căn cứ quan trọng để đánh giá tương quan lực lượng. FC Porto cần điểm để bứt phá lên nhóm trên, trong khi Alverca phải thận trọng tối đa nhằm tìm kiếm những điểm số đầu tiên.

Dự đoán xu hướng thế trận

Dựa trên các dữ liệu thực tế, FC Porto được đánh giá nhỉnh hơn nhờ ưu thế vượt trội ở những lần chạm trán trước đây. Đội bóng được kỳ vọng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ và gây áp lực lên phần sân đối phương ngay từ đầu.

Đối với Alverca, thử thách trong chuyến làm khách này là rất lớn. Việc củng cố hệ thống phòng ngự và giữ sự tập trung cao độ sẽ là chìa khóa giúp họ hạn chế sức mạnh của đội chủ nhà và chờ đợi cơ hội phản công.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất FC Porto · 2 thắng 0 hòa Alverca · 0 thắng FC Porto 1 - 0 Alverca FP Alverca 0 - 3 FC Porto FP

FC Porto 5 trận gần nhất T T B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Alverca 5 trận gần nhất T B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Maritimo 1 1 0 0 +1 3 T 2 Arouca 1 1 0 0 +1 3 T 3 Sporting CP 1 0 1 0 0 1 H … 11 Moreirense 0 0 0 0 0 0 12 FC Porto 0 0 0 0 0 0 13 Benfica 0 0 0 0 0 0 … 17 Academico Viseu 0 0 0 0 0 0 18 Alverca 0 0 0 0 0 0